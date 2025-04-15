Satılık İkinci El Citroen e-C4 Fiyatları

1Araba bulundu
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Citroen e-C4 2023
Citroen e-C4 2023
Citroen e-C4 2023
Citroen e-C4
Citroen e-C4

Shine Bold

2023
12.500
Elektrik
Otomatik
₺1.215.000
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