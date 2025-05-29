Satılık İkinci El Chevrolet Captiva Fiyatları

1Araba bulundu
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OPSİYONLU
Chevrolet Captiva 2012
Chevrolet Captiva 2012
Chevrolet Captiva 2012
Chevrolet Captiva
Chevrolet Captiva

2.0 D LT High

2012
171.588
Dizel
Otomatik
₺710.000
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