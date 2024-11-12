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BMW Z Serisi Z4 3.0i sDrive Modelinin Öne Çıkan Özellikleri
Model Yılı
Kilometre
Yakıt Tipi
Şanzıman Tipi
Genel Bilgiler
Marka
Model
Model Uzantısı
Jenerasyon
Gövde Tipi
Yakıt Tipi
Vites Tipi
Motor Hacmi / Motor Gücü
Özel Bilgiler
Plaka
Yedek Anahtar
Kilometre
Renk
Muayene
Lastik Tipi
Stepne
Şasi
Motor no
2023 BMW Z Serisi
Z4 3.0i sDrive
Plaka
61UB550
61UB550
10.489
Benzin
Otomatik
Fiyat
Noter, trafik sigortası, tescil ve plaka masrafları hariç KDV Dahil satış fiyatıdır. Söz konusu fiyat an itibariyle geçerlidir.
₺4.749.900
Arabanın Lokasyonu
Kosifler Oto Samsun / SAMSUN
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