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BMW X1 xDrive30e M Sport Modelinin Öne Çıkan Özellikleri
Model Yılı
Kilometre
Yakıt Tipi
Şanzıman Tipi
Genel Bilgiler
marka
model
model uzantısı
jenerasyon
gövde tipi
yakıt tipi
vites tipi
motor hacmi / motor gücü
Özel Bilgiler
plaka
yedek anahtar
kilometre
renk
muayene
lastik tipi
stepne
şasi
motor no
2023 BMW X1
xDrive30e M Sport
Plaka
16TY644
16TY644
13.886
Hybrid
Otomatik
Fiyat
Noter, trafik sigortası, tescil ve plaka masrafları hariç KDV Dahil satış fiyatıdır. Söz konusu fiyat an itibariyle geçerlidir.
₺3.835.000
Arabanın Lokasyonu
Teknik Oto Bursa-2 / BURSA
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