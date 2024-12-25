    BMW 5 Serisi 525d xDrive Comfort Modelinin Öne Çıkan Özellikleri

    Model Yılı
    Kilometre
    Yakıt Tipi
    Şanzıman Tipi

    Genel Bilgiler

    Marka
    Model
    Model Uzantısı
    Jenerasyon
    Gövde Tipi
    Yakıt Tipi
    Vites Tipi
    Motor Hacmi / Motor Gücü

    Özel Bilgiler

    Plaka
    Yedek Anahtar
    Kilometre
    Renk
    Muayene
    Lastik Tipi
    Stepne
    Şasi
    Motor no
    BMW 5 Serisi 2012
    BMW 5 Serisi 2012
    BMW 5 Serisi 2012
    BMW 5 Serisi 2012
    BMW 5 Serisi 2012
    BMW 5 Serisi 2012
    BMW 5 Serisi 2012
    BMW 5 Serisi 2012
    BMW 5 Serisi 2012
    BMW 5 Serisi 2012
    BMW 5 Serisi 2012
    BMW 5 Serisi 2012
    BMW 5 Serisi 2012
    BMW
    2012 BMW 5 Serisi
    525d xDrive Comfort
    Plaka
    55ALG637
    304.581
    Dizel
    Otomatik
    Fiyat
    Noter, trafik sigortası, tescil ve plaka masrafları hariç KDV Dahil satış fiyatıdır. Söz konusu fiyat an itibariyle geçerlidir.

    ₺1.283.900

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    Kosifler Oto Samsun / SAMSUN
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