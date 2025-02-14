    BMW 3 Serisi 320d xDrive Touring M Sport Modelinin Öne Çıkan Özellikleri

    Model Yılı
    Kilometre
    Yakıt Tipi
    Şanzıman Tipi

    Ekspertiz Krokisi

    Orjinal

    Orjinal

    Değişen

    Değişen

    Boya

    Boya

    Lokal Boyalı

    Lokal Boyalı

    Şasi İşlemi

    Şasi İşlemi

    Arabanın Kaportası Kusursuz
    Araba Hasar Bilgisi Kaydı
    Hasar Bilgisi Sorgulama Tarihi
    Motor Numarası
    --2/13/2025****7135

    Kaporta Ekspertiz

    Parça Adı
    Orjinal
    Boya
    Değişen
    Lokal Boyalı

    Panel ve Şasi İşlemleri

    İşlem Yok
    İşlem Var
    İşlem Yok
    İşlem Var
    İşlem Yok
    İşlem Var
    İşlem Yok
    İşlem Var
    BMW 3 Serisi 2023
    BMW 3 Serisi 2023
    BMW 3 Serisi 2023
    BMW 3 Serisi 2023
    BMW 3 Serisi 2023
    BMW 3 Serisi 2023
    BMW 3 Serisi 2023
    BMW 3 Serisi 2023
    BMW 3 Serisi 2023
    BMW
    BMW 3 Serisi
    320d xDrive Touring M Sport
    Plaka
    34MTH912
    2023
    41.963
    Dizel
    Otomatik
    Araba İlanda Değil