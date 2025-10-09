    BMW 2 Serisi 216d Gran Coupe First Edition Sport Line Modelinin Öne Çıkan Özellikleri

    Model Yılı
    Kilometre
    Yakıt Tipi
    Şanzıman Tipi

    Genel Bilgiler

    Marka
    Model
    Model Uzantısı
    Jenerasyon
    Gövde Tipi
    Yakıt Tipi
    Vites Tipi
    Motor Hacmi / Motor Gücü

    Özel Bilgiler

    Plaka
    Yedek Anahtar
    Kilometre
    Renk
    Muayene
    Lastik Tipi
    Stepne
    Şasi
    Motor no
    BMW 2 Serisi 2020
    BMW 2 Serisi 2020
    BMW 2 Serisi 2020
    BMW 2 Serisi 2020
    BMW 2 Serisi 2020
    BMW 2 Serisi 2020
    BMW 2 Serisi 2020
    BMW 2 Serisi 2020
    BMW 2 Serisi 2020
    BMW 2 Serisi 2020
    BMW 2 Serisi 2020
    BMW 2 Serisi 2020
    BMW 2 Serisi 2020
    BMW 2 Serisi 2020
    BMW 2 Serisi 2020
    BMW 2 Serisi 2020
    BMW 2 Serisi 2020
    BMW 2 Serisi 2020
    BMW 2 Serisi 2020
    BMW
    2020 BMW 2 Serisi
    216d Gran Coupe First Edition Sport Line
    Plaka
    34DKF877
    97.107
    Dizel
    Otomatik
    Fiyat
    Noter, trafik sigortası, tescil ve plaka masrafları hariç KDV Dahil satış fiyatıdır. Söz konusu fiyat an itibariyle geçerlidir.

    ₺1.622.000

    Arabanın Lokasyonu

    Borusan Oto Samandıra / İSTANBUL
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