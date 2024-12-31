Genel Bakış
Donanım
Teknik Özellikler
Ekspertiz
Satıcı
BMW 1 Serisi 118i M Sport Modelinin Öne Çıkan Özellikleri
Model Yılı
Kilometre
Yakıt Tipi
Şanzıman Tipi
Genel Bilgiler
marka
model
model uzantısı
jenerasyon
gövde tipi
yakıt tipi
vites tipi
motor hacmi / motor gücü
Özel Bilgiler
plaka
yedek anahtar
kilometre
renk
muayene
lastik tipi
stepne
şasi
motor no
2024 BMW 1 Serisi
118i M Sport
Plaka
26AJB921
26AJB921
6.100
Benzin
Otomatik
Fiyat
Noter, trafik sigortası, tescil ve plaka masrafları hariç KDV Dahil satış fiyatıdır. Söz konusu fiyat an itibariyle geçerlidir.
₺2.248.800
Arabanın Lokasyonu
Teknik Oto Bursa 1 / BURSA
Çok yakında rezervasyon hizmeti sizlerle