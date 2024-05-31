    Audi E-Tron 55 Quattro Modelinin Öne Çıkan Özellikleri

    Model Yılı
    Kilometre
    Yakıt Tipi
    Şanzıman Tipi

    Genel Bilgiler

    Marka
    Model
    Model Uzantısı
    Jenerasyon
    Gövde Tipi
    Yakıt Tipi
    Vites Tipi
    Motor Hacmi / Motor Gücü

    Özel Bilgiler

    Plaka
    Yedek Anahtar
    Kilometre
    Renk
    Muayene
    Lastik Tipi
    Stepne
    Şasi
    Motor no
    Audi E-Tron 2023
    Audi E-Tron 2023
    Audi E-Tron 2023
    Audi E-Tron 2023
    Audi E-Tron 2023
    Audi E-Tron 2023
    Audi
    Audi E-Tron
    55 Quattro
    Plaka
    07AYZ666
    2023
    38.261
    Elektrik
    Otomatik
    Fiyat
    Noter, trafik sigortası, tescil ve plaka masrafları hariç KDV Dahil satış fiyatıdır. Söz konusu fiyat an itibariyle geçerlidir.

    3.875.000 ₺

    Arabanın Lokasyonu

    Kosifler Oto Antalya / ANTALYA
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