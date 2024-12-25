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Audi A5 A5 Sportback 1.4 TFSI Design Modelinin Öne Çıkan Özellikleri
Model Yılı
Kilometre
Yakıt Tipi
Şanzıman Tipi
Genel Bilgiler
marka
model
model uzantısı
jenerasyon
gövde tipi
yakıt tipi
vites tipi
Özel Bilgiler
plaka
yedek anahtar
kilometre
renk
muayene
lastik tipi
stepne
şasi
motor no
2017 Audi A5
A5 Sportback 1.4 TFSI Design
Plaka
34VU3407
34VU3407
129.155
Benzin
Otomatik
Fiyat
Noter, trafik sigortası, tescil ve plaka masrafları hariç KDV Dahil satış fiyatıdır. Söz konusu fiyat an itibariyle geçerlidir.
₺2.010.000
Arabanın Lokasyonu
Borusan Next Samandıra / İSTANBUL
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