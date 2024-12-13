borusan next

Araba sahibi olmayı planlıyor ancak bütçenizi zorlamak istemiyorsanız, ikinci el piyasası sizin için ideal çözüm olabilir! Türkiye’de sıfır araç fiyatlarının yükselmesiyle birlikte, ikinci el araçlar geniş model seçenekleriyle dikkat çeker. Fakat bu kadar fazla seçenek arasında karar vermek bazen zorlayıcı olabilir. İkinci el araç alırken nelere dikkat etmelisiniz? Bu soruların yanıtlarını bilmek, hem doğru bir araç seçimi yapmanızı hem de ileride oluşabilecek ekstra masraflardan kaçınmanızı sağlar.

İkinci el araç piyasasında dikkat etmeniz gereken en önemli unsurlardan biri, aracın geçmişi ve genel durumu hakkında bilgi sahibi olmanızdır. Güvenilir bir satıcıdan veya ekspertiz raporu bulunan araçlardan yana tercihte bulunmak büyük avantaj sağlayacaktır. Bu yazıda, Türkiye'deki en ucuz ikinci el araçları detaylarıyla inceleyecek, doğru seçimi yapmanıza yardımcı olacak ipuçlarını sizlerle paylaşacağız.

En Ucuz Araba Hangisi?

"En ucuz araba hangisi?" sorusu, çoğu kişinin ilk aklına gelen sorudur. Ancak, bu sorunun yanıtı sadece fiyatla sınırlı değildir. Arabaların yaşı, bakım maliyetleri, yakıt tüketimi ve genel durumu gibi birçok faktör bu sorunun cevabını etkiler.

En ucuz ikinci el arabalar genellikle yaşı daha ilerlemiş ve basit donanımlara sahip modellerdir. Yaşı geçkin modelleri tercih ederken göz önünde bulundurmanız gereken en önemli konu, bu yaştaki arabaların bakım ihtiyacı ve olası teknik problemleridir. Örneğin, yaşı ilerlemiş bir araçta motor, şanzıman veya fren gibi hayati parçaların yenilenmesi gerekebilir, bu da maliyetlerinizi artırabilir. Önceki sahiplerinin yaptığı bakımlar, ekspertiz raporları bu konuda size yol gösterici olacaktır.

En Uygun İkinci El Araç Modelleri Hangileri?

En uygun 2. el araba fiyatı arayışındaysanız giriş seviyesinde donanıma sahip kompakt modellere yönelebilirsiniz. Uygun fiyata satılan arabalar, yakıt tasarrufu ve düşük bakım maliyetleriyle dikkat çeker. Özellikle şehir içinde kullanılabilecek araçlar için aşağıda verilen modelleri inceleyebilirsiniz:

Renault Clio : Renault Clio, düşük yakıt tüketimi ve kolay ulaşılabilir yedek parça fiyatlarıyla bütçenizi korur. Kompakt boyutları sayesinde dar sokaklarda kolayca manevra yapmanız, park sorunlarını en aza indirmeniz mümkündür. Özellikle sık şehir içi seyahat yapıyorsanız Clio modellerine göz atabilirsiniz.

Fiat Egea : Aile kullanımı için ideal bir araç arıyorsanız, Fiat Egea sizin için ideal model olabilir. Geniş iç hacmi sayesinde sevdiklerinizle konforlu yolculuklar yapabilir, uzun mesafelerde dahi rahat bir sürüş deneyimi yaşayabilirsiniz. Ayrıca Fiat Egea'nın sağlam yapısı ve uygun bakım maliyetleri, aracı uzun vadede bütçe dostu bir seçenek haline getirir. Yedek parça bulma kolaylığı sayesinde beklenmedik durumlarda da sorun yaşamazsınız.

Hyundai i20 : Şehir içi ulaşımda pratik bir araç arıyorsanız, Hyundai i20 sizin ihtiyaçlarınızı karşılayabilecek bir modeldir. Kompakt yapısı, yoğun trafikte bile kolay kullanım sunar. Eğer ikinci el aracınızı ileride satmayı planlıyorsanız, Hyundai i20’nin ikinci el değerini koruyan modeller arasında olduğunu bilmek sizi rahatlatacaktır.

Toyota Yaris : Yakıt tasarrufu konusunda oldukça başarılı olan bu model, hibrit versiyonu ile daha çevreci bir alternatif sunar. Toyota Yaris, konforlu sürüşü ve düşük yakıt maliyetleriyle bütçenizi zorlamadan keyifli bir deneyim yaşamanızı sağlar. Eğer uzun ömürlü bir araç arıyorsanız, Yaris sizin için doğru tercih olabilir.

En Ekonomik İkinci El Araç Modelleri

Ekonomik ikinci el araç seçiminde dikkat edilmesi gereken birkaç anahtar unsur var: yakıt tasarrufu, bakım maliyetleri ve dayanıklılık. En ekonomik modeller arasında dizel motor seçenekleri ve elektrikli araçlar oldukça popülerdir. Elektrikli araçlar, kilometre başı düşük enerji tüketimine ek olarak çevre dostu olmaları sebebiyle son yıllarda sıklıkla tercih edilir. Ekonomik araç arıyorsanız şu modellere göz atabilirsiniz:

Fiyat/performans oranıyla öne çıkan Opel modelleri, çoğu kullanıcının düşük maliyetli çözüm olarak tercih ettiği bir modeldir. Özellikle Opel Corsa ve Opel Astra gibi tasarımlar, ergonomik iç detaylarıyla öne çıkar.

Elektrikli bir alternatif düşünüyorsanız, en uygun elektrikli arabalar içinde kendine güçlü bir yer edinen Peugeot e-208'i göz önünde bulundurabilirsiniz. E-208, modern tasarım çizgileriyle bakışları üstüne çekerken, düşük işletme maliyetleriyle de fark yaratır.

600 Bin Liraya Kadar Alınacak Arabalar

600 bin TL civarında bir bütçeniz varsa, bu fiyat aralığında kaliteli ve uzun ömürlü birçok ikinci el araca ulaşmanız mümkündür. Bu bütçeyle, genellikle yaşı biraz daha büyük ancak hala sağlam ve kullanışlı araçları değerlendirebilirsiniz. Hem şehir içi hem de ticari kullanıma uygun modeller arasında dikkat çeken seçeneklerin başında Fiat Linea gelir.

Fiat Linea, uygun fiyatlı yedek parçaları ve düşük yakıt tüketimiyle 600 bin TL bütçe aralığında öne çıkan modellerden biridir. Özellikle şehir içi kullanımda yakıt tasarrufu sağlayarak bütçenize uzun vadede katkıda bulunur. Ticari kullanımda da tercih edilen bu model, dayanıklı yapısıyla uzun süre sorunsuz performans sunar. Pratik yapısı, Linea’yı hem bireysel hem de iş amaçlı kullanım için cazip bir seçenek haline getirir.



Renault Symbol, özellikle 1.5 dCi motor seçeneğiyle dikkat çeken bir diğer modeldir. Türkiye’nin en çok tercih edilen ekonomik sedan modellerinden biri olarak piyasası oldukça hızlıdır. Şehir içi ve şehir dışı kullanımlarda yakaladığı yakıt tasarrufu, günlük kullanım masraflarınızı minimuma indirmenize yardımcı olur. Ergonomik koltukları ve sade tasarımı, hem sürücü hem de yolcular için konforlu bir yolculuk vadeder

700 Bin Liraya Kadar Alınacak Arabalar

700 bin TL bütçenizle Türkiye’nin ikinci el araç piyasasında oldukça kaliteli seçeneklere ulaşabilirsiniz. Bu bütçe, hem geniş bir model yelpazesi sunar hem de donanım seviyeleriyle sürüş keyfinizi artırır. Genellikle bu fiyat aralığında ortalama 8-9 yaşında, ancak iyi bakım geçmişine sahip araçlar bulabilirsiniz. Ayrıca kompakt SUV'lar, sedanlar ve hatta bazı premium markaların daha küçük modelleri bile bu bütçe ile tercih edilebilir.

Honda Civic, dayanıklılığı, düşük bakım maliyetleri ve sorunsuz motor performansıyla bu bütçede tercih edilebilecek en popüler modellerden biridir. Özellikle FD6 kasası, 1.6 litrelik atmosferik motoru ve rahat iç tasarımı ile öne çıkar. Civic, geniş iç mekânı ve şık tasarımıyla bulunduğu fiyat aralığının üstünde bir kalite hissi sunar. Ayrıca yakıt ekonomisiyle de kullanıcı dostudur.

Kompakt ama lüks bir seçenek arıyorsanız, Audi A1 tam size göre olabilir. Premium segmentin küçük sınıf temsilcilerinden biri olan Audi A1, şık tasarımı, kaliteli malzemeleri ve güçlü motor seçenekleriyle dikkat çeker. Bu bütçeyle 2012-2015 model yıllarına ait, genellikle 1.4 TFSI motorlu bir A1 tercih edebilirsiniz. Audi’nin sürüş teknolojileri ve yüksek ikinci el değeri, A1’i uzun vadeli bir yatırım haline getirir. Şehir içindeki pratikliği ve park kolaylığı sayesinde günlük kullanımda sizi memnun edecek bir araçtır. Siz de kompakt bir modelde lüksü deneyimlemek istiyorsanız, Audi A1’i mutlaka değerlendirmenizi öneririz.

Geniş iç hacim ve SUV rahatlığı arıyorsanız, Hyundai Tucson 700 bin TL bütçesiyle alınabilecek modeller arasında yer alır. Özellikle 2012-2015 model yıllarına ait bir Tucson, bu fiyat aralığında bulunabilir. Tucson, yüksek oturma pozisyonu, geniş bagaj hacmi ve güvenlik donanımlarıyla hem aileler hem de bireysel kullanıcılar için iyi bir tercihtir. Ayrıca dayanıklı yapısı ve uygun yedek parça maliyetleri sayesinde uzun vadede ekonomik bir kullanım sunar.

800 Bin Liraya Kadar Alınacak Arabalar

800 bin TL bütçeniz varsa, araç seçenekleriniz biraz daha çeşitlenir. Bu bütçe ile yaşı daha yeni, kilometresi nispeten düşük ve donanım seviyesi daha yüksek araçlara yönelme şansınız artar. Ayrıca bu fiyat aralığında, güvenlik ve konfor özellikleri daha ön plana çıkmaya başlar. Alternatif araçlar arasında hem dizel hem de benzinli motor seçenekleri bulunur. Eğer uzun yol yapmayı planlıyorsanız, dizel modeller yakıt tasarrufu açısından avantajlıdır. Şehir içi kullanımda ise benzinli araçlar hem sessiz çalışmaları hem de düşük bakım maliyetleriyle öne çıkar.

800 bin liralık bir bütçeyle alınan araçların genellikle 3-5 yaş aralığında olduğunu unutmamalısınız. Bu nedenle, aracın lastik durumu, fren sistemi ve motor performansı gibi unsurları detaylı bir şekilde değerlendirmeniz gerekir.

800 bin TL bütçesi olanlar için Toyota Corolla, güvenilirlik ve sağlamlık arayanların ilk tercihlerinden biridir. Özellikle düzenli bakım geçmişine sahip bir Corolla, uzun yıllar boyunca sizi yolda bırakmadan hizmet edebilir. Üstelik Corolla’nın düşük arıza oranları ve dayanıklı motor yapısı, kullanıcılarına hem güvenlik hem de ekonomik açıdan avantaj sağlar. Siz de aracınızda uzun ömürlü kullanım ve düşük bakım maliyeti arıyorsanız, Corolla bu bütçede göz önünde bulundurmanız gereken bir modeldir.

Kompakt bir model düşünüyorsanız, Volkswagen Polo tam size göre bir seçenek olabilir. Polo, kaliteli malzeme kullanımı, ergonomik iç tasarımı ve sürüş keyfiyle ön plana çıkar. Özellikle şehir içi kullanımda hem pratiklik hem de konfor sunar. Ayrıca Volkswagen markasının sağladığı güven ve Polo’nun yüksek ikinci el değeri, bu aracı uzun vadeli bir yatırım haline getirir. Siz de hem günlük ihtiyaçlarınızı karşılayacak hem de uzun süre değerini koruyacak bir araç arıyorsanız, Polo’yu listenize ekleyebilirsiniz.

800 bin TL bütçeyle alınabilecek bir diğer model ise Nissan Qashqai. SUV segmentindeki bu araç, geniş iç hacmi, yüksek oturma pozisyonu ve şık tasarımıyla dikkat çeker. Özellikle aileler için hem konforlu hem de güvenli bir sürüş sunan Qashqai, yakıt tasarrufu ve modern teknolojileriyle de kullanıcı dostu bir seçenektir. Siz de bir SUV deneyimi yaşamak istiyorsanız, Qashqai’yi mutlaka değerlendirmeniz gerekir.

900 Bin Liraya Kadar Alınacak Arabalar

900 bin liralık bir bütçeyle, ikinci el araç piyasasında hem daha yeni model hem de daha donanımlı araç seçeneklerine ulaşabilirsiniz. Bu fiyat aralığı, özellikle C segmentinde geniş bir yelpaze sunar ve hatta bazı D segmenti araçları da içerir.

900 bin TL bütçesi olanların ilk değerlendirmesi gereken modellerden biri, Volkswagen Passat. D segmentinin en çok tercih edilen modellerinden biri olan Passat, geniş iç hacmi, premium hissiyatı ve teknolojik donanımlarıyla dikkat çeker. Özellikle Comfortline veya Highline donanım seviyesine sahip bir Passat, hem uzun yolculuklar için konfor sunar hem de şehir içinde şık bir görünüm sağlar. 1.6 TDI motor seçeneği, düşük yakıt tüketimiyle ekonomik bir kullanım sunarken, ikinci el piyasasında değer kaybının az olmasıyla da öne çıkar. Eğer siz de lüks ve konforu bir arada arıyorsanız, Passat tam size göre olabilir.

900 bin TL bütçe ile tercih edilebilecek bir diğer D segmenti araç ise Toyota Camry’dir. Dayanıklılığıyla bilinen Toyota Camry, hibrit motor seçenekleri sayesinde yakıt ekonomisi sunar. Geniş iç hacmi, sessiz sürüşü ve teknolojik donanımlarıyla aileler ve konfor arayan bireysel kullanıcılar için ideal bir seçenektir. Üstelik Toyota’nın yüksek dayanıklılık standartları, uzun yıllar boyunca sorunsuz bir kullanım sağlar.

Premium bir araç arıyorsanız, BMW 3 Serisi bu bütçe aralığında kesinlikle değerlendirilmeye değer. Özellikle 320i veya 318i modelleri, sportif sürüş özellikleri, şık tasarımı ve sürüş dinamikleriyle fark yaratır. BMW’nin iDrive teknolojisi ve kaliteli iç malzeme kullanımı, aracın lüks hissiyatını artırır. 900 bin TL bütçe ile 2015-2018 model yılları arasında bir BMW 3 Serisi bulabilir, hem prestij hem de sürüş keyfi bir arada yaşayabilirsiniz.

Güvenlik konusunda öncü markalardan biri olan Volvo, 900 bin TL bütçesiyle alınabilecek modellerden biri olan S60 ile listede yer alır. Özellikle 2.0 dizel motor seçeneği, güçlü performansı ve düşük yakıt tüketimiyle dikkat çeker. Volvo’nun sürüş destek sistemleri ve ergonomik iç tasarımı, bu aracı aileler ve bireysel kullanıcılar için güvenilir bir seçenek haline getirir.

1 Milyon Liraya Kadar Alınacak Arabalar

1 milyon TL bütçe ile ikinci el araç piyasasında hem lüks segmentte hem de daha yüksek donanımlı yeni modeller arasında birçok seçenek bulabilirsiniz. Bu bütçe, teknolojik donanımları üst düzey olan, güvenlik standartları yüksek ve konfor açısından tatmin edici araçlara erişim sağlar. Sedan, SUV veya premium markalardan kompakt modeller arıyorsanız, 1 milyon TL ile tercihinizi kaliteli araçlardan yana kullanabilirsiniz.

SUV segmentinde konfor ve şıklığı bir araya getiren Volkswagen Tiguan, 1 milyon TL bütçesiyle alınabilecek en popüler seçeneklerden biridir. Yüksek oturma pozisyonu, geniş iç hacmi ve dijital gösterge paneli gibi özellikleriyle Tiguan, hem aileler hem de bireysel kullanıcılar için ideal bir tercihtir. 1.5 TSI motor seçeneği, güçlü performansıyla keyifli bir sürüş sunarken, düşük yakıt tüketimiyle de ekonomiktir. Ayrıca, Tiguan’ın ikinci el piyasasındaki yüksek değeri, bu aracı uzun vadeli bir yatırım haline getirir.

Lüks bir sedan arıyorsanız, Audi A3 Sedan, kompakt boyutlarına rağmen premium hissiyatıyla dikkat çeker. Şık tasarımı, kaliteli iç malzemeleri ve teknolojik donanımlarıyla bu model, konfor ve zarafeti bir arada sunar. 1.5 TFSI motor seçeneği, dinamik bir sürüş deneyimi sağlarken, Audi’nin sürüş destek sistemleri güvenliğinizi üst düzeye çıkarır. Eğer siz de hem prestijli hem de şehir içi kullanımda pratik bir araç arıyorsanız, Audi A3 Sedan tam size göre olabilir.

İkinci El Araç Alırken Nelere Dikkat Edilmeli?

Araba alım satım işlemlerinden önce bazı önemli noktaları dikkate almanızda fayda var. İleride olası problemler yaşamamanız için dikkat etmeniz gerekenlerin başında ekspertiz raporu gelir. Güvenilir bir ekspertiz merkezinden alınacak rapor, aracın mevcut durumu hakkında detaylı bilgi sunar. Kilometresi düşürülmüş ya da bakımsız bir aracın size ileri dönemde masraf çıkartabileceğini unutmamanız önemlidir.

Aracın servis kayıtlarını inceleyerek, düzenli bakım yapılıp yapılmadığından emin olabilirsiniz. Düzenli bakımlar, aracın genel durumu ve ömrü açısından büyük önem taşır. Aracı almadan önce mutlaka test sürüşü yaparak hissiyatının nasıl olduğuna dikkat etmeniz önerilir. Sürüş esnasında fren, direksiyon ve motor sesi gibi detayları test edebilirsiniz. Deneme sürüşü aracın konforu ve performansı hakkında bilgi sahibi olmanıza olanak tanır.

Satın alacağınız arabanın geçmişinde herhangi bir hasar veya kaza kaydı olup olmadığını kontrol edebilirsiniz. Sigorta vergi gibi kalemlerin ödemelerinin düzenli olup olmadığını kontrol etmek, gelecekte yaşayabileceğiniz potansiyel sorunları önler.

Borusan Next, ikinci el araba fiyatları konusunda size şeffaf bir alışveriş deneyimi sunar. Profesyonel hizmet anlayışıyla, ikinci el araç alım sürecinizi kolaylaştırır. Siz de hayalinizdeki aracı güvenle satın almak için Borusan Next’i hemen tercih edin, ayrıcalıklı fırsatları yakalayın!

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