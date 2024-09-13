borusan next

Son zamanların en popüler modellerinden olan elektrikli arabalar , geleneksel içten yanmalı motorun yerini doldurmayı başarmıştır. Bataryasını şarj ederek çalıştırabildiğiniz elektrikli motorlar, çevre dostu olması bakımından da fazlasıyla sevilir. Aynı zamanda sessiz bir şekilde çalışmaları, şehir içi kullanımlarında alıcılara çok daha cazip gelir. Elektrik sayesinde kolaylıkla şarj edilebilen bu araçlara, yakıt almanız gerek kalmaz. Dolayısıyla yakıtlı araçlara göre çok daha az maliyetlidir. Dilerseniz özel aparatı sayesinde evinizde, dilerseniz de rotanızın üzerinde yer alan şarj merkezleri ile aracınızın bataryasını kolaylıkla doldurabilirsiniz. Bu avantajlı özellikle göz önüne alındığında elektrikli araba modelleri, son zamanların en çok satılan seçeneklerindendir. Piyasada hem uygun hem de yüksek fiyatlı elektrikli araba seçenekleri ile karşılaşabilmeniz mümkündür. Bu modellere göz atarak bütçenize ve tarzınıza en uygun olan elektrikli araçları inceleyebilirsiniz.

2024'ün En Popüler Elektrikli Arabaları

Son zamanlarda kullanımı yaygınlaşan elektrikli araçlarla, hemen hemen her markada karşılaşmak mümkündür. Birçok araba markası, gelişen teknolojiye ayak uydurmak adına elektrikli araçlarını piyasaya sürmüştür. Bu modeller motor gücüne, menzil mesafesine, tasarımına ve donanım özelliklerine göre birbirinden ayrılır. 2024 yılının en popüler elektrikli araba modellerini ise Togg T10X, Ssangyong Torres, BMW X1, Mercedes- Benz EQB, Hyundai IQNIQ 5 ve Mını Countryman olarak sayılabilir.

Togg T10X

2024 yılının en çok satış yapan modellerinden biri kuşkusuz Togg markasının T10X modelidir. Yerli olması bakımından fazlasıyla ön plana çıkan Togg T10X, sadece mayıs ayında gerçekleştirdiği 4.140 adetlik satış ile listelerin başında yer almayı başarmıştır. 523 km menzile sahip olan model, özellikle uzun yolculukların vazgeçilmezidir. Aynı zamanda hızlı şarj desteği sayesinde, seyahatlerinizin bölünmemesini sağlar. 28 dakikalık şarj ile aracınızın bataryası %80 oranında dolar. Bu özellikle göz önünde alındığında Togg T10X birçok rakibini geride bırakmayı başarmıştır. Aynı zamanda göz alıcı şık tasarımının dışında geniş multimedya ekranı, Hi-Fİ ses sistemi, hafızalı ve ısıtmalı koltukları sayesinde de sizlere konforlu bir sürüş deneyimi sunar.

Ssangyong Torres

Ssangyong markasının sevilen Torres elektrikli otomobil modeli de 2024 yılının fazlasıyla satılan seçeneklerindendir. Bir ay içerisinde yaptığı 550 adetlik satışı ile listede yer alan model, geniş iç tasarımı ve bagaj hacmi ile kalabalık ailelerin tercihlerindendir. 635 kilometrelik menzile sahip olan model, elektrikli arabalar arasında en büyük bataryaya sahip seçeneklerden biridir. Sportif SUV tasarımına sahip olan Ssangyong Torres, özellikle 830 litrelik bagaj hacmi ile tatillerinizin vazgeçilmez tercihlerinden biri olabilir. Ek olarak şerit takip, acil fren ve kör nokta algılama gibi güvenli sürüş teknolojileri sayesinde de sürüş sırasında kaza oranını minimuma indirir.

BMW X1

Hem SUV hem de elektrikli araba kategorisinin ön plana çıkan modellerinden biri olan BMW X1, alıcılarına dinamik bir sürüş deneyimi sunar. Markanın xDrive adındaki dört tekerlek çekiş teknolojisi, sizlere ekstra kuvvetli bir yol tutuşu sağlar. 474 menzile sahip olan model, hibrit tasarımda olduğundan dolayı uzun yolculuklarda benzin kullanmanıza da olanak tanır. Böylelikle aracınızın şarj olmasını beklemek için uğraşmanıza gerek kalmaz.

Mercedes- Benz EQB

Tamamen elektrikli modellerden biri olan Mercedes- Benz EQB, 491 km’lik menzil mesafesine sahiptir. %10’dan %80’e 32 dakikada ulaşan araç, 495 litrelik bagaj hacmi sayesinde kalabalık aileler tarafından tercih edilebilir. Aynı zamanda koltukları katlayarak 1710 litrelik bagaj hacminden de yararlanabilirsiniz. SUV tasarımı ile özellikle çukurlu yollarda ve dik yokuşlarda bile zorlanmadan aracınızı sürebilirsiniz.

Hyundai IQNIQ 5

454 kilometrelik menzil mesafesine ek olarak hızlı şarj özellikleri sayesinde rakiplerinin arasından sıyrılan Hyundai IQNIQ 5, 2024 yılında fazlasıyla satış yapmış bir modeldir. 185 kilometrelik hız sınırına sahip olan model hem şehir içi hem de şehir dışı kullanımları için uygundur. Hyundai IQNIQ 5, %10 şarjdan %80’e 12 dakikada gelir. Aynı zamanda aracınızı 5 dakika şarj ederek, 111 km’lik bir sürüş sağlayabilirsiniz.

Elektrikli Araba Fiyatları: 2024'ün En Uygun Seçenekleri

Günden güne artan elektrikli araçlardan birine sahip olmak isteyenlerdenseniz, her bütçeye uygun birçok seçenek ile karşılaşabilirsiniz. Bütçenize uygun elektrikli araba fiyatları sayesinde siz de teknolojiye ayak uydurabilirsiniz.

LeapMotor T03

Küçük tasarımı sayesinde özellikle şehir içi kullanımları için fazlasıyla uygun olan LeapMotor T03, 80 KW motor gücüne sahiptir. 41.3 batarya kapasitesi bulunan araç, 417 kilometrelik bir menzil mesafesine sahiptir. Panoramik cam tavana sahip şık araç, keyifli yolculuklarınızın ana kahramanı olabilir. Küçük olmasına nazaran 4 kişilik yolcu kapasitesine sahip olması da arkadaşlarınızla ya da ailenizle seyahat etmenizi kolaylaştırır.

Opel Mokka-e

Normal modda 351 kilometrelik menzil mesafesine sahip olan Opel Mokka-e, 2024 yılının hem en uygun hem de fazlasıyla satışı yapılan seçeneklerindendir. Özel sürüş modları sayesinde konforlu bir kullanım sağlar. Aynı zamanda takip ve fren teknolojileri sayesinde de güvenli sürüş deneyi yaşatır. Uygun fiyat seçeneğine ve gelişmiş özelliklerine nazaran SUV tipinde tasarlanan Opel Mokka-e, aileler tarafından da tercih edilir.

Bu iki popüler modelin yanı sıra Hyundai Kona, Togg T10X, Dacia Spring, Yudo 3 ve Citroen e-C4 gibi birçok farklı uygun elektrikli otomobil fiyatları ile piyasaya sürülen seçeneklerle karşılaşmanız mümkündür. Bu modelleri inceleyerek, kendinize en uygun olanlarına hemen göz atabilirsiniz.

Bütçe Dostu En Ucuz Elektrikli Araba Modelleri

Elektrikli araçlar piyasada her bütçeye uygun olan birçok farklı modelle satışa sunulur. Özellikle Renault Zoe, Citroen e-C4, Hyundai Kona Electric ya da Mini Cooper SE gibi modeller bütçeniz için uygun olabilecek araçlardandır. Türkiye’de karşılaşabileceğiniz en uygun elektrikli modellerden biri olan Renault Zoe, 395 km menzil mesafesine sahip araçlardan biridir. 1 saatlik şarj ile 120 km’lik sürüş mesafesi sunan model, konforlu ve güvenli bir kullanım sunar. Bunun yanı sıra küçük ve spor tarzıyla sevilen Mini Cooper SE modeli de 232 kilometrelik menzil mesafesi ile en uygun elektrikli araçlar listesinde yerini alır. Aynı zamanda 198 beygir gücündeki 484 menzil mesafesine sahip Hyundai Kona, hızlı şarj teknolojileri ile ön plana çıkan Citroen e-C4 ve 320 km’lik menzil sunan minimalist tarzdaki Fiat 500e modelleri de en ucuz elektrikli araba tercihlerindendir.

Elektrikli Otomobil Alırken Bilmeniz Gerekenler