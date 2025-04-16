Çevresel kaygıların ve ekonomik nedenlerin etkisiyle, eski ve kullanışsız hale gelmiş araçların hurdaya çıkarılarak modern ve çevre dostu araçlara geçişi teşvik edilir. Hurda araç teşvikinin temel amacı devletin mevcut araç parkını yenilemek, hava kirliliğini azaltmak ve trafik güvenliğini artırmaktır. Dolayısıyla tam da bu nedenlerle uygulamaya konulan devlet destekli programlar mevcuttur. Program kapsamında, artık verimsiz ve eski hale gelmiş hurda araçların yerine, daha ekonomik ve çevreye duyarlı teknolojilere sahip yeni modellerin tercih edilmesi hedeflenir. Eski model hurda araba sahipleri, belirli şartları sağladıkları takdirde devlet tarafından sağlanan teşviklerden yararlanarak yeni nesil araçlara geçişte önemli avantajlar elde edebilir. Yani hurda araç teşviki, sadece bireysel araç sahiplerinin değil; aynı zamanda ticari filoların modernizasyon sürecine de büyük katkı sağlar.

Teşvik sistemi, araç sahiplerine sağladığı finansal kolaylıklarla hem araç yenileme sürecini hızlandırmakta hem de ekonomik dönüşüm sağlamaktadır. Ancak teşvik, araçların teknik özelliklerine, yaşına ve çevresel etki kriterlerine göre belirlenen şartlar çerçevesinde uygulanır. Bu nedenle aracınızı artık kullanmıyorsanız uygun koşulları sağlayarak devlete ait belirli prosedürleri takip etmeniz gerekir. Örneğin; araçların resmi işlemlerinin tamamlanması ve hurda belgeli araç olarak sisteme kaydedilmesi zorunludur. Peki, hurda araç teşviki nedir? Hurda belgesi nasıl alınır? Siz de yeni araç almayı düşünüyor, mevcut hurda aracınızı değerlendirmek istiyorsanız devletin uyguladığı teşvik programının detaylarını, başvuru sürecini, sağlanan destek miktarları ve hatta aracın teslim edileceği noktalara kadar birlikte bakalım.

Hurda Belgesi Nedir? Nasıl Alınır?

Hurda belgesi, kullanılamaz hale gelen ya da ekonomik olarak verimsizleşen araçların devlet kayıtlarına işlenmesi ve teşvik programlarına dahil edilebilmesi için verilen resmi bir belgedir. Belge, aracın artık kullanılmayacağına dair resmi bir kanıt işlevi görür ve çevresel olduğu kadar ekonomik anlamda geri dönüşüm sürecinin başladığını simgeler. Aracın teknik ve yaş durumuna bağlı olarak belirlenen standartlara uygun olup aracın hurda olarak değerlendirilmesi için gerekli tüm resmi prosedürlerin tamamlandığını da gösterir. Böylece, eski araçların sistemden kaldırılması ve yeni teknolojilerin kullanımına geçişi büyük ölçüde kolaylaşır.

Hurda Belgesi Nasıl Alınır?

Hurda belgesinin alınması, araç sahibinin atması gereken birkaç önemli adımın sıralı ve titiz bir şekilde gerçekleştirilmesiyle kolaylıkla tamamlanabilir. Öncelikle aracınızın teknik durumunun, yaşı gibi kriterlerin ilgili yönetmeliklere uygunluğunu belirlemeniz gerekir. Örneğin; bu aşamada yetkili servislerden ya da trafik muayene istasyonlarından alacağınız ekspertiz raporları, belgenin çıkarılmasında ilk ve en önemli belgelerdir. Uzman kişiler tarafından yapılan teknik değerlendirme sonucu, aracınızın hurda değerinde olup olmadığı tespit edilir. Tespit aşamasında, aracın çalışmayan parçaları, emisyon testleri, genel durumu göz önünde bulundurularak değerlendirme raporu hazırlanır.

Hazırlanan ekspertiz raporuyla birlikte, ikametgah ve kimlik bilgilerinizi içeren resmi belgeleri (nüfus cüzdanı, araç ruhsatı vb.) ilgili trafik şubesine veya yetkilendirilmiş kuruluşlara sunmanız gerekir. Başvuru formunun doldurulması esnasında en önemli konu eksiksiz ve doğru bilgi vermektir. Böylece sürecin hızlı ilerlemesini sağlayabilir, aracınızın hurda teşvikini kısa sürede alabilirsiniz.

Başvurunuz kabul edildikten sonra yetkililer aracınızın bilgilerini sistemde kaydeder ve hurda belgesinin düzenlenmesi için gerekli işlemler başlatılır. Ancak, belgenin düzenlenme, teşvikin sonuçlanma süresi ilgili kurumların yoğunluğuna göre değişiklik gösterebilir. Ayrıca, elektronik ortamda yapılan başvuruların takibi, sürecin daha şeffaf işlemesini sağlayacağından sonuçları kendiniz de görüntüleyebilirsiniz. Kısaca başvuru işlemlerini ilgili kurumların internet siteleri üzerinden de gerçekleştirebilir ve başvurularının durumunu online olarak kontrol edebilirsiniz. Özellikle zamandan tasarruf edilmesine, işlemlerin daha güvenilir şekilde tamamlanmasına olanak tanıyacağından siz de online başvuruyu tercih edebilirsiniz.

Başvuru işlemlerinde önemli olan diğer husus ise tüm belgelerin orijinalleriyle birlikte fotokopilerinin de ibraz edilmesidir. Çünkü eksik belge ya da hatalı bilgi verilmesi durumunda başvurunuz reddedilebilir ya da sürecin uzaması söz konusu olabilir. Başvurunuzun olumlu sonuçlanması halinde, tarafınıza düzenlenen hurda belgesi, aracınızın resmi kaydının iptal edilmesiyle birlikte, teşvik programına dahil edilmesinin ön koşulu haline gelir. Yani ilgili kurumdan alınan belge, ilerleyen işlemlerde (örneğin, yeni araç alımında sağlanacak ÖTV indirimli araçlar kapsamında da) referans olarak kullanılabilir. Böylece, eski aracınızı hurda durumuna getirip, devletin sunduğu teşviklerden yararlanabilir hale gelmiş olursunuz.

Hurda Araç Teşviki Ne Demek?

Hurda araç teşviki, devletin eski, çevreye zarar veren ve ekonomik verimliliği düşük araçların hurdaya çıkarılarak yerine daha modern, çevre dostu araçların kullanılması amacıyla sunduğu maddi destek programıdır. Yani vatandaşların elinde bulunan kullanılmaz durumdaki araçlarını devlete teslim etmeleri halinde, yeni araç alımlarında sağlanan finansal avantajları kapsar. Ancak sadece bireysel araç sahiplerine değil, ticari işletmelere de yöneliktir. Böylece geniş çaplı bir sürdürülebilirlik sağlanabilir. Çünkü hurda araçların trafikten çekilmesi çevre kirliliğinin azaltılması ve trafik güvenliğinin artırılması gibi kamusal faydalar sunar.

Devlet, uygulama sayesinde eski araçların yol dışı bırakılmasını, yeni teknolojilere geçişin hızlandırılmasını amaçlar. Program kapsamında, aracınızı hurdaya çıkarmak isterseniz belirlenen prosedürleri yerine getirerek hurda araç teşviki avantajından yararlanabilirsiniz. Alınan hurda belgesi sayesinde de aracınızın sistemden çıkarıldığına dair resmi kayıt tutulmuş olur. Böylece, hem çevresel etkiyi azaltmış hem de ekonomik anlamda döngü sağlamış olursunuz. Ayrıca, teşvik kapsamında sağlanan indirimler ve ek avantajlar, araç değişim sürecini daha cazip hale getirir. Yani hurda kapsamına giren aracınızı yenilemek istediğinizde de oldukça yararlı bir programdır.

Programın uygulanması ise aracın çevresel etkisi gibi bazı özelliklerine göre belirlenen kriterlere dayanır. Devlet tarafından belirlenen hurda araç teşviki şartları çerçevesinde, araçların sağladığı verimlilik ve emisyon değerleri titizlikle incelenir. Bu incelemeler sonucunda, teşvik kapsamında yer alabilecek araçlar belirlenir ve ilgili kişiler bilgilendirilir. Özellikle, ekonomik dalgalanmaların ve çevresel kaygıların arttığı dönemlerde bu tür destek programları büyük kolaylık sağlayabilir.

Hurda Araç Teşviki Şartları ve Kapsamı

Hurda araçların trafikten çekilmesi ve devre dışı bırakılması kapsamında, devlet tarafından uygulamaya konulan hurda araç teşviki sisteminin aktif olarak kullanılması için belirli şartların yerine getirilmesi gerekir. TBMM’ye sunulan yasa metni ve yürürlükte bulunan düzenlemeler, hurda araç teşviki için aranan kriterlerin temelini oluştururken yeni düzenlemelerin eklenmesi veya mevcut şartlar üzerinde değişiklik yapılması yönündeki beklentiler de söz konusu olabilir. İşte, güncel şartlar çerçevesinde hurda araç teşvik programından yararlanabilmek için yerine getirilmesi gereken başlıca kriterler:

Resmi Kayıttan Düşme ve Bertaraf İşlemleri

Hurda araçların trafikten çekilebilmesi için öncelikle ilgili aracın Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından düzenlenen kayıttan düşme ile bertaraf formunun alınması gerekmektedir. İşlemin amacı, aracın artık yollarda kullanılmayacağını belgelemektir. Çünkü hurda belgeli araç statüsünün kazanılması için zorunludur. Böylece, aracın resmi kayıtlardan çıkarılması sağlanarak teşvik sistemine geçiş süreci başlatılır.

Araç Yaş Sınırı

Mevcut düzenlemelere göre hurda teşvikinden yararlanabilmek için aracın 25 yaşından küçük olmaması şartı bulunur. Söz konusu koşul, uzun yıllar hizmet vermiş, teknolojik olarak eskimiş, çevresel açıdan olumsuz etkileri olan araçların geri dönüşüme kazandırılmasını hedefler.

ÖTV İndirimi Koşulları

Geri dönüşüme gönderilmiş hurda araç sahipleri, devreye alınan teşvik kapsamında bir defaya mahsus olmak üzere ÖTV indiriminden yararlanabilir. Ancak ÖTV indirimi sadece Türkiye’de üretilen araçlar için geçerlidir. Burada amaç yerli üretimi destekleyip ülke ekonomisine katkıda bulunmaktır. Ayrıca, ÖTV indirimli araçlar kategorisinde sunulan avantaj, bireysel kullanıcılar için olduğu kadar ticari filolarda da önemli bir rol oynar.

Ticari Araçlar İçin Ek Şartlar

Ticari amaçla kullanılan ve hurda statüsüne alınan araçların yenilenmesi durumunda hem ÖTV hem de KDV indirimlerinden faydalanılabilmesi için aracın hangi amaçla kullanılacağına dair en az 10 yıllık bir taahhüt verilmesi gerekir. Taahhüt, devletin sağladığı teşviklerin suistimal edilmemesi için alınan önlemlerden biridir.

Hangi Araçlar Hurda Teşvikine Dahildir?

Teşvik programına dahil edilebilecek araçlar, belirli teknik ve yaş kriterlerine sahip olan, ekonomik verimliliğini yitirmiş ve çevreye zarar veren araçlardır. Yani, araçların kullanım ömrünün sonuna yaklaşması, yoğun trafik koşullarında performans kaybı yaşaması ve emisyon testlerinde belirlenen sınırların üzerinde değerler göstermesi durumunda, bu araçlar hurda değerlendirmesine alınır. Özellikle, uzun yıllar boyunca hizmet vermiş, artık modernizasyon ve bakım açısından ekonomik olmayan araçlar, teşvik kapsamına alınmaktadır. Yetkili kuruluşlar tarafından yapılan teknik incelemeler sonucunda aracın genel durumu, motor verimliliği, emisyon değerleri, güvenlik donanımları detaylı şekilde analiz edilir.

Bazı durumlarda çekme belgeli araç statüsünde bulunan, resmi işlemleri tamamlanmış ancak artık yola çıkmaz hale gelmiş araçlar da bu kapsamda değerlendirilebilmektedir. Bu sayede hem çevre kirliliğinin azaltılmasına katkıda bulunabilir hem de mevcut aracınızı hurda durumuna getirerek devletin sunduğu teşviklerden yararlanabilirsiniz. Teşvik programı, sadece bireysel araç sahiplerini değil, filoları yenilemek isteyen kurumsal işletmeleri de kapsar. Kurumsal araç filolarının yenilenmesi sürecinde ise eski / verimsiz araçların hurdaya çıkarılması, yeni nesil, çevreci teknolojilerle donatılmış araçların devreye alınması için önemli bir adımdır. Tüm bu kriterlerin sağlanması halinde aracınızın teknik raporunu, ilgili belgeleri sunarak teşvikten faydalanmaya hak kazanabilirsiniz. Aracınızı hurda kapsamında değerlendirip yeni araç satın alımında dikkat etmeniz gerekenler ise şöyledir:

Binek Araçlar: Kişisel kullanımda olan ve 25 yaşını aşmış binek araçlar, devletin belirlediği şartları sağladıkları takdirde, hurda teşvik sistemine dahil edilebilir. Bu araçların trafikten çekilerek kayıt dışı bırakılması ve yerine Türkiye’de üretilen yeni, çevreci modellerin tercih edilmesi hedeflenir.

Ticari Araçlar ve Şoför Esnafına Yönelik Uygulamalar: Ticari araçlar ve şoför esnafı tarafından kullanılan araçlar da hurda teşvik programı kapsamına girer. Ancak bu gruba dahil olan araçların teşvikten yararlanabilmesi için yalnızca ÖTV değil, KDV indiriminden de faydalanılması söz konusudur. Ticari araçların teşvik kapsamında değerlendirilebilmesi için yeni aracın hangi amaçla kullanılacağına dair en az 10 yıllık bir taahhüt verilmesi gerekir.

Yerli Üretim Koşulu ve Geçerli Modeller: Hurda teşvikinden yararlanabilmek için alınacak yeni aracın Türkiye’de üretilmiş olması zorunlu hale gelmiştir. Mevcut düzenlemeler kapsamında, hurda aracını verdiğiniz takdirde; Toyota CH-R, Fiat Egea, Ford Tourneo Custom, Fiat Egea Cross, Hyundai i20, Ford Transit, Volkswagen TransporterFiat Fiorino, Hyundai i10, Ford E-Transit, Hyundai Bayon, Togg T10X gibi yerli üretim otomobil markalarından belirli modelleri tercih edebilirsiniz. Ancak bu liste her yıl güncellenen liste için zaman içinde genişleyerek daha fazla yerli üretim aracın teşvik kapsamına alınmasına olanak tanır.

Hurda Teşvikinden Kimler Yararlanabilir?

Hurda teşvikinden yararlanma hakkı, araçların resmi olarak hurda statüsüne alınmasından sonra bu araca sahip olan gerçek veya tüzel kişiler tarafından kullanılabilir. Bu program kapsamında; bireysel araç sahipleri, ticari işletmeler ve şoför esnafı gibi farklı kullanıcı grupları, devletin belirlediği kriterleri sağladıkları takdirde başvuru yapabilir. Başvuru sürecinde ise aracın gerekli teknik ve yaş kriterlerini karşıladığını belgeleyen işlemlerin (örneğin, hurda belgesi alınmasürecinin) eksiksiz tamamlanması önemlidir. Ayrıca, başvuru yapacak kişilerin, aracın kayıt ve kimlik bilgilerini ya da şirket belgelerini sunmaları zorunludur. Böylece, aracın "hurda" statüsü resmiyet kazandıktan sonra ilgili kişi veya kurumlar, teşvikten yararlanarak yeni araç alımlarında sağlanan vergi avantajlarından ve desteklerden faydalanabilir.

2025'te Hurda Araç Teşviki Ne Kadar?

2025 yılı için öngörülen hurda araç teşvik oranları, aracın yaşı, teknik durumu ve kullanım amacına göre değişiklik göstereceği için net bir tutar söylemek mümkün değildir. Ancak mevcut düzenlemeler kapsamında, geri dönüşüme gönderilen araç sahipleri, yeni araç alımında bir defaya mahsus olmak üzere ÖTV indirimli araçlar avantajından yararlanabilmektedir. Devletin belirlediği hurda araç teşviki şartları doğrultusunda bireysel ve ticari araçlar için sağlanan teşvik tutarları, aracın geri dönüşüme verilmesiyle orantılı olarak belirlenmekte ve ticari araçlarda ayrıca KDV indirimi de uygulanmaktadır. 2025 için kesin rakamlar henüz netleşmemiş olsa da mevcut ekonomik ve çevresel politikaların etkisiyle, teşvik oranlarının araç özelliklerine göre farklılık göstereceği ve yerli üretimi destekleyen modellerin öncelikli olarak tercih edileceği öngörülebilir.

Hurda Aracı Olanlar Ne Yapmalı?

Hurda aracınız varsa öncelikle aracın teknik durumunu belirlemek üzere yetkili servislerden rapor almalısınız. Rapor sonrasında araç için gerekli olan ruhsat, kimlik belgesi ve ekspertiz dokümanı gibi evrakları eksiksiz hazırlayarak ilgili trafik şubesine teslim etmelisiniz. Bu sayede Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın belirlediği usuller çerçevesinde, aracın kayıttan düşme ve bertaraf işlemleri başlatılır. Resmi işlemlerin tamamlanmasının ardından aracın hurda statüsü resmi olarak tanınır. Böylece, devletin sunduğu teşvik ve vergi avantajlarından yararlanma sürecine geçiş sağlanır.

Hurda Araçlara ÖTV İndirimi Var mı?

Hurda araçların geri dönüşüme kazandırılması kapsamında, devlet teşvik programı çerçevesinde yeni araç alımında ÖTV indirimi uygulanmaktadır. Bu indirimden faydalanabilmek için aracın resmi olarak hurda statüsüne alınmış ve kayıttan düşme işlemleri tamamlanmış olmalıdır. Ayrıca, alınacak yeni aracın Türkiye’de üretilmiş olması zorunludur. Başvuru sürecinde, gerekli belgeleri (ekspertiz raporu, ruhsat, kimlik fotokopisi vb.) eksiksiz sunmanız beklenir. Onaylanan işlemler sonrasında ÖTV indirimi avantajı ile yeni araç alımında vergi yükünüz azaltılır, böylece daha ekonomik koşullarda yeni bir araca sahip olabilirsiniz.

Hurdaya Çıkan Araçlar Nereye Teslim Edilir?

Hurdaya çıkarılan araçların, devlete resmi olarak teslimatı, yasal prosedürlere uygun şekilde belirlenmiş imha ve bertaraf tesislerinde gerçekleştirilir. Aracın kayıttan düşme işlemi tamamlandıktan sonra ilgili trafik şubesi ya da Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından onaylanmış tesislere yönlendirilir. Bu tesislerde araç, çevre ve geri dönüşüm standartlarına uygun olarak imha edilir. Teslim sürecinde, ekspertiz raporu, ruhsat ve kimlik bilgileri gibi belgeler titizlikle kontrol edilir. İşlemlerin eksiksiz tamamlanmasıyla hurda aracınız resmi kayıtlardan silinir, geri dönüşüm sürecine dahil edilir. Böylece devletin teşvik avantajlarından yararlanmak için diğer işlemleri başlatabilirsiniz.

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