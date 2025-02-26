Borusan Next

Son yıllarda otomotiv sektörü, elektrikli araç teknolojilerinde büyük bir devrim yaşadı ve Türkiye de bu yarışta yerini aldı. Togg T10X, yerli otomobil alanındaki ilk elektrikli SUV modeli olarak sahneye çıktı. Yalnızca bir araç değil, aynı zamanda Türk mühendisliğinin ve tasarımının dünyaya bir mesajı olan Togg T10X, yenilikçi teknolojisi, çevre dostu yapısı ve estetik tasarımıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor.

Otomobil tutkunları ve çevre bilinci taşıyan sürücüler için Togg T10X, sadece taşıma aracı değil, geleceği bugüne taşıyan bir teknoloji harikası. Elektrikli araç dünyasında fark yaratacak şekilde tasarlanan T10X, geniş menzili, hızlı şarj olma kapasitesi ve teknolojik özellikleriyle pek çok kişinin hayalini süslüyor. Togg T10X, kullanıcı dostu bir deneyim sunmayı hedefleyen yenilikçi özelliklerinin yanı sıra "en uygun elektrikli arabalar" kategorisinde iddialı bir yere sahip. Peki Togg kullanıcılara neler vadediyor? Gelin, Togg T10X’in özellikleri, şarj süresi, batarya kapasitesi ve menzili gibi detayları birlikte inceleyelim.

Eğer siz de hem yerli üretime destek olmak hem de çevreci bir seçim yapmak istiyorsanız, Togg T10X hakkındaki tüm detayları yazımızda bulabilirsiniz.

Togg T10X'in Özellikleri Neler?

Togg T10X, teknolojik yeniliklerle dolu elektrikli SUV olarak tasarlandı. Yerli üretim araç, Türkiye'nin otomotiv sektöründeki yerini güçlendiren ve geleceğin mobilite anlayışını benimseyen bir yapıya sahip. Sadece tasarımıyla değil, sunduğu performans, menzil, batarya kapasitesi ve teknolojik özellikleriyle de dikkat çeker.

Togg T10X özellikleri arasında en önemli konu aracın hem sürücü konforunu artıran teknolojilere hem de çevre dostu yaklaşıma odaklanmasıdır. Çünkü elektrikli bir araç olmasının getirdiği avantajlar arasında sıfır karbon emisyonu, sessiz sürüş deneyimi ve düşük enerji tüketimi gibi özellikler bulunur. Ayrıca şarj süreleri ve batarya kapasiteleri açısından da modern kullanıcı ihtiyaçlarına cevap vermeyi başarır. Togg T10X farklı özelliklerle geliştirilen iki farklı model seçeneği sunar: V1 ve V2. Her iki model de kullanıcılara yüksek performans ve yenilikçi teknolojiler sunarken aralarındaki farklılıklar aracın ihtiyaçlara göre kişiselleştirilmesine olanak tanır.

Tasarım ve İç Mekan

Dış tasarımında aerodinamik unsurlar ve modern çizgiler kullanarak şık ve işlevsel görünüm elde edilen Togg T10X, özgün SUV tasarımıyla karşımıza çıkar. Ancak büyük ızgaralar yerine aerodinamik yapıyı ön planda tutan kapalı yüzeye sahiptir. Tasarım sayesinde hem görsel olarak estetik duruş sergiler hem de rüzgar direncini en aza indirir, bu da elektrikli araçlarda önemli bir avantajdır. Togg T10X’in iç mekanı, geniş ve konforlu sürüş deneyimi sunmak amacıyla tasarlanmıştır. Yolculara bolca alan sağlayan iç mekan, uzun yolculuklar açısından da oldukça uygundur. Yüksek kaliteli malzemeler kullanılarak üretilen koltuk, konsol, zemin gibi iç mekan ögeleri ferah atmosfer yaratır. Yani genel olarak araç içindeki herkes için ergonomik düzen sağlanmış, her detay konforu ön planda tutarak şekillendirilmiştir.

Batarya ve Motor Performansı

Togg T10X, elektrikli araçlar açısından önemli parametre olan batarya kapasitesi ile oldukça iddialıdır. Araç, farklı versiyonlarıyla kullanıcılara değişik batarya kapasiteleri sunar. İki modeldeki bataryalar, hızlı şarj olabilen ve uzun menzil sağlayabilen yapılarıyla dikkat çeker. Bataryaların yüksek verimliliği sayesinde Togg T10X’i şehir içi ve şehir dışı rahatlıkla kullanabilirsiniz. Motor teknolojisi ise elektrikli araçlara özgü sessiz ve güçlü performans vadeder. Çünkü Togg T10X’in motoru, anlık hızlanmalarda bile gücünü hissettirirken elektrikli motorların sunduğu sessiz sürüş deneyimiyle de yolculuğunuzu daha konforlu kılar. Dolayısıyla araç kullanımı sırasında maksimum verimlilik sağlayacak şekilde optimize edilen aracı ihtiyaçlarınız doğrultusunda rahatlıkla kullanabilirsiniz.

Menzil ve Şarj Süresi

Elektrikli araçların en önemli özelliklerinden menzil olduğundan Togg T10X menzil açısından oldukça tatmin edicidir. Togg T10X, yüksek kapasiteli batarya ve optimize edilmiş enerji tüketimiyle uzun mesafeler kat edebilme kapasitesine sahiptir. V1 modelinde bu menzil yaklaşık 314 kilometre iken V2 modelinde 523 kilometreye kadar çıkar. Her ikisi de şehir içi ve uzun yolculuklar açısından oldukça ideal mesafedir. Togg T10X şarj süresi söz konusu olduğunda da elektrikli araç sahiplerini mutlu edecek özelliklere sahip. Örneğin; hızlı şarj özelliği sayesinde araç, yalnızca 30 dakika gibi kısa sürede %80 oranında şarj olabilir. Özellikle uzun yolculuklar yapıyorsanız istasyon aramak zorunda kalmadan kesintisiz yolculuk yapabilirsiniz. Ayrıca, Türkiye’de şarj altyapısı genişlemeye devam ettiğinden Togg T10X sahibi olarak rahatça şarj istasyonlarına erişebilirsiniz.

Teknolojik Donanımlar

Togg T10X, kullanıcısına modern bir dijital deneyim sunmak adına çeşitli teknolojik özelliklerle donatılmıştır. Araçta bulunan dijital gösterge paneli, sizi tüm sürüş verileriyle anlık olarak bilgilendirir. Gösterge paneli, oldukça yüksek çözünürlüğü sayesinde tüm verileri net şekilde sunar. Ayrıca, aracın bağlantı özellikleri sayesinde telefonlarınızla uyumlu şekilde aracı kontrol edebilirsiniz. Sesli komutlar, mobil cihaz entegrasyonu ve internet bağlantısı gibi özellikler, Togg T10X’i son derece modern hale getirir. Togg T10X, ayrıca ileri düzey güvenlik donanımlarıyla güvenliğinizi de artırır. Örneğin; şerit takip asistanı, acil frenleme sistemi ve park yardımcısı gibi otonom sürüş destek sistemleri ile sürüş güvenliğini maksimum seviyeye çıkarır.

Sürüş Dinamikleri ve Konfor

Sürüş dinamikleri açısından bakıldığında ise Togg T10X, oldukça dengeli bir araçtır. Örneğin; düşük süratlerde dahi yüksek manevra kabiliyetiyle şehir içi kullanımlarda oldukça çevik ve kolay kontrol edilebilir. Yüksek süratlerde ise aerodinamik yapısı sayesinde rüzgar direnci minimum seviyeye düşer ve stabil yol tutuşu sağlanır.

Süspansiyon sistemi Togg T10X’in şehir içindeki pürüzlü yol koşullarına uyum sağlamasına ve uzun yolculuklardaki konforu artırmasına yardımcı olan başka bir özelliktir. Sistem, sürüş esnasında yolun düzgünlüğüne göre kendini ayarlayarak size ve yolculara en konforlu yolculuğu sunar. Elektrikli motorun sessizliği ve aracın sunduğu sürüş keyfi de Togg T10X’i tercih etmek istediğinizde büyük bir artı sağlar.

T10X Modelleri V1 ve V2'nin Farkı Nedir?

Togg T10X, elektrikli araç segmentinde dikkat çeken modellerinden V1 ve V2, farklı kullanıcı ihtiyaçlarına hitap edecek şekilde tasarlanmıştır. Her iki model de Türkiye’nin yerli üretimi olan elektrikli araçlardan biri olarak modern teknolojilere sahiptir. Dolayısıyla karbon emisyonunu azaltarak sürdürülebilirliği desteklemenize yardımcı olur. Ancak Togg T10X V1 ve V2 modelleri arasında önemli farklar bulunur. Bu farklar da batarya kapasitesi, şarj süreleri, menzil uzunluğu ve donanım özellikleri açısından kendini gösterir. Ancak kısaca Togg T10X V1, daha ekonomik ve şehir içi kullanımda ideal özellikler sunarken V2 modeli, daha yüksek batarya kapasitesi ve daha uzun menzil isteyen kullanıcılara göre optimize edilmiştir. Togg T10X V2, lüks segmentteki elektrikli araçlarla rekabet edebilecek donanım ve teknolojiye sahipken V1, daha düşük fiyatlı ancak performansından ödün vermeyen bir seçenek olarak öne çıkar.

Modeller arasındaki farklar, bütçenize ve kullanım ihtiyaçlarınıza göre tercihler yapmanızı kolaylaştırır. Togg T10X’in V1 ve V2 modelleri menzil, şarj süresi, teknolojik donanım tercihlerini göz önünde bulundurarak daha bilinçli seçim yapmanıza olanak tanıyacağından size en uygun aracı daha kolay seçebilirsiniz. Çünkü her iki model de elektrikli araç dünyasında önemli yer edindiğinden farklı kullanıcı profillerine hitap etmeyi başarır.

T10X V1 Özellikleri

Togg T10X V1, özellikle şehir içi kullanıma göre optimize edildiğinden daha çok temel ihtiyaçları karşılayan elektrikli SUV modelidir. İşte T10X V1 modelinin dikkat çeken özellikleri:

Batarya Kapasitesi: Togg T10X V1 modeli, 52.4 kWh batarya kapasitesine sahiptir. Kapasite genel olarak günlük şehir içi kullanımlar için son derece yeterlidir. Batarya, şehirdeki kısa mesafelerde kullanıma uygun olsa da yüksek verimlilikle çalışarak enerji tüketimini optimize edebilir.

Menzil: Yaklaşık 314 kilometre menzil sunan V1 modeli, şehir içi / yakın çevre sürüşleri için oldukça yeterlidir. Söz konusu menzil, günlük ihtiyaçlarınızı rahatça karşılayabilecek seviyededir. Aynı zamanda, daha sık şarj etme gereksinimlerinizi azaltacağından istasyon aramak ya da şarj olmasını beklemek zorunda kalmazsınız.

Donanım: Togg T10X V1, minimalist tasarımıyla çoğu SUV modelinden ayrılır. Ancak yine de günlük ihtiyaçlarınıza yönelik temel donanım özelliklerini sunmaya devam eder. Örneğin; aracın içerisinde, multimedya ekranı, sesli komutlar, temel sürücü destek sistemleri yer alır. Ancak V2'ye kıyasla daha sade bir teknolojik donanım bulunur.

Şarj Süresi: V1 modeli, DC hızlı şarj teknolojisiyle sadece yarım saatte bataryayı 4/5 oranında doldurur. Yani doluma başladıktan yarım saat sonra yaklaşık 250 km daha yol gidebilirsiniz. Bu da şehir içi kullanımlar için oldukça ideal şarj süresidir ve zaman kaybı yaşamadan hızlıca yol alabilmenizi sağlar.

T10X V2 Özellikleri

Togg T10X V2, daha gelişmiş teknolojiler ve genişletilmiş batarya kapasitesiyle uzun yolculuklar yapmak istediğinizde mükemmel bir seçenektir. İşte T10X V2 modelinin öne çıkan özellikleri:

Batarya Kapasitesi: Togg T10X V2 modeli, 88.5 kWh batarya kapasitesine sahiptir. Bu büyük kapasite, daha uzun mesafeler kat edebilmenize olanak tanır. Yüksek batarya kapasitesi hem şehir içi hem de uzun yolculuklarda kullanıcılara daha fazla özgürlük sunar. Çünkü uzun yolculuklarda şarj için sık mola vermenize gerek kalmaz, kısa mesafelerde ise şehir içi hızlı şarj istasyonu aramak zorunda kalmazsınız.

Menzil: V2 modeli, yaklaşık 523 kilometre menzil sunar. Özellikle uzun yolculuklar yapmayı planlayanlar açısından ideal menzil değeridir. V2’nin yüksek batarya kapasitesi sayesinde ise daha uzun süre şarj etmeye gerek kalmadan uzun yolculuklara çıkabilirsiniz.

Donanım: V2, daha gelişmiş donanıma sahiptir. Örneğin; sürücü destek sistemleri, dijital gösterge paneli, artırılmış konfor özellikleri, otonom sürüş teknolojileriyle donatılır. Ayrıca, araçtaki multimedya sistemi ve bağlantı özellikleri, kullanıcı deneyimini üst seviyeye taşır. Uzun yolculukları keyifli hale getirirken yoğun trafikte zamanınızı daha iyi değerlendirmenize olanak tanır.

Şarj Süresi: V2 modeli, ultra hızlı şarj desteği ile sadece 25 dakikada %80 şarj olabilmektedir. Yani 25 dakika şarjla yaklaşık 418 km daha gidebilirsiniz. Bu özellikle uzun yolculuklarda zaman kaybetmeden hızla yola devam edebilmenizi sağlar. Şarj süresindeki bu önemli iyileştirme, V2 modelini bazı durumlarda daha cazip kılar.

Togg T10X Şarj Süresi ve Batarya Kapasitesi

Togg T10X, Türkiye'nin ilk yerli elektrikli aracı olarak gelişmiş batarya teknolojisi ve hızlı şarj özellikleriyle büyük fark yarattı. Elektrikli araçların şarj süreleri, batarya kapasitesi, günlük hayatınızı doğrudan etkileyeceği için Togg T10X, bu konuda oldukça pratik deneyim sunar.

Gelişmiş batarya yönetim sistemi ile donatılan Togg T10X, verimlilik açısından oldukça başarılıdır. Batarya kapasitesi, modeline göre farklılık gösterse de her iki model de güçlü şarj sistemleriyle desteklenir. Özellikle, Togg T10X'in şarj süresi, piyasadaki birçok elektrikli araca kıyasla oldukça etkileyicidir. V1 modeli, DC hızlı şarj desteği ile yarım saat gibi kısa sürede 4/5 oranında şarj edilebilir. V2 modeli ise ultra hızlı şarj desteği sayesinde bu süreyi 25 dakikaya kadar düşürür. Elektrikli araç sahiplerinin en büyük endişelerinden biri uzun yolda şarj noktaları arasında ne kadar zaman harcayacaklarıdır. Togg T10X, bu sorunu pratik şekilde çözerek size zaman kazandırarak uzun yolculukları daha zahmetsiz hale getirir.

Togg T10X’in Menzili Ne Kadar?

Togg elektrikli araçlarda menzil konusuna önemli vurgu yaparak kullanıcılara geniş kullanım alanı sağlar. Çünkü menzil, elektrikli araçların günlük yaşamda pratik kullanılabilmesi için hayati öneme sahiptir. Togg T10X her iki modeliyle de farklı kullanıcı ihtiyaçlarına yönelik çözüm sunarak şehir içi veya uzun yolculuklar için uygun menzil değerleri sağlar.

Togg T10X V1, özellikle şehir içi sürüşler için tasarlandığından özellikle şehir içi trafiğinde yeterli olacak düzeyde geliştirilmiştir. Yani günlük kullanım için oldukça idealdir. Şehir içi sürüşlerin zorluklarına rağmen aracınızı verimli şekilde kullanabilmenizi sağlar. Ayrıca, şehir içi kısa mesafelerde Togg T10X V1'in menzili, batarya kapasitesinin daha verimli kullanılması için geliştirilmiştir.

V2 ise uzun yolculuklar yapan, yüksek menzil isteyen kullanıcılara üretilen bir modeldir. V2'nin uzun menzili, özellikle şehir dışı sürüşler için avantajlıdır. Uzun mesafeleri rahatça kat edebilecek menzil sunarak sık şarj etme endişenizi ortadan kaldırır. Yüksek menzili özellikle tatil yolculukları veya uzun iş seyahatlerinde değerlendirebilirsiniz.

Togg T10X Fiyatı Ne Kadar?

Togg T10X, yerli üretim bir elektrikli araç olarak Türkiye'deki elektrikli araç pazarını dönüştürmeyi hedefliyor. Çünkü üretildiği günden bu yana Türkiye'nin yerli elektrikli aracı olarak pazara sunduğu fiyat-performans oranı ile tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Fiyatı ise Togg T10X’i hem bütçesini düşünen kullanıcılar hem de yüksek performans bekleyen kullanıcılar için cazip hale getirir. Dolayısıyla Togg T10X'in ülkemizde elektrikli araç sahibi olmayı daha erişilebilir kıldığını söyleyebiliriz.

Togg T10X fiyatı, modeline ve sağladığı özelliklere göre değişkenlik gösterir. V1 modeli, giriş seviyesindeki elektrikli araç kullanıcıları için uygun fiyatlı seçenek sunarken V2 modeli ise daha fazla donanım, batarya kapasitesi, menzil sağlayarak lüks segmentteki elektrikli araçlarla yarışır. Söz konusu fiyat farkı, her iki modelin de çeşitli ihtiyaçlara yanıt vermesini sağlar. Çünkü özellikler V2 modelinde daha geliştiğinden doğal olarak üretim masrafları da artırır ve bu da liste fiyatına yansır. Alım aşamasında ise V1'in şehir içi kullanım ve günlük sürüşler için ideal olduğunu V2'nin ise daha uzun yolculuklar yapmayı kolaylaştırdığını söylemek mümkün. Uzun yolculuklar planlamıyorsanız V1 sizin için yeterli olabilir ancak şehir dışı kullanımda V2 almanız önerilir. V2 uzun menzili, hızlı şarj özellikleri sayesinde aradaki fiyat farkını size zaman tasarrufu olarak sunar.

Türkiye'de elektrikli araçlar için sağlanan kredi gibi teşvikler ve yerli üretim avantajları ise Togg T10X’in fiyatını daha cazip kılar. Elektrikli araç alımına yönelik sağlanan destekler, bu modelin fiyatını daha erişilebilir yapar, böylece Togg T10X, çevre dostu olmanın yanı sıra elektrikli araç arayanlara bütçe dostu bir seçenek de sunar. Bu avantajlar sayesinde, elektrikli araç sahibi olmak isteyen ancak fiyat endişesi taşıyan kullanıcılar için Togg T10X, benzersiz fırsat olabilir.

Togg T10X, en uygun elektrikli arabalar arasında fiyat-performans oranı açısından oldukça rekabetçi seçenek. Hem bütçe dostu V1 modeli hem de lüks segmenti hedefleyen V2 modeli ile geniş kullanıcı kitlesine hitap ederken her iki model de kaliteli elektrikli araç deneyimi vadediyor.

Togg T10X, elektrikli araç teknolojisinde Türkiye’nin gururu olarak dikkat çekerken siz de geleceğin sürdürülebilir ulaşım çözümlerine yatırım yapmak için doğru adımı atabilirsiniz. Borusan Next, Togg gibi yenilikçi teknolojilerle üretilen elektrikli araçların ikinci el modellerini sunarak işinizde, günlük yaşamınızda ihtiyaç duyduğunuz çözümleri sizle buluşturur. Daha fazlasını keşfetmek ve geleceğe bir adım önde başlamak için hemen Borusan Next ile tanışabilirsiniz.

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