borusan next

İkinci el araç satın almak, hem maddi hem de duygusal açıdan önemli bir karardır. Aracın dış görünüşü, modeli ve fiyatı kadar kilometre bilgisi de bu süreçte göz ardı edilmemesi gereken faktörlerden biridir. Ancak kilometre bilgisi, ne yazık ki bazı satıcılar tarafından manipüle edilebilen veya eksik ya da yanlış şekilde sunulabilen bir veridir. Bu durum, hem aracın gerçek değerinin bilinmemesine hem de uzun vadede sürpriz masraflarla karşılaşmanıza neden olabilir. İşte tam da bu noktada araç kilometre sorgusu, hem doğru bilgiye ulaşmak hem de güvenilir bir alışveriş süreci sağlamak adına devreye girer.

Yazıda, araç kilometre sorgulamasının nasıl yapılacağına dair detaylı bilgiler bulacak, kilometre manipülasyonunu nasıl anlayabileceğinizi öğrenecek ve güvenilir araç alımı için dikkat etmeniz gereken püf noktalarını keşfedeceksiniz. Özellikle ikinci el araç piyasasında, doğru bilgilere ulaşmak içinizin rahat olması açısından büyük önem taşır. Öyleyse, bu hayati kontrolün detaylarına birlikte göz atalım.

Kilometre Sorgusu Nedir? Neden Yapılır?

Araç kilometre sorgusu, bir aracın geçmişte ne kadar yol kat ettiğini öğrenmek için yapılan işlemdir. Sorgulama sayesinde, aracın mevcut kilometre değeri ve geçmiş yıllardaki kilometre durumu kontrol edilerek aracın kullanım yoğunluğu hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz. Özellikle ikinci el araç alım-satım süreçlerinde, kilometre bilgisi doğru karar vermenin temel taşlarından biridir.

Kilometre bilgisi, aracın piyasa değerini belirlerken dikkate alınan en önemli kriterlerden biridir. Yüksek kilometreli bir araç, düşük kilometreli araca kıyasla daha fazla yıpranmış olabilir ve bu durum aracın satış fiyatını doğrudan etkiler. İkinci el araba alım satım sürecinde en sık rastlanan dolandırıcılık yöntemlerinden biri, kilometre düşürme işlemidir. Bu yöntemle aracın kilometresi olduğundan daha az gösterilerek alıcı yanıltılmaya çalışılır. Kilometre sorgusu yaparak, aracın resmi kayıtlardaki geçmiş kilometre bilgilerini karşılaştırabilir, manipülasyonların önüne geçebilirsiniz.

Kilometre sorgulaması, yalnızca aracın ne kadar yol kat ettiğini öğrenmekle kalmaz; aynı zamanda geçmişte hangi şartlarda kullanıldığını, bakım durumunu ve hatta potansiyel risklerini anlamanızı sağlar. Düşük kilometreye sahip gibi gösterilen aracın aslında çok daha fazla yol kat etmiş olması, motor, şanzıman gibi mekanik aksamlar üzerinde yıpranma riski taşıyabileceğini gösterir. Bu durum, satın alma sonrası beklenmeyen maliyetlere yol açabilir.

Öte yandan, kilometre sorgulaması sadece bireysel alıcılar için değil, aynı zamanda araçlarını satmayı düşünenler için de önemlidir. Aracınızın kilometre bilgisini şeffaf şekilde sunmanız, potansiyel alıcıların güvenini kazanmanızı sağlar, satış sürecini kolaylaştırır. Ayrıca, doğru kilometre bilgisiyle yapılan satışlar, olası hukuki sorunların da önüne geçer.

Günümüzde araç kilometre sorgusu yapmak, teknolojinin de yardımıyla oldukça kolaylaşmıştır. E-Devlet sistemi, yetkili servis kayıtları, sigorta şirketleri ve çeşitli online araç sorgulama platformları, araç geçmişiyle ilgili güvenilir verilere ulaşmanızı sağlar. Ancak, doğru sonuçlara ulaşmak için bu yöntemlerin nasıl kullanılacağını bilmek ve dikkat edilmesi gereken noktaları göz önünde bulundurmak gerekir.

Araç Kilometre Sorgulama için Gerekli Bilgiler

Araç kilometre sorgulama işlemi için en önemli gerekliliklerden biri, sorgulama yapılacak aracın plaka numarasıdır. Plaka numarası, araçla ilgili tüm kayıtların erişilebilmesi için anahtar görevi görür. Ancak bazı durumlarda, yalnızca plaka numarası yeterli olmayabilir. Benzer durumlarda aracın şasi numarası veya ruhsat bilgileri gibi ek bilgilere de ihtiyaç duyabilirsiniz. Şasi numarası, aracın üretim sürecinden itibaren değişmeyen ve her araca özel olan kimlik numarasıdır. Özellikle kilometre bilgisiyle ilgili detaylara erişimde şasi numarası oldukça kritik rol oynar.

E-Devlet üzerinden yapılan kilometre sorgulamaları için ise T.C. kimlik numarası ve E-Devlet şifresi gereklidir. Kullanıcı doğrulaması yaparak araç kayıtlarına güvenli bir şekilde erişim sağlayabilirsiniz. Ek olarak, ekspertiz hizmetleri de kilometre bilgisine erişim için plaka ve şasi numarasını talep edebilir.

Sorgulama sırasında kullanılan bilgilerin eksiksiz olması büyük önem taşır. Yanlış bilgi girildiğinde sistemden doğru sonuçlar alınamayabilir ya da araç geçmişiyle ilgili eksik bilgilere ulaşılabilir. Bu da, araç alım-satım sürecinde yanlış kararlar almanıza neden olabilir. Özellikle ikinci el araba satın almayı planlayanlar, araç satıcısından tüm gerekli bilgileri eksiksiz şekilde temin etmelidir. Dolayısıyla kilometre sorgulama işlemi sırasında herhangi bir aksaklık yaşanmaz.

Araç Kilometre Sorgulama Yöntemleri

Araç kilometre sorgulama işlemi, almayı planladığınız aracın bilgilerini doğrulamak için birden fazla yöntem sunar. Her yöntemin kendine özgü avantajları ve kullanım alanları bulunur. Araba al sat kısımında, verilen yöntemlerden bir veya birkaçı kullanılarak aracın gerçek kilometre bilgisine ulaşabilirsiniz. E-Devlet sistemi, sigorta kayıtları, yetkili servis verileri gibi seçenekler, sorgulama sürecini pratik hale getirir. Aşağıda araç kilometre sorgulama için kullanabileceğiniz yöntemleri bulabilirsiniz:

5664 SMS ile Kilometre Sorgulama

5664 SMS servisi, araç kilometre sorgulaması yapmanın en hızlı yöntemi olarak kabul edilir. Araç başında beklerken dahi birkaç tıkla kesin bilgilere ulaşabilrisiniz. Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği (TSB) tarafından sunulan hizmet, aracın geçmiş kilometre bilgisine ek olarak trafik hasar kaydını da sadece birkaç mesajla öğrenmenizi sağlar.

5664 yöntemi kullanarak sorgulama yapmak için aracın plaka numarasını veya şasi numarasını kısa mesajla 5664’e göndermeniz yeterlidir. Örneğin, “KMT 34ABC123” şeklinde bir mesaj gönderdiğinizde, sistem aracın kayıtlı kilometre bilgilerini size SMS yoluyla iletir. Eğer şasi numarası üzerinden sorgulama yapmak isterseniz, “KMT ŞASİNUMARASI” formatında bir mesaj gönderebilirsiniz. Yöntemin avantajları ise temelde aşağıdaki gibi sıralanır:

Kolay Ulaşılabilirlik: Cep telefonundan sadece birkaç mesajla sorgulama yapabilirsiniz, internet bağlantısına ihtiyaç duyulmaz. Resmi Kayıtlar: Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği tarafından sağlanan bilgiler, güvenilir kaynaklardan elde edilir. Trafik Hasar Kaydı ile Birlikte Bilgi: Kilometre bilgisiyle birlikte aracın geçmişte geçirdiği kazalar ve sigorta hasar kayıtları da öğrenilebilir.

5664 SMS ile kilometre sorgulama yaparken, aracın kilometre bilgisinin tamamen doğru olduğundan emin olmak için diğer yöntemlerle de karşılaştırma yapılması önerilir. Çünkü araç kilometresi, trafik sigorta işlemleri sırasında beyan edilen verilerden elde edilir. Eğer aracın sahibi doğru kilometre bilgisini bildirmemişse, bu durum sorgulama sonuçlarına yansıyabilir. Ayrıca, eski araçlar için kayıtların eksik olabileceği de unutmamalısınız. Bu nedenle, yalnızca SMS sorgulamasıyla yetinmek yerine servis kayıtları ve ekspertiz raporları gibi ek kontroller de yapmanız önerilir.

5664 SMS servisi, ücretli bir hizmettir ve sorgulama başına sizden ücret alınır. 180 TL olarak belirlenen ücret, kullandığınız operatöre ve pakedinize göre değişiklik gösterebilir. Henüz sorgulama sırasında ödenen cüzi miktar, araç alımı sırasında karşılaşılabilecek olası dolandırıcılık risklerini önlemek adına oldukça faydalıdır.

TÜVTÜRK Muayene Kayıtları ile KM Sorgulama

TÜVTÜRK muayene kayıtları, araç kilometre bilgisini doğrulamak için detaylı raporlar tutar. Araçların periyodik muayeneleri sırasında, kilometre bilgisi resmi olarak kaydedilir, dilerseniz kayıtlar arasında geriye dönük olarak sorgulama yapabilirsiniz. TÜVTÜRK, her aracın geçmiş kilometre bilgilerini eksiksiz şekilde muhafaza eder, bu da araç kilometre manipülasyonlarının tespit edilmesinde büyük avantaj sağlar. TÜVTÜRK muayene kayıtları üzerinden kilometre sorgulama yapmak için öncelikle araç sahibinin, muayene geçmişine ulaşması gerekir. İşlemi gerçekleştirmek için iki ana yöntem kullanılabilir:

TÜVTÜRK’ün resmi web sitesine giriş yaparak, araç plaka numarası ve ruhsat bilgilerini kullanarak aracın muayene geçmişine erişebilirsiniz. Kilometre bilgileriyle birlikte aracın geçmişteki muayene durumunu da detaylı şekilde sunar. Araç kilometre bilgisine TÜVTÜRK’ün muayene kayıtları aracılığıyla E-Devlet üzerinden de ulaşabilirsiniz. E-Devlet sistemine giriş yaparak, “Araç Muayene Sorgulama” bölümünden geçmiş kilometre bilgilerini görüntüleyebilirsiniz.

TÜVTÜRK, her araç için periyodik olarak yapılan zorunlu muayeneler sırasında, kilometre bilgisini bağımsız olarak kaydeder. Bu bilgiler, araç sahipleri tarafından manuel olarak girilmediği için herhangi bir manipülasyon yapılması mümkün değildir. Ayrıca kayıtlar resmi çerçevede tutulduğundan dolayı güvenilirlik açısından oldukça değerlidir. Kilometre bilgisinin yanı sıra, araç muayenesinde tespit edilen eksiklikler ve tamir gereksinimleri gibi detaylara da ulaşılabilir. Böylece aracın bakım koşulları hakkında fikir sahibi olabilirsiniz.

TÜVTÜRK kayıtları üzerinden yapılan kilometre sorgulaması oldukça güvenilirdir ancak kayıtların eksik olduğu durumlarla karşılaşılabilir. Örneğin, araç muayeneye gitmeden önce kilometresi düşürülmüşse bu durum TÜVTÜRK verilerine yansımayabilir. Bu nedenle, bu yöntemi kullanırken diğer kilometre sorgulama yöntemleriyle destekleyebilirsiniz:

PTT HGS ile KM Sorgulama

PTT'nin sunduğu HGS üzerinden kilometre sorgulama hizmeti, alıcıların araç geçmişine dair daha net fikirler edinmenize yardımcı olur. Kullanıcılar uygulama sayesinde, sadece birkaç adımda araçlarına dair önemli verilere ulaşabilir, edindiğiniz bilgiler ışığında daha bilinçli kararlar alabilirsiniz.

PTT'nin HGS uygulaması, kullanıcı dostu arayüzü sayesinde araç sorgulama işlemini herkes için kolaylaştırır. Araç plaka numarası veya şasi numarasını kullanarak yapılan sorgulama, araç kilometresi ile birlikte muayene geçmişi gibi detaylı bilgilere de erişim sağlar. Ayrıca, bilgilerin doğruluğu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğü ile yapılan protokol kapsamında garanti altına alınmıştır.

İlk adım olarak, HGS uygulamasını cihazınıza yüklemeniz gerekir. App Store veya Google Play Store üzerinden ücretsiz olarak indirebiilirsiniz. HGS hesabınız varsa giriş yapabilir, yoksa kolayca yeni bir hesap oluşturabilirsiniz. Giriş yaptıktan sonra, sorgulama işlemi için ana ekrandaki menüye yönlendirilirsiniz. Araç bilgilerini eksiksiz ve doğru şekilde girerek sorgulama işlemine başlayabilirsiniz. Plaka veya şasi numarası, aracınıza dair doğru verileri alabilmeniz için kritik öneme sahiptir. HGS kilometre sorgulama hizmeti ücretli bir hizmettir. Bu nedenle, sorgulama işlemi sırasında 9 TL’lik küçük miktarı ödemeniz gerekecektir. Ödeme tamamlandıktan sonra, aracın kilometre bilgileri ve varsa muayene geçmişi detaylarıyla ekranda gösterilir. Elde ettiğiniz bilgileri dilerseniz kaydedebilir veya çıktısını alabilirsiniz.

e-Devlet Kilometre Sorgulama İşlemleri

e-Devlet, kullanıcılarına hem resmi hem de doğru bilgilere erişim sağlayarak, ikinci el araç alım-satım süreçlerinde güvenilir referans noktası oluşturur. Aracın geçmişteki kilometre bilgilerinden muayene kayıtları gibi önemli detaylara ulaşabilir, aracın gerçek durumu hakkında daha bilinçli kararlar alabilirsiniz. Ayrıca e-Devlet'in resmi bir platform olması, bu yöntemle elde edilen bilgilerin güvenilirliğini artırır.

e-Devlet kilometre sorgulama işlemi, araç sahipleri ya da potansiyel alıcılar için oldukça pratik bir çözümdür. Özellikle kilometre bilgisi manipülasyonu gibi durumların sıklıkla yaşandığı ikinci el araç piyasasında, e-Devlet üzerinden alınan bilgiler, hem alıcı hem de satıcı için şeffaflık sağlar. Üstelik bu hizmet, yalnızca birkaç adımda tamamlanabilecek kadar kolay bir işlem süreci sunar:

e-Devlet kilometre sorgulama işlemi için öncelikle e-Devlet Kapısı üzerinden sisteme giriş yapmanız gerekir. Giriş için T.C. kimlik numaranız ve e-Devlet şifrenizi kullanabilirsiniz. Henüz şifreniz yoksa, PTT şubelerinden kolayca temin edebilirsiniz.

Sisteme giriş yaptıktan sonra, arama çubuğuna “Araç ve Sürücü Bilgileri Sorgulama yazarak ilgili hizmete erişebilirsiniz. Alternatif olarak, TÜVTÜRK Araç Muayene Sorgulama seçeneğini de kullanabilirsiniz.

Sorgulama yapmak istediğiniz aracın plaka numarasını ilgili alana girerek işlem sürecini başlatabilirsiniz. Bazı durumlarda araç şasi numarası gibi ek bilgiler de talep edilebilir. Sorgulama işlemi tamamlandığında, aracın geçmiş kilometre bilgileri ve muayene kayıtları ekranınızda görüntülenecektir. Kilometre sorgusu yaptığınızda ek olarak tramer kaydı sorgulama yapmanıza gerek kalmaz hepsini tek seferde inceleyebilirsiniz. Sadece birkaç dakika içinde aracın kilometre bilgilerine ve muayene kayıtlarına ulaşabilirsiniz. Üstelik bu işlem, internet bağlantısı olan her yerden yapılabilir.

Bilgi erişim yetkisi e-devlet sorgulama işlemini yalnızca kendi adınıza kayıtlı araçlar için yapabilirsiniz. Başkasına ait araçlar için bilgi almak istiyorsanız, araç sahibinin onayı ve bilgileri gereklidir.

Araç Kilometre Sorgulama İşlemleri için Gereken Bilgiler

Sorgulama işleminin başarılı bir şekilde gerçekleşebilmesi için aracın plaka numarası, şasi numarası, ya da bazı durumlarda ruhsat bilgileri gibi temel verilere ihtiyaç duyulur. Özellikle e-Devlet, 5664 SMS servisi veya TÜVTÜRK muayene kayıtları gibi resmi platformlardan kilometre sorgulama yaparken bilgilere eksiksiz erişiminiz olması istenir.

Kilometre sorgulama işlemi sırasında kullanılan bilgiler, yalnızca aracın ne kadar yol kat ettiğini öğrenmekle kalmaz; aynı zamanda aracın piyasa değeri hakkında da fikir verir. Örneğin aracın gerçek kilometre bilgisi ile birlikte motor, lastik ve diğer mekanik aksamlarının ne kadar yıprandığını da değerlendirmek mümkündür. Bu bilgiler ışığında, “ Arabam ne kadar eder ” gibi sorulara daha kesin ve doğru yanıtlar bulabilir, araç alım-satım sürecinde daha bilinçli kararlar alabilirsiniz.

Kilometre Düşürme Nasıl Anlaşılır?

İkinci el araç piyasasında en sık karşılaşılan manipülasyonlardan biri olan kilometre düşürme, aracın değerini olduğundan daha yüksek göstermek amacıyla yapılan hileli işlemdir. Aracın kilometresi, yıpranma düzeyini ve piyasa değerini doğrudan etkileyen faktör olduğundan, kilometre düşürme işlemi dolandırıcılık riskini artırır. Ancak dikkatli bir inceleme ve doğru yöntemlerle kilometre manipülasyonu fark edilebilir. Kilometre düşürmeyi anlamanıza yardımcı olacak yöntemleri aşağıda bulabilirsiniz:

Her araç, düzenli olarak TÜVTÜRK muayenesinden geçmek zorundadır ve muayene sırasında aracın kilometre bilgisi kaydedilir. Eğer aracın mevcut kilometresi, önceki muayene kayıtlarında belirtilenden daha düşük görünüyorsa, kilometre düşürme ihtimali yüksektir. TÜVTÜRK kayıtlarını e-Devlet veya doğrudan TÜVTÜRK üzerinden kontrol ederek durumu tespit edebilirsiniz.

Yetkili servisler, bakım işlemleri sırasında aracın kilometre bilgilerini kayıt altına alır. Aracın geçmişte hangi servislerde bakıma girdiğini ve o tarihlerdeki kilometre bilgilerini öğrenmek, kilometre manipülasyonunu anlamak için etkili bir yöntemdir. Servis kayıtları ile mevcut kilometre bilgisi arasında tutarsızlık varsa, bu durum kilometre düşürme ihtimalini güçlendirir.

Aracın fiziksel durumu, kilometresi hakkında önemli ipuçları verir. Aşırı aşınma gösteren detaylara dikkat ederek kilometre düşürme olup olmadığını anlayabilirsiniz

Lastiklerin yaşı ve durumu, aracın kullanım geçmişiyle ilgili fikir verebilir. Örneğin düşük kilometreli olduğu iddia edilen bir araçta, lastiklerin aşırı yıpranmış veya yakın zamanda değiştirilmiş olması şüphe uyandırabilir.

Gelişmiş dijital araçlar, aracın elektronik sistemlerine bağlanarak geçmiş kilometre bilgilerine ulaşabilir. OBD cihazları ile aracın beyni kontrol edilerek, kilometre bilgileri üzerinde bir müdahale yapılıp yapılmadığı tespit edilebilir. Bu işlem, özellikle yetkili servislerde ve güvenilir ekspertiz merkezlerinde yaptırılabilir.

Profesyonel bir ekspertiz firması, aracın genel durumunu değerlendirirken kilometre bilgisi ile fiziksel durumunu karşılaştırabilir. Ekspertiz raporunda belirtilen veriler, kilometre düşürme gibi dolandırıcılık girişimlerini tespit etmede etkili bir yol sunar.

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