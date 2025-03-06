KAMPANYA KOŞULLARI
Kampanya, 01.03.2025 - 31.03.2025 tarihleri arasında Borusan Next’ten ikinci el araba satın alan müşterilerin, 30.04.2025 tarihine kadar Lastikcim.com üzerinden üyelik oluşturarak satın alacakları Michelin marka belirli ve sınırlı sayıda lastik setleri için belirli indirimler uygulanmasına ilişkindir. Kampanyaya dair şartlar aşağıdaki gibidir;
- Kampanya 01.03.2025 - 31.03.2025 tarihleri arasında Borusan Next’ten ikinci el araba satın alan Borusan Next müşterilerini kapsamaktadır.
- Kampanya süresince Borusan Next’ten ikinci el araba satın alan müşterilerin, 30.04.2025 tarihine kadar www.lastikcim.com.tr üzerinden satın alacakları Michelin marka 17-18 inch jantlı 4 adet lastiklerde 2.000 TL; 19 inch ve daha büyük jantlı 4 adet lastiklerde ise 3.000 TL indirim uygulanacaktır. Söz konusu indirim Lastikcim tarafından uygulanacaktır.
- Kampanya kapsamında indirim uygulanacak ürünlerin adetleri sınırlıdır. Buna göre 17-18 inch jantlı 4 adet lastik seti 70 adet; 19 inch ve daha büyük jantlı 4 adet lastik seti ise 30 adet ile sınırlıdır. Buna göre Borusan Next’ten araba satın alan müşterilerden elindeki kodu www.lastikcim.com.tr’de kullanan ilk 100 kişi kampanyadan yararlanabilecektir. Kod kullanan kişi sayısının belirtilen adedi bulması halinde kampanya süresinden önce sonlandırılır ve buna ilişkin web sitesi üzerinden duyuru yapılır.
- Kampanyadan yararlanabilmek için elinde kodu bulunan müşterinin 30.04.2025 tarihine kadar www.lastikcim.com.tr’de üyelik oluşturması ve belirtilen türde lastik seti alımı gerçekleştirmesi gerekir.
- Kampanya kodunu ibraz eden kişi, kampanyadan yararlanma hakkına sahip olacaktır.
- Kampanya kapsamındaki kodun son kullanılma tarihi 30.04.2025’dir. Anılan tarihe kadar kullanılmayan kodlar kendiliğinden geçersiz olacaktır.
- Kampanya kapsamında sağlanan kodlar veya indirim hakları kısmen dahi olsa paraya çevrilmez.
- Kampanya her zaman için durdurulabilir veya sonlandırılabilir ve/veya kampanya şartları değiştirilebilir. Bu olasılıklarda web sitesi üzerinden duyuru yapılır.