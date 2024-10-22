Motosiklet İlanları Artık Borusan Next'te!
Borusan Next, 2. El araba arayanların güvendiği adres olmaya devam ederken, Kağıthane ve Balgat showroomlarında sergilediği motosikletlerini artık web sitesiyle de motosiklet tutkunlarıyla buluşturuyor!
Tamamen ekspertizli, ikinci el motosiklet ilanlarını incelemek için ana sayfamızdaki “Motosiklet Al” butonuna tıklayın, dilediğiniz marka ve modeli seçin, ardından “ara” butonuna tıklayarak seçiminize uygun ilanlarımızı görüntüleyin.
Hayalinizdeki motosiklete Borusan Next güvencesiyle ulaşırken, "hak ettiğiniz deneyim"i yaşayın.
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