Balgat'da ikinci şubesiyle hizmet vermeye başlayan Borusan Next, belirlediği kriterlere uygun tüm marka model araç alım ve satışını gerçekleştirmektedir.

Satış hizmetine ek olarak müşterilere en uygun ödeme koşullarını sunmak adına uzman finansman destek ekibiyle de iş birliği yapmaktadır.

Adres: Ehlibeyt Mah. Mevlana Bulvarı No:181/A Çankaya/Ankara

Telefon: 0 850 210 47 10

Çalışma Saatleri:

Hafta içi 09:00 - 17:00, Hafta sonu 10:00 - 17:00