Borusan Next

Yamaha, motosiklet dünyasında performans, tasarım ve dayanıklılığı bir arada sunarak milyonlarca sürücünün vazgeçilmezi haline gelmiş global bir markadır. 1955 yılında ürettiği ilk motosiklet olan YA-1 modeliyle sektöre adım atan Yamaha, o günden bu yana yenilikçi teknolojileriyle motosiklet tutkunlarının beklentilerini aşmayı başarmıştır. Şehir içi kullanımda pratik çözümlerden uzun yolculuklar için ideal touring modellerine ve adrenalin dolu yarış pistleri için üretilmiş süpersport serilerine kadar her ihtiyaca uygun bir Yamaha motosikleti bulmak mümkündür.

Marka, sürüş deneyimini keyfe dönüştüren ergonomik tasarımlarıyla da dikkat çeker. Yamaha, teknolojiyi estetikle buluştururken, her modelinde kullanıcı güvenliğini ön planda tutar. Gelişmiş ABS sistemleri, sürüş modları, elektronik denge teknolojileri gibi özellikler, Yamaha’yı motosiklet dünyasında bir adım öne çıkarır. R serisinin agresif performansı, MT serisinin şehirdeki üstün manevra kabiliyeti ya da Ténéré serisinin macera tutkusu, Yamaha’nın geniş ürün yelpazesinin birer yansımasıdır.

Yamaha’nın başarısının arkasında yalnızca teknolojik yenilikler değil, aynı zamanda sürücülere ilham veren tutku yatmaktadır. Her gaz kolunu çevirdiğinizde, Yamaha’nın ruhunu hissedebilirsiniz. Marka fiyat-performans dengesiyle de motosiklet tutkunlarının öncelikli tercihleri arasında yer alır. Geniş ürün yelpazesi sayesinde, her bütçeye uygun Yamaha modeli bulmak mümkündür. Peki, Yamaha motosiklet fiyatları hangi kriterlere göre şekillenir? Gelin, Yamaha’nın sunduğu fiyat seçeneklerine daha yakından bakarak, size en uygun modeli birlikte keşfedelim.

Güncel Yamaha Motor Fiyat Listesi

Yamaha, motosiklet tutkunlarına her bütçeye uygun çeşitli model seçenekleri sunar. Şehir içi kullanımda pratiklik arayanlar için Yamaha NMAX ve YBR serileri dikkat çekerken, daha sportif performans isteyenler için MT serisi öne çıkar. Özellikle Yamaha MT-09 modeli, fiyat ve performans dengesiyle birçok sürücünün favorisi olmayı başarır. Macera tutkunları içinse Ténéré serisi, arazi koşullarında üstün deneyim sunar.

2025 yılı itibarıyla Yamaha motosiklet fiyatları, motor hacmine, donanım özelliklerine ve model serisine göre geniş aralıkta değişiklik gösterir. Şehir içi modelleri genellikle daha ulaşılabilir fiyatlarla sunulurken, adventure sınıfındaki motosikletler, gelişmiş teknolojileri nedeniyle daha üst segmentte yer alır. Bütçenize daha uygun seçenekler arıyorsanız, ikinci el Yamaha fiyatları listesini inceleyebilirsiniz.

Yamaha Urban Mobility (NEO's) Fiyat Listesi

Yamaha Urban Mobility serisinin yıldızı olan NEO’s, şehir yaşamının hızlı temposuna ayak uydurmak için tasarlanmış, tamamen elektrikli motosiklettir. Yamaha’nın çevre dostu teknolojilerini modern tasarım anlayışıyla birleştiren model, şehir içindeki kısa mesafeli yolculuklarınızda konforlu deneyim sunar. NEO’s’un direksiyonuna geçtiğinizde, trafikte fark edilmenizi sağlayan şık bir araca sahip olduğunuzu hissedersiniz.

NEO’s, Yamaha’nın çağdaş tasarım dilini mükemmel şekilde yansıtır. Minimalist gövde tasarımı, hem estetik hem de işlevsellik sunar. Şehirde dar sokaklarda ve yoğun trafikte rahatça hareket edebilmeniz için özel olarak tasarlanan model, hafif yapısıyla kolayca kontrol edilebilir. Geniş ve düz sele tasarımı sayesinde sürüş esnasında maksimum konfor sunarken, altındaki geniş saklama alanı kişisel eşyalarınızı taşımanızı kolaylaştırır.

Tamamen elektrikli motoruyla NEO’s, sıfır emisyon gücüyle hareket eder. Şehirde dolaşırken çevrenizde neredeyse hiç ses çıkarmadan ilerlediğinizi fark edebilirsiniz. Elektrikli motor, 2.5 kW güç üretir ve bu güç, şehir içindeki hızlanma ve yavaşlama ihtiyaçlarınızı fazlasıyla karşılar.

NEO’s’un sunduğu elektrikli güç ünitesi, lityum iyon batarya ile çalışır ve tam şarjla yaklaşık 37 kilometrelik menzil sunar. Günlük şehir içi kullanım için ideal olan bu menzil, kısa mesafeli yolculuklarınızda yakıt maliyetlerini sıfıra indirmenize yardımcı olur. Hızlı şarj özellikleri sayesinde, bataryayı kısa sürede tekrar doldurabilir, yola devam edebilirsiniz.

NEO’s, sürüş konforunuzu artıracak pek çok modern özellikle donatılmıştır. Tamamen dijital gösterge paneli, sürüş sırasında ihtiyacınız olan tüm bilgileri kolayca görmenizi sağlar. Şarj durumu, menzil gibi bilgileri tek bakışta okuyabilir, bu sayede yola odaklanabilirsiniz. Aşağıda verilen listede NEO’s modelinin f2025 fiyatlarını inceleyebilirsiniz:

Motor Modeli Şubat 2025 Fiyatı NEO’s Çift Bataryalı 134.500 ₺

Yamaha Urban Mobility Scooter ve Sport Scooter Fiyat Listesi

Urban Mobility Scooter serisi, şehir içi kısa mesafeli yolculuklarda konfor ve ekonomik ulaşım çözümü sunar. Bu serideki modeller, kompakt tasarımları sayesinde yoğun trafikte kolay manevra kabiliyeti sağlar. Yamaha NMAX, D’elight gibi modeller, hem yakıt verimliliği hem de ergonomik tasarımlarıyla dikkat çeker.

NMAX modeli, 125 cc’lik Blue Core motoruyla çevre dostu ve düşük yakıt tüketimli sürüş sunarken, güçlü performansı sayesinde trafikte öne çıkmanızı sağlar. Akıllı telefon bağlantısı, dijital gösterge paneli ve geniş saklama alanı gibi özellikler bulunur. Yamaha’nın D’elight modeli ise kompakt ve şık tasarımıyla estetik seçenek sunar. Alçak sele tasarımı, özellikle yeni başlayan sürücüler için ideal tercih olur.

Sport Scooter serisi, Yamaha’nın performans tutkusunu scooter dünyasına taşıdığı modelleri içerir. Bu serideki scooterlar, hem şehir içi kullanımda hem de uzun mesafeli sürüşlerde dinamik deneyim sunar. XMAX serisi, Sport Scooter segmentinin en popüler modellerinden biridir.

XMAX 250 ve XMAX 400 modelleri, yüksek performanslı motorlarıyla hem şehirde hem de otoyolda üstün sürüş deneyimi sağlar. Geniş sele alanı, ergonomik oturma pozisyonu ve yüksek rüzgâr koruması, uzun yolculuklarda rahat yol almanıza olanak tanır. Akıllı anahtar sistemi, geniş saklama alanı ve LED aydınlatmalar gibi modern özellikler, XMAX serisinin sürüş keyfini artıran detaylarıdır. Şehir trafiğine hızlı, çevik ve stil sahibi çözüm arıyorsanız, Yamaha scooter modelleriyle bir adım öne geçebilirsiniz. Aşağıda verilen listede fiyatlarını inceleyebilirsiniz:

Motor Modeli Şubat 2025 Fiyatı RayZR 116.500 ₺ D'elight 140.500 ₺ NMAX 125 170.000 ₺ NMAX 155 197.500 ₺ Tricity 155 230.000 ₺ Tricity 300 508.500 ₺

Yamaha Super Sport (R Serisi) Fiyat Listesi

Yamaha Super Sport (R Serisi), performans, hız ve adrenalin arayan sürücüler için tasarlanmış, motosiklet dünyasının en ikonik serilerinden biridir. Yarış pistlerinden ilham alınarak geliştirilen R Serisi, Yamaha’nın üstün mühendisliğini yansıtır. Her modeliyle etkileyici sürüş deneyimi sunan bu seri, agresif tasarımı ve güçlü yapısıyla motosiklet tutkunlarının kalbini fetheder.

Yamaha R Serisi’nin agresif tasarımı, trafikte beğeni kazanır. Keskin hatlar, dar gövde yapısı ve çift far düzeni, serinin sportif karakterini vurgular. Her detayı yarış pistlerinde maksimum performans sunacak şekilde optimize edilmiştir. Gelişmiş aerodinamik yapısı, yüksek hızlarda dahi kararlılığı artırır ve sürücünün rüzgâr direncini minimuma indirir. R Serisi’ndeki modeller, motosikletin bir parçası gibi hissetmenizi sağlayan ergonomik sürüş pozisyonu sunar. Alçak gidonlar ve yüksek sele tasarımı, sürücüyü öne doğru yönlendirerek motosikletin agresif sürüş karakterini tamamlar.

Yamaha R Serisi, gücünü modern motor teknolojilerinden alır. Giriş seviyesi Yamaha R3, 321 cc’lik çift silindirli motoruyla hem yeni başlayanlar hem de orta seviye sürücüler için dengeli performans sunar. Çevik yapısıyla şehir içi kullanımda da etkileyici deneyim yaşatır.

Daha fazla güç isteyenler için Yamaha R6 R1 modelleri, Super Sport segmentinin zirvesinde yer alır. Yamaha R1, 998 cc’lik crossplane motoruyla tam 200 beygir güç üretir ve yarış pistlerine layık performans sunar. R1, MotoGP teknolojilerini günlük sürüşe taşıyan özellikleriyle dikkat çeker. Örneğin çekiş kontrol sistemi, kaydırmalı debriyaj, elektronik süspansiyon gibi özellikler, hızlanma ve viraj almayı sanat haline getirir.

R Serisi’nin tüm modellerinde, Yamaha’nın Deltabox şasi tasarımı kullanılır. Hafif ve sağlam özellikleriyle tanınan şasi, yüksek hızlarda hassas kontrol sağlar. Ayrıca serideki motosikletler, yüksek performanslı fren sistemleri ve gelişmiş ABS teknolojisiyle donatılmıştır. Farklı sürüş modları, gaz tepkisini ve çekiş kontrol sistemini ayarlayarak her koşulda maksimum performans elde edebilirsiniz. Pistte tam performans isteyenler için Track Mode, günlük sürüşte ise daha yumuşak deneyim sunan modlar mevcuttur.

Yamaha Super Sport (R Serisi), yarış pistlerinden ilham alan teknolojisi ve tasarımıyla sınırları zorlamak isteyen sürücüler için mükemmel seçenektir. Aşağıda serinin sıfır fiyatlarını inceleyebilir, kendi bütçenize uygun modeli tercih edebilirsiniz:

Motor Modeli Şubat 2025 Fiyatı R125 252.500 ₺ R25 311.000 ₺ R3 396.500 ₺ R7 561.500 ₺ R1 1.138.500 ₺

Yamaha Hyper Naked (MT Serisi) Fiyat Listesi

Yamaha Hyper Naked (MT Serisi), motosiklet dünyasında çevikliği ön plana çıkartan tamamen farklı bir sürüş deneyimi sunmak için tasarlanmıştır. Masters of Torque (Tork Ustaları) adını taşıyan MT serisi, her gaz kolunu çevirdiğinizde size saf güç verir. MT serisi motosikletler, agresif tasarımı, güçlü motorları ve eşsiz yol tutuşu ile sokaklarda dikkatleri üzerine çekmeyi başarır.

Serinin ikonik tasarımı, fütüristik çizgilerle harmanlanmış agresif bir duruşa sahiptir. LED far düzeni, gece sürüşlerinde kusursuz görüş sağlarken motosiklete keskin görünüm kazandırır. Minimalist gövde tasarımı, motosikletin hafif yapısını ön plana çıkarır ve hem estetik hem de aerodinamik deneyim sunar.

MT serisinin Dark Side of Japan teması, motosikletin karanlık ve güçlü kişiliğini yansıtır. Alçak sele tasarımı ve geniş gidon yapısı, sürüş sırasında kontrolü kolaylaştırır, böylelikle şehir içinde keskin manevralar yapabilirsiniz. Seri her modelinde güçlü ve tork odaklı motor seçenekleri sunar. MT-07, serinin en popüler modellerinden biridir, 689 cc’lik çift silindirli CP2 motoruyla hem şehir içi hem de uzun yolda dengeli bir performans sağlar. Hafif yapısı sayesinde, yeni başlayanlardan deneyimli sürücülere kadar oldukça geniş kitleye hitap eder.

Daha fazla güç arayanlar için MT-09, 890 cc’lik CP3 motoruyla serinin performans çıtasını yükseltir. 117 beygir gücüne sahip olan bu model, hızlanma konusunda sürücüsüne eşsiz deneyim yaşatır. Üstelik Quick Shifter (Hızlı Vites Geçişi) sistemi sayesinde, MT-09’da vites değişimleri pürüzsüz şekilde gerçekleşir. Serinin zirvesinde yer alan MT-10, 998 cc’lik crossplane motoruyla MotoGP teknolojilerini sokaklara taşır. Tam 160 beygir gücü üreten bu model, üstün çekiş kontrol sistemi ve farklı sürüş modlarıyla akılda kalıcı sürüş deneyimi yaşatır.

MT-09 ve MT-10 modellerinde bulunan renkli TFT ekran; hız, devir, sürüş modu, yakıt durumu gibi bilgileri net şekilde sunar. 6 eksenli IMU (Atalet Ölçüm Birimi) gibi özellikleri, motosikletin dengesini üst seviyeye taşır. İster günlük şehir trafiğinde hızlı yolculuk yapın, ister uzun yolda torkun gücünü hissedin, MT serisi her yolculuğu unutulmaz kılar. Aşağıda yer alan modelin sıfır fiyat listesine göz atabilirsiniz:

Motor Modeli Şubat 2025 Fiyatı MT-125 243.000 ₺ MT-25 262.500 ₺ MT-07 PURE 294.000 ₺ MT-07 451.000 ₺ MT-09 IV. NESİL 679.500 ₺ MT-09 SP IV. NESİL 734.000 ₺ MT-09 Y-AMT 713.500 ₺ MT-10 908.500 ₺ MT-10 SP 1.081.500 ₺

Yamaha Sport Touring (Tracer) Fiyat Listesi

Tracer serisi, Yamaha’nın spor motosiklet DNA’sını uzun yolculuklar için optimize ederken, yolculuğunuzu bir keyfe dönüştüren özelliklerle donatılmıştır. Hem performansı hem de konforu bir araya getiren bu motosikletler, seyahat etmeyi seven motosiklet tutkunları için tasarlanmıştır.

Uzun yolculuklarda rüzgâr direncini minimuma indiren özel tasarımı, geniş ön camı ve yan koruma panelleri sürücüyü hava koşullarına karşı korur. Saklama alanlarıyla dikkat çeken Tracer, geniş yan çantalarının yanı sıra opsiyonel arka çanta seçenekleriyle uzun yolculuklar için gerekli olan tüm eşyalarınızı taşımanızı kolaylaştırır.

Tracer serisinin motorları, Yamaha’nın Blue Core teknolojisiyle optimize edilmiştir. Tracer 9, 890 cc’lik CP3 motoruyla serinin performans çıtasını yükseltir. 117 beygir gücü sayesinde, otoyolda dinamik hızlanma sunarken, sıkışık trafikte dahi çevikliğinizi korur. Elektronik gaz kontrolü ve Quick Shifter gibi özellikler, sürüş keyfini daha da artırır.

Tracer serisi, uzun yolculuklar sırasında konforunuzu artıracak pek çok detayla donatılmıştır. Sele ısıtma sistemi, soğuk havalarda bile sürüş keyfinizin kesintiye uğramasını önlerken, ayarlanabilir süspansiyon sistemi her türlü yol koşulunda endişelenmeden kullanabilirsiniz. Yamaha Tracer serisinin fiyat listesi aşağıdaki gibi sıralanır:

Motor Modeli Şubat 2025 Fiyatı Tracer 7 561.000 ₺ Tracer 9 654.000 ₺ Tracer 9 GT 826.000 ₺ Tracer 9 GT+ 941.500 ₺ NIKEN GT 959.000 ₺

Yamaha Sport Heritage ve Adventure Fiyat Listesi

Yamaha Sport Heritage serisi, klasik motosikletlerin nostaljik tasarımını modern mühendislikle buluşturarak geçmişe duyulan özlemi günümüz teknolojisiyle giderir. Retro görünüme sahip motosikletler, estetik tutkusu olan sürücülere hitap eder. Sport Heritage modelleri, motosiklet dünyasına kişisel bir bakış açısı kazandıran sanatsal tasarımlardır.

XSR serisi, Sport Heritage ailesinin yıldızı olarak öne çıkar. Yamaha XSR700, 689 cc’lik CP2 motoruyla kolay sürüş sunarken, retro detaylarıyla estetik görünüm sağlar. Daha fazla güç isteyenler için XSR900, 890 cc’lik CP3 motoruyla efektif seçeneklerden biridir. Serinin modelleri, kişiselleştirme seçenekleri ve detaylı işçilikleriyle motosikletinizi tam anlamıyla size ait hale getirir.

Yamaha Adventure serisi, zorlu arazi koşulları için tasarlanmış dayanıklı motosikletlerden oluşur. İster asfalt yollarda seyahat edin, ister engebeli arazilerde keşfe çıkın, Yamaha Adventure serisi her türlü yol şartında yanınızda olmaya hazırdır. Ténéré modelleri, Yamaha Adventure ailesinin kalbinde yer alır. Ténéré 700, 689 cc’lik CP2 motoruyla orta ağırlıkta bir macera motosikleti arayanlar için mükemmel bir seçenektir. Hafif şasisi ve uzun süspansiyon mesafesi, hem asfalt hem de arazide üstün performans sunar. Aşağıda verilen tabloda her iki serinin fiyatlarına ulaşabilirsiniz:

Motor Modeli Şubat 2025 Fiyatı XSR125 224.500 ₺ XSR700 479.500 ₺ XSR700 XTribute 520.000 ₺ XSR900 661.500 ₺ XSR900 GP 772.500 ₺ Ténéré 700 World Raid 731.500 ₺ Ténéré 700 Extreme 668.000 ₺ Ténéré 700 Explore 661.500 ₺ Ténéré 700 613.000 ₺

Yamaha Elektrikli Motor Modelleri

Yamaha motosikletler, performans, stil ve yenilikçiliği bir araya getiren, her sürüşü unutulmaz deneyime dönüştüren modeller sunar. İster şehirde çevik scooter, ister adrenalin dolu süpersport, isterse macera için dayanıklı adventure motosikleti arıyor olun, Yamaha’nın geniş ürün yelpazesinde size uygun model mutlaka bulunur. Ancak hayalinizdeki Yamaha’ya ulaşmanın en güvenilir yolu Borusan Next farkıyla tanışmaktan geçer.

Borusan Next, 2. el motor fiyatları ile Yamaha tutkunuza ulaşmanızı kolaylaştıran güvenilir bir platformdur. Sertifikalı ikinci el araçlar, detaylı ekspertiz raporlarını ön planda tutan hizmet anlayışıyla Borusan Next, hem bütçenize uygun hem de gönül rahatlığıyla tercih edebileceğiniz alışveriş deneyimi sunar. Siz de Borusan Next’in avantajlarını keşfederek, hayalinizdeki Yamaha motosikletine kolayca sahip olabilir, yollara özgüvenle çıkabilirsiniz. Şimdi, size en uygun Yamaha modelini seçmek için Borusan Next’i ziyaret edin ve Yamaha dünyasının bir parçası olun!

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