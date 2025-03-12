Borusan Next

Otomobil dünyasında bazı isimler vardır ki bir taşıt olmanın ötesine geçerek yaşam tarzı sunar. İsveç’in mühendislik harikası Volvo, tam da böyle bir markadır. Eşsiz tasarım anlayışı ve çevreye duyarlılığıyla tanınan Volvo, yıllardır otomotiv sektöründe devrim niteliğinde yeniliklere imza atar.

Volvo denince akla ilk gelen şey güvenliktir. Çünkü marka, kurulduğu ilk günden itibaren "insan hayatı"nı merkezine koymuştur. 1959 yılında üç noktalı emniyet kemerini icat ederek sadece kendi müşterilerinin değil, tüm otomobil kullanıcılarının hayatını kurtarmayı hedeflemiştir. Günümüzde de Volvo araçları, dünyanın en güvenli otomobilleri arasında yer alır. Her modelinde kullanılan güvenlik teknolojileri, arabanın içindekilerin yanı sıra yanı sıra yayaları ve diğer araçları da koruma altına almayı amaçlar.

Volvo, teknolojiyi sadece gösteriş için değil, daha iyi sürüş deneyimi sunmak için kullanır. Yarı otonom sürüş sistemleri, akıllı sürüş asistanlarıyla Volvo, modern dünyanın ihtiyaçlarını karşılamak için sürekli kendini yeniler. Eş zamanlı olarak gezegenin geleceğini de önemseyen marka elektrikli araç teknolojisinde de kendini ispatlar. 2040 yılına kadar tamamen karbon nötr bir şirket olmayı hedefleyen Volvo, geri dönüştürülebilir malzemelerin kullanımına verdiği önemle de sektörde fark yaratır.

Volvo’nun araçlarında İskandinav tasarımının sade ama çarpıcı izlerini görebilirsiniz. Fonksiyonelliği estetikle mükemmel biçimde harmanlayan Volvo, her ayrıntıda sürüş keyfini artırmayı hedefler. Geniş iç mekanlar, premium malzemeler ve sürücü odaklı kokpit tasarımı, Volvo araçlarını benzersiz kılar.

Güncel Sıfır Volvo Fiyat Listesi 2025

Volvo kalite ve güvenlik özellikleriyle uzun vadede değerini koruyan bir markadır. Araçlarının fiyatları; model, donanım seviyesi ve tercih edilen özelliklere göre değişiklik gösterebilir. Volvo araçlarının dayanıklılığıyla bilinmesi, araçları, ikinci el piyasasında da cazip bir seçenek haline getirir. Bir Volvo sahibi olduğunuzda, yalnızca yüksek standartlarda bir araca sahip olmakla kalmaz, aynı zamanda uzun vadede değerini koruyabilen bir yatırım yapmış olursunuz.

Volvo ikinci el piyasası, markanın prestijini ve kullanıcı memnuniyetini en iyi yansıtan alanlardan biridir. Volvo’nun dayanıklı mühendislik anlayışı sayesinde ikinci el araçları dahi yoğun talep görür. Araçlar, hem fiyat-performans dengesi açısından hem de güvenilirlikleriyle rakiplerinden ayrılır. Araçların sağlamlığı, yüksek ikinci el değeri ve kolay satılabilirliği, Volvo sahiplerine ek avantaj sunar. Siz de ikinci el Volvo almayı amaçlıyorsanız Boursan Nextîn geniş koleksiyonuna göz atabilirsiniz.

Volvo S90 Fiyat Listesi

Volvo S90, modern tasarımın, ileri teknolojinin ve üstün konforun benzersiz birleşimidir. İsveç zarafetini yansıtan sedan model, şehir içinde prestijli duruşuyla dikkat çeker. Şehir içi sürüşlerden uzun yollara kadar her rotada üstün konfor sağlayan S90, lüks otomobil segmentindeki standartları yeniden tanımlar.

Uzun ve zarif hatlarıyla S90 dış tasarımıyla ilk bakışta fark yaratır. Thor’un Çekici olarak bilinen LED far tasarımı, sade ama etkileyici ızgara yapısıyla tasarım harikasıdır. İskandinav tasarım felsefesinin "az ama öz" anlayışını yansıtan detaylar, S90’ı adeta sanat eseri haline getirir.

Volvo S90, teknolojiyi sürüş deneyiminizi daha keyifli hale getirmek için kullanır. Yarı otonom sürüş sistemlerinden gelişmiş güvenlik önlemlerine kadar her detay, sürücünün ve yolcuların güvenliğini birinci öncelik olarak görür. Pilot Assist sistemi sayesinde araç, şerit takibini kendisi yaparak sürücüye destek olur. Ayrıca IntelliSafe teknolojisiyle yayalar, büyük hayvanlar gibi olası tehlikelere karşı uyarı yapar.

Volvo S90’ın iç mekanı, gerçek lüks anlayışını temsil eder. Kaliteli malzemelerle donatılmış geniş iç alan, uzun yolculuklarda dahi üstün konfor sunar. Panoramik cam tavan ve yenilikçi hava temizleme sistemi gibi özellikler, ferahlığı bir üst seviyeye taşır. Harman Kardon ses sistemi ise her yolculuğunuzu konser deneyimine dönüştürür.

Volvo S90, çevre dostu yaklaşımı benimseyerek hibrit motor seçenekleri sunar. Recharge serisi ile hem çevreyi koruyan hem de performanstan ödün vermeyen sürüş deneyimi elde edebilirsiniz. Volvo’nun sürdürülebilirlik misyonunun bir parçası olan modeller, geleceğin teknolojisini bugünden sunar. Uzun yıllar boyunca kalitesini koruyan ikinci el Volvo S90 modellerini Borusan Next aracılığıyla inceleyebilirsiniz. Aşağıda modelin sıfır fiyatlarına göz atabilirsiniz:

Araç Modeli Ocak 2025 Fiyatları Volvo S90, B5 AWD Plus, Bright 3.984.800 TL Volvo S90, B5 AWD Ultimate, Bright 4.277.930 TL Volvo S90 Recharge, T8 AWD Plus, Bright 4.352.150 TL Volvo S90 Recharge, T8 AWD Plus, Dark 4.352.150 TL

Volvo V40 Fiyat Listesi

Şehir hayatına ayak uydururken fonksiyonellikten de ödün vermeyen biriyseniz, Volvo V40 tam size göre! Kompakt hatchback tasarımı, dinamik yapısı ve Volvo’ya özgü güvenlik standartlarıyla V40, şehirdeki maceralarınıza eşlik etmek için tasarlandı. Model karışık şehir trafiğinde çevikliği ve pratikliğiyle öne çıkar. Zarif çizgilerle şekillendirilmiş sportif tasarımı, onu diğer hatchback modellerinden farklı bir noktaya taşır. Öne çıkan geniş ön ızgara V40’a cesur duruş kazandırır. Minimalist ama etkileyici tasarım detayları, V40’ı tarzınızı yansıtan aksesuar haline getirir.

Volvo V40, markanın genlerine işlemiş olan güvenlik anlayışını kompakt bir gövdeye sığdırır. Şehir içi güvenlik sistemleri, ani duraklamalar ve çarpışmalara karşı sizi ve çevrenizi korumayı amaçlar. Model etkieyici sürüş dinamikleriyle şehir yollarında size kusursuz deneyim sunar. Çevik yapısı sayesinde dar alanlarda kolaylıkla manevra yapabilir, düşük yakıt tüketimiyle uzun yolların tadını çıkarabilirsiniz. Hem benzinli hem de dizel motor seçenekleri sunan V40, performans ve verimliliği dengeler.

V40’ın iç mekan tasarımı, hem sürücünün hem de yolcuların ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde planlanmıştır. Ergonomik koltuklar, yüksek kaliteli malzemeler ve sade bir düzen, şehir içi trafikte huzurlu yolculuk sunar. İleri teknolojilerle donatılmış bilgi-eğlence sistemi, hem sürüş keyfinizi artırır hem de şehir hayatının karmaşasında sizi bir adım öne taşır.

Şehir yaşamının gerekliliklerine eşsiz şekilde uyum sağlayan V40, ikinci el piyasasında da kullanıcıların favorisi olmayı sürdürür. Hem ekonomik bir seçim yapmak hem de Volvo kalitesine ulaşmak isteyorsanız ikinci el Volvo V40 modellerini Borusan Next’te bulabilirsiniz. V40 fiyat listesi 2025 modelleri arasında açıklanmamıştır.

Volvo XC40 Fiyat Listesi

Volvo XC40, modern yaşamın hızına ayak uyduran, şık ve pratik bir SUV olarak öne çıkar. Kompakt boyutlarıyla şehirde kolay manevra yapabilirken, SUV özellikleri sayesinde her türlü yol şartında sizi yarı yolda bırakmayan bir performans sunar. XC40, kompakt SUV segmentine bambaşka bir soluk getiren tasarımıyla dikkat çeker. İddialı ön ızgarayı tamamlayan keskin çizgileri, modern şehirli duruşunu eşsiz şekilde tamamlar. Aracın iki tonlu tavan seçeneği ve geniş renk paleti sayesinde, kendinize özgü bir XC40 yaratabilirsiniz. Özgün tasarımıyla, girdiğiniz her ortamda dikkatleri üzerinize çekebilirsiniz.

Volvo XC40, kompakt boyutlarının sunduğu şehir içi kolaylıkları, geniş iç hacimle dengeler. Akıllı saklama alanları ve kullanıcı dostu multimedya sistemiyle sürüş konforunuzu pekiştirir. Özellikle arkada yolculuk edenler için geniş diz mesafesi ve panoramik cam tavan, yolculukları çok daha keyifli hale getirir. Eşyalarınızı düzenli tutmanız için geliştirilmiş özel saklama alanlarını oldukça faydalı bulabilirsiniz.

Volvo XC40, küçük SUV kategorisinde güvenlik standartlarını üst segmente çıkaran özel bir modeldir. City Safety sistemiyle yayalar, bisikletliler ve büyük hayvanları algılayarak olası çarpışmaları önlemeye yardımcı olur. Benzer şekilde çevreye duyarlılığı ön planda tutan Volvo XC40, hibrit ve tamamen elektrikli motor seçenekleriyle kullanıcılarına geniş yelpaze sunar. Recharge serisi, çevre dostu sürüş deneyimi sağlarken, üstün performansı ve düşük işletme maliyetleriyle dikkat çeker. Elektrikli XC40 tercih ederek hem çevreye katkıda bulunabilir hem de geleceğin teknolojisini şimdiden deneyimleyebilirsiniz.

Kompakt SUV’ların dayanıklılığı ve modern tasarımı, ikinci el piyasasında XC40’ı cazip bir seçenek haline getirir. Şehir içi kullanım kolaylığı ve uzun vadeli dayanıklılığı sayesinde, ikinci el XC40 satın alarak ekonomik olduğu kadar kalileti bir seçim yapabilirsiniz. Modelin sıfır fiyatlarını aşağıda verilen tablodan inceleyebilirsiniz:

Araç Modeli Ocak 2025 Fiyatları XC40 Recharge, P8 Twin Motor, Ultimate 2.816.406 TL

Volvo XC90 Fiyat Listesi

SUV sınıfının lideri olan Volvo XC90, ihtişamlı duruşuyla beğenileri kazanır. Aile yolculuklarından iş seyahatlerine, her anınıza mükemmel bir eşlikçi olan XC90, sadece deneyimi önemseyenler için tasarlanmıştır. Volvo XC90’ın dış tasarımı, onun ne kadar iddialı olduğunun göstergesidir. Geniş ön ızgarası, Volvo’nun ikonik Thor’un Çekici LED farları ve dikkat çeken arka ışık tasarımıyla XC90, estetik ve işlevselliği birleştirir. Geniş ve kaslı yapısı, ona sağlam duruş kazandırırken, detaylardaki zarafet her bir bakışta hayranlık uyandırır.

Volvo XC90, iç mekanda konforu adeta sanat haline getirir. Gerçek ahşap detaylarla süslenmiş ferah kabini, İsveç zarafetinin yansımasıdır. 7 kişilik oturma kapasitesiyle geniş aileler için ideal olan XC90, aynı zamanda kişiselleştirilebilir bir lüks sunar. Masaj ve ısıtma özellikli koltukları, Bowers & Wilkins premium ses sistemi ve panoramik tavanı, her yolculuğu unutulmaz bir deneyime dönüştürür. Uzun bir yolculuğa çıkarken bu özelliklerin tadını çıkarabilirsiniz.

Volvo XC90’ın motor seçenekleri, yüksek performans ile çevre dostu sürüşü bir araya getirir. Recharge serisi hibrit modeller, güç ve yakıt tasarrufunu aynı potada eritirken, tamamen elektrikli seçenekler sürdürülebilirlik konusundaki hassasiyeti ön plana çıkarır. Arazi sürüşlerinde güçlü performans sergileyen XC90, şehir içinde ise akıcı bir deneyim sunar.

Dayanıklı malzemeleri ve ileri teknolojileri sayesinde, ikinci el XC90 tercih ederek üst düzey bir araç deneyimi yaşama şansı elde edebilirsiniz. Sıfır fiyatları ise aşağıdaki tabloda yer alır:

Araç Modeli Ocak 2025 Fiyatları XC90, B5 AWD mild hybrid, Plus, Bright 6.889.150 TL XC90, B5 AWD mild hybrid, Ultra, Bright 7.294.150 TL XC90, T8 AWD plug-in hybrid, Plus, Bright 7.338.220 TL XC90, T8 AWD plug-in hybrid, Plus, Dark 7.338.220 TL XC90, T8 AWD plug-in hybrid, Ultra, Bright 7.743.220 TL XC90, T8 AWD plug-in hybrid, Ultra, Dark 7.743.220 TL

Volvo EC40 Fiyat Listesi

Volvo EC40, elektrikli mobilitenin geleceğini bugünden yaşamak isteyenler için tasarlandı. Kompakt SUV sınıfındaki bu öncü model, Volvo’nun yenilikçi yaklaşımını ve çevre dostu teknolojileriyle harmanlayarak mobiliteyi yeniden tanımlar. Dolayısıyla EC40 satın alarak sürdürülebilir bir yaşam tarzı seçmiş oluyorsunuz.

Volvo EC40, aerodinamik yapısı çarpıcı tasarım detayları ilk bakışta etkiler. Kapalı ön ızgarası, onun tamamen elektrikli olduğunu vurgulayan detaylardan sadece biridir. Tavan çizgisine entegre edilmiş LED stop lambaları, teknolojiyi her alana taşırken EC40’a özgün bir kimlik kazandırır. Ayrıca farklı renk seçenekleriyle kişisel tarzınızı yansıtabilirsiniz.

Volvo EC40, sessiz ama etkileyici bir güç sunar. Tamamen elektrikli motoru, anında hızlanma sağlarken çevreye sıfır emisyon bırakır. Tek şarjla uzun kilometreler kat edebilme özelliği, günlük yaşamın koşturmacasında güvenilir yol arkadaşı olmasını sağlar. Şarj işlemi ise hem evde hem de halka açık istasyonlarda son derece pratiktir. Bu araçla çevre dostu bir sürüş keyfini sonuna kadar yaşayabilirsiniz.

Volvo EC40, elektrikli olmasının yanı sıra, sürdürülebilir malzeme kullanımıyla da dikkat çeker. İç mekanda geri dönüştürülmüş malzemeler tercih edilerek hem şıklık hem de çevre dostu bir atmosfer yaratılmıştır. Volvo’nun çevreye olan bağlılığı, EC40’ta sadece bir seçenek değil, bir standart haline gelmiştir. Örneğin Volvo EC40, kompakt yapısıyla şehir içi kullanımda çeviklik sağlarken, ikinci el XC40 dahi üstün performansıyla uzun yolculuklarda farkını ortaya koyar.

Volvo EC40, güvenlikte sınırları zorlar. Markanın yenilikçi güvenlik teknolojileri, EC40’ta daha akıllı hale getirilmiştir. 360 derece kamera sistemi, gelişmiş sürücü destek sistemleri, sürüş sırasında size her zaman bir adım önde olma fırsatı tanır. Bu güçlü donanım sayesinde elektrikli araca geçiş yaparken hiçbir şeyden ödün vermenize gerek kalmadığını hissedebilirsiniz. Aşağıda modelin sıfır fiyatlarına bakabilirsiniz:

Araç Modeli Ocak 2025 Fiyatları EC40, Single Motor Extended Range, Ultra 2.782.874 TL EC40, Twin Motor, Ultra 3.406.458 TL

Volvo EX40 Fiyat Listesi

Volvo EX40, modern dünyanın taleplerine eksiksiz yanıt veren bir elektrikli SUV modelidir. Kompakt yapısı, çevre dostu teknolojisi ve şehir hayatına uyumlu tasarımıyla EX40, hem bugünün hem de geleceğin ihtiyaçlarını karşılar. Volvo EX40, estetiği ve işlevselliği birleştirerek kompakt SUV segmentine taze bir soluk getirir. Kapalı ön ızgarası ve keskin çizgileri, elektrikli araçların zarafetini ve Volvo’nun tasarım mükemmeliyetini birleştirir. Tavan yapısına entegre edilmiş LED ışıklar, bulunduğu her ortamda fark edilmenizi sağlayacak bir tasarıma sahiptir.

Volvo EX40, tamamen elektrikli motoruyla güç ve çevre dostuluğu bir arada sunar. Hızlı ivmelenmesi, şehir içi sürüşlerde olduğu kadar uzun yolculuklarda da tatmin edici bir deneyim sağlar. Tek şarjla uzun mesafeler kat edebileceğiniz araç, elektrikli mobilite konusunda standartları da değiştiren bir modeldir. Marka güvenlik konusundaki öncülüğünü elektrikli araç segmentine taşır. Kör nokta uyarı sistemleri gibi özelliklerle EX40, sürüş sırasında size tam bir güvenlik hissi verir. Elektrikli bir araca geçiş yaparken kendinizi her zaman güvende hissedebilirsiniz.

Araç Modeli Ocak 2025 Fiyatları EX40, Single Motor Extended Range, Ultra 2.715.328 TL EX40, TWIN MOTOR, ULTRA 3.339.757 TL

Volvo XC60 Fiyat Listesi

Orta boy SUV segmentinin gözde ismi olan XC60, günlük yaşamınıza eşlik eden, onu daha keyifli hale getiren bir çözüm ortağıdır. Araca baktığınızda ilk hissettiğiniz şey, gücün ve zerafetin mükemmel uyumu olur. İnce akıcı hatları ve kaslı duruşuyla bu araç, zamansız bir görünüm sunar. XC60, her ayrıntısında kendine güvenen, özgüvenli bir tavrı ortaya koyar.

Volvo XC60’ın kapısını açtığınız anda, dış dünyanın karmaşasından uzaklaşırsınız. Sade ama etkileyici tasarlanmış kabini, sizi huzur alanına davet eder. Gerçek ahşap dokular, yumuşak deri yüzeyler ve panoramik tavan sayesinde her yolculuk, bir terapiden farksızdır. Ayrıca CleanZone hava temizleme sistemi sayesinde her nefeste taze bir başlangıç hissi yaşayabilirsiniz. Dış sesleri azaltan özel kabin kaplaması trafikteki stres oranınızı düşürür. Yoğun günün ardından eve dönerken, Harman Kardon ses sisteminden yayılan favori şarkınızla keyfinize keyif katabilirsiniz.

Volvo XC60, sürüş deneyimini denge üzerine kurar. Yumuşak süspansiyon sistemi, şehir içinde konforlu sürüş sağlarken, güçlü motor seçenekleri uzun yolculuklarda ihtiyacınız olan performansı sunar. Hibrit seçenekler ise çevre duyarlılığını güçle birleştirir. İster şehir içinde sakin bir sürüş isteyin, ister kıvrımlı yolların tadını çıkarın, XC60 her durumda sizinle mükemmel uyum yakalar.

Volvo kalitesine daha uygun maliyetlerle ulaşmaK istiyorsanız İkinci el Volvo XC60 modellerine göz atabilirsiniz. Eğer XC60’ı keşfetmek için bir adım atmayı düşünüyorsanız, Borusan Next ikinci el modeller, Volvo kalitesine daha uygun maliyetlerle ulaşmanıza yardımcı olur. Aşağıda modelin 2025 fiyatlarını bulabilirsiniz:

Araç Modeli Ocak 2025 Fiyatları XC60, B5 AWD MILD HYBRID, PLUS, DARK 5.099.110 TL XC60, B5 AWD MILD HYBRID, PLUS, BLACK EDITION 5.354.110 TL XC60, B5 AWD MILD HYBRID, ULTRA, DARK 5.642.110 TL XC60, T8 AWD plug-in hybrid, Plus, Bright 5.544.880 TL XC60, T8 AWD plug-in hybrid, Plus, Black Edition 5.799.880 TL

Volvo’nun şık tasarım anlayışını, üstün konfor özelliklerini ikinci el avantajlarıyla deneyimleyebilirsiniz. Borusan Next’in sunduğu detaylı ekspertiz raporları ve güvenilir alışveriş süreçleriyle hayalinizdeki Volvo’ya hemen sahip olun! Borusan Next’te ikinci el Volvo S60 modelinden en yeni elektrikli tasarımlara kadar birçok modeli keşfedebilirsiniz.

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