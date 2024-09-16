borusan next

Son zamanlarda birçok alıcı tarafından popülerleşen otomatik araçlar, kolay sürüş deneyimi sayesinde ön plana çıkar. İkinci el otomatik vites arabalar, geniş kitlelere hitap etmesinden dolayı piyasada çok daha kolay ve hızlı şekilde satılabilir. Otomatik vites arabalar , özellikle yoğun trafik sorunu olan şehirlerde rahatlıkla kullanılabilir. Trafik sırasında debriyaj sorunu olmadığından dolayı dur kalk yaparken aracın motoru zorlamaz. Aynı zamanda yokuş ve rampalarda da akıcı bir sürüş sağlar. Sürüş sırasında manevraları en iyi şekilde almanıza yardımcı olur. Vites değiştirmekle uğraşmanıza gerek kalmadığından da araca ve sürüşe daha çok odaklanabilirsiniz. Bundan dolayı sürüş hakimiyetiniz gelişir ve yol yorgunluğunuz azalır.

Kendiniz için ikinci el bir araç almayı düşünenlerdenseniz, otomatik modellere göz atabilirsiniz. Piyasada birçok farklı özelliği bulunan, gelişmiş ve konforlu otomatik araçlar bulunur. Hangi otomatik modeli alacağınız konusunda kararsızsanız, ikinci el piyasasındaki en çok satın araçlara göz atabilirsiniz.

Otomatik Vites Araç Nedir?

Otomatik araç almak isteyenlerdenseniz karşınıza tam ve yarı olmak üzere iki farklı seçenek çıkar. Son zamanlarda fazlasıyla ön plana çıkan tam otomatik vites araç modelleri, sürücünün vites geçişi yapmasına gerek kalmadan kolaylıkla sürülebilir. Otomatik şanzıman vites dişlileri, tork konvertörü ve hidrolik kumandadan meydana gelir. Tork konvertörü aracın otomatik debriyajı görevini üstlenir. Böylelikle sürüş sırasında sürekli debriyajı kullanmak zorunda kalmazsınız. Sadece gaz ve fren ile aracı ilerletmeniz mümkündür.

Otomatik araçlardaki vites sayısı, aracın gücüne ve motorun devir farkına bağlı olarak değişkenlik gösterebilir. Genellikle piyasadaki popüler otomatik araçlar, 6 ileri vitesli şanzımana sahiptir. Fakat 7,8 ve 9 ileri vitesli şanzımanlar da mevcuttur.

Otomatik araba vitesleri P-R-N-D harfleriyle gösterilir. P park, R geri, N bekleme ve D ise hareket etmeyi temsil eder. Bu vites ayarlamasını yapıp sadece gaz ve frenle konforlu bir sürüş deneyimi yaşayabilirsiniz. Yarı otomatik modeller ise vites değişiminin manuel olarak gerçekleştirildiği fakat debriyaja ihtiyaç duyulmadığı bir sistemdir. Bu sayede sürücü, manuel vitesli sürüş deneyiminden vazgeçmeden, debriyaja basma zahmetinden de kurtulabilir. Bahsedilen bu özelliklerden dolayı manuel araca alışık olan ama biraz daha pratik bir seçenek arayan kişiler yarı otomatik modelleri tercih edebilir. Siz de modelleri inceleyerek kendinize en çok hitap edecek seçenekleri satın alabilirsiniz.

Türkiye'de En Çok Satan Otomatik Vites Araba Modelleri

İkinci el otomatik araç almayı düşünenler fikir amaçlı, piyasanın en çok satılan modellerini merak eder. Bu modelleri inceleyerek alacağınız ikinci el araç hakkında çok daha kolay karar verebilirsiniz.

Renault Megane

Türkiye’nin her alanda en çok satan ismi olan Renault Megane , sedan modellerden biridir. Özellikle de dizel ve otomatik kombinasyonunda tasarlanan modeller birçok kişi tarafından sevilerek tercih edilir. Düşük yakıt tüketimi ile ön planda olan otomatik dizel motor, hız ve verimli sürüş açısından da alıcıların taleplerini karşılar. Aynı zamanda konforlu servis hizmetlerine sahip olan Renault’nun araçları için kolaylıkla ek parça bulabilirsiniz.

Fiat Egea

Türkiye’nin Bursa şehrinde Tofaş tarafından üretilen Fiat Egea, bu özelliği sayesinde fazlasıyla tercih edilen modellerdendir. Sedan kasaya sahip olan model, sadece ikinci el değil; sıfır piyasasında da en fazla satışı yapılan modeller arasındadır. Dayanıklı yapısı ve düşük yakıt tüketimi sayesinde sevilen otomatik motor, benzinli ya da LPG seçeneklerine sahiptir. Motor özellikleri ve sürüş veriminin yanı sıra Fiat Egea, geniş iç hacmi sayesinde geniş aileler tarafından da fazlasıyla tercih edilebilir.

Volkswagen Polo

Hatchback sınıfının en sağlam modellerinden biri olan Volkswagen Polo, ikinci el piyasasının popüler otomatik araçlarındandır. Pratik ve konforlu özellikleri ile ön plana çıkan Volkswagen Polo düşük yakıt tüketimi sayesinde hem cebiniz hem de doğa için fayda sağlar. Model küçük yapısı sayesinde, şehir içi kullanımları için tercih edilir.

Volkswagen Passat

Hem ikinci el hem de sıfır pazarının en çok tercih edilen aracı olan Volkswagen Passat , lüks özellikleri ile sevilir. Günümüzde aktif şekilde üretilmeyen bir model olduğu için Volkswagen Passat sedan almak isteyenlerin ikinci el piyasasına göz atması gereklidir. Sedan yapısı sayesinde, ikinci el piyasasının popüler ismi olarak listenin en başında yerini almaya devam eder.

Renault Symbol

Temel özellikleri ve minimalist tarzı ile dikkat çeken Renault Symbol, geniş bagajı ile çocuklu aileler tarafından fazlasıyla tercih edilir. Aynı zamanda yakıt tüketimi konusundan da fazlasıyla avantajlı olan model, ikinci el otomatik araçlar arasında fazlasıyla satın alınan seçeneklerdendir.

Volkswagen Golf

Hatchback sınıfının yıldızlarından biri olan Volkswagen Golf , Türkiye’nin en fazla sevilen ikinci el otomatik araçlardan biri olarak karşınıza çıkar. Tasarımı ve konforlu özellikleri sayesinde her yaş grubuna kolaylıkla hitap eder. Aynı zamanda kadın ya da erkek fark etmeksizin her cinsiyet için de uygun bir kullanıma sahiptir. Özellikle kaliteli ve konforlu iç tasarımı hem şehir içi hem de şehir dışı kullanımlarınızda konforlu bir sürüş deneyimi sunar. DSG şanzımanın seri kullanımı ve az yakıt tüketmesi de modeli ön plana çıkaran özelliklerdendir.

İkinci El Otomatik Vites Araç Alırken Nelere Dikkat Edilmeli?

Piyasadaki birbirinden farklı ikinci el otomatik vites araçlar arasından seçim yaparken bazı noktalara dikkat ederseniz ilerleyen süreçlerde çok daha avantajlı ve konforlu bir kullanım deneyimi yakalayabilirsiniz. İkinci el otomatik araç seçenekleri arasından seçim yaparken dikkat edilmesi gereken detayları şu şekilde sıralamak mümkündür:

İkinci el otomatik vites araba almak isteyenlerdenseniz şanzıman yağına dikkat etmeniz gereklidir. Otomatik araçlarda belli aralıklarla şanzıman yağının yenilenmesi ve kontrol edilmesi önem taşır. Aksi durumda aracın performansı yüksek oranda etkilenebilir. Bundan dolayı aracın şanzıman bakımının düzenli olarak yapılıp yapılmadığından emin olmalısınız. Alacağınız aracın şanzıman bakımı ne kadar düzenli yapıldıysa, motor gücü ve kullanılabilirliği de bir o kadar artar. Aynı zamanda aracın daha önce uzun yol yapmış olup olmadığı ve şanzımanının nasıl kullanıldığı da önem taşır.

Piyasadaki her otomatik araç farklı şanzıman türüne sahiptir. Şanzıman türüne göre kullanım tarzı da değişiklik gösterebilir. Bundan dolayı alacağınız ikinci el aracın şanzıman türüne kesinlikle dikkat etmeniz gereklidir. Örneğin; ısınması ve komplike çalışma sisteminden kaynaklı olarak çift kavramalı şanzımanların arıza çıkarma potansiyeli çok daha yüksektir. Bu durum aracın performansını ve özellikle de yakıt tüketimini fazlasıyla etkiler. Dolayısıyla aracın şanzıman türünü incelemek ve dezavantajları varsa bunları göz önünde bulundurmak satın alma aşamasında önem taşır.

Bunlara ek olarak her ikinci el araç alışverişinde dikkat edilmesi gereken bazı genel detaylar da mevcuttur. Aracı deneme sürüşüne çıkarmak, üzerindeki çizik ya da çökükleri gün ışığında incelemek, kaza geçmişine göz atmak, ekspertiz raporuna bakmak ve tramer kaydı sorgulamak bu detaylar arasında sayılır. Eğer ki ikinci el otomatik aracınızı almak için güvenilir bir platform arayanlardansanız, Borusan Next’i tercih edebilirsiniz. Onlarca ilan çeşitliliği sayesinde hayallerinizdeki otomatik araca hemen ulaşabilirsiniz.