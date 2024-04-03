Trafik İşaretleri: Trafik Levhaları Ne Anlama Geliyor?

Günümüzde hem araç hem de sürücü sayısı her geçen gün artmaktadır. Bu da trafiğe ilişkin birtakım sorunları beraberinde getirir. Hem trafik kazalarını hem de trafikte ortaya çıkabilecek bazı problemleri ortadan kaldırabilmek için trafik işaret levhaları oldukça önemlidir. Trafik işaretleri, özellikle sürücülere yolun genel durumu ve kuralları hakkında bilgi verir. Trafik levhalarının anlamını bilen sürücülerin işi oldukça kolaylaşır ve yol boyunca kendilerini bekleyen durumlar hakkında bilgi sahibi olurlar. Bu nedenle eğer siz de bir sürücüyseniz, trafik işaret levhalarının ne anlama geldiğini bilmenizde yarar vardır.



Trafik Levhaları Ne İşe Yarar?



Trafik levhaları bulundukları yol üzerindeki çalışmalar, yol boyunca seyreden virajlar, park edilebilir yerler, yaya geçitleri gibi pek çok konu hakkında bilgi verir. Levhaların anlamlarını bilen sürücüler ve yayalar, trafikte nelerle karşılaşabileceklerini öngörebilir. Trafik levhaları hem yol hakkında bilgi vererek trafiğin rahat akmasını sağlar hem de sürücü ve yayalara karşılaşabilecekleri potansiyel durumlar hakkında bilgi vererek onları bu durumlara hazırlar.



Trafik Levhaları Kaça Ayrılıyor?



Çoğu araç sürücüsü karşısına çıkan trafik levhaları ve adlarını ya da kategorilerini bilmese de, aslında trafik levhaları kendi içinde bazı kategorilere ayrılmaktadır. Bu kategoriler; tehlike uyarı işaretleri, trafik tanzim işaretleri, bilgi işaretleri, durma ve park etme işaretleri ve yatay işaretleme olmak üzere beş adettir. Peki bu trafik işaret ve levhalarının anlamları nedir?

Tehlike Uyarı İşaretleri



Bu işaretler tehlikenin T’si ile kodlanır ve sürücüler için oldukça önem taşır. Bu işaretlerle yolun devamı hakkında bilgi edinmek mümkündür. Özellikle virajlı yollarda bu işaretlerle karşılaşabilirsiniz. Eğer gittiğiniz yolda tek veya devamlı şekilde sağa veya sola keskin bir viraj varsa, bu işaretler ile hazırlıklı olmanız mümkündür. Aynı şekilde eğer eğimli bir yol söz konusuysa ya da yol bir taraftan daralıyorsa, yine tehlike uyarı işaretleri bunu önceden haber vererek sizin dikkatli olmanızı sağlar. Kaygan, açılan, nehir kenarında biten veya kasisli bir yol varsa; yolda yaya, bisiklet veya evcil ya da yabani bir hayvanla karşılaşma ihtimaliniz varsa bunları gösteren trafik levhaları da tehlike uyarı işaretleri arasında yer alır. Ayrıca kontrolsüz kavşak, hemzemin geçit ya da yol çıkışları ile ilgili levhalar da bu grupta yer almaktadır.



Trafik Tanzim İşaretleri



Bu trafik levhaları trafiğin genel akışını düzenlemeye yardımcı olur. Kodu TT olarak anılan bu işaretler arasında yol ver, dur, girilmez gibi tanıdık ve sık karşılaşılan levhalar yer alır. Bunlar ayrıca yayaları da ilgilendiren işaretlerdir; çünkü yayaların veya el arabasının giremeyeceği bir yol varsa bu da trafik tanzim işaretleri ile gösterilebilmektedir. Hem köprü altlarında hem de kapalı otopark girişlerinde karşımıza çıkan yükseklik bildiren levhalar da bu işaretler arasında yer alır. Yine hız sınırları ve mecburi yön bildiren levhalar da sürücülerin trafikte daha kolay ve bilinçli ilerlemesini sağlar.



Bilgi İşaretleri



Bu işaretler hastane, durak, benzinlik, çeşme, lokanta gibi yol üzerinde sürücülerin uğrayabileceği noktaları göstermektedir. Ayrıca hangi şehirde ya da semtte olduğunuzu ve nereden geçtiğinizi belirten işaretler de bilgi işaretlerinden sayılır. Yaya geçidi, yaya bölgesi, okul geçidi gibi bilgileri vermesi de mümkün olan bilgi işaretleri genellikle mavi renkte olur. Bu işaretlerin arasında TRT FM’in istasyon numarasını, Polis ve Jandarmanın numaralarını da görebilmeniz mümkündür. Ancak bilgi işaretleri arasında en önemlilerden birisi yol hakkında bilgi veren işaretlerdir. Bunlardan bazıları ise yolun kaç yönlü olduğu, iki şeridin tek şeride düşeceği ve u dönüşü yapılabilen köprülü yollara dair bilgi işaretleridir. Ayrıca hızınızın elektronik sistemle denetlendiği (EDS) yollarda gördüğünüz trafik elektronik denetleme levhası da bu işaretler arasında yer alır.



Durma ve Park Etme İşaretleri



Durma ve park etme işaretleri, sürücülerin doğru yerlere park edebilmesini ve trafiğin akışını bozmadan uygun noktalarda durmasını sağlar. Bunlar; park etmek yasaktır, duraklamak ve park etmek yasaktır işaretlerinin yanı sıra kapalı ve açık park yerlerini de gösterir. Genellikle büyükçe bir P harfi yer alan bu işaretlerin kodu da aynı şekilde P diye geçmektedir.

Yatay İşaretleme



Buraya kadar sayılan tüm trafik işaret levhaları yolun kenarında bir tabela şeklinde yer alırken, yatay işaretleme olarak anılan trafik levhaları yolun üzerinde yer alır ve yol çizgileri ile kendini belli eder. Araba kullanırken yerdeki yol çizgilerine dikkat etmeniz de son derece önem arz etmektedir; çünkü bu işaretler o yol üzerinde sollama yapıp yapamayacağınızı, yani öndeki aracı geçip geçemeyeceğinizi gösterir. Bu anlam; yolun çizgili ya da bir bütün çizgi olmasına göre değişmektedir. Yine yolun üzerinde yer alan yaya geçidi, bölünmüş yol bitişi, azami hız sınırı, bisiklet yolu ve dönüşler de yatay işaretleme olarak anılır. Yeni Standart Trafik İşaretleri



Bu kategorideki levhalar trafik sembolleri arasında yeni yer aldıkları için bu şekilde isimlendirilmektedir. Metroyu, organize sanayi bölgesini, elektronik denetleme kameralarını gösteren işaretlerin yanı sıra; ağaç engeli olduğunu ya da askeri aracın çıkabileceğini belirten işaretler de bu kategoride yer alır.



Dikkat Edilmesi Gereken Önemli Trafik Kuralları



Aslında yukarıda yer alan tüm trafik işaretleri ve levhaları, trafikte dikkat edilmesi gereken kuralları göstermektedir. Bununla birlikte, bu levhalarda gösterilmeyen bazı önemli trafik kuralları da vardır. Elbette bunların başında emniyet kemeri gelir. Hızınız ne kadar yavaş ve yolunuz ne kadar kısa olursa olsun, araç içinde bulunan herkesin emniyet kemerini takması en önemli trafik kurallarının başında yer almaktadır. Yine alkollü ve uykusuz bir şekilde araç kullanmamak da oldukça önemli bir trafik kuralıdır; çünkü bu trafikte yer alan herkesi aynı anda ve olumsuz bir şekilde etkileyebilir. Öndeki araçla aranıza güvenli bir takip mesafesi bırakmanız da, ani frenleme halinde kendinizi güvence altına alabilmenize yarayan bir diğer kuraldır. Trafik lehva anlamlarını bilmeniz ve yol işaret ve işaretçilerine uymanız da hem kendiniz hem de trafik akışı için dikkat etmeniz gereken kurallardan biridir. Son olarak yağmurlu ve soğuk havalarda aracınızı dikkatli kullanmanız ve lastiklerinizi mevsime uygun olarak seçmeniz de levhalarda yer almayan diğer önemli trafik kuralları arasında bulunmaktadır.

Trafik Kuralları ile İlgili Sıkça Sorulan Sorular



Aracınızı kullanırken aklınıza trafik kuralları ile ilgili pek çok soru geliyor olabilir. Örneğin; hız limitlerine uymazsanız ne olacağını merak ediyor olabilirsiniz. Biliyorsunuz ki trafikte fahri trafik müfettişleri de araç kullanmaktadır ve eğer hız limitini ihlal ettiyseniz ceza alabilirsiniz. Aynı şekilde radarlar da hız limitlerini ihlal edip etmediğinizi tespit edebilir. Ayrıca tüm bu trafik işaretlerini nasıl aklınızda tutacağınız konusunda da zorlanıyor olabilirsiniz. Bu noktada bazı araçların hız limitlerini ve trafik kurallarını okuyabilen ön kameraları olduğunu bilmenizde fayda vardır. Güvenli bir yolculuk için trafik işaret levhalarının anlamlarını bilmeli ve kurallara mutlaka uymalısınız.