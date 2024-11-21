borusan next

Renault Fiyat Listesi 2024 (Güncel)

Renault Fransa menşeili bir araç üretim firması olarak otomotiv sektöründe öncü markalar arasında yer alır. SUV’dan Sedan’a ürettiği farklı araç modelleriyle otomobil dünyasında en fazla tercih edilen firmalar arasındadır. Renault’nun Clio, Megane gibi orta segment araçlar özellikle 2.el alım satımlarda öne çıkan modellerdir. Ayrıca Taliant gibi Renault’nun Sedan modelleri de kullanıcılardan yoğun rağbet görür. Ticari araç kategorisinde ise Renault Kangoo’lar otomotiv sektörünün vazgeçilmez modellerindendir. SUV araçlarda ise Renault Captur, Austral, Koleos araç içi multimedya özellikleri ve lüks tasarımıyla adından söz ettirir.

Renault’nun öne çıkan farklı modellerinin 2024 fiyat listesi ise merak konusu. Araç almak isteyen pek çok sürücü Renault’nun modelleri ve fiyatları hakkında detaylı piyasa araştırması yapar. Peki Renault araç modellerinin 2024 fiyat listesi nedir? Clio, Megane, Taliant gibi Renault’nun farklı araç modelleri ve fiyatları hakkında merak ettikleriniz her şey için buyurun yazımıza!

2024 Renault Fiyat Listesi

Otomotiv sektörünün önde gelen firmalarından Renault’nun 2024 araç fiyatları modele göre değişiklik gösterir. SUV, Sedan araç modellerinin tasarımı, araç içi multimedya özellikleri, motor gücü gibi detaylara maliyeti de farklılık gösterir. Ayrıca araçların güncel ekonomik koşullara göre yıldan yıla veya aydan aya fiyatlarında değişiklik olabilir. 2024 yılı itibariyle Renault’nun araç modellerine göre fiyat listesine ulaşabilirsiniz.

Renault Clio Fiyat Listesi

Binek araçlar arasında Renault’nun öne çıkan arabalarından biri olan Clio modeli sportif ve ergonomik tasarımıyla dikkat çeker. 1990 yılından beri üretilen Clio Renault’nun B segment modelidir. 2024 yılı itibariyle 5.nesil ile piyasada yer alan Clio motor gücü, otomatik sürüş özelliği, araç içi gelişmiş multimedya yenilikleriyle öne çıkar. 2023 yılında yenilenerek piyasaya sunulan 5.nesil Clio 145 HP motor gücü ile dikkat çeker. İkinci el Renault Clio modelleri ve fiyatları için sitemize göz atın. Sıfır güncel fiyatları ise tabloda bulabilirsiniz:

Araç Modeli Aralık 2024 Fiyatı Renault Clio Evolution 1.0 TCe x-tronic 90 hp 1.189.900 TL Renault Clio Techno Esprit Alpine 1.0 TCe x-tronic 90 hp 1.285.000 TL Renault Clio Techno Esprit Alpine E-Tech full hybrid 145 hp 1.665.000 TL

Renault Megane Fiyat Listesi

Megane Renault’nun binek araç kategorisinde en fazla tercih edilen bir diğer modelidir. 1995 yılında üretilerek piyasaya sunulan Megane ergonomik tasarımıyla çekirdek ailelere uygundur. Sportif tasarımını Megane serisinde de devam ettiren Renault 2024 yılı itibariyle modelin 4. neslini üretiyor. Halihazırda Renault Megan’ın Sedan, Hatchback ve Station Wagon modelleri piyasada yer alıyor. Modeline göre aracın tasarımı, multimedya özellikleri, motor gücü de değişiklik gösterir. İkinci el Renault Megane modelleri ve fiyatları sitemizde bulunmaktadır. Sıfır Renault Megane fiyatları için aşağıya göz atabilirsiniz:

Araç Modeli Aralık 2024 Fiyatı Renault Megan Sedan Touch 1.3 TCe EDC 140 bg 1.546.900 TL Renault Megan Sedan Touch 1.5 Blue dCi EDC 115 bg 1.700.000 TL Renault Megan Sedan Icon 1.3 TCe EDC 140 bg 1.628.900 TL Renault Megan Sedan Icon 1.5 Blue dCi EDC 115 bg 1.782.000 TL Renault Megan E-Tech Techno EV60 220 hp 1.641.000 TL Renault Megan E-Tech Iconic EV60 220 hp 1.771.000 TL

Renault Taliant Fiyat Listesi

Taliant Renault’nun yoğun rağbet gören Sedan modelleri arasında yer alır. İlk üretimi 2021 yılında yapılan araç Renault’nun B segment modelidir. Firmanın en eski serilerinden biri olan Symbol’ün halefi olarak piyasada yer alan Renault Taliant halihazırda tek nesildir. Sıfır Renault Taliant fiyatlarını tabloda bulabilirsiniz.

Araç Modeli Aralık 2024 Fiyatı Renault Taliant Joy 1.0 Turbo X-tronic 90 bg 1.090.000 TL

Renault Captur Fiyat Listesi

Captur Renault’nun lüks SUV araç modelleri arasında yer alır. Gösterişli tasarımı, birbirinden farklı renk seçenekleri, ileri teknoloji multimedya özellikleriyle öne çıkar. Güçlü motoru ile uzun yollar ve zorlu arazilerde kullanıma uygundur. Geniş ve kalabalık ailelerin ihtiyacına uygun olarak üretilen Renault Captur ile farklı destinasyonlara rahat, konforlu bir şekilde seyahat edebilirsiniz. Renault Captur ilk olarak 2013 yılında üretilen bir modeldir. Techno Mild Hybrid motoruyla üretilen Captur düşük yakıt tüketimiyle öne çıkar. İkinci el Renault Captur modelleri ve fiyatları için sitemize göz atabilirsiniz. Güncel sıfır Captur fiyatları ise şu şekilde:

Araç Modeli Aralık 2024 Fiyatı Renault Captur Techno Mild Hybrid EDC 160 hp 1.595.000 TL Renault Captur Esprit Alpine Mild Hybrid EDC 160 hp 1.695.000 TL Renault Captur Esprit Alpine E-Tech Full Hybrid 145 hp 1.900.000 TL

Renault Koleos Fiyat Listesi

Koleos Renault’nun lüks SUV araç modellerinden bir diğeridir. İlk defa 2008 yılında üretilen Koleos’un üç nesil olarak farklı modelleri piyasada yer alır. 3.nesli 2024 yılında tanıtılan Koleos gelişmiş multimedya özellikleri, lüks araç içi ve gösterişli dış tasarımıyla öne çıkar. Renault’nun SUV modelleri arasında en fazla tercih edilen araçlardan biri olan Koleos’un fiyatları da özelliklerine göre farklılık gösterir. İkinci el Renault Koleos modelleri ve fiyatları için sitemize göz atın. Sıfır Koleos fiyatları ise aşağıdaki gibidir:

Araç Modeli Aralık 2024 Fiyatı Renault Koleos SUV Touch X-tronic 1.6 dCi 130 hp 1.379.000 TL Renault Koleos SUV Icon X-tronic 1.6 dCi 130 hp 1.469.000 TL

Renault Kangoo Fiyat Listesi

Kangoo Renault’nun ticari araç kategorisinde yer alan bir araç modelidir. Geniş iç hacmi ile kalabalık aileler ve ticaretle uğraşanların ihtiyacına uygun olarak tasarlanır. Yüksek kapasiteli bagaj hacmi ile kullanıcıların beklentilerini karşılar. İlk olarak 1997 yılında üretilen Kangoo Renault’nun LCV segmentli minivan modelidir. Kangoo Multix ve Van olarak iki nesil olarak üretilen modelleri piyasada yer alır. Renault Kangoo’nun sıfır model ve fiyat detayları ise şu şekildedir:

Araç Modeli Aralık 2024 Fiyatı Renault Kangoo Multix Techno 1.3 TCe 130 bg 1.155.000 TL Renault Kangoo Multix Iconic 1.3 TCe EDC 130 bg 1.290.000 TL Renault Kangoo Van L2 Equilibre 1.5 Blue dCi 115 bg 1.140.000 TL Renault Kangoo Van L2 Equilibre 1.5 Blue dCi EDC 115 bg 1.200.000 TL Renault Kangoo E-Tech İconic EV45 120 hp 1.682.000 TL

Renault Austral Fiyat Listesi

Austral Renault’nun SUV araç modellerindendir. Lüks iç ve dış tasarımıyla öne çıkar, hibrit motoru, otomotik vitesi sayesinde sürücülere kullanım kolaylığı sağlar. Renault Astral Mild Hybrid modelinde yakıt olarak benzin kullanılır. CVT otomatik vites tipine sahiptir. Renault Astral E- tech modeli ise multimode otomatik vites tipiyle üretilir. 100 km yolda yaklaşık 4,8 lt benzin tüketir. 130 km/sa hız sağlayan elektrik motoruyla sürücülere sessiz sürüş keyfi yaşatır. E-tech ve mild hybrid modelleriyle öne çıkan Renault Austral’in fiyatı da özelliklerine göre değişir. Renault Austral’ın güncel sıfır araç fiyat bilgisine tablodan ulaşabilirsiniz.

Araç Modeli Aralık 2024 Fiyatı Renault Astral Techno Esprit Alpine Mild Hybrid 160 hp auto 1.946.000 TL Renault Astral Techno Esprit Alpine E-Tech Full Hybrid 200 hp 2.253.900 TL

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