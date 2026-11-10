Pikap Fiyatları 2026

Pikap araçlar, güçlü yapıları ve geniş yük alanlarıyla iş dünyasının yanı sıra kamp, doğa sporları ve günlük kullanım için araç arayan sürücülerin de radarında. Peki şık, konforlu ve dayanıklı bir pikap almak istiyorsanız bütçenizi ne kadar ayırmanız gerekiyor? Bu rehberde Türkiye'de öne çıkan pick-up fiyatlarını ve model bilgilerini bulabilirsiniz.

Güncel Pikap Fiyatları

Aşağıdaki tabloda her model için güncel başlangıç fiyatı yer alıyor. Kampanyalar, stoklar ve ödeme yöntemine göre fiyatlar değişebildiği için satın almadan önce yetkili satıcıdan güncel teklif almanızı öneririz. Son dönemlerde öne çıkan pikap modelleri ve fiyatları şu şekilde:

Model Başlangıç Fiyatı (TL) Foton Tunland V9 3.010.000 (kampanyalı 2.850.000) Isuzu D-Max 3.225.000 Toyota Hilux 3.100.000 Ford Ranger 3.969.000 Volkswagen Amarok 5.055.000 Ford F-150 8.005.800

Pikap piyasasını genel olarak değerlendirecek olursak güncel pikap fiyatlarının 3 milyon TL civarından başlayıp prestij modellerde 8 milyon TL'yi aştığını söyleyebiliriz. Şimdi gelin, bu modelleri versiyonlarıyla birlikte tek tek inceleyelim.

Ford Pikap Fiyatları: Ranger ve F-150

Ford'un Türkiye'de satılan pikap modellerinde iki farklı seçenek var: orta boy Ranger ve full-size F-150. Ford pikap fiyatları açısından Ranger 3.969.000 TL'den, F-150 ise 8.005.800 TL'den başlıyor.

Ford Ranger yüksek su geçiş kabiliyeti, 3,5 tona varan çekiş kapasitesi ve zengin sürüş destek sistemleriyle hem iş hem yaşam tarzı kullanımına hitap ediyor. 2.0 litrelik EcoBlue dizel motor ve 205 PS güç seviyeleriyle sunulan modelin en üst paketinde ise 240 PS üreten 3.0 litrelik V6 dizel yer alıyor. Modeldeki XLT donanımı sade ve işlevsel bir iş aracı arayanlar için birebir. Wildtrak ve Wildtrak X paketleri ise deri koltuklar, büyük ekran ve gelişmiş sürücü destek sistemleri gibi konfor odaklı donanımlarıyla öne çıkıyor. Amerikan tarzı full-size pikap arayanlar için F-150, 2.7 litrelik EcoBoost benzinli motor ve 10 ileri otomatik şanzımanla geliyor. Supercab kabin yapısıyla geniş bir yaşam alanı sunan model; STX ve XLT donanımlarıyla, gösterişli ve büyük bir araç isteyen bireysel kullanıcılar için daha uygun.

Toyota Hilux

Dayanıklılığıyla tanınan Hilux'ta şu an iki nesil birlikte öne çıkıyor. Toyota pikap fiyatları genellikle nesil ve donanıma göre farklılaşıyor; bu yüzden önce modelin karakterine bakmakta fayda var. Yeni Hilux, 2.8 litrelik D-4D mild hybrid motor ve otomatik şanzımanla 4x4 olarak sunuluyor. Bu modelde Adventure, Hi-Cruiser ve Invincible olmak üzere üç donanım seviyesi bulunuyor. Geniş servis ağı ve ikinci elde güçlü değer koruması, Hilux'u uzun vadeli düşünenler için güvenli bir tercih yapıyor. Bir önceki nesil Hillux ise 2.4 litrelik D-4D motoruyla 4x2 ve 4x4 seçenekleri sunuyor. Üst donanımlarda 2.8 litrelik GR Sport da yer alıyor. Daha uygun bütçeyle Hilux'un dayanıklılık algısına sahip olmak isteyenler için ilgi çekici bir alternatif.

Volkswagen Amarok

Premium pikap arayanların beğenisini kazanan Amarok, Türkiye piyasasında 2.0 litrelik 205 PS ve 3.0 litrelik V6 240 PS TDI motorlarla, 10 ileri otomatik şanzıman ve standart 4MOTION dört tekerlekten çekişle sunuluyor. Donanım seviyeleri Life, Style, Style Plus, PanAmericana ve Aventura olarak sıralanıyor. Şık iç mekanı, V6 motorunun sessizliği ve sürüş konforuyla Amarok, pikabı günlük hayatta da rahat kullanmak isteyenlerin vazgeçilmezi olabilir. Ayrıca model, 3,5 tona varan çekiş kapasitesiyle karavan ve tekne kullanıcıları için de oldukça konforlu bir seçenek.

Isuzu D-Max

Sade mekaniği ve düşük işletme maliyetiyle öne çıkan D-Max, Türkiye'de 1.9 litrelik turbo dizel motorla satılıyor. Modelde V-Go, V-Life ve V-Cross donanım seviyeleri ve 4x2 ve 4x4 seçenekleri bulunuyor. Dayanıklı yapısı ve ticari kullanıcı sadakatiyle bilinen D-Max, özellikle yoğun iş temposunda sorunsuz çalışan, bakım maliyeti düşük bir araç arayanlar için oldukça ideal.

Foton Tunland V9

Tunland V9, Türkiye'nin ilk full-size mild hibrit pikabı olarak biliniyor. 48V hibrit motor yakıt verimliliğine katkı sağlarken panoramik cam tavan, deri ve hafızalı koltuklar, 360 derece kamera ve 6 sürüş modu konforu ve güvenliği öne çıkarıyor. Ultra 4x2 ve 4x4 seçenekleriyle sunulan modelin marka bilinirliği yüksek olmasa da geniş donanıma sahip paketleriyle sürücüler için iddialı bir alternatif.

Sıfır araç fiyatları bütçenizi aşıyorsa hiç merak etmeyin; ikinci el pikap piyasası canlı bir seçenek. Eğer güvenilir bir platformdan ikinci el araç arıyorsanız Borusan Next ikinci el araba modellerini inceleyerek kapsamlı ekspertizden geçmiş, bakımlı ve güvenli seçeneklere ulaşabilirsiniz.

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