Sürüş keyfini sanata dönüştüren Peugeot, otomobil tutkunlarının hayallerine yön veren markalardan biridir. Üstün tasarım anlayışıyla otomotiv dünyasında çığır açan vizyonun temsilcisidir. Her detayı özenle düşünülmüş modelleri, zarafeti ve işlevselliği bir araya getirerek hem şehir içi sürüşlerde hem de uzun yolculuklarda eşsiz bir konfor sunar.

Fransız mühendisliğinin kusursuz işçiliğini taşıyan Peugeot araçları, modern dünyanın taleplerine mükemmel şekilde uyum sağlar. Yüksek performanslı motorları, çevre dostu teknolojileri ve etkileyici tasarımıyla Peugeot, sürücüler için kişisel ifade biçimidir. İleri seviye güvenlik sistemleri, ergonomik detaylarla zenginleştirilmiş iç mekanları, yolculuk boyunca konforunuzu ön planda tutar.

İster kompakt sedan tasarımı, ister geniş SUV modeli seçin, Peugeot’nun benzersiz sürüş deneyimi her zaman yanınızda olur. Peugeot, tasarımda sınırları zorlayan bir marka olarak bilinir. Her modelinde farkını ortaya koyan marka, dikkat çeken ışık imzalarıyla dinamik görünüm sunar. Peugeot’nun tüm modelleri aerodinamik yapısıyla performans odaklı tasarımı da beraberinde getirir.

Güncel Sıfır Peugeot Fiyat Listesi 2025

Peugeot, şık tasarımının yanı sıra fiyat performans dengesiyle de dikkat çeken bir marka. Tüm modeller hem sıfır hem de ikinci el piyasasında yatırım değeri yüksek araçlar olarak öne çıkar. Peugeot araçlarının fiyatları; model, donanım seviyeleri ve tercih edilen özelliklere göre farklılık gösterse de uzun vadede sağladığı faydalarla kendini kanıtlar. Dayanıklılığı ve güvenilirliği sayesinde uzun vadede değerini koruma konusunda başarılıdır.

Peugeot ikinci el piyasası markanın dayanıklılığı ve kalitesi sayesinde oldukça canlıdır. Peugeot’nun araçlarında kullanılan güvenilir motor teknolojileri, araçların uzun yıllar boyunca performanslarını korumasını sağlar. Özellikle Peugeot 2. el fiyatları , kullanıcıların bu araçlara olan ilgisini yansıtan önemli bir göstergedir. Borusan Next’in geniş model yelpazesi içinden siz de kendinize uygun bir Peugeot modelini bulabilirsiniz.

Peugeot 208 Fiyat Listesi

Peugeot 208, göz alıcı tasarımıyla şehir hayatına benzersiz uyum sağlar. Kompakt hatchback segmentinde yenilikçi yaklaşım sunan 208, zarif tasarımıyla dikkat çeker. İkonik aslan pençesi şeklindeki LED arka farlar, keskin ön ızgara tasarımı ve dinamik hatlarıyla ilk bakışta etkileyici bir izlenim bırakır. Ayrıca geniş renk seçenekleri ve kişiselleştirme imkanları sayesinde 208, tarzınıza uyum sağlayacak şekilde özelleştirebilirsiniz.

Peugeot 208, hem benzinli hem de dizel motor seçenekleri sunarak farklı sürüş ihtiyaçlarına hitap eder. Özellikle PureTech motor teknolojisi, yüksek performansı düşük yakıt tüketimiyle birleştirir. e-208 versiyonu ile tamamen elektrikli bir sürüş deneyimi sunan 208, çevre dostu alternatif arayan kullanıcılar için ideal bir seçimdir. Elektrikli model, 340 km’ye kadar menzil sunarak şehir içi kullanımda pratik çözüm sunar.

Peugeot i-Cockpit ile sürüş deneyiminizi tamamen değiştiren 208, ergonomik tasarımı ve dijital gösterge paneliyle kontrolü tamamen elinizde hissettirir. Geniş dokunmatik ekran, akıllı telefon entegrasyonu ve sürüş destek sistemleri, her yolculuğu daha keyifli hale getirir. Kompakt boyutlarına rağmen sunduğu geniş iç mekan sizi konforlu bir yolculuğa davet eder.

Düşük yakıt tüketimi, Peugeot 208’in 2. el pazarında da popüler olmasını sağlar. Siz de Borusan Next üzerinden Peugeot 208 2. el fiyatları listesini inceleyebilirsiniz. Aşağıda elektrikli modelin sıfır fiyatına yer verilmiştir:

Araç Modeli 2025 Ocak Fiyatı E-208 GT 100kW 1.463.000 TL

Peugeot 308 Fiyat Listesi

Peugeot 308, kendi sınıfında tasarım, performans ve teknolojinin ortak noktası bir model olarak dikkat çeker. Fransız zarafetini her detayında hissedeceğiniz araç, sürüş keyfini yeniden tanımlarken çevik yapısıyla şehir içi kullanıma da kusursuz şekilde uyum sağlar. Peugeot 308, hem pratikliği hem de modernliği bir arada sunan ideal yol arkadaşıdır.

Peugeot 308, PureTech benzinli ve BlueHDi dizel motor seçenekleriyle hem performansı hem de yakıt tasarrufunu aynı potada eritir. Hibrit motor seçeneği ise çevre dostu sürüş deneyimi arayanlar için benzersiz bir alternatiftir. Gelişmiş süspansiyon sistemi ve optimize edilmiş aerodinamik yapısı, sarsılmaların önüne geçer.

Peugeot 308’in iç mekanı, sürücü odaklı bir dizayn anlayışına sahiptir. Ergonomik direksiyon simidi, dijital gösterge paneli ve geniş dokunmatik ekran, kullanışlı bir kabin sunar. Yüksek kaliteli malzemelerle donatılmış iç mekan sayesinde, her yolculukta premium his uyandırır.

Peugeot 308, zarif tasarımı, yüksek performansı ve ileri teknolojileriyle sürüş keyfini yeni bir seviyeye taşıyor. Borusan Next’in Peugeot 308 2. el fiyatları avantajıyla bu eşsiz araca sahip olabilir, hem bütçenizi koruyup hem de kaliteyi en üst düzeyde yaşayabilirsiniz. Aşağıda Peugeot 308 modelinin sıfır fiyatlarını inceleyebilirsiniz:

Araç Modeli 2025 Ocak Fiyatı E-308 GT 115kW 1.760.000 TL

Peugeot 408 Fiyat Listesi

Peugeot 408, coupe tarzı şık tasarımıyla sedan sınıfına yepyeni bir bakış açısı getirir. Dinamik çizgileri, etkileyici duruşu ve ileri teknolojisiyle Peugeot 408, sürüş deneyiminizi bambaşka bir seviyeye taşır. Şehir içinde akıcı bir sürüş yapabilir, uzun yollarda ise konforun tadını çıkarabilirsiniz.

Peugeot 408’in tasarımı, ilk bakışta dikkat çeker. Akıcı hatlar, aerodinamik yapı ve cesur detaylarla bu model, modern görünümünü pekiştirir. Geniş ön ızgarası, Peugeot 408’in sportif karakterini yansıtır. Hacimli duruş sergileyen araç arıyorsanız, Peugeot 408 tam size göre olabilir.

Peugeot 408, birçok motor seçeneğiyle beraber gelir. PureTech benzinli motorları ve plug-in hibrit seçenekleri, farklı sürüş ihtiyaçlarına yanıt verir. Elektrikli sürüş modu ile oldukça sessiz ve çevre dostu bir deneyim yaşayabilirsiniz. Adaptif hız sabitleyici, şerit takip asistanı ve 360 derece kamera gibi özelliklerle sürüş güvenliğinizi bir üst seviyeye taşıyabilirsiniz.

Araç cesur tasarımı ve üstün özellikleriyle sizi sıradanın ötesine taşır. Peugeot 408 2. el fiyatları bu şık coupe sedan modeline daha uygun maliyetlerle ulaşmak isteyenler için cazip fırsat sunar. Modelin sıfır fiyatlarını aşağıdaki listede görüntüleyebilirsiniz:

Araç Modeli 2025 Ocak Fiyatı 408 ALLURE 1.2 PureTech 130hp EAT8 1.971.500 TL 408 GT 1.2 PureTech 130hp EAT8 2.212.500 TL

Peugeot 508 Fiyat Listesi

Peugeot 508, yalnızca bir otomobil değil; göz alıcı tasarımı, performansı ve inovasyonlarıyla başlı başına bir deneyim sunar. Sedan algısını tamamen değiştiren model, Coupe tarzındaki çizgileri ve detaylara olan özeniyle otomobil tutkunlarının beklentilerini aşar. Peugeot 508’i seçtiğinizde, standartlardan uzak, kendine özgü bir dünyanın kapılarını aralayabilirsiniz. 508’in en dikkat çekici özelliklerinden biri çerçevesiz kapı tasarımıdır. Bu detay, aracın modern ve sportif görünümünü benzersiz kılar. Ayrıca alçak gövde yapısı, aerodinamik profili ve keskin far tasarımıyla Peugeot 508, gözlerinizi ondan ayırmanızı zorlaştırır.

Peugeot 508, klasik motor seçeneklerinin yanı sıra hibrit alternatifiyle de fark yaratır. Elektrikli modda oldukça sessiz bir sürüş deneyimi yaşayabilir, gerektiğinde içten yanmalı motorun sunduğu güçle performansınızı artırabilirsiniz. Hibrit bir 508 tercih ederek, geleceği bugünden deneyimleyebilirsiniz. Gelişmiş süspansiyon sistemi ve hassas direksiyonuyla her virajda tam kontrol sağlayabilirsiniz. Sportif sürüş modları, size farklı bir deneyim sunarken, uzun mesafeli yolculuklarda konforunuzdan ödün vermeden ilerleyebilirsiniz.

Koltuklar, AGR (Aktion Gesunder Rücken) sertifikalı olup uzun yolculuklarda dahi maksimum konfor sunar. Geniş diz mesafesi ve kaliteli döşeme malzemeleri, iç mekandaki lüks hissini artırır. Bu sertifikali konfora avantajlı fiyatlarla ulaşmak için Borusan Next’in Peugeot 508 2. el fiyatları listesini inceleyebilirsiniz.

Araç Modeli 2025 Ocak Fiyatı 508 ALLURE 1.5 BlueHDi 130hp EAT8 - 508 GT 1.5 BlueHDi 130hp EAT8 -

Peugeot 2008 Fiyat Listesi

Peugeot 2008, şehir içi kullanım için tasarlanmış kompakt yapısını, SUV sınıfının özgüveni ve maceracı ruhuyla birleştirir. Teknolojik donanımları ve üstün sürüş konforuyla Peugeot 2008, hem günlük hayatınıza uyum sağlar hem de şehirden uzaklaşmak istediğinizde yolculuklarınızı keyifli bir deneyime dönüştürür.

Arka bölümdeki yatay çizgiler ve 3D LED stop lambaları dinamik bir görünüm sunar. Kompakt boyutları sayesinde şehir içi manevra kabiliyeti yüksek olan model, aynı zamanda SUV karakterini koruyan yerden yüksek yapısıyla da dikkat çeker.

i-Cockpit adı verilen sürücü odaklı kokpit, ergonomik bir deneyim sunarken, yükseltilmiş gösterge paneli ve kompakt direksiyon simidi sürüş keyfini artırır. Kullanılan malzeme kalitesi ve işçilik, iç mekanda premium bir his yaratır. Aracın geniş iç hacmi, hem sürücü hem de yolcular için ferah bir alan sunar. Ayrıca geniş bagaj hacmi sayesinde hem günlük kullanımda hem de seyahatlerde tüm eşyalarınızı kolayca taşıyabilirsiniz.

10 inç dokunmatik ekran, Apple CarPlay ve Android Auto desteği ile multimedya ihtiyaçlarınızı karşılar. Ayrıca navigasyon sistemi, kablosuz şarj ünitesi ve farklı sürüş modları gibi özellikler, sürüş deneyiminizi daha da zenginleştirir. Güvenlik tarafında ise adaptif hız sabitleyici, aktif şerit takip sistemi ve kör nokta uyarı sistemi gibi yenilikçi donanımlar dikkat çeker.

Araç hem benzinli hem de dizel motor seçenekleri ile sunulur. Tamamen elektrikli bir versiyon olan e-2008, çevre dostu bir alternatif arayan kullanıcıların gözdesidir. 1.2 litrelik PureTech benzinli motor, hem yakıt verimliliği hem de performansı bir arada sunarken, 1.5 litrelik BlueHDi dizel motor uzun yolculuklarda düşük tüketim avantajı sağlar. e-2008 ise 320 km’ye kadar menzil sunan elektrikli motoruyla şehir içi kullanıma uygun bir seçenek oluşturur.

Çok yönlü özellikleriyle göz dolduran bu modeli deneyimlemek veya Peugeot 2008 ikinci el fiyatları hakkında bilgi almak istiyorsanız, Borusan Next’i ziyaret edebilirsiniz.

Araç Modeli 2025 Ocak Fiyatı 2008 ALLURE 1.2 PureTech 130 hp EAT8 1.760.500 TL 2008 GT 1.2 PureTech 130hp EAT8 1.946.500 TL E-2008 ALLURE 100kW 1.686.000 TL E-2008 GT 115kW 1.862.500 TL

Peugeot 3008 Fiyat Listesi

Peugeot 3008, kompakt SUV segmentinde etkileyici performansıyla öne çıkan bir modeldir. Hem şehir içi günlük kullanıma uygun yapısıyla hem de uzun yolculuklardaki konforuyla dikkat çeken bu araç, modern kullanıcıların ihtiyaçlarını karşılamak üzere tasarlanmıştır. 3008'in dış tasarımının atletik duruşu, alüminyum alaşımlı jantlar ve çift tonlu tavan seçeneğiyle daha da vurgulanır.

Araç içi tasarımında, Peugeot i-Cockpit konsepti dikkat çeker. Sürücü odaklı bu tasarım, kompakt direksiyon simidi, yükseltilmiş dijital gösterge paneli ve geniş dokunmatik ekran gibi özelliklerle desteklenmiştir. Bu yenilikçi düzenleme, sürücünün tüm kontrolleri elinin altında tutmasını sağlar ve güvenli bir sürüş deneyimi sunar. Kaliteli malzemelerle döşenmiş iç mekan, geniş oturma alanı ve ergonomik detaylarla birleşerek konforlu bir ortam yaratır.

Peugeot 3008, çeşitli motor seçenekleriyle performans ve verimlilik arasında mükemmel bir denge sunar. Benzinli dizel motor alternatifleri, her kullanıcıya uygun bir çözüm sunacak şekilde geliştirilmiştir. PureTech benzinli motor, düşük yakıt tüketimiyle dikkat çekerken, BlueHDi dizel motor uzun mesafeli yolculuklarda ideal bir performans sağlar. Ek olarak EAT8 otomatik şanzıman seçeneği, vites geçişlerinde sağladığı akıcılık sayesinde sürüş keyfini artırır.

Sürüş deneyimi açısından Peugeot 3008, dinamik performansı ve etkileyici yol tutuşuyla dikkat çeker. Yüksek sürüş pozisyonu, sürücünün yola hâkimiyetini artırırken, farklı sürüş modları aracın her türlü yol koşuluna uyum sağlamasına olanak tanır. Siz de hayatınıza Peugeot konforunu katarken eş zamanlı olarak bütçenizi de korumak istiyorsanız, Peugeot 3008 ikinci el modellerine göz atabilirsiniz.

Araç Modeli 2025 Ocak Fiyatı 3008 Allure 1.2 Hybrid 136hp eDCS6 2.192.500 TL 3008 GT 1.2 Hybrid 136hp eDCS6 2.558.000 TL E-3008 Allure 157kW (210hp) 1.868.000 TL E-3008 GT 157kW (210hp) 2.558.000 TL

Peugeot 5008 Fiyat Listesi

Peugeot 5008, SUV segmentinde geniş aileler için mükemmel bir seçenektir. 7 kişilik oturma kapasitesi, modern tasarımı ve ileri teknolojisiyle Peugeot 5008, hem şehir içi kullanımlarda hem de uzun yolculuklarda beklentilerinizi fazlasıyla karşılar. 8 ileri otomatik şanzıman, vites geçişlerinde süzülürcesine bir akıcılık sağlar ve sürücüyü yormaz. Aracın çoklu sürüş modu seçenekleri, kullanıcılara farklı yol şartlarında ideal bir deneyim sunar. Grip control sistemi karlı veya kaygan zeminlerde ekstra kontrol sağlar.

Peugeot 5008, etkileyici bir dış tasarıma sahiptir. Krom detaylarla zenginleştirilmiş ön panjur, şahin gözü far tasarımı ve keskin hatları, aracın çağdaş SUV kimliğine vurgu yapar. Gövde rengini tamamlayan siyah detaylar ve alüminyum alaşımlı jantlar, şıklığını tamamlar. Arka bölümde LED stop lambaları ve yatay tasarlanmış bagaj kapısı, aracın premium algısını pekiştirir.

7 kişilik kapasiteye sahip olan 5008, özellikle çocuklu aileler ve yolculuklarında fazladan alan ihtiyacı duyanlar için çok yönlü bir yapıya sahiptir. Katlanabilir arka koltuklar, 5008'i adeta bir çok amaçlı araç haline getirir. Katlanabilir koltuklarla 780 litreden 1940 litreye kadar genişletilebilen bagaj hacmi, bu segmentteki en büyük avantajlardan biri olarak öne çıkar.

Peugeot 5008 aile aracı olarak oldukça kullanışlı olması sebebiyle ikinci el seçenekleriyle de prestijini korur. Borusan Next aracılığıyla Peugeot 5008 ikinci el fiyatları listesini inceleyebilir size uygun modeli bulabilirsiniz. Aşağıda aracın sıfır fiyatlarına göz atabilir ikinci ellerle kıyaslama yapabilirsiniz:

Araç Modeli 2025 Ocak Fiyatı 5008 Allure 1.2 Hybrid 136hp eDCS6 2.582.500 TL 5008 GT 1.2 Hybrid 136hp eDCS6 2.753.500 TL E-5008 GT 157kW (210hp) 2.753.500 TL

Peugeot Rifter Fiyat Listesi

Aktif yaşam tarzına sahip bireylerin ihtiyaçlarını karşılamak için tasarlanan Peugeot Rifter modern teknolojileriyle dikkat çeker. Şehir hayatında size eşlik edecek, hafta sonu kaçamaklarında ise sizi doğanın kollarına taşıyacak bu araç, hayatınıza yeni bir boyut katar. Siz de bir araçtan yalnızca ulaşım değil, aynı zamanda macera ruhu bekliyorsanız, Peugeot Rifter tam size göre bir seçenek olabilir.

Peugeot Rifter, şehir içi kullanımda sunduğu pratiklikle yoğun trafikte rahat bir sürüş deneyimi sunar. Öte yandan yüksek yerden yapısı ve güçlü motor seçenekleri sayesinde, zorlu arazi koşullarında da üstün performans sergiler. Geniş kapıları ve alçak yükleme eşiği, bagaj erişimini ve günlük kullanımı oldukça kolaylaştırır. Modüler koltuk sistemi, ihtiyaçlarınıza göre geniş bir yükleme alanı oluşturmanıza olanak tanır. Ayrıca panoramik cam tavan gibi lüks detaylar, iç mekanın ferahlığını artırır.

Araç Modeli 2025 Ocak Fiyatı Rifter Allure 1.5 BlueHDi 130hp 6MT 1.267.500 TL Rifter Allure 1.5 BlueHDi 130hp EAT8 1.469.500 TL Rifter GT 1.5 BlueHDi 130hp EAT8 1.596.500 TL

Borusan Next aracılığıyla Peugeot’nun farklı modellerini detaylı şekilde inceleyebilir, avantajlı fiyatlarla satın alabilirsiniz. İster şehir içi kompakt bir model, ister geniş aileler için bir SUV, ister çok yönlü bir ticari araç arayın, ihtiyaçlarınıza uygun bir Peugeot Borusan Next’te sizi bekler. Güvenilir ekspertiz raporları eşliğinde hayalinizdeki Peugeot’ya bir adım daha yaklaşabilirsiniz.

Telif hakkı ve sair fikri mülkiyet hakları Borusan Oto Değerlendirme Pazarlama ve Hizmet A.Ş.’ye (Borusan Next’e) aittir. Ticari amaçla ve/veya yasalarca izin verilen meşru kullanım sayılamayacak şekillerde, kısmen dahi olsa, izin alınmaksızın alıntı yapılamaz, kopyalanamaz, çoğaltılamaz, yayınlanamaz, link verilemez.