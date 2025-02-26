Borusan Next

Otomotiv dünyasının öncülerinden biri olan Nissan, 1933’ten beri sınırları zorlayan bir marka olmayı sürdürür. Japon mühendisliğinin gücünü araçlarına yansıtan Nissan, global arenada kazandığı sayısız ödülle oldukça popülerdir. Markanın başarısının ardındaki temel etken, yalnızca araç üretmekle yetinmeyip bir yaşam tarzı sunmasıdır. İster şehir içi kullanım için tasarlanmış bir araç olsun, ister macera tutkunlarına hitap eden güçlü SUV, her araçta bu anlayışı bulabilirsiniz. Her zaman kullanıcılarının ihtiyaçlarını ön planda tutan marka yenilikçi teknolojilerle sınırları zorlamaktan çekinmez.

Nissan, yıllardır “sürüş” kavramını baştan tanımlayan teknolojilere imza atar. Elektrikli araç segmentinde öncü olan Nissan Qashqai e-Power, dünya genelinde çevre dostu araç kullanımının yaygınlaşmasında büyük rol oynamıştır. E-Power teknolojisi ile elektrikli sürüş deneyimini yeni bir boyuta taşıyan marka, sürüş keyfini ve yakıt ekonomisini bir arada sunar. Ayrıca Nissan’ın sürüş destek sistemleri, güvenliği üst seviyeye çıkarır.

ProPILOT Assist teknolojisi, yarı otonom sürüş kabiliyetleriyle kullanıcıları büyülerken, akıllı güvenlik özellikleriyle yolda hem sürücüyü hem de yolcuları korur. Nissan, her segmentte fark yaratan modelleriyle dikkat çeker. Şehir içindeki pratikliğiyle Nissan Micra, kompakt SUV segmentindeki Qashqai’nin dinamizmi, büyük SUV kategorisindeki X-Trail’in gücünü hissedebilirsiniz. Her model, Nissan’ın yenilikçi yaklaşımını ve üstün mühendisliğini yansıtır.

Yalnızca araç satın alırken değil, aracınızı kullandığınız her an Nissan’ın desteğini hissedersiniz. Geniş servis ağı, eğitimli personeli ve müşteri odaklı yaklaşımıyla Nissan, kullanıcı memnuniyetini bir öncelik haline getirmiştir. Bu da Nissan’ı sadece bir otomobil markası değil, bir yaşam ortağı haline getirir. Sıfır emisyon hedefiyle çalışan marka, çevre dostu araçlarıyla yalnızca bugünü değil, yarını da düşünür.

2025 yılına adım atarken Nissan, hem teknolojik hem de estetik anlamda çıtayı bir kez daha yükseltiyor. Yazının devamında modelleri ve modellerin fiyatlarını inceleyebilirsiniz.

Güncel Nissan Fiyat Listesi

Nissan’ın 2025 fiyat listesi, markanın kalite, teknoloji ve tasarıma olan bağlılığını yansıtır. Herhangi bir Nissan modeli, yalnızca günlük ulaşım ihtiyaçlarınızı karşılamakla kalmaz, aynı zamanda uzun vadede kazançlı bir yatırım haline gelebilir. Bu durumun en büyük nedenlerinden biri, markanın ikinci el piyasasındaki gücüdür. Nissan 2. el araçları, dayanıklılığı sayesinde yıllar geçse de yüksek talep görmeye devam eder. Özellikle yakıt ekonomisi, geniş yedek parça ağı ve uygun bakım maliyetleri sayesinde, birçok alanda avantajlıdır.

Nissan araçlarının fiyatları çeşitli faktörlerden etkilenebilir. Bunlar arasında aracın model yılı, durumu, kullanılan teknoloji, donanım paketleri öne çıkar. Ancak Borusan Next’in geniş Nissan yelpazesi, her bütçeye uygun model bulmanızı sağlar.

Nissan Juke Fiyat Listesi

Şehir hayatının hızını yakalamak, konforla şıklığı bir araya getiren bir araç arıyorsanız Nissan Juke tam size göre! Nissan Juke, ilk bakışta kendine hayran bırakan özgün bir tasarıma sahiptir. Önden bakıldığında keskin far tasarımı ve atletik hatlarıyla dikkat çeken bu model, her yolculuğunuzda bakışları üzerinize çeker. Aracın 19 inç alaşım jantları, çift tonlu renk seçenekleri ve modern çizgileri, kişiselleştirme açısından da size birçok imkan sunar. Juke'un kompakt boyutlarına rağmen geniş iç hacmiyle konforu hissedebilirsiniz.

Gelişmiş teknolojik özelliklerle donatılan Nissan Juke, sürüş deneyiminizi en üst düzeye çıkarır. 8 inçlik dokunmatik ekranı üzerinden Nissan Connect sistemi sayesinde hem navigasyona kolayca erişebilir hem de telefonunuzla eşleştirebilirsiniz. Ayrıca, Apple CarPlay ve Android Auto desteğiyle yolda bağlı kalabilirsiniz. Öne çıkan bir diğer özellik ise ProPILOT sistemi. Bu teknoloji, hem güvenliğinizi artırmak hem de uzun yollarda sürüşü daha konforlu hale getirmek için tasarlandı. Adaptif hız sabitleyici ve şerit takip asistanı sayesinde trafik stresini arkanızda bırakabilirsiniz.

Nissan Juke’un kalbinde yatan turbo benzinli 1.0 DIG-T motor, 117 beygir gücünde bir performans sunar. Hafif yapısı sayesinde yakıt tüketimi de oldukça düşüktür. DCT otomatik şanzıman ile akıcı ve keyifli bir sürüş elde edebilir, şehir içi manevralarda üstün kontrol hissedebilirsiniz. Sport, Eco ve Normal olmak üzere üç farklı sürüş moduyla ise her duruma uygun sürüş deneyimi yaşayabilirsiniz.

Nissan Juke, sizi ve sevdiklerinizi korumak için birçok aktif güvenlik teknolojisiyle donatılmıştır. Acil fren destek sistemi, yaya algılama teknolojisi ve kör nokta uyarı sistemi gibi özellikler, olası kazaları önlemeye yardımcı olur. Ayrıca çevre görüş monitörü sayesinde park ederken veya dar alanlarda manevra yaparken rahat edebilirsiniz.

Nissan Juke, sadece bir araç değil, aynı zamanda hayat tarzınızı tamamlayan bir deneyim sunar. Hem teknik özellikleri hem de görsel tasarımıyla beklentilerinizi karşılayan bu model, ikinci el seçenekleriyle de oldukça avantajlıdır. Borusan Next üzerinden Nissan Juke 2. el modellerini inceleyerek bütçenize uygun bir alternatif bulabilirsiniz. Aşağıda modelin sıfır fiyatlarına ulaşabilirsiniz:

Araç Modeli 2025 Ocak Fiyatları 1.0 DIG-T 115PS DCT Tekna 1.754.900 TL 1.0 DIG-T 115PS DCT Platinum 1.844.900 TL 1.0 DIG-T 115PS DCT N-Design 1.934.900 TL 1.0 DIG-T 115PS DCT N-Sport 1.934.900 TL 1.0 DIG-T 115PS DCT Platinum Premium 2.024.900 TL

Nissan Qashqai Fiyat Listesi

SUV dünyasının en dikkat çeken modellerinden biri olan Nissan Qashqai, güçlü tasarımı, konforlu iç mekanı ve yenilikçi teknolojileriyle sürücülerin gönlünü kazanır. Hem şehir içinde hem de uzun yolculuklarda beklentilerinizi karşılayan bu model, performans ve tasarımın mükemmel bir uyumunu sunar.

Nissan Qashqai’nin tasarımı, modern şehir yaşamının estetik anlayışını yansıtır. Geniş ızgarası, LED far grubu, araca hem atletik hem de şık görünüm kazandırır. Arka bölümde kullanılan LED stop lambaları ve dinamik bagaj yapısı, tasarımı tamamlayan detaylar arasındadır. 20 inç alaşım jantlar ve çift tonlu renk seçenekleriyle aracınızı kişiselleştirebilirsiniz. Şehrin sokaklarında dikkatleri üzerinize çekecek bir stil yaratabilirsiniz.

Qashqai’nin teknolojik donanımı, hem sürüş deneyiminizi iyileştirir hem de günlük hayatınızı kolaylaştırır. Geniş dokunmatik ekran üzerinden Nissan Connect sistemine erişebilir, tüm akıllı cihazlarınızı kolayca entegre edebilirsiniz. Gelişmiş sürüş asistanları, trafikte veya park sırasında işinizi kolaylaştırır. Akıllı Çevre Görüş Monitörü ile park ederken güvenle hareket edebilir, şerit takip sistemiyle otoyol sürüşlerinde rahat edebilirsiniz.

Nissan Qashqai, güçlü motor seçenekleriyle her türlü yol koşuluna uyum sağlar. 1.3 DIG-T benzinli motor, hem şehir içi hem de uzun yolculuklar için yeterli güç ve verimlilik sunar. Xtronic otomatik şanzıman ile birleşen bu motor, yumuşak ve akıcı bir sürüş deneyimi yaşatır. Düşük yakıt tüketimi sayesinde hem çevre dostu hem de ekonomik bir sürüşe sahip olabilirsiniz.

Nissan Qashqai, güvenlik konusundaki titizliğiyle de öne çıkar. Acil Fren Destek Sistemi, Yaya ve Bisiklet Algılama gibi aktif güvenlik özellikleri, olası tehlikeleri önlemeye yardımcı olur. Bunun yanında, kör nokta uyarı sistemi ve arka çapraz trafik uyarısı, trafikte daha güvenli hareket etmenizi sağlar.

İç mekanda sizi yüksek kaliteli malzemeler ve ergonomik tasarımla karşılayan Qashqai, geniş oturma alanı ve pratik saklama çözümleriyle konforu üst seviyeye taşır. Elektrikli ayarlanabilir koltuklar, panoramik cam tavan ve çift bölgeli klima gibi özelliklerle yolculuklarınızı daha keyifli hale getirebilirsiniz.

Nissan Qashqai, tasarımı, teknolojisi ve konforuyla SUV segmentinde kendine özel bir yer edinmiş bir model. Eğer bütçenizi daha verimli kullanmayı planlıyorsanız, ikinci el Nissan Qashqai seçeneklerini değerlendirebilirsiniz.

Araç Modeli 2025 Ocak Fiyatları 1.3 DIG-T Mild Hybrid 158PS Auto Designpack 2.199.900 TL 1.3 DIG-T Mild Hybrid 158PS Auto N-Connecta 2.289.900 TL 1.3 DIG-T Mild Hybrid 158PS Auto Skypack 2.349.900 TL 1.3 DIG-T Mild Hybrid 158PS Auto Skypack 4x4 2.454.900 TL 1.3 DIG-T Mild Hybrid 158PS Auto N-Design 2.514.900 TL 1.3 DIG-T Mild Hybrid 158PS Auto N-Design 4x4 2.594.900 TL 1.3 DIG-T Mild Hybrid 158PS Auto Platinum 2.534.900 TL 1.3 DIG-T Mild Hybrid 158PS Auto Platinum 4x4 2.614.900 TL 1.3 DIG-T Mild Hybrid 158PS Auto Platinum Premium 2.634.900 TL 1.3 DIG-T Mild Hybrid 158PS Auto Platinum Premium 4x4 2.714.900 TL

Nissan Qashqai E-Power Fiyat Listesi

SUV segmentinin lider modellerinden biri olan Nissan Qashqai, E-Power teknolojisiyle sınırları zorlar. Geleneksel hibrit sistemlerden farklı olarak, E-Power teknolojisi elektrikli sürüş hissini benzinli bir motor desteğiyle birleştirir ve bunu sürücüler için en verimli hale getirir. Eşsiz teknolojisi ve modern tasarımıyla Nissan Qashqai E-Power, sizi hem yollarda hem de teknolojinin merkezinde hissettirecek.

Nissan Qashqai E-Power, tamamen elektrikli bir sürüş hissi sunarken, enerji ihtiyacını benzinli bir jeneratörden karşılar. Aracın tekerleklerini yalnızca elektrik motoru döndürür, bu da sessiz ve pürüzsüz bir sürüş deneyimi sağlar. Benzinli motor ise bataryayı şarj ederek hem uzun menzili hem de düşük yakıt tüketimini garantiler. Elektrikli sürüş sistemi sayesinde sessiz ve hızlı bir sürüş yaşarken, e-Pedal özelliği ile tek pedal kullanarak sürüş kolaylığı sağlarsınız.

Araç Modeli 2025 Ocak Fiyatları e-POWER 190PS Skypack 2.629.900 TL e-POWER 190PS N-Design 2.769.900 TL e-POWER 190PS Platinum 2.789.900 TL e-POWER 190PS Platinum Premium 2.889.900 TL

Nissan X-Trail Mild Hybrid Fiyat Listesi

Modern dünyada, sürdürülebilirlik ve performans bir arada arandığında, Nissan X-Trail Mild Hybrid, tüm ihtiyaçlara yanıt veren bir araç olarak öne çıkar. Hibrit teknolojisinin sunduğu çevre dostu performans, akıllı sürüş özellikleriyle birleşerek her yolculuğu benzersiz kılar.

Nissan X-Trail Mild Hybrid, enerji verimliliğini artıran ve karbon emisyonunu azaltan hibrit sistemiyle çevreye duyarlı bir seçenek sunar. 1.5 litre benzinli motoru, hafif hibrit sistemle uyum içinde çalışarak yakıt tasarrufunu maksimum seviyeye çıkarır. Bu teknoloji, özellikle şehir içi sürüşlerde oldukça ekonomik deneyim sağlar. Araç, geniş bagaj hacmi ve akıllı depolama alanlarıyla her türlü ihtiyacınıza cevap verir.

5 veya 7 koltuk seçenekleri sayesinde büyük aileler veya geniş alan ihtiyacı olan kullanıcılar için ideal çözüm sunar. İç mekanda ise premium bir atmosfer sizi karşılar. Yüksek kaliteli malzemeler, ergonomik koltuk tasarımı ve kullanıcı dostu yerleşim, her yolculuğu keyfe dönüştürür. Panoramik cam tavan, hem yolcular hem de sürücüler için ferah bir ortam sunarken, gece sürüşlerinde şehir ışıklarını izlemek için benzersiz bir ayrıntıdır.

Hibrit motorun sunduğu üstün yakıt ekonomisi ve elektrik destekli tork, Nissan X-Trail Mild Hybrid’i şehir içi ve uzun yol sürüşlerinde güvenilir bir yol arkadaşı yapar. Çoklu sürüş modları sayesinde yol koşullarına en uygun sürüş deneyimini yaşayabilirsiniz.

Araç Modeli 2025 Ocak Fiyatları 1.5 VC-T Mild Hybrid 163PS Auto Platinum 2.700.000 TL 1.5 VC-T Mild Hybrid 163PS Auto Platinum Premium 2.900.000 TL

Nissan'ın En Ucuz Modeli Hangisidir?

Nissan’ın geniş ürün yelpazesi içinde, uygun fiyatıyla dikkat çeken Nissan Juke, en sevilen bütçe dostu seçeneklerden biridir. Estetik tasarımı, gelişmiş teknolojileri ve kompakt yapısıyla şehir hayatının dinamiklerine kusursuz uyum sağlar. İlk bakışta dikkat çeken dinamik tasarımıyla rakiplerinden sıyrılır. Keskin hatlara sahip gövde yapısı, aerodinamik özelliklerle buluşarak hem modern hem de fonksiyonel bir görünüm sunar. Kompakt SUV sınıfında yer alan Juke, boyutları sayesinde dar şehir sokaklarında rahat bir sürüş imkânı sunarken, yüksek oturma pozisyonu ile sürücüsüne geniş bir görüş açısı sağlar.

Uygun fiyatlı bir model olmasına rağmen, Nissan Juke teknoloji konusunda hiçbir taviz vermez. İçerisinde barındırdığı ileri teknolojiler, bu modeli bir adım öne çıkarır:

Akıllı Sürüş Destek Sistemleri : Şerit takip sistemi, akıllı frenleme gibi güvenlik odaklı özellikler, sürüş sırasında hem konforu hem de güvenliği artırır.

Dokunmatik Ekran ve Bağlanabilirlik : Apple CarPlay ve Android Auto desteği ile eğlence sistemine kolayca erişim sağlanır.

Yakıtta Tasarruf Sağlayan Motor Teknolojisi : 1.0 litrelik turbo motor seçeneği, yakıt ekonomisi ile bütçenize dost bir sürüş deneyimi sunar.

Nissan 2. el piyasasında popüler olan Juke, düşük bakım maliyetleriyle kullanıcıların beklentilerini karşılar. Nissan Juke, şehir içinde ekonomik araç arayan herkes için benzersiz bir seçenektir. Estetik tasarımıyla dikkat çekmek isteyenler, teknolojik donanımlarıyla konforu ön planda tutanlar ve bütçe dostu SUV isteyenler için Juke, beklentilerin ötesinde performans sunar.

Elektrikli Nissan Araçların Fiyatları Nedir?

Elektrikli araçlar artık yalnızca çevre dostu bir ulaşım seçeneği değil, aynı zamanda geleceğin teknolojisi olarak kabul edilir. Nissan, bu alandaki öncülüğünü uzun yıllardır sürdürerek kullanıcılarına hem ekonomik hem de çevre bilincini destekleyen modeller sunar. e-POWER teknolojisine sahip modeller, elektrikli araç segmentinde markanın gücünü gösterir.

Nissan’ın benzersiz e-POWER teknolojisine sahip modelleri, geleneksel hibrit araçlardan bir adım öne çıkar. Bu sistem, benzinli bir motoru yalnızca elektrik motorunu desteklemek için kullanır. Bu sayede kullanıcılar, elektrikli sürüş hissini yaşayarak yakıt ekonomisi sağlar.

Elektrikli araçlar, yalnızca çevre dostu bir tercih değil, aynı zamanda uzun vadeli bir tasarruf aracı olarak da öne çıkar. Nissan’ın elektrikli araçları, ileri teknolojisi ve uygun fiyat politikasıyla geleceğe yapılan bir yatırım olarak dikkat çeker. Elektrikli bir Nissan satın alarak hem çevreye hem de bütçenize katkı sağlayabilirsiniz.

Nissan'ın En Çok Tutulan Modeli Hangisi?

Nissan denildiğinde akla gelen ilk model, hiç şüphesiz ki Nissan Qashqai olur. Hem Türkiye’de hem de dünya genelinde geniş bir kullanıcı kitlesine sahip olan Qashqai, SUV segmentinin öncülerinden biri olarak kabul edilir. Yıllardır süregelen popülerliğiyle, satış rakamlarında istikrarlı şekilde zirvede yer alan model, pratik özellikleriyle neden bu kadar tercih edildiğini açıkça ortaya koyar.

Qashqai’nin iç tasarımı, modern ve ergonomik bir yapıya sahiptir. Kaliteli malzemelerle döşenmiş iç mekânı, geniş oturma alanları ve pratik saklama çözümleriyle dikkat çeker. Özellikle aileler ve geniş alan ihtiyacı duyan kullanıcılar için ideal bir seçimdir. 500 litrelik bagaj kapasitesi, şehir içi alışverişlerden uzun yolculuklara kadar her durumda ihtiyaçlarınızı fazlasıyla karşılar. Günlük yaşamı kolaylaştıran akıllı depolama detayları Qashqai’yi aile dostu araç yapar.

İkinci el Nissan X-Trail seçeneklerinden şehir içi kullanıma uygun kompakt modellere kadar tüm araçları Borusan Next’te bulabilirsiniz. Üstelik, her araç Borusan güvencesiyle titizlikle incelenir, en iyi koşullarda sunulur. Hemen şimdi Borusan Next’e göz atarak Nissan modelleri arasında hayalinizdeki araca kavuşabilir, güvenilir bir ikinci el alışveriş deneyimi yaşayabilirsiniz.

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