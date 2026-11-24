Şehir içi SUV olarak bilinen B-SUV segmentindeki araçlar, genellikle yakıt ekonomisi ve park kolaylığı ile öne çıkar. Otomatik şanzımanlı, park kolaylığı sunan ve az yakan bir küçük SUV model araştırması için şu kriterleri karşılaştırabilirsiniz.

Hyundai Bayon 1.0 T-GDI DCT Kia Stonic 1.0L DCT Skoda Kamiq 1.0 TSI DSG Renault Captur Mild Hybrid EDC Toyota Yaris Cross Hybrid e-CVT

Yakıt Tasarruflu, Otomatik ve Kompakt Küçük SUV Modelleri

Özellikle şehir içindeki dar ve yoğun trafikli yollarda gerek park ve manevra kolaylığı gerekse dur-kalk trafikte rahat sürüş sunan otomatik şanzımanlı küçük SUV araçlar arasında sizin için derlediğimiz listenin detaylarını burada görebilir, satın almak istediğiniz modeli, diğer araçlarla karşılaştırarak satın alma kararınızı netleştirebilirsiniz.

Hyundai Bayon 1.0 T-GDI DCT

"Küçük SUV almak istiyorum." dediğinizde değerlendirebileceğiniz seçenekler arasında yer alan Hyundai Bayon, özellikle şehir içi kullanım kolaylığı ile öne çıkan SUV modellerinden. Segmentinin en ulaşılabilir otomatik şanzımanlı SUV'leri arasında yer alan Bayon, yeterli bagaj hacmi ve iç mekanıyla sıklıkla tercih edilmekte. Araçta 7 ileri çift kavramalı şanzıman bulunuyor. Kompakt boyutun yüksek oturma pozisyonuyla birleşmesi sayesinde ise trafikte manevra kolaylığı ve yolculuklarda güven hissi birlikte geliyor. Kısacası fiyat olarak küçük SUV sınıfında yer alan modellere kıyasla daha avantajlı olan Hyundai Bayon 1.0 T-GDI DCT, yakıt tasarruflu ve otomatik bir şehir içi SUV araç almak isteyenler için uygun seçenekler arasında.

Kia Stonic 1.0L DCT

Küçük SUV tavsiyeleri arasında yer alan Kia Stonic 1.0L DCT, dinamik sürüş karakteriyle öne çıkıyor. Şehir trafiğinde kolaylık sağlayan bu kompakt SUV modeli çift kavramalı otomatik şanzımana sahip. Crossover olarak bilinen bu araç, 350 litre bagaj hacmiyle çekirdek aile yolculukları için yeterli alan sunuyor. 1300 cc altı motor hacmi sayesinde vergi avantajıyla da sıklıkla tercih edilenlerden biri olan bu arabadaki yükseltilmiş sürüş pozisyonu, trafikte güvende hissetmek isteyenler için ideal. Ayrıca model, 100 km'de ortalama 5,6 ile 7 litre civarı yakıt tüketimi sunuyor. Kısacası Kia Stonic 1.0L DCT, şehir içi kompakt SUV araç satın almak isteyenler için değerlendirilebilir.

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Skoda Kamiq 1.0 TSI DSG

"Hem şehir içinde kolay park edilebilen hem de az yakıt tüketen bir B SUV ne alınır?" diye soruyorsanız cevaplardan biri de Skoda'nın Kamiq modeli olabilir. 3 silindirli, turbo benzinli ve 7 ileri çift kavramalı şanzımana sahip bu araç, yakıt ekonomisi anlamında da avantajlı. Ortalama 4.9 ile 5.0 L/100 km yakıt tüketimi vadeden bu SUV, 400 litre bagaj hacmiyle de tercih sebebi oluyor. Özellikle şehir içi yoğun trafikte ve park sorunu olan yerlerde kolay kullanım sağlayan Skoda Kamiq, Elite, Premium ve Monte Carlo gibi donanım paketi seçeneklerine de sahip. Bu paketlere göre değişmekle birlikte araçta yaya algılama ön frenleme, şerit takip asistanı, sürücü yorgunluk tespit sistemi, hız sabitleyici ve sınırlayıcı standart olarak mevcut. 3 silindirin de etkisiyle araç günlük kullanımlarda pratik ve yeterli bir performans arayanlar için son derece ideal.

Renault Captur Mild Hybrid EDC

Renault'nun Captur Mild Hybrid EDC modeli de otomatik ve yakıt tasarruflu şehir içi küçük SUV önerileri arasında yer almakta. Hem benzinli hem de elektrikli motoruyla öne çıkan bu araç, bu sebeple yakıt tasarrufu anlamında da tatmin edici özelliğe sahip. Zira aracın sistemi, kalkışlarda ve hızlanmalarda benzinli motora elektrik desteği vererek daha az yakıt sarfiyatına olanak tanıyor. Renault Captur Mild Hybrid EDC SUV modeli, aynı zamanda, 2. seviye otonom sürüş özellikleriyle de donatılmış. Araçtaki onlarca gelişmiş sürüş destek sistemi sayesinde gerek şehir içi gerekse uzun yollardaki dikkat dağınıklığının asgari seviyeye çekilmesi amaçlanmakta. Ek olarak Captur Mild Hybrid EDC, ailenizle çıkacağınız yolculuklar için yeterli bagaj hacmi de sağlıyor. Yani siz de hem şehir içinde hem şehirler arası sürüşlerde az yakan ve kolay sürüş imkanı sunan bir küçük SUV araç almak isterseniz Renault Captur Mild Hybrid EDC'yi değerlendirebilirsiniz.

Toyota Yaris Cross Hybrid e-CVT

B-SUV tavsiyesi almak istediğinizde duyacağınız araba modellerinden biri de Toyota'ya ait. Toyota Yaris Hybrid e-CVT, 3 silindirli benzinli ve elektrikli motorların birleşiminden oluşmakta. İki motorla birlikte yüksek tork gücü sunan bu SUV modelinde kesintisiz aktarım sağlayan e-CVT otomatik şanzıman bulunuyor. Bu sayede sürücü, özellikle yoğun trafikteki şehir içi sürüşlerde rahat ediyor. Şehirler arası yolculuklarda ise araç belli kilometrenin üzerindeki hızlarda tamamen elektrik motoru gücüyle ilerliyor; bu da yakıt tasarrufu anlamında büyük bir avantaj anlamına geliyor. Zaten Yaris Cross Hybrid e-CVT'nin WLTP değeri 4,4-4,7 L/100 km olarak belirtilmekte.

Küçük SUV Karşılaştırma Tablosu

Karşılaştırma Kriteri Hyundai Bayon 1.0 T-GDI DCT Kia Stonic 1.0L DCT Skoda Kamiq 1.0 TSI DSG Renault Captur Mild Hybrid EDC Toyota Yaris Cross Hybrid e-CVT Segment B-SUV B-SUV B-SUV B-SUV B-SUV Motor teknolojisi Turbo benzinli Turbo benzinli 3 silindirli turbo benzinli Hafif hibrit (Mild Hybrid) Tam hibrit (Full Hybrid) Şanzıman 7 ileri DCT Çift kavramalı DCT 7 ileri DSG EDC otomatik e-CVT otomatik Bagaj hacmi 411 litre 350 litre 400 litre 484 litre 397 litre Şehir içi kullanım Kolay park ve manevra Dinamik ve pratik sürüş Kolay park ve manevra Elektrik destekli sürüş Yoğun trafikte konforlu sürüş Öne çıkan özellik Ulaşılabilir fiyat ve kompakt yapı Dinamik sürüş karakteri Geniş bagaj ve sürüş destekleri Hafif hibrit teknolojisi ve sürüş destekleri Düşük yakıt tüketimi ve tam hibrit sistem Kimler için uygun? Ekonomik ve pratik SUV arayanlar Şehir içi kullanım odaklı sürücüler Bagaj alanına önem verenler Şehir içi ve uzun yolu birlikte kullananlar Yakıt ekonomisine öncelik verenler

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Sıkça Sorulan Sorular

Şehir içi kullanım için hangi küçük SUV alınmalı?

Şehir içi kullanım için Hyundai Bayon, Kia Stonic, Skoda Kamiq, Renault Captur ve Toyota Yaris Cross gibi B-SUV modelleri değerlendirilebilir. Bu araçlar kompakt boyutları, yüksek oturma pozisyonları ve otomatik şanzıman seçenekleriyle öne çıkar. Seçim yaparken yakıt tüketimi, park kolaylığı, bagaj hacmi ve bütçe gibi kriterlerin birlikte değerlendirilmesi önerilir.

En az yakıt tüketen otomatik küçük SUV hangisi?

Yakıt tasarruflu küçük SUV modelleri arasında Toyota Yaris Cross Hybrid e-CVT öne çıkmaktadır. Tam hibrit motor teknolojisine sahip bu aracın WLTP birleşik yakıt tüketimi, versiyonuna göre yaklaşık 4,4 - 4,7 L/100 km seviyesindedir. Ancak gerçek yakıt tüketimi sürüş alışkanlıklarına, trafik yoğunluğuna ve yol koşullarına bağlı olarak değişebilir.

Küçük SUV mu yoksa hatchback mi alınmalı?

Küçük SUV ve hatchback araçlar arasında seçim yaparken kullanım ihtiyaçları belirleyici olmalıdır. B-SUV modelleri yüksek oturma pozisyonları, yerden yükseklikleri ve pratik iç mekanlarıyla öne çıkarken hatchback araçlar, genellikle daha alçak gövde yapıları ve kompakt boyutlarıyla avantaj sağlayabilir. Özellikle şehir içi kullanımda her iki araç sınıfının da park kolaylığı ve yakıt tüketimi açısından karşılaştırılması önerilir.

Otomatik küçük SUV alırken nelere dikkat edilmeli?

Otomatik şanzımanlı küçük SUV satın alırken öncelikle aracın motor teknolojisi, şanzıman tipi, yakıt tüketimi ve bagaj hacmi incelenmelidir. İkinci el araç tercih edilecekse kilometre, hasar kaydı ve ekspertiz raporu da değerlendirilmelidir. Özellikle çift kavramalı otomatik şanzımana sahip modellerde vites geçişlerinin ve kavrama sisteminin kontrol edilmesi faydalı olacaktır.

Aile kullanımı için hangi küçük SUV daha uygun?

Aile kullanımına uygun küçük SUV seçiminde bagaj hacmi, arka koltuk diz mesafesi, güvenlik donanımları ve uzun yol konforu öncelikli kriterler arasında yer alır. Renault Captur, Skoda Kamiq ve Hyundai Bayon gibi modeller ailelerin değerlendirebileceği seçeneklerdendir. Bununla birlikte çocuk koltuğu yerleşimi, yolcu sayısı ve günlük bagaj ihtiyacı da satın alma kararında dikkate alınmalıdır.