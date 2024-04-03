Klasik Arabalarla İlgili Tüm Merak Edilenler



Dünya genelinde klasik araba tutkunu oldukça fazla kişi bulunur. Fakat tüm eski arabalar bu kapsama dahil edilmez. Sahip oldukları karakteristik yapıları, imzaları, yıllara meydan okuyan tarzları ile bir arabayı klasikleştiren ilk unsur, araba ile kullanıcı arasında oluşan bağdır. Peki klasik araba nedir, sınıflandırması ve değerlendirmesi nasıl yapılır?



Klasik Araba Nedir?



Klasik araba kavramı, birçok terim ile ilişkilendirilir. Retro, nostaljik, vintage, antika gibi kelimeler ile bağlantı kurulan klasik arabalar; nadir bulunan, eski arabalar olarak da tanımlanabilir.



Klasik Arabalarda Ekspertiz İşlemi Nasıl Yapılır?



Klasik arabaların ekspertiz süreçleri trafikte yer alan diğer arabalara göre daha fazla bilgi gerektirir. Bu bilginin yanında klasik arabalara ekspertiz yapan belli yerler bulunur. TÜV SÜD D - Expert, Türkiye’de klasik araba expertizi yapan ilk firma olma özelliğini taşır. Ekspertiz için arabayın en az 30 yaşında olması, hareket ediyor olması ve motor ile şase numaralarının okunabiliyor olması gerekir.



Klasik Araba Çeşitleri Nelerdir?



Klasik arabalar ilgi alanları, geçmişteki kullanım amaçları, motor ve güç donanımları, kaporta yapısı gibi farklı özelliklere göre sınıflanır. Bunlar şu şekilde örneklendirilebilir:

• Antika Arabalar: Daha çok 1900’lü yılların başında üretilen bu arabalar “atsız modeller” olarak yollardaki ilk örneklerdendir. Fren ve direksiyon sistemlerindeki günümüze hayli uzak yapılar şuan günlük kullanımda olmalarını engeller. Antika sınıfına giren bu arabalar daha çok projeler ya da restorasyonlar için tercih edildiği için müze ve şovların gözdesi konumundadırlar. Antika arabalara örnek olarak 1903 model Cadillac A ve 1912 model Ford T Roadstar verilebilir.

• Vintage Modeller: 1930’lu yıllara kadar üretilen arabalar genelde bu klasmana girer. Görüntü olarak antika arabalardan daha şık olsalar da hem yollara uygun yapıda olmaması hem de yedek parçasının bulunmaması bu arabalara ulaşımı zorlaştırır. Klasik araba sahipleri araba restorasyonu için oldukça yüksek tutarlarda masraf yapmak zorunda kalabilir ve parça temini için araştırmaya ihtiyaç duyabilir. Vintage modellerin de genel kullanım alanı müzelerdir. Bu tip arabalara örnek olarak 1921 model Hudson Super Six Phaeton ve özellikle 1930 model Cadillac Roamed V16 verilebilir.

• Klasik Arabalar: Kimi ilgili kuruluşlar için 25, kimisi için de 30 yaş sınırı bulunan klasik arabalar bu grupta yer alır. Bu sınıf en çok araba modelini barındıran sınıf olma özelliğine de sahip. Antika ve vintage modellerin aksine günümüz teknolojilerine sahip olan bu arabalar motor, güç, konfor ve sağlamlık gibi donanımlar sunar. Klasik arabalara örnek olarak Bugatti Type 57 SC ve Cadillac Eldorado verilebilir.

• Spor Arabalar: Spor arabaların en büyük özellikleri ebatları ile yol tutuşları ve güçlü motorları ile sundukları hızdır. Hem performans hem konfor sunan spor arabalar, iki koltuklu ve dört koltuklu modellere sahipler. Bu sınıfta da verilebilecek örnekler çok olmakla birlikte, ilk akla gelenler Porsche 911 ve Dodge Viper modelleridir.

• Kamyonet / Coupe Ticari arabalar: Arazi ve yol şartlarına uygun üretilen kamyonet tarzı klasik arabalardır. Örnek olarak ikonik modellerden Ford Ranchero, GMC Caballero ve Chevrolet El Camino verilebilir.

• SUV Klasikler: Yakın dönemde büyük aileler tarafından tercih edilmeye başlanan SUV tarzı arabalar, klasikleşen dönemlerinde amaçlarına daha uygun olarak doğa ve araziye uyum sağlayan yapıdadır. Klasik SUV arabalar içinde Jeep CJ7, Chevrolet Blazer, Ford Bronco, Toyota FJ40, International Harvester Scout 800 öne çıkan modellerdir.



Klasik Spor Arabalar Hangileridir?



Klasik spor arabalar, klasik araba sınıfları içinde sahip oldukları güç ve konfor ile her zaman en dikkat çeken modeller olmuştur. Bu kategorideki arabalardan bazıları şöyle sıralanabilir:

• Dodge Viper

• Porsche 911 Carrera

• Mazda RX-7

• Pontiac Firebird

• Aston Martin DB5

• Jaguar E-Type

• Ferrari 250 GTO

• Chevrolet El Camino

• Ford Mustang Shelby GT350

• Mercedes 300SL Gullwing



En İyi Üstü Açık Klasik Arabalar Hangileridir?



Üstü açık arabaların klasik araba dünyasında farklı bir yeri bulunur. Görsel anlamda oldukça etkileyici olan üstü açık arabalar, klasik sınıfına girdiğinde müze ve araba şovları için daha da büyük önem taşır. Bu kategoride yer alan bazı arabalar şöyledir:

• Alfa Romeo Spider

• Austin - Healey Sprite Mark I

• Cadillac Eldorado

• Ferrari 275 GTB

• Lincoln Continental

• Shelby Cobra

• Lotus Elan

• Porsche 356 SpeedSter

• Triumph TR6

• Mercedes Benz SL R107

Klasik Araba Yatırım Arabayı Olabilir mi?



Klasik arabalar elbette zamanla değerlerine değer katsa da, sahipleri tarafından daha çok tutku olarak görülür. Klasik araba sahipleri yıllara meydan okuyan arabalarının ilk günkü kalitede ve görsellikte kalması için ciddi harcamalar yapar. Bu arabalar genelde Avrupa ve Amerikan menşeili oldukları için de orjinal yedek parça ve kaporta malzemesi temini oldukça zordur. Güçlü iletişim ağlarına sahip olan klasik araba tutkunları, arabalarının nispeten daha az el değiştirmiş olmasını da tercih eder. Çünkü bir arabayın mümkün olduğunca az kullanıcıya sahip olması, orjinalliğinin korunmuş olma ihtimalini de o ölçüde artırır.

Elbette dünya çapında ticari sebeplerle klasik araba sahibi olan birçok kişi bulunur. Ancak çoğu kullanıcı için bakım, yenileme, saklama gibi sebeplerden ötürü klasik arabaları bir yatırım arabayı olarak görmek doğru olmayabilir. Kullanıcılar bunu bir yatırım ya da hobi olarak değil, geçmişten günümüze bir tutku olarak görür.



Klasik arabaların Değeri Neye Göre Belirlenir?



Klasik arabaların değer belirlemesine konu olan birçok özellik bulunur. Arz ve talep boyutu, kilometre, hasar geçmişi, donanım paketleri gibi özellikler değer belirlemede önem teşkil eder. Aynı markaya ait her araba klasik araba olma nitelikleri taşımadığı için model ve yılı, motor boyutu ve özellikle de modifiye geçmişi fiyat değerlendirmede önemlidir.

Değerlendirmeyi etkileyen faktörlerin en önemlisi ise arabayın durumudur. Yani “araba kullanılabiliyor mu, yoksa restorasyona mı ihtiyacı var?” sorusu değerde etkilidir. Ayrıca OEM, yani orjinal parça tedariki konusunda sorun olup olmaması da önemli faktörlerden biridir. Aynı arabaların yakın zaman dilimi içerisindeki satış fiyatları, yani piyasası da arz - talep boyutunu belirler.



Bir Otomobilin Klasik Sınıfına Girmesi için Hangi Özelliklere Sahip Olması Gerekir?



Bir otomobilin klasik araba sınıfına girmesi için görüş ve yorum sunan çok sayıda kuruluş vardır. Özellikle yaş konusunda görüş ayrılıkları olmasına rağmen, genel kabul gören noktalar da bulunur. Bunlar; tasarımları, üretim adedinin belirli seviyede olması, tasarımcı imzasına sahip olması gibi konulardır. Plastik yerine krom materyalin fazla olması beklenirken, elektrik aksamının nispeten az olması tartışılan özellikler arasındadır.



Klasik Otomobilde En Popüler Markalar Hangileridir?



Günümüzde son teknoloji araba üretimi gerçekleştiren birçok markanın efsaneleşmiş klasik modelleri bulunur. Hala bu markaların adı geçtiğinde akla onlarca yıl önce üretilen modelleri gelir. Otomotiv tutkunlarının büyük bir kısmı Ferrari, Jaguar, Porsche, Aston Martin, Chevrolet, Ford, Rolls Royce ve Land Rover markaları sayıldığında bu markaları klasikleşen modelleri ile hatırlar.

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