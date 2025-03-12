Borusan Next

Dünya otomotiv sektöründe devrim niteliğinde adımlar atan Kia, üstün performans özellikleriyle global ölçekte fark yaratmayı başarmıştır. Güney Kore’nin teknoloji ve tasarımdaki eşsiz vizyonunu taşıyan marka her yeni modelinde zarif tasarım çizgileriyle modern duruş sergiler.

Kia’nın her modeli, çağın ihtiyaçlarını karşılamak için ileri teknoloji ile donatılmıştır. Elektrikli araç sektöründe öncü adımlar atan marka, çevre dostu çözümleriyle sürdürülebilir geleceğe ışık tutar. Özellikle Kia EV6 gibi modeller, elektrikli araçların estetik olduğu kadar performanslı olabileceğini de kanıtlar. Otonom sürüş sistemlerinden akıllı park teknolojilerine kadar sunduğu yenilikçi özelliklerle Kia, geleceğin otomotiv dünyasını bugünden deneyimlemenizi sağlar.

Kia’nın tasarım felsefesi, zamansız estetik anlayışını yansıtır. "Tiger Nose" adı verilen ikonik ızgarası, markanın kendine güvenen duruşunun bir göstergesidir. Her modelde dikkatle hesaplanmış aerodinamik detaylar, sürüş performansını üst seviyeye taşır. İnce düşünülmüş iç mekan tasarımı hem sürücü hem de yolcular için maksimum konfor sunar. Kia araçlarının çağdaş tasarımın en çarpıcı örneklerinden biri olarak algılanmasını sağlayan bu anlayış, markayı rakiplerinden ayırır.

Kia, performans ve güvenlik konusunda hiçbir zaman ödün vermez. Güçlü motor seçenekleri, dinamik yol tutuş özellikleri ve optimize edilmiş yakıt tüketimi sayesinde her sürüşte farkını hissettirir. Ayrıca markanın güvenliğe verdiği önem, tüm araçlarına entegre ettiği gelişmiş güvenlik teknolojileriyle üst düzeydir. Kör nokta uyarı sisteminden çarpışma önleme asistanına kadar birçok özellik, sürüş sırasında içinizin tamamen rahat olmasını sağlar.

Markanın bir araca kattığı küçük ama etkili detaylar, sürücüsünün hayatını kolaylaştırırken, yolculuklara yepyeni anlam katar. Kia’nın en önemli özelliklerinden biri, kullanıcılarının ihtiyaçlarına verdiği önceliktir. Her bir araç, sürücüsünü ve yolcularını rahat ettirecek şekilde tasarlanmıştır. Konforlu koltuklar, geniş iç mekan, sezgisel teknolojiler ve premium donanım seçenekleri, her yolculuğu özel bir deneyime dönüştürür. Ayrıca Kia araçlarının sağlamlığı ve dayanıklılığı, markanın güvenilirliğini bir kez daha kanıtlar.

Güncel Kia Fiyat Listesi 2025

Kia’nın en büyük avantajı, sunduğu özelliklerin karşılığında oldukça makul fiyatlarla ulaşılabilir olmasıdır. Kia’nın geniş ürün yelpazesi, fiyatlar üzerinde belirgin bir çeşitlilik yaratır. SUV segmentinde Kia Sportage gibi iddialı modeller, kompakt sınıfta Picanto gibi uygun fiyatlı seçeneklerle dengelenir. Farklı donanım paketleri içinden kendi ihtiyaçlarınıza ve bütçenize uygun modelleri seçebilirsiniz.

Kia, ikinci el piyasasında da kullanıcılarına büyük avantajlar sunar. Hem markanın dayanıklılığı hem de yüksek talep görmesi, Kia 2. el fiyatlarının piyasa koşullarına rağmen oldukça dengeli kalmasını sağlar. Özellikle Kia’nın popüler modelleri, ikinci elde bile kısa sürede alıcı bulabilme avantajına sahiptir. İster sıfır bir model satın alın, ister Kia 2. el fiyatları açısından değerlendirin; markanın araçları, kullanıcılarına sunduğu kaliteyi koruyarak her zaman yüksek talep görür.

Kia Picanto Fiyat Listesi

Kia Picanto, şehir hayatının hızlı temposuna ayak uydurmak için tasarlanmış, kompakt olduğu kadar da etkileyici bir modeldir. Göz alıcı tasarımı, şehir içi sürüşte fark yaratmak isteyenlerin vazgeçilmezi haline gelmiştir. Picanto, küçük boyutlarının aksine, sunduğu geniş iç hacmi ve üst düzey donanımlarıyla büyük düşünmenin mümkün olduğunu kanıtlar.

Aracın dış tasarımı, zarafeti ve dinamizmi aynı potada eritir. Yumuşak hatlara sahip kompakt gövdesi, şehir içi manevraları kolaylaştırırken aynı zamanda modern bir stil anlayışı sunar. LED farlar ve sportif detaylarla zenginleştirilmiş ön tasarımı, Picanto’yu şıklık arayanlar için ikon haline getirir.

Picanto modelini, kompakt boyutları sayesinde yoğun trafik koşullarında bile kolaylıkla park edebilirsiniz. Hem ilk defa araç sahibi olacaklar hem de şehir içi sürüşlerde pratik bir çözüm arayanlar için ideal bir seçimdir. Ancak bu pratiklik, iç mekanın genişliği konusunda asla taviz vermez. Akıllıca tasarlanmış koltuk düzeni ve yeterli bagaj alanı, hem sürücü hem de yolcular için konforlu bir deneyim sunar.

Araç Modeli 2025 Ocak Fiyatı Yeni Picanto 1.0L 63 PS AMT Feel 1.033.000 TL Yeni Picanto 1.2L 79 PS AMT Cool 1.118.000 TL

Kia Stonic Fiyat Listesi

Kia Stonic, SUV ruhunu kompakt gövdede sunan dinamik tasarımıyla bakışları üstünde toplar. Cesur renk kombinasyonları ve kişiselleştirilebilir tavan seçenekleriyle Stonic, genç ruhunu yansıtır. Markanın imzası haline gelen kaplan burnu ızgarası, araca güçlü bir görünüm katar.

SUV sınıfında olmasına rağmen kompakt boyutlarıyla şehir içi sürüşlerde benzersiz kolaylık sağlar. Dar sokaklarda rahat hareket edebilmesi ve park etme kolaylığı, özellikle kalabalık şehirde yaşayanlar için büyük avantajdır.

Boyutlarına rağmen Stonic, akıllıca tasarlanmış bir iç mekan sunar. Yolculara geniş diz mesafesi ve ferah bir oturma düzeni sağlayan araç, uzun yolculuklarda bile konforu ön planda tutar. Yükseltilmiş şasi yapısıyla yoldaki küçük engelleri rahatça aşmanızı mümkün kılar. Ayrıca arka koltukların yatırılabilir olması sayesinde bagaj kapasitesini artırabilirsiniz, bu da araç içi kullanım alanını çok yönlü hale getirir.

Kia Stonic, güçlü motor seçenekleri ve optimize edilmiş yakıt tüketimi ile dikkat çeker. Turbo destekli benzinli motorları, düşük yakıt tüketimi sağlarken sürücüsüne performanstan ödün vermeyen bir deneyim sunar. Özellikle şehir içi kullanımda ekonomiklik, Kia Stonic’i rakiplerinden bir adım öne taşır.

Araç Modeli 2025 Ocak Fiyatı Stonic 1.0L 100 PS DCT (Otomatik) Cool Plus 1.350.000 TL Stonic 1.0L 100 PS DCT Business Plus 1.420.000 TL Stonic 1.0L 100 PS DCT Elegance Plus 1.470.000 TL Stonic 1.0L 100 PS DCT Prestige Plus 1.510.000 TL

Kia EV3 Fiyat Listesi

Kia EV3, elektrikli araç teknolojisinde sınırları zorlayan bir model olarak, geleceğin otomobillerine bugünden yön verir. Çarpıcı tasarımı, üstün teknolojileri ve çevre dostu yaklaşımıyla, EV3 sürdürülebilir bir yaşam biçimi sunar. İleri teknoloji ile donatılmış özellikleri sayesinde uzun yolculuklarda da kullanıcılarını büyüler.

Kia EV3, elektrikli araçların genelde minimalist tasarım anlayışına dayalı geleneğini modern ve cesur detaylarla harmanlar. Aerodinamik hatları, enerji verimliliğini artırırken, zarif LED aydınlatma sistemleri araca sofistike bir hava katar.

Kia EV3’ün kalbinde, sınıfında fark yaratan güçlü bir elektrik motoru yatar. 150 kW (201 HP) güç üreten motor, aracı sadece 7.2 saniyede 0’dan 100 km/sa hıza çıkarır. Bu performans, sadece hızlanma değil, aynı zamanda pürüzsüz bir sürüş deneyimiyle de birleşir. Aracın lityum iyon bataryası, 58 kWh kapasiteye sahiptir. Bu sayede tam dolu bir şarjla yaklaşık 420 km menzil sunar. Hızlı şarj teknolojisi sayesinde EV3, %10’dan %80’e sadece 18 dakikada şarj edilebilirsiniz.

Kia’nın geliştirdiği e-GMP platformu, EV3’ün hem enerji verimliliğini artırmasını hem de bataryanın ömrünü optimize etmesini sağlar. Aracın daha hafif olmasını sağlayan platform daha dayanıklı olmasına olanak tanır.

Kia EV3, yalnızca teknolojik yeniliklerle değil, aynı zamanda yolcularına sunduğu lüks iç mekan detaylarıyla da öne çıkar. Geniş diz mesafesi, panoramik cam tavan gibi özellikler, her yolculuğu bir keyfe dönüştürür. Arka koltuklar yatırıldığında sunduğu 1.300 litrelik bagaj kapasitesi, geniş yük taşımalar için idealdir.

Araç Modeli 2025 Ocak Fiyatı EV3 - 150 kW Otomatik Elegance Standard Range 1.499.000 TL EV3 - 150 kW Otomatik Elegance Long Range 1.664.000 TL EV3 - 150 kW Otomatik Prestige Long Range 1.844.000 TL EV3 - 150 kW Otomatik GT-Line Long Range 1.924.000 TL

Kia Ceed ve XCeed Fiyat Listesi

Kia Ceed, zarif çizgileri ve aerodinamik yapısıyla her bakışta hayranlık uyandırır. LED farlar ve geniş ön ızgarasıyla modern görünüm sunarken, sportif arka tasarımı araca enerjik bir hava katar. Ayrıca, 4.310 mm uzunluğu ve 2.650 mm aks mesafesiyle iç mekanda ferah alan sunar. 1.0 T-GDI 120 HP ve 1.5 T-GDI 160 HP motor seçenekleri, şehir içinde ekonomik bir sürüş sağlarken, uzun yolda güçlü performansıyla beklentileri aşar. 7 ileri çift kavramalı DCT şanzıman, geçişleri yumuşatarak sürüş keyfini artırır.

Kia XCeed, kompakt SUV sınıfına özgü yüksek oturma pozisyonunu, sofistike tasarımı ve ileri teknolojileriyle birleştirerek farkını ortaya koyar. Hem şehir içi pratiklik sunan hem de macera arayan sürücülerin beklentilerini karşılayan model olarak, XCeed her yönüyle göz doldurur. Aracın 182 mm yerden yüksekliği, aracın her türlü yol koşuluna kolaylıkla uyum sağlamasına yardımcı olur. Kaslı arka yapısı, sportif yan hatları ve çift renk seçenekleriyle, XCeed hem şehir içinde hem de doğada dikkatleri üzerine çeker.

Kia XCeed, geniş ve konforlu iç mekanıyla her yolculuğu bir keyif haline getirir. 426 litre bagaj kapasitesi, hafta sonu kaçamaklarından günlük işlere kadar her ihtiyaca cevap verirken, panoramik cam tavan iç mekana ferah bir atmosfer kazandırır. Siz de bu ferahlığa avantajlı fiyatlarla ulaşmak isterseniz Borusan Next’in Kia Ceed 2. el fiyatları listesine göz atabilirsiniz. Modelin sıfır fiyatları ile kıyaslayarak size en uygun paketi seçebilirsiniz:

Araç Modeli 2025 Ocak Fiyatı Ceed HB 1.5L 140 PS DCT Elegance Plus 1.575.000 TL Ceed SW 1.5L 140 PS DCT Prestige Plus 1.735.000 TL XCeed 1.5L 140 PS DCT (Otomatik) Cool Plus 1.595.000 TL XCeed 1.5L 140 PS DCT (Otomatik) Elegance Plus 1.770.000 TL

Kia Niro ev Fiyat Listesi

Kia Niro EV, günlük yaşamın her anına uyum sağlayan bir elektrikli araç olarak öne çıkar. Şehir içinde pratik bir sürüş deneyimi sunarken, akıllı depolama çözümleriyle aile kullanımına da uygun hale gelir. Aracın tamamen elektrikli yapısı sayesinde sessiz sürüş deneyimi, özellikle şehir içindeki yoğun trafiği daha huzurlu bir hale getirir. 475 litrelik geniş bagaj alanı, alışverişten seyahatlere kadar her türlü ihtiyacı karşılar. Ayrıca, Kia’nın mobil uygulama desteğiyle aracın şarj durumu, menzil bilgisi ve araç içi klima kontrolü uzaktan yönetebilirsiniz. Bu özellikler, Niro EV’yi sadece teknolojik bir araç değil, aynı zamanda yaşamı kolaylaştıran yol arkadaşı haline getirir.

Kia Niro EV, 204 beygir gücündeki elektrik motoruyla oldukça atiktir. 0’dan 100 km/s hıza sadece 7.8 saniyede ulaşabilen araç, hem hızlanma hem de enerji verimliliği açısından otomobil severlerin takdirini kazanır. Tam şarj ile 450 kilometreye kadar menzil sunması, uzun yolculuklar için de güvenilir bir seçenek olduğunu kanıtlar. Üstelik rejeneratif frenleme sistemi sayesinde enerji tasarrufunu bir üst seviyeye taşır. Bu teknoloji sayesinde fren kullandığınız anlarda elektrik enerjisi üretebilirsiniz.

Elektrikli araçların en büyük soru işaretlerinden biri olan şarj işlemi, Kia Niro EV ile oldukça pratik bir hale gelir. Hızlı şarj teknolojisi sayesinde, sadece 45 dakikada %80 şarj kapasitesine ulaşabilirsiniz. Ev tipi şarj cihazlarıyla da uyumlu olan araç, gündelik yaşamınızı aksatmadan kolayca enerji depolamanızı sağlar.

Kia Niro EV, gelişmiş güvenlik sistemleriyle donatılmış durumdadır. Çarpışma önleme asistanı, şerit takip sistemi ve adaptif hız sabitleyici gibi özellikler, sürüş deneyimini hem daha güvenli hem de daha keyifli hale getirir. Ayrıca, 5 yıldızlı Euro NCAP güvenlik derecesi, bu aracın güvenlik standartlarını en üst düzeye taşıdığının tasdikidir.

Kia Niro EV, tasarımı, performansı, teknolojisi ve çevreye duyarlı yapısıyla elektrikli araç pazarında adeta yıldız gibi parlar. Kia Niro EV ile sürdürülebilir bir geleceğe adım atarken, üstün teknolojinin ve konforun keyfini çıkarabilirsiniz. Borusan Next aracılığıyla Kia Niro 2. el fiyatları hakkında bilgi edinebilir, ihtiyaç duyduğunuz modeli bulabilirsiniz.

Araç Modeli 2025 Ocak Fiyatı Niro EV - 150 kW Otomatik Elegance 1.724.000 TL Niro EV - 150 kW Otomatik Elegance Plus 1.764.000 TL

Kia Sportage Fiyat Listesi

Kia Sportage, SUV segmentinde fark yaratan bir model olarak yıllardır otomobil tutkunlarının favorileri arasında yer alır. Yenilenmiş Kia Sportage, estetik anlayışı ve işlevselliğiyle beklentileri yeniden tanımlar. Aracın geniş renk seçenekleri ve jant tasarımları, kişiselleştirme konusunda kullanıcılarına özgürlük tanır. Yeni nesil çift ekranlı gösterge paneli, araç bilgilerini ve multimedya özelliklerini bir arada sunarak teknolojiyle kullanıcı deneyimini kusursuz şekilde birleştirir.

Kia Sportage, farklı ihtiyaçlara hitap eden motor seçenekleriyle gelir. Benzinli, dizel ve hibrit motor alternatifleri, performans ve yakıt ekonomisini bir arada sunar. Özellikle hibrit motor seçeneği, düşük emisyon değerleriyle çevre dostu bir sürüş deneyimi sağlar. Sportage’ın dört tekerlekten çekiş sistemi (AWD), zorlu yol koşullarında bile üstün kontrol vererek maceracı ruhunuza hitap eder. Akıllı klima sistemi, her yolculuğu daha keyifli hale getirirken, geniş bagaj hacmi günlük hayatta ya da tatil planlarında ihtiyacınız olan alanı sağlar. Elektrikli bagaj kapağı gibi özellikler ise pratikliği bir adım öteye taşır.

Araç Modeli 2025 Ocak Fiyatı Sportage 1.6L 160 PS DCT (Otomatik) Live Plus 1.940.000 TL Sportage 1.6L 160 PS DCT (Otomatik) Cool Plus 2.030.000 TL Sportage 1.6L 160 PS DCT (Otomatik) Elegance Konfor Plus 2.227.000 TL Sportage 1.6L 160 PS DCT (Otomatik) Prestige Plus 2.465.000 TL

Kia Sorento Fiyat Listesi

Sorento’nun tasarım seçenekleri çeşitlilik sunarak her sürüş tarzına hitap eder. Yüksek kaliteli malzemelerle donatılmış olan bu geniş kabin, sizin için konforu önceliklendirir. Elektrikli ayarlanabilir koltuklar ve ısıtma özellikleri, her mevsimde rahat bir sürüş deneyimi sağlar. Panoramik sunroof ise açık hava hissini güçlendirir. Geniş bagaj alanı ve 7 koltuk seçeneği, kalabalık ailelerin ihtiyaçlarına mükemmel bir şekilde cevap verir.

Teknoloji, Kia Sorento’nun en güçlü olduğu alanlardan biridir. Özellikle 1.6 litre T-GDi hibrit motor, çevre dostu yapısıyla şehir içi sürüşlerde yakıt tüketimini minimize eder. Dört tekerlekten çekiş sistemi, Sorento’nun zorlu yol koşullarında bile üstün bir yol tutuşu sağlamasına olanak tanır. Araç içinde yer alan 12.3 inçlik dijital gösterge paneli, tüm araç bilgilerini sürücünün kolayca ulaşabileceği şekilde sunar. 10.25 inçlik dokunmatik ekran ise navigasyon, medya ve araç kontrol sistemlerini bir arada sunarak sürüş deneyimini kolaylaştırır. Apple CarPlay ve Android Auto gibi özellikler sayesinde akıllı telefonunuzla aracınızı tamamen entegre edebilirsiniz.

Araç Modeli 2025 Ocak Fiyatı Yeni Sorento 1.6L 215 PS 4X4 Otomatik 5 Koltuk Prestige Smart 4.075.000 TL Yeni Sorento 1.6L 215 PS 4X4 Otomatik 7 Koltuk Prestige Smart 4.175.000 TL

Kia EV6 ve EV9 Fiyat Listesi

Kia EV6 ve EV9, markanın elektrikli araç alandaki vizyonunu yansıtan iki eşsiz modeldir. Her iki araç da teknolojik yenilikleri ve çevre dostu tasarımlarıyla ön plana çıkarken, farklı kullanıcı ihtiyaçlarına yönelik olarak tasarlanmıştır. EV6, şehir içi ve uzun mesafelerde yüksek performans sunarken; EV9, geniş aileler için ekonomik bir SUV deneyimi sunar. Geri dönüştürülmüş plastikler ve vegan deri kullanılan iç mekân, çevre bilincine sahip kullanıcıların onayını alır.

Kia EV6, performans açısından da elektrikli araçların sınırlarını zorlayan bir model. Standart model, 226 beygir gücü ve 350 Nm tork sunarken, GT versiyonu 577 beygir gücüne ulaşarak adeta bir spor otomobil performansı sağlar. 0-100 km/s hızlanma süresi yalnızca 3.5 saniye olan GT modeli, elektrikli araçların hız ve heyecan sunabileceğinin de somut kanıtıdır. Ayrıca 77.4 kWh batarya kapasitesi ile tam şarjda 528 kilometreye kadar menzil sunan EV6, uzun mesafelerde bile sürücüsüne güven verir.

Şarj kolaylığı, Kia EV6’nın en güçlü özelliklerinden biri. 800V hızlı şarj teknolojisi, aracı yalnızca 18 dakikada %80 şarja ulaştırabilir. Bu teknoloji, şehir içi yoğun kullanımda ve uzun yolculuklarda büyük bir avantaj sağlar. Ayrıca çift yönlü şarj özelliği, EV6’nın bir enerji kaynağı olarak kullanılmasını mümkün kılar; bu sayede evinizde veya kamp alanında elektronik cihazlarınızı kolayca şarj edebilirsiniz.

Performans açısından, Kia EV9 da oldukça güçlüdür. AWD modelin 0-100 km/s hızlanması yalnızca 6 saniye sürer. 99.8 kWh batarya kapasitesiyle EV9, 540 kilometreye kadar menzil sunarak uzun yolculuklar için mükemmel bir çözüm sağlar. 350 kW hızlı şarj desteği, sadece 20 dakikada 240 kilometrelik menzil sağlayacak kadar şarj imkânı verir. Bu özellik, uzun mesafelerde kullanıcıların zaman kaybını minimuma indirir. Tüm bunlara ek olarak 3 sıra koltuk düzeni, büyük aileler ve geniş alan ihtiyacı olan kullanıcılar için idealdir.

Araç Modeli 2025 Ocak Fiyatı Yeni EV6 - 125 kW Otomatik Elegance Standard Range 1.924.000 TL Yeni EV6 - 239 kW Otomatik GT-Line Long Range 3.605.000 TL EV9 - 149 kW Otomatik 7 Koltuk Prestige 4.350.000 TL EV9 - 283 kW 4X4 Otomatik 6 Koltuk GT-Line 5.400.000 TL EV9 - 283 kW 4X4 Otomatik 7 Koltuk GT-Line 5.400.000 TL

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