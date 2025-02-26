Borusan Next

Jaguar, İngiliz otomotiv dünyasının incelikli performansla birleşen sembol markalarından biridir. Tasarımlarındaki zarafet ve güçlü motorlarıyla, sürüş keyfini farklı seviyeye taşıyan Jaguar, yollarda dinamizm sunar. Spor otomobillerden lüks sedanlara kadar geniş ürün yelpazesi olan marka, konforu her kilometrede hissettirir. Jaguar, köklü geçmişe sahip olmasına rağmen, sürdürülebilirlik hedefleriyle geleceğe de sağlam adımlarla ilerler.

Yüksek kaliteli işçilik, modern mühendislik, Jaguar'ı diğerlerinden ayıran başlıca unsurlardır. Markanın ikonik logosunda yer alan sıçrayan jaguar figürü, özgürlüğü simgeler. Jaguar, sadece bir otomobil markası değil, aynı zamanda sofistike yaşam tarzının da ifadesidir. Yolda veya park hâlindeyken, Jaguar her zaman dikkat çeker, prestijiyle fark yaratır.

2025 yılı Jaguar modellerinin fiyat listesi, lüks araç sahibi olmak isteyenler için büyük merak konusudur. Özellikle XE gibi sedan modellerden SUV'lara kadar Jaguar’ın tüm araç seçenekleri, kalite ve prestij arayanların radarında yer alır. Peki, 2025 Jaguar fiyat listesinde hangi modeller ne kadar? Jaguar araç modelleri ve fiyatları hakkında tüm detaylar için yazının devamına göz atabilirsiniz.

Güncel Sıfır Jaguar Fiyat Listesi

Lüks otomobil segmentinin öncü markalarından biri olan Jaguar, 2025 yılı araç fiyatlarıyla yine kullanıcıların ilgisini üzerine çeker. Marka, üstün tasarımı, yenilikçi teknolojileriyle sektördeki iddiasını sürdürmeye devam eder. Jaguar fiyatları, farklı özelliklere göre geniş yelpazede değişiklik gösterir. Fiyat farklılıklarının temelinde aracın modeli, motor tipi, donanım seçenekleri gibi faktörler bulunur. Özellikle hibrit ve elektrikli modeller, fiyatlandırmada belirleyici unsurlar arasında yer alır.

Jaguar araçlarının kişiselleştirme seçenekleri de fiyat üzerinde önemli etkiye sahiptir. İhtiyaçlarınıza göre özelleştirilebilen iç ve dış tasarım detayları, aracın fiyatlarını yukarı çekebilir. Örneğin özel renk seçenekleri, premium deri döşemeler, gelişmiş güvenlik sistemleri ve son teknoloji multimedya özellikleri gibi eklemeler, Jaguar modellerinin fiyatlarında önemli farklar oluşturur. Jaguar’ın modellerini ve fiyatlarını karşılaştırarak, bütçenize en uygun aracı seçebilirsiniz.

Jaguar E-Pace Fiyat Listesi

Jaguar E-Pace, kompakt SUV segmentinde hem şıklığı hem de fonksiyonelliği bir araya getiren modeldir. Lüks detaylarıyla dikkat çeken E-Pace, günlük kullanımda sürüşü oldukça hafiftir. Şehir içi sürüşlerde rahatlık sağlayan boyutları, uzun yolculuklarda ise geniş iç hacmiyle kullanıcı deneyimini üst seviyeye taşır. Jaguar DNA’sını her detayında hissettiren bu model, sportif sürüş deneyimi arayanlar için ideal tercihtir.

E-Pace’in en dikkat çeken özelliklerinden biri, Mild-Hybrid motor teknolojisi sayesinde sunduğu yakıt verimliliğidir. Bu teknoloji, sıkışık trafikte bile yakıt tüketiminizi optimize ederek daha ekonomik sürüş sağlar. Ayrıca, dört çeker sistemi sayesinde kötü hava koşullarında bile güvenli yol tutuş sunar. Özellikle karlı yollarda devreye giren bu özellik, sürüş güvenliğinizi artırır.

İç mekana geçtiğinizde ise lüks detaylar sizi karşılar. Geniş multimedya ekranı, sezgisel arayüzle tüm kontrolü elinizde tutmanıza olanak tanır. Akıllı telefon entegrasyonu, sürüş sırasında kolay erişim sağlar. Ayrıca premium koltuk döşemeleri ve ısıtma-soğutma seçenekleri sayesinde her mevsim rahat yolculuk yaşayabilirsiniz.

E-Pace’in bagaj kapasitesi de oldukça geniştir, bu da özellikle aileler için büyük avantajdır. Çocuklu ailelerden spor ekipmanları taşıyan kullanıcılara kadar her ihtiyaca hitap eden alan sunar. Jaguar’ın bu modeli, tasarımı ve performansıyla lüks SUV deneyimini sizlere sunarken, fiyat performans açısından da cazip seçenekler sunar. Borusan Next üzerinden, detaylı ekspertiz raporlarıyla ikinci el Jaguar E-Pace fiyatları bilgisine ulaşabilir, bütçenize uygun seçenekleri değerlendirebilirsiniz. E-Pace’in donanım seçenekleri ve sıfır fiyatlarını aşağıdaki tabloda inceleyebilirsiniz:

Araç Modeli Ocak 2025 Fiyatı Jaguar E-Pace R-DYNAMIC S 3.858.465 TL Jaguar E-Pace R-DYNAMIC SE 4.117.332 TL Jaguar E-Pace R-DYNAMIC HSE 4.559.912 TL

Kaynak: Jaguar E-Pace Fiyat Listesi

Jaguar I-Pace Fiyat Listesi

Jaguar I-Pace, markanın tamamen elektrikli ilk SUV modeli olarak, modern otomobil teknolojisinin en üst seviyesini temsil eder. Çevre dostu tasarımı ve çarpıcı estetik anlayışıyla dikkat çeken I-Pace, elektrikli araçlar arasında fark yaratan bir seçenektir. İç tasarımda da devam eden sürdürülebilirlik çizgisi kendini kumaş seçiminde gösterir. İster şehir içi ister uzun yolculuklarda kullanın üstün sürüş konforu sunan model, aynı zamanda Jaguar’ın lüks yaklaşımını en iyi şekilde yansıtır.

Jaguar I-Pace, elektrikli araçların performans canavarı olabileceğini kanıtlar niteliktedir. I-Pace, çift elektrik motoruyla 400 beygir gücü ve etkileyici bir 696 Nm tork üretir. Bu sayede sıfırdan 100 km/s hıza yalnızca 4,8 saniyede ulaşabilir. Aynı zamanda 90 kWh’lik lityum-iyon bataryasıyla 470 km’ye kadar menzil sunar, günlük ihtiyaçlarınızı kolayca karşılar. Hızlı şarj desteği sayesinde ise yalnızca 40 dakikada %80 şarj kapasitesine ulaşabilir, böylece yolculuklarınıza ara vermeden devam edebilirsiniz. Comfort, Eco ve Dynamic sürüş modları ile yol koşullarına veya sürüş tarzınıza göre en uygun performansı seçebilirsiniz.

I-Pace, çarpıcı metalik tonlardan mat kaplamalara kadar zengin renk paleti sunar, böylece tarzınızı yansıtan bir seçim yapabilirsiniz. Kısa ön ve arka çıkıntılar ile I-Pace, cesur görünüm sergiler. Alçak tavan çizgisi ve aerodinamik detayları, hava direncini minimize ederken menzili artırmaya katkıda bulunur. Panoramik cam tavan, kabini aydınlatırken aynı zamanda ferahlık hissi verir ve seyahatlerinizde manzaranın tadını çıkarabilirsiniz.

İç mekanda geniş oturma alanları sunan I-Pace, minimalist tasarım anlayışıyla modern görünüm alanı yaratır. Touch Pro Duo bilgi-eğlence sistemi, sürüş sırasında ihtiyaç duyduğunuz tüm kontrolleri parmaklarınızın ucuna getirir. Gelişmiş sürücü destek sistemleri ve akıllı güvenlik özellikleri de I-Pace’i şehirde veya doğada sürüş için ideal seçenek haline getirir.

Elektrikli araç almak isteyorsanız sıfır Jaguar I-Pace fiyatlarının yanı sıra, Borusan Next üzerinde ikinci el Jaguar I-Pace fiyatları hakkında bilgi alabilirsiniz. Aşağıdaki tabloda sıfır Jaguar I-Pace’in donanım seçenekleri ve 2025 fiyatlarını inceleyebilirsiniz:

Araç Modeli Ocak 2025 Fiyatı JAGUAR I-PACE R-DYNAMIC SE 5.407.430 TL JAGUAR I-PACE R-DYNAMIC HSE 5.990.113 TL

Kaynak: Jaguar I-Pace Fiyat Listesi

Jaguar F-Pace Fiyatları

Jaguar F-Pace, lüks SUV kategorisinde hayat tarzınızı yansıtan ikon olarak öne çıkar. Güç, zarafet ve işlevselliği bir araya getiren bu model, premium SUV’den beklenenin çok daha fazlasını sunar. F-Pace, sadece tasarımıyla değil, kullanıcıya sağladığı ayrıcalıklarla da fark yaratır.

Tasarım açısından Jaguar F-Pace, cesur ve akıcı hatlara sahiptir. Aracın kaslı görünümü, aynı zamanda aerodinamik yapısını da destekler. Önden bakıldığında, ikonik Jaguar ızgarası ve keskin LED farları anında dikkat çekerken, arka kısımda yer alan sportif kuyruk tasarımı ve çift egzoz çıkışı, dinamik yapıyı tamamlar.

F-Pace’in en özel yönlerinden biri, üstün sürüş dinamikleriyle sürücüsüne sunduğu kontrol hissidir. Bu modelde, Jaguar’ın performansa odaklanan anlayışı her sürüşte kendini hissettirir. Örneğin Intelligent Driveline Dynamics sistemi sayesinde F-Pace, yol koşullarını anlık olarak analiz ederek her türlü zeminde optimum yol tutuşu sağlar. Bu, özellikle virajlarda veya kaygan zeminlerde sürüş güvenliğinizi en üst seviyeye taşır.

Motor seçenekleri arasında benzinli, dizel ve hibrit alternatifler yer alır. Aracın 8 ileri otomatik şanzımanı, vites geçişlerinde yumuşak ve kesintisiz deneyim yaşamanızı destekler. F-Pace’in en etkileyici özelliklerinden biri de gelişmiş güvenlik teknolojileri. Şerit takip asistanı, adaptif hız sabitleyici ve 360 derece kamera gibi donanımlar, size maksimum güvenlik sağlar.

Lüks detaylarla zenginleştirilmiş iç mekân, sürüşü zevkinizi tepeye çıkarır. Akustik olarak optimize edilmiş camlar, çevreden gelen gürültüyü minimize ederken Meridian ses sistemi, kabin içinde konser tadında müzik keyfi sunar. Ayrıca masaj fonksiyonlu premium koltuklar, uzun yolculukları bile konforlu hale getirir. İkinci el Jaguar F-Pace fiyatları da Borusan Next üzerinden güvenilir şekilde takip edebilirsiniz. Sıfır fiyatları için aşağıdaki tabloya göz atabilirsiniz:

Araç Modeli Ocak 2025 Fiyatı Jaguar F-Pace R-DYNAMIC SE 7.204.688 TL Jaguar F-Pace R-DYNAMIC HSE 7.622.216 TL

Kaynak: Jaguar F-Pace Fiyat Listesi

Jaguar XE Fiyat Listesi

Jaguar XE’nin teknolojik üstünlükleri, sürüş deneyimini performans, güvenlik ve konfor ekseninde yeniden tanımlar. Şehir içi sürüşlerde sunduğu çevikliği, uzun yollarda sağladığı üstün konforla birleştiren XE, hem iş hem de günlük kullanım için ideal bir seçimdir. Dinamik tasarımı, her açıdan size özel deneyim sunar.

Jaguar XE’nin en dikkat çekici yönlerinden biri, sürüş dinamiklerindeki üstünlüğüdür. Hafif alüminyum gövde yapısı, ağırlığı azaltarak performansı artırırken yakıt tüketimini de optimize eder. Güçlü motor seçenekleri arasında, 204 hp’lik Mild-Hybrid dizel motor ve 250 hp’lik Ingenium benzinli motor yer alır. Mild-Hybrid teknolojisi, frenleme sırasında enerjiyi geri kazanarak yakıt verimliliğini artırırken, aynı zamanda çevre dostu bir sürüş deneyimi sağlar.

XE, Jaguar’ın Intelligent Driveline Dynamics (IDD) sistemiyle donatılmıştır; bu sistem, yol koşullarını anlık olarak analiz ederek arka tekerleklerden ön tekerleklere gereken gücü aktarır ve böylece her türlü zeminde üstün yol tutuşu sağlar. Ayrıca çift bağımsız süspansiyon sistemi, hem konfor hem de sportif sürüş hissi sunar. 8 ileri otomatik şanzıman ise pürüzsüz vites geçişleriyle hem şehir içi hem de uzun yol sürüşlerinde maksimum rahatlık sağlar.

İç mekanda ise Jaguar’ın zarafet anlayışı kendini hissettirir. Premium deri döşemeler, özenle işlenmiş detaylar ve ergonomik tasarım, XE’nin kabininde her anınızı keyifli hale getirir. Sürücü odaklı kokpitte yer alan Pivi Pro bilgi-eğlence sistemi, sezgisel bir arayüzle teknolojiyi sürüşünüze entegre eder. Üç bölgeli otomatik klima sistemi gibi özellikler, konforu üst düzeye taşır. Eğer ikinci el Jaguar XE fiyatları hakkında bir araştırma yapıyorsanız, Borusan Next’ten faydalanabilirsiniz.

Araç Modeli Ocak 2025 Fiyatı Jaguar XE R-DYNAMIC S 5.059.058 TL Jaguar XE R-DYNAMIC HSE 5.551.973 TL

Kaynak: Jaguar XE Fiyat Listesi

Jaguar XF Fiyat Listesi

Jaguar XF, zarif tasarımı ve üstün performans özellikleriyle lüks otomobil segmentinde dikkat çeken modellerden biridir. İlk olarak 2007 yılında tanıtılan XF, yıllar içinde birçok güncelleme geçirerek konfor açısından sınırları zorlayan bir araç haline gelmiştir. Jaguar’ın estetik anlayışı ve mühendislik dehasının birleşimi olan bu model, sürüş keyfinizi katlayarak artırır.

XF, dış tasarımıyla adeta göz kamaştırır. Akıcı hatları, aerodinamik yapısıyla birleşerek araca hem sportif hava kazandırır hem de estetik bir görünüm sunar. Büyük ızgara tasarımı ve LED farlar, güçlü duruşun temsilidir. Jaguar’ın imzası haline gelen "J Blade" farlar, XF modeline benzersiz karakter kazandırır. İç mekanda ise premium malzemeler ve ergonomik detaylar ön plandadır. Kaliteli deri döşemeler, ahşap detaylarla tamamlanan iç mekan, sizi lüksün tam ortasına çeker. Kabin içi ambiyans aydınlatma sistemi, farklı renk seçenekleriyle yolculuklarınıza benzersiz bir atmosfer katar.

Jaguar XF, performans açısından da beklentilerinizin ötesine geçer. XF’in hafif alüminyum gövdesi, yakıt verimliliğini artırırken sürüşü hantal hissinden uzaklaştırır. Çift salıncaklı ön süspansiyon ve Integral Link arka süspansiyon, virajlarda üstün yol tutuş sağlar. Touch Pro sistemi sayesinde 10 inçlik dokunmatik ekran üzerinden medya, navigasyon ve araç ayarlarına kolaylıkla erişim sağlayabilirsiniz. Apple CarPlay ve Android Auto desteği, akıllı telefon entegrasyonunu mümkün kılar. Sürüş güvenliğini artıran özellikler arasında adaptif hız sabitleyici, şerit takip asistanı ve 360 derece kamera sistemi bulunur.

Araç Modeli Ocak 2025 Fiyatı Jaguar XF R-DYNAMIC HSE 6.653.783 TL

Kaynak: Jaguar XF Fiyat Listesi

Jaguar F-Type Fiyat Listesi

Jaguar F-Type, hem sürüş dinamikleri hem de göz alıcı tasarımıyla İngiliz otomobil mühendisliğinin kusursuz örneklerinden biridir. İlk olarak 2013 yılında tanıtılan spor otomobil, Jaguar’ın mirasına sadık kalırken modern teknolojilerle donatılmış şaheser olarak dikkat çeker. F-Type, adrenalin tutkunu sürücüler için hem coupe hem de cabriolet seçenekleriyle sunulur.

Şık ve kaslı hatları, keskin detaylarıyla F-Type, adeta bir hız makinesi olduğunu her açıdan belli eder. F-Type’ın akıcı hatları yalnızca estetik görünüm sunmakla kalmaz, aynı zamanda aerodinamik verimliliği artırır. Bu sayede araç, yüksek hızlarda bile yol tutuşunu mükemmel şekilde korur. Özel LED far tasarımı, F-Type’a hem agresif hem de şık bir görünüm kazandırır. Arka tarafta ise yine görebileceğiniz ince LED stop lambaları, modern tasarım anlayışının bir devamı niteliğindedir.

Jaguar F-Type’ın iç tasarımı, sürücüyü merkezde tutan bir anlayışla geliştirilmiştir. Premium malzemeler, ergonomik düzen ve teknolojik dokunuşlarla kabin, araç içinde oluşabilecek çeşitli ihtiyaçlarınıza çözüm sunar. Sürücü odaklı tasarım anlayışı sayesinde tüm kontrol elemanlarına kolayca ulaşabilirsiniz. Direksiyon üzerindeki kumandalar ve dokunmatik ekran sistemi, kullanım kolaylığını artırır. İç kabindeki deri kaplamalar ve karbon fiber detaylar, lüks algısını zirveye taşır. Koltuk dikişlerinde dahi görebileceğiniz çift dikiş detayları kalite hissini güçlendirir. Bedeninizi tamamen destekleyecek şekilde düşünülmüş koltuklar, virajlarda dahi konforunuzu korur. İsteğe bağlı olarak ısıtma ve soğutma özelliği ekleyebilirsiniz.

Araç, 8 ileri Quickshift otomatik şanzıman ile sunulur. Bu şanzıman, hızlı ve kesintisiz vites geçişleriyle dikkat çeker. Ayrıca manuel mod sayesinde vites geçişlerini direksiyon arkasındaki kulakçıklar ile kontrol edebilirsiniz. F-Type R-Dynamic modellerinde sunulan AWD sistemi, yol tutuşunu artırarak farklı hava koşullarına adapte olmanızı kolaylaştırır. Gaz tepkimesini artıran dinamik mod direksiyon tepkilerini keskinleştirerek sürüş keyfinizi zirveye taşır.

Jaguar F-Type’ın kör nokta uyarı sistemi, yan aynaların dışındaki tehlikeleri sizin yerinize görür. Yan aynalarda beliren görsel uyarılar, özellikle yüksek hızda şerit değiştirirken çarpışma riskini azaltır. Jaguar’ın üstün sensör teknolojisi, güvenliğinizi en üst düzeye çıkarır. Koordineli çalışan şerit takip asistanı, Jaguar’ın sürüş güvenliğine verdiği önemi yansıtır. Sistem, şerit dışına çıkma eğilimini algılar ve direksiyona hafif bir düzeltme uygulayarak sizi tekrar doğru yola yönlendirir. Uzun yolda Jaguar’ın sizin için her detayı düşündüğünü hissedersiniz.

Jaguar F-Type’ın adaptif hız sabitleyici özelliği, öndeki araçla olan mesafeyi ölçerek hızınızı otomatik olarak ayarlar. Sistem, yoğun trafikte bile akıcı bir sürüş sunar. Park asistanı yardımıyla, en zorlu bölgelere dahi zahmetsizce par edebilirsiniz. Hem paralel hem de dikey park manevralarında sensörler ve kameralarla sizi yönlendirir.

Araç Modeli Ocak 2025 Fiyatı Jaguar F-Type COUPE R-DYNAMIC 6.997.084 TL

Sıfır Jaguar fiyatlarının yanı sıra, ikinci el Jaguar fiyatları da araç almak isteyenler için önemli araştırma konusu haline gelmiştir. Jaguar'ın ikinci el piyasası, markanın kalite algısı ve dayanıklılığı sayesinde oldukça canlıdır. Siz de Jaguar’ın sunduğu bu eşsiz deneyimin parçası olmak istiyorsanız, Borusan Next’i ziyaret edebilirsiniz. Jaguar dünyasına adım atmak, hayalinizdeki araca ulaşmak şimdi her zamankinden daha kolay!