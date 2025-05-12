Honda Motor Fiyat Listesi 2025

Honda Motor, inovasyonun önde gelen isimlerinden biri olarak, kuruluşundan bu yana sadece bir ulaşım aracı üreticisinden çok daha fazlası olmayı başarmıştır. Soichiro Honda'nın "Hayallerin Gücü" felsefesiyle temelleri atılan dev marka, motosiklet üretiminde dünya liderliğini yıllardır kimseye bırakmamıştır. Otomotiv sektöründe de küresel çapta trend belirleyici konumuna yükselmiştir. Honda'nın sadece iki tekerlekli araçlarıyla sınırlı kalmayan geniş ürün yelpazesi; hayatın birçok alanında yenilikçi çözümler sunduğunun en büyük kanıtıdır.

Honda denince akla ilk gelenlerden biri sarsılmaz üstün kalitedir. Yıllardır mühendislik titiz üretim süreçleriyle inşa edilen her Honda motoru, sahiplerine uzun ömürlü bir kullanım vadeder. Bu durum, markanın global çapta kazandığı sadık müşteri kitlesinin temelini oluşturur. Sürdürülebilirlik konularında da öncü adımlar atan Honda, elektrikli araç teknolojilerine yaptığı yatırımlarla geleceğin mobilitesine şimdiden uyum sağlar.

Honda'nın motosikletlerinin en dikkat çeken özelliklerinden biri de geniş kullanım alanlarıdır. Hem şehir içi hem de uzun yolculuklar için ideal seçenekler sunan Honda, her sürücünün ihtiyaçlarına göre özel tasarımlar üretir. Özellikle şehir içinde sıkışık trafikte kolayca manevra yapabilen kompakt modelleri, uzun yolda ise konforu ve dayanıklılığı ile sürücüsünü tatmin eder.

2025 Honda Motor Modelleri

Honda'nın motosiklet ve scooter dünyasındaki geniş model yelpazesi, markanın her türlü kullanım senaryosu için çözümler sunduğunu gösterir. Şehir içi pratik ulaşımdan uzun mesafeli maceralara kadar uzanan bu çeşitlilik, Honda'nın mobilite alanındaki liderliğini pekiştirir. Honda modellerinin detayları aşağıdaki gibi sıralanır:

Honda Dio

Honda Dio, özellikle şehir içi ulaşım için tasarlanmış popüler scooter modelidir. Kolay manevra kabiliyeti sayesinde yoğun trafikte rahatlıkla kullanabilirsiniz. Ekonomik yakıt tüketimi sunan özel 110 cc’lik 4 zamanlı motoru, günlük işe gidip gelme gibi kısa mesafeli ulaşım ihtiyaçları için idealdir. Otomatik şanzıman yapısıyla yeni başlayanlara hitap eden Dio, kullanım açısından da oldukça zahmetsizdir. Düşük işletme maliyetleri, Dio'yu özellikle genç sürücüler arasında popüler kılar.

Honda Activa 125

Scooter sevenler arasında oldukça popüler olan Honda Activa 125, güvenilir yapısıyla tanınır. 125 cc'lik motoru, banliyö kullanımı için yeterli gücü elinizin altına getirir. Geniş selesi ve depolama alanı, günlük alışveriş rutinlerinizi oldukça kolaylaştırır. Konforlu sürüş pozisyonu uzun yolculuklarda dahi rahatlık sağlar. Sağlam yapısı ile öne çıkan Activa 125, zorlu yol koşullarına hızla uyum sağlar. Güvenilir fren sistemi, sürücünün kendine güvenini artırır.

Honda SH125i

Honda SH125i Avrupa pazarında büyük başarı yakalamış, yüksek tekerlekli bir scooter modelidir. Büyük tekerlekleri sayesinde sürüşünüzün stabile oranını yükseltir, bozuk yollarda kusursuz konfor sunar. Şık tasarımı ve premium hissiyatı ile dikkat çeker. Verimli 125 cc motoruyla Honda SH125i, şehir içi akıcı performansların vazgeçilmezidir. Start-Stop sistemi gibi modern özellikler yakıt verimliliğini artırmanıza yardımcı olur.

Honda PCX125

Honda PCX125, ileri teknolojisi ile öne çıkan popüler maxi scooter modelidir. Aerodinamik gövdesi ve atılgan LED aydınlatmaları sportif görünüm sunar. ESP+ (Enhanced Smart Power Plus) teknolojisine sahip 125 cc'lik motoru düşük yakıt tüketimi sağlar. Ön konsoldaki saklama gözleri pratik kullanım alanını oluşturur. Özel ayarlanmış süspansiyonu, uzun mesafelerde dahi rahat hissetmenize yardımcı olur. Akıllı Anahtar Sistemi (Smart Key) kullanım kolaylığı sağlar.

Honda PCX125 DX

Honda PCX125 DX, standart PCX125 modelinin daha üst düzey donanımlara sahip versiyonudur. Genellikle ek konfor ve teknoloji özellikleri içerir. Bu özellikler arasında ısıtmalı elcikler, gelişmiş gösterge paneli veya farklı renk ve kaplama seçenekleri bulunabilir. Temel motor ve şasi özellikleri PCX125 ile aynıdır, ancak DX versiyonu, daha fazla konfor ve lüks arayan sürücülere hitap eder. Şık tasarımı ve premium detaylarıyla şehir içi ulaşımda fark yaratır.

Honda CB125F

Başlangıç seviyesi sürücüler için tasarlanmış Honda CB125F, toplum arasında yakıt cimrisi olarak adlandırılır. Hafif şasisi ve alçak selesi, sürücüye güven veren bir sürüş pozisyonu kurgular. Sade ama dayanıklı yapısı, düşük bakım maliyetleri anlamına gelir. Şık naked tasarımı, modern minimalist anlayışın yansıması niteliğindedir.

Honda CB750 Hornet

Honda CB750 Hornet, Honda'nın tamamen yenilenen Hornet efsanesini modern teknolojiyle buluşturan performanslı naked modelidir. Yeni geliştirilen 755 cc paralel çift silindirli motoru, yüksek oranda tork üretir. Hafif kompakt şasisi, motosiklete üstün çeviklikle beraber yol tutuşu kazandırır. Gaz kelebeği kontrolü (Ride-by-Wire), farklı sürüş modları, ayarlanabilir motor freni gibi ileri elektronik sürüş destek sistemlerine sahiptir.

Honda CB650R

"Neo Sports Cafe" tasarım felsefesini yansıtan, CB650R Honda’nın naked motosiklet modellerinden biridir. Klasik çizgileri modern detaylarla birleştiren tasarımı estetik duruş sergiler. Güçlü 649 cc sıralı dört silindirli motoru, lineer güç dağılımı sunar. Yüksek devirlerde sunduğu performansla artan eşsiz motor sesi, sürüş keyfinizi katlar.

Honda NC750X

Hafif macera yetenekleriyle bilinen Honda NC750X, çok yönlü yapısıyla motosikletseverlerin gönlünü kazanır. Alçak ağırlık merkezi sayesinde kullanımı kolaylaşan NC750X, özellikle gidon ile sele arasındaki geniş depolama alanı (yakıt deposu yerine) ile öne çıkar. 745 cc çift silindirli motoru, alt devirlerde güçlü tork üreterek ekonomik sürüşlere imza atar.

Honda Transalp

Honda'nın efsanevi serilerinden biri olan Transalp, orta sıklet macera motosikletidir. Hem asfaltta hem de hafif off-road parkurlarında yetenekli olacak şekilde tasarlanmıştır. Güçlü paralel çift silindirli motoru, geniş devir bandında dahi ileri performansla çalışır. Uzun süspansiyon mesafesi, 21 inç ön tekerlek ve tel jantlar macera yeteneklerini destekler. Farklı sürüş modları, çekiş kontrol sistemi (HSTC) ve ABS gibi elektronik destek sistemlerine sahiptir.

Honda Africa Twin

Africa Twin, Honda'nın en ikonik ve güçlü macera motosikletlerinden biri olarak, her türlü yol koşulunda eşsiz performans gösterir. Hem asfaltta yüksek performans hem de zorlu arazi koşullarında üstün off-road yetenekleriyle göz kamaştırır. Güçlü 1084 cc paralel çift silindirli motoru, geniş tork bandı ile her zeminde etkileyici çekiş sağlar. 21 inç ön ve 18 inç arka tel jantlar arazi performansı için optimize edilmiştir.

Honda X-ADV

Honda X-ADV, scooter pratikliğini macera motosikleti yetenekleriyle radikal şekilde birleştiren, tamamen farklı bir konsepttir. DCT şanzıman, güçlü çift silindirli motoru ile hafif arazide dahi rahatlıkla kullanabilirsiniz. Macera motosikleti ergonomisinin getirdiği yerden yüksekliği farklı zeminlerde avantaj sağlar.

Honda NT1100

Honda NT1100, Honda'nın yeni nesil spor touring motosikletidir. Africa Twin platformunu temel alan NT1100, sportif performans ve modern teknolojik özellikleri bir araya getirir. Aerodinamik karenajı üstün rüzgar koruması sunar. 1084 cc paralel çift silindirli motoru, touring kullanımı için optimize edilmiş güç dağılımına sahiptir. Standart olarak yan çantalar, ısıtmalı elcikler ve hız sabitleyici gibi touring odaklı özelliklerle gelir.

Honda CBR1000RR-R Fireblade SP

Honda CBR1000RR-R Fireblade SP, Honda'nın safkan supersport motosikletidir. Pist performansı düşünülerek tasarlanmış model, en ileri yarış teknolojilerini barındırır. Güçlü sıralı dört silindirli motoru, yüksek devirlerde inanılmaz güç üretir. Rijit şasisi üstün yol tutuşu ve viraj performansı sağlar. SP versiyonu, genellikle Öhlins elektronik süspansiyon ve Brembo frenler gibi daha üst düzey yarış bileşenlerine sahiptir. İleri elektronik paketinde farklı sürüş modları, çekiş kontrolü, viraj ABS'si, Wheelie Kontrolü, Kalkış Kontrolü gibi çok sayıda ayar bulunur.

2025 Honda Motor Fiyat Aralıkları

Honda Motor, geniş ürün gamıyla birlikte farklı bütçelere hitap eden çeşitli fiyat aralıklarında modeller sunar. Scooterlardan macera motosikletlerine, naked modellerden supersportlara kadar her segmentte, modelin sunduğu performansa göre fiyatlar önemli ölçüde değişiklik gösterir. Aşağıdaki tabloda Honda Motor modellerinin Türkiye pazarındaki güncel (veya en yakın tarihli) yaklaşık fiyat aralıklarını veya başlangıç fiyatlarını inceleyebilirsiniz:

Model 2025 Fiyatı Honda Dio 135.000 TL Honda Activa 125 140.000 TL Honda SH125i 174.750 TL Honda PCX125 200.000 TL Honda PCX125 DX 230.000 TL Honda CB125F 113.250 TL Honda CB750 Hornet 611.000 TL Honda CB650R 635.000 TL Honda NC750X 630.500 TL Honda Transalp 717.000 TL Honda Africa Twin 773.000 TL Honda X-ADV 866.750 TL Honda NT1100 - Honda CBR1000RR-R Fireblade SP 1.702.250 TL

Farklı Honda Motor Modellerinin Özellikleri

Honda Motor'un, scooter'ından supersport modeline kadar uzanan geniş motosiklet yelpazesine baktığınızda, markanın vazgeçilmez değerleri hemen dikkat çeker. Güvenilirlik ve dayanıklılık Honda'nın tüm modellerinde öne çıkan en belirgin özelliktir. Yılların getirdiği mühendislik birikimi sayesinde, Honda motosikletleri, uzun ömürlü sorunsuz kullanım vadeden araçlar olarak bilinir. İşçilikteki özen, en uygun fiyatlı modelden en pahalı amiral gemisine kadar her seviyede hissedilir. Honda satın aldığınızda, yıllarca size sadakatle hizmet edecek araca yatırım yaptığınızı bilirsiniz.

Bir diğer önemli ortak özellik ise mühendislik mükemmelliği ve performansın kullanım kolaylığıyla dengelenmesidir. İster şehir içi scooter, ister yüksek performanslı naked bike olsun, Honda her zaman keyifli sürüş deneyimi sunmayı hedefler. Motorlar genellikle segmentlerine göre etkileyici yakıt verimliliği sunarken, tatmin edici performans da sağlarlar. Özellikle küçük hacimli modellerde ekonomik yakıt tüketimi ön planda tutulurken, sportif modellerde bile sürücü dostu karakter korunur.

Teknoloji entegrasyonu da Honda'nın ortak özelliklerinden biridir. Marka temel güvenlik donanımları olan ABS gibi özelliklerin yanı sıra, Honda Seçilebilir Tork Kontrolü (HSTC), akıllı anahtar sistemleri gibi birçok gelişmiş özelliği modellerine entegre eder. Özellikle yenilikçi Çift Kavramalı Şanzıman (DCT), birçok farklı modelde sunularak kullanım kolaylığına verilen önemi vurgular.

Tasarım da Honda'nın üzerinde durduğu konulardır. Her ne kadar farklı segmentlerin kendi tasarım dilleri olsa da, genel olarak Honda modelleri fonksiyonellik ve estetiği bir araya getirmeye çalışır. Sürüş pozisyonları uzun süreli kullanımlarda bile rahatsızlık vermeyecek şekilde tasarlanır.

Honda'nın tüm modellerinde hissedilen bir diğer özellik ise çevreye karşı duyarlılık arayışıdır. ESP+ gibi motor teknolojileri, sürtünmeyi azaltarak yanmayı optimize eder, yakıt verimliliğini artırmayı hedefler. Honda, emisyon standartlarını karşılamaya ve daha temiz motorlar üretmeye büyük önem verir.

2025 Honda Motor Satın Alma Rehberi

Honda motosiklet dünyasına adım atmayı düşünüyorsanız, ihtiyaçlarınıza ve sürüş alışkanlıklarınıza en uygun modeli seçmek büyük önem taşır. İster şehir içi kısa mesafelerde pratik scooter arıyor olun, ister uzun yol tutkunuz için güçlü touring modeline yönelin; Honda, her beklentiye uygun geniş yelpaze sunar.

Satın alma sürecine başlamadan önce ilk olarak kullanım amacınızı netleştirmeniz faydalı olacaktır. Günlük işe gidiş gelişlerde yakıt tasarrufu ve manevra kabiliyeti sizin için ön plandaysa, PCX125 ya da ADV350 gibi modelleri inceleyebilirsiniz. Hafta sonları uzun yollara çıkma hayaliniz varsa, Gold Wing veya NT1100 gibi touring segmenti modeller, sundukları teknolojiyle beklentinizi fazlasıyla karşılayacaktır.

Bunun yanı sıra motosikletin teknik özelliklerini karşılaştırmak, sürüş pozisyonunu test etmek de oldukça önemlidir. Fiyat-performans dengesini gözeterek hem sıfır hem de ikinci el motor seçeneklerini değerlendirebilir, bütçenize en uygun seçimi yapabilirsiniz.

Honda Motor Fiyatlarını Etkileyen Faktörler

Honda motosiklet ve scooterlarının fiyatlandırılması tek değişkene bağlı olmayan, karmaşık bir süreçtir. Farklı modeller arasındaki büyük fiyat farkları, hem aracın kendisinden kaynaklanan özelliklere hem de piyasa koşullarına bağlı çeşitli faktörlerin birleşiminin sonucudur.

Birinci ve en belirleyici faktör, motosikletin hangi segmente ait olduğudur. Şehir içi temel ulaşım için tasarlanmış kompakt scooter ile, uzun mesafeli maceralar için tasarlanmış adventure modelinin üretimi doğal olarak çok farklıdır. Bu da doğrudan fiyat etiketine yansır. Genellikle motor hacmi ve buna bağlı olarak aracın ürettiği tork arttıkça, fiyat da yükselir.





Bir motosiklete eklenen fabrika çıkışlı opsiyonel donanımlar aracın nihai fiyatını artırır. Bazı özel renk seçenekleri veya sınırlı sayıda üretilen özel versiyonlar, standart modellere göre farklı fiyatlandırmaya tabi olabilir.

Honda Motor Alırken Dikkat Edilmesi Gerekenler

Bir Honda motosiklet sahibi olma yolunda ilerlerken, karar verme aşamasından satın alma işlemine kadar geçen süreçte bazı kritik noktalara dikkat etmeniz önemlidir. Dikkat edilecekler listesi, yapacağınız yatırımın karşılığını almanızı ve ileride istenmeyen sürprizlerle karşılaşma olasılığını azaltmanızı sağlar. Adım adım dikkat etmeniz gerekenler şu şekilde sıralanır:

İlgilendiğiniz Honda modelleri hakkında detaylı araştırma yapmalısınız. Modelin teknik özelliklerini, kullanıcı yorumlarını ve değerlendirmelerini inceleyerek başlayabilirsiniz.

Kendi sürüş tarzınıza, ihtiyaçlarınıza ve deneyim seviyenize en uygun modeli belirlediğinizden emin olmalısınız.

Motor hacmi, yakıt tüketimi, sürüş pozisyonu ve ergonomi gibi teknik detaylara da mutlaka dikkat etmelisiniz.

Motosikletin servis ağı, yedek parça bulunabilirliği ve bakım maliyetleri de uzun vadeli memnuniyetinizi doğrudan etkileyen unsurlar arasında yer alır.

Sadece aracın satın alma fiyatını değil, aynı zamanda trafik sigortası, motorlu taşıtlar vergisi (MTV), plaka gibi zorunlu giderleri de bütçenize dahil etmelisiniz.

Sürüş için gerekli temel ekipmanların maliyetini de hesaba katmayı unutmamalısınız. Güvenliğiniz her şeyden önce gelir ve ekipman asla ikinci plana atılmamalıdır.

Aracın ruhsatının tam ve eksiksiz olduğunu doğrulamayı atlamayın. Ruhsattaki şasi ve motor numaralarının motosiklet üzerindeki numaralarla eşleştiğinden emin olmaya özen göstermelisiniz. Aracın üzerinde haciz, rehin veya çalıntı kaydı olup olmadığını ilgili mercilerden sorgulayabilirsiniz.

Düzenli bakımların yapılmış olması, aracın ömrü ve performansı için önemlidir.

Mümkünse mutlaka test sürüşü yapmalısınız. Sürüş esnasında motorun sesini dinleyin, vites geçişlerinin akıcılığını kontrol edin, frenlerin etkinliğini test edin, süspansiyonun tepkilerini hissedin ve genel yol tutuşunu değerlendirin. Anormal sesler, titreşimler veya sürüşte dengesizlik varsa dikkatli olmalısınız.

Özellikle ikinci el araç almayı düşünüyorsanız ve kendinizi yeterince bilgili hissetmiyorsanız, Borusan Next gibi güvenilir uzmanları tercih edebilirsiniz. Bir uzmanın gözü, sizin gözden kaçırabileceğiniz önemli detayları fark edebilir.

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