Hava Yastığı (Airbag) Nedir? Nasıl Çalışır?



Arabalarda çok sık rastlanan koruma sistemlerinden olan hava yastığı çoğu sürücü tarafından bilinse de bu ekipmanların özellikleriyle ilgili akıllarda soru işareti kalabilir. Örnek vermek gerekirse “Hava yastığı hangi şartlarda açılır?” veya “Hava yastığının açılması için gereken hız nedir?” gibi sorular akla takılabilir. Hava yastıkları arabaların vazgeçilmez parçaları olarak sıklıkla hayat kurtarıcısı olduğunu kanıtlamıştır. Hava yastığı çarpışma esnasında 30 milisaniye kadar kısa bir zamanda açılarak yastık görevi gördükten sonra söner.



Airbag (Hava Yastığı) Nedir?



Airbag yani Türkçe adıyla hava yastığı sıklıkla kullanılır ve çok sayıda arabada bulunabilir. Hava yastığı gerektiğinde hayat kurtarıcısı potansiyeli ile yüksek güvenlik donanımlarındandır. Hava yastıkları arabaların çarpışmasıyla gaz ya da hava ile dolup şişerek emniyet kemeriyle yolcuların güvenliğini sağlayan sistemlerdir. Çarpışmayla çok kısa bir sürede açılarak insan hayatını kurtarır ve hasarları en aza indirir.



Airbag (Hava Yastığı) Ne İşe Yarar?



Hava yastığı temelde kazalar esnasında yolcuların ya da sürücülerin sert bir darbe almadan etkiyi absorbe ederek ölümcül kaza ihtimalini düşürmesi için tasarlanmış bir donanımdır. Hava yastığı yolcunun ya da sürücünün boynunun kırılması veya baş bölgesinin darbeyle hasar almasını önler. Böylece ağır darbeleri absorbe ederek kazaların şiddetini azaltır. Zaman geçtikçe güvenlik konusundaki gelişmelerle hava yastıkları çeşitlilik kazanmıştır.



Airbag (Hava Yastığı) Sistemi Nasıl Çalışır?



Hava yastığı çok hızlı bir şekilde gerçekleşen kimyasal bir reaksiyon sonucunda oluşan gaz genleşmesi ile çalışır. Sodyum içeren bir bileşiğin çok hızlı bir şekilde tepkimeye girmesiyle fazla miktarda gaz meydana gelir ve bu gazın hava yastığını şişirmesiyle donanım çalışır. Tepkime sonucunda hava yastığında zararsız bir gaz olan nitrojen açığa çıkar. Hava yastığının arkasında iki tane delik vardır. Bu delikler yardımıyla içerdeki basınçlı gaz tahliye edilir. Bu delik sayesinde hava yastığının aşırı sertleşmesi önlenerek yolcuya ya da sürücüye zarar vermesi engellenir. Hava yastığı şiştikten sonra sonuçta gaz tahliye edilerek donanım söner. Genellikle emniyet kemeri takılı değilse hava yastığı çalışmaz. Bazı arabalarda emniyet kemeriyle hava yastığı entegre çalışır. Kaza esnasında darbe sensöründen sinyal gelince, emniyet kemerinin gergi mekanizması çalışır. Böylece emniyet kemeri kişiye zarar vermeden gerilir. Bu esnada hava yastığındaki ateşleyici senkronize olarak çalışıp donanımı şişirir. Kontak kapalı olduğunda, arkadan darbe gelirse ya da araba takla atarsa hava yastığı çalışmayabilir Takla atma esnasında önlerden darbe gelirse ön, yanlardan darbe gelirse yandaki hava yastıkları açılır. Hava yastığının çalışması tamamıyla kazalarda oluşan darbenin yönüne ve şiddetine göre olacaktır. Ön hava yastığı önden ya da yandan 25-30 km hızla gidilirken oluşacak darbelerde çalışmaktadır.



Airbag (Hava Yastığı) Hangi Durumlarda Açılır?



Hava yastığının temel amacı arabaların içindeki sürücülerin ve yolcuların korunmasıdır. Hava yastığı özellikle otomobillere önden veya yandan darbe olursa açılır. Bunun yanı sıra otomobil darbe alırsa tüm hava yastıkları açılmaz. Darbe nerede olursa o bölümde hava yastığının patlaması söz konusu olur. Her hızda açılmayan bu hava yastığı sadece otomobilin seyir halinde olması sırasında ve araba belirli bir hızda hareket ederse çalışır. Takla, devrilme, arkadan çarpma ve hafif çarpma durumlarında hava yastığı açılmayabilir. Gerekli durumlarda hava yastığının açılmadığı durumlar da olabilir.



Airbag (Hava Yastığı) Kaç Km Hızla Açılır?



Hava yastığı belirli darbelerde yolcunun ya da sürücünün kola, kapıya veya ön panele çarpmasını önleyen koruyucu bir ekipmandır. Hava yastığının açılması için gereken süre anlıktır. Hava yastıkları yalnızca önden darbeleri emmekle kalmaz bunun yanı sıra yanlardan gelen darbelerden de yolcuları ya da sürücüleri korur. Araba yaklaşık 25-30 km hızla hareket halindeyken hava yastığı sürücüleri veya yolcuları korur. Sensör çarpmayı algılar ve araba 25-30 km veya daha yüksek bir hızla hareket halindeyken hava yastığı çalışır. Ayrıca arabanın belirli bir kısmı aşırı derecede deforme olursa, çapraz çarpmalarda hava yastığı şişmeyebilir. Çarpışma esnasında meydana gelen darbe kuvveti dağıldığında darbenin sensöre iletilmesi söz konusu olmayabilir ve bu nedenle hava yastığı açılmayabilir.



Airbag (Hava Yastığı) Açılan Araba Pert Olur mu?



Arabada bulunan hava yastığı açılması durumunda donanımın değiştirilmesi veya tamir edilmesi mümkündür. Ancak hava yastığının onarımı konusunda şüphe duyuyorsanız yeni bir hava yastığı alabilirsiniz. Hava yastığı açılırsa arabanın satma durumunda diğer hasar kriterleri göz önüne alınır. Araba bu kriterler göz önüne alındığında pert olmayabilir. Arabanın pert olması için bazı faktörler etkilidir. Hava yastığı açılmış bir arabanın alınması ya da satılması mümkündür. Ancak araba satın alırken hasarı saklamayacak güvenli bir satıcı ile anlaşmanız önemlidir.



Airbag (Hava Yastığı) Tamir Edilir mi?



Servis yetkileri uygun görürse hava yastığının tamiri veya değiştirilmesi mümkündür. Arabanın markasına, modeline göre işlemler değişiklik gösterecektir. Hava yastığı ile yaşadığınız sorun ile ilgili ayrıntıları iyi bilmeniz gerekir. Hava yastığı uzman yetkililer tarafından profesyonel bir işçilikle tamir edilebilir. Hava yastığı tamir edilirken yapılması gereken işlemler şu şekildedir:

• Akünün üzerindeki eksi kutuptan kablolar sökülür.

• Hava yastığı arabadan çıkarılır.

• Hava yastığının içinde bir çip bulunur. Bu çip çıkarılarak bilgisayarla ihtiyaç duyulan testler yapılarak tekrar takılır.

• Test ile çip içindeki tüm bilgiler sıfırlanarak tekrar programlanır.

• Ardından hava yastığı yerine takılarak kontrol edilir.

Hava yastığının tamiri için profesyonel bir yetkili servise götürülmesi gerekir. Özellikle hava yastığında çip programlandığı için yanlış bir işlemle arabadan farklı problemler çıkabilir.



Airbag (Hava Yastığı) İşareti Neden Yanar?



Hava yastığı ışığı farklı nedenlere bağlı olarak yanabilir. Bu durum genellikle analog bir problemin varlığını gösterir. Bu arızalar arasında en sık karşılaşılan durumlar şu şekildedir:

• Arabadaki hava yastığının kazadan kaynaklanabilen nedenlerden ötürü açılmış veya iyi onarılmamış olması muhtemeldir.

• Koltuk altında yer alan sensör soketleri kopmuş, yıpranmış ya da çıkmış olabilir.

• Hava yastığının sargısında bulunan kablolarda kopukluk olması ya da yıpranması mümkündür.

• Hava yastığının fişekleme direncinin gereğinden yüksek olması muhtemeldir.

SRS olarak adlandırılan hava yastığının ışığı devamlı yanıyorsa veya yanıp sönüyorsa kısa zamanda yetkili bir servise kontrol ettirilmelidir. Can güvenliği söz konusu olduğu için hava yastığının tamiriyle ilgili ekstra titiz ve dikkatli davranılmalıdır.

Airbag (Hava Yastığı) Fiyatları Nasıldır?



Servisler hava yastığı için genellikle gerekli yedek parçaları bulundurur. Airbag fiyatları farklı bayi ve servislerde değişebilir. Arabanın markasına ve modeline göre hava yastığı fiyatları farklılaşabilir.



Airbag (Hava Yastığı) ve Emniyet Kemeri Arasında Bir Bağ Bulunuyor mu?



Çok sayıda farklı model arabada emniyet kemeri takılmasa bile hava yastığı açılabilir. Bazı kaza durumlarına göre arabanın darbe almasına bağlı olarak hava yastığı çalışmayabilir. Yani her gerçekleşen kazada hava yastığının açılması şart değildir. Ancak emniyet kemeri mutlaka takılmalıdır. Hava yastığı tasarlanırken emniyet kemerinin takılı olduğu durumlara göre donanım üretilir. Ayrıca emniyet kemeri takılı olmazsa hava yastığı açıldığında sürücü ya da yolcu hasar alabilir. Güvenliği artırmak ve can güvenliği için emniyet kemerinin takılması gerekir.



İkinci el arabanızı en uygun ve doğru fiyatlarla problem yaşamadan satmak için Borusan Next’ten fiyat teklifi alabilirsiniz. Borusan Next ile hızlı ve kaliteli bir hizmetle ikinci el arabanızı satmanın keyfini çıkarabilirsiniz.