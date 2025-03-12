Borusan Next

Ford, otomotiv sektöründe köklü geçmişiyle tanınan ve yenilikçi yaklaşımıyla ön plana çıkan bir marka olarak dikkat çeker. 1903 yılında Henry Ford tarafından kurulan efsanevi marka, dünya genelinde milyonlarca kullanıcıya hitap eden araçlarıyla otomotiv tarihine damga vurmuştur. İlk seri üretim araçlardan biri olan Model T ile tanınan Ford, endüstriyel üretim süreçlerini değiştiren montaj hattı tekniğini geliştirmiştir.

Marka günümüzde binek otomobillerden ticari araçlara, elektrikli modellerden SUV segmentine kadar geniş bir ürün yelpazesi sunar. Her bir model, Ford’un dayanıklılık, performans ve teknolojiyi bir araya getirme konusundaki uzmanlığını yansıtır. Türkiye'deki popüler modelleri arasında Ford Focus, Ford Transit gibi araçlar bulunur. Akıllı sürüş teknolojileriyle çevre dostu bir marka olmayı hedefleyen Ford, müşteri memnuniyetini ön planda tutar.

Ford, elektrikli araç pazarındaki iddiasını artırarak sürdürülebilir mobiliteye katkıda bulunmayı amaçlar. Her detayı düşünülmüş tasarımlarıyla Ford, güvenliğinizi en üst seviyede tutarken, kullanıcıların beğenisini kazanmaya devam eder. Peki, Ford araç modellerinin 2025 fiyatları nasıl şekilleniyor? Bu yazıda, Ford’un modellerinden fiyatlarından teknolojik yeniliklerine kadar pek çok konuyu ele alacağız.

Güncel Sıfır Ford Fiyat Listesi

Ford, 2025 yılına damga vuracak modelleriyle otomotiv dünyasında fark yaratıyor. İster modern çizgilere sahip bir sedan arıyor olun, ister macera dolu bir SUV ya da işinizi kolaylaştıracak bir ticari araç, Ford’un yenilikçi tasarımları her ihtiyaca hitap eder. Araç fiyatları, kullanılan malzemenin kalitesinden iç tasarımdaki ince detaylara, yakıt tasarrufundan motor performansına kadar pek çok faktöre bağlı olarak şekillenir. Ekonomik şartların etkisiyle dönemsel olarak değişen bu fiyatlar, 2025 yılında da Ford severlere farklı seçenekler sunar.

Ford Focus Fiyat Listesi

Ford Focus, hem şık tasarımı hem de ileri teknolojik özellikleriyle sınıfında öne çıkan bir modeldir. Dinamik dış hatları ve aerodinamik yapısıyla modern görünüme sahip olan araç, işlevsel detaylarıyla kullanıcı dostu bir deneyim sunar. LED farlar, krom detaylı ön ızgara ve sportif jant seçenekleri Focus’un zarif tasarımını tamamlar. Focus, kullanıcılarına kısa mesafeli şehir içi sürüşlerden uzun yolculuklara kadar her ortamda konforlu deneyim yaşatmak için tasarlanmıştır.



Ford Focus, farklı motor seçenekleriyle performans ve verimliliği bir araya getirir. EcoBoost benzinli motorlar düşük yakıt tüketimi sağlarken, dizel motor seçenekleri uzun mesafelerde ekonomik sürüş imkânı sunar. Yüksek çekiş gücü ve akıllı şanzıman seçenekleriyle Focus, her türlü yol koşulunda üstün performans sergiler. Gelişmiş süspansiyon sistemi ve hassas direksiyon kontrolü, sürüş keyfini artıran diğer özellikler arasında yer alır. Focus’un hibrit motor seçeneği de çevre dostu sürüş arayanlar için ideal bir alternatif sunar.



Ford Focus, sürüş güvenliğini artıran birçok yenilikçi teknolojiyle donatılmıştır. Çarpışma önleme sistemi, şerit takip asistanı, adaptif hız sabitleyici gibi özellikler, sizin ve sevdiklerinizin güvenliğini en üst düzeye çıkarır. SYNC multimedya sistemi, kablosuz bağlantı özellikleriyle entegre çalışarak sürüş esnasında konser tadında dakikalar yaşama imkânı verir. Dokunmatik ekran, dijital gösterge paneli ve sesle kontrol özellikleriyle Focus, size teknolojiyle dolu bir sürüş deneyimi vadeder.

Bütçenize uygun Focus model araç arıyorsanız, Borusan Next üzerinden güncel Ford Focus 2. el fiyatları hakkında bilgi alabilirsiniz. Aşağıda yer alan sıfır fiyatlarıyla karşılaştırarak kendinize en uygun kararı verebilirsiniz.

Araç Modeli Ocak 2025 Fiyatı Ford Focus Hatchback Benzin/Hibrit Yeni Active Stil 1.811.600 TL Ford Focus Hatchback Benzin/Hibrit Yeni Active X 1.907.700 TL Ford Focus Sedan, Dizel Yeni Titanium Stil 1.706.900 TL Ford Focus Sedan, Dizel Yeni Titanium X 1.773.000 TL

Ford Puma Fiyat Listesi

Ford Puma, SUV dünyasında yenilikçi tasarımıyla öne çıkar. Sportif detaylarıyla zarif görünüm oluşturan bu model, şıklığı fonksiyonellikle birleştirir. Tasarımına eklenen modern dokunuşlar hem şehir içi sürüşlerde hem de uzun yolculuklarda keyifli bir deneyim yaşamanızı sağlar. Krom detaylara sahip ön ızgara, LED farlarla uyumlu göz alıcı jant seçenekleri, Ford Puma’nın estetik görünümünü tamamlar.



EcoBoost hibrit motor teknolojisi sayesinde, çevre dostu bir sürüş deneyimi yaşarken eş zamanlı olarak düşük yakıt tüketimi avantajından faydalanabilirsiniz. Ford’un geliştirdiği hafif hibrit sistem, enerjiyi daha verimli kullanarak motor performansını artırır. Puma’nın hassas direksiyon kontrolü yol tutuşunu iyileştirirken sürüş keyfinizi üst seviyeye taşır.



Çarpışma önleme sistemi gibi özellikler, her yolculuğunuzda güvenliği ön planda tutar. Akıllı bagaj kapağı gibi yenilikçi detaylar da Puma’yı günlük hayatta kullanışlı bir araç haline getirir. Hem estetik hem de teknolojik açıdan beklentilerinizi karşılayan Ford Puma, sürüş deneyiminizi bambaşka bir seviyeye taşır. Aşağıda 2025 yılı için Ford Puma fiyat listesi yer alır:

Araç Modeli Ocak 2025 Fiyatı Ford Puma Titanium Manuel 1.509.000 TL Ford Puma Titanium Otomatik 1.615.900 TL Ford Puma ST-Line X 1.807.500 TL

Ford Kuga Fiyat Listesi

Güçlü dış hatlarıyla çarpıcı bir görünüm oluşturan Kuga, modern bir SUV’dan beklediğiniz her şeyi sunar. Geniş iç hacmi, konforlu oturma düzeni ve kaliteli malzeme kullanımıyla hem şehir içi kullanımda hem de uzun yolculuklarda üstün bir deneyim yaşamanıza olanak tanır. LED aydınlatma sistemi, cesur jant seçenekleri, Kuga’nın estetik duruşunu benzersiz şekilde tamamlar.



Ford Kuga, üstün motor seçenekleriyle yakıt verimliliğini de ihmal etmez. EcoBoost benzinli motor alternatifleriyle, her sürüşte ihtiyacınıza uygun verimlilik sunar. Hibrit seçenekleri sayesinde çevre dostu sürüş deneyimi elde ederken, yüksek performanstan ödün vermezsiniz. Kuga’nın dört tekerlekten çekiş sistemi zorlu yol koşullarında dahi kontrolde hissetmenize alan tanır.



Ford Kuga, ileri teknolojik donanımlarıyla modern SUV segmentinde standartları yeniden tanımlar. Sessiz kabin teknolojisi sayesinde yolculuklar daha keyifli hale gelirken, farklı sürüş modları ile şehir içinden off-road parkurlarına kadar her ortamda optimum sürüş deneyimi yaşatır. Bagaj alanındaki esnek yükleme çözümleri, akıllı bagaj kapağı gibi yenilikçi özelliklerle de günlük ihtiyaçlara pratik çözümler sunar. Ford Kuga’nın donanım paketlerine göre oluşan fiyat farkını aşağıdaki listede inceleyebilirsiniz:

Araç Modeli Ocak 2025 Fiyatı Ford Kuga Titanium 2.141.500 TL Ford Kuga ST-Line 2.427.200 TL Ford Kuga ST-Line X 2.548.700 TL Ford Kuga Titanium ST 2.081.900 TL

Ford Courier Fiyat Listesi

Ford Courier, işlevsel tasarımıyla ticari kullanımlar için de uygun modellerden biridir. Şehir içinde kolay manevra kabiliyeti ve park avantajı sunan Courier, pratik yapısıyla dikkat çeker. Modern hatlarının benzersiz duruşu sayesinde hem estetik hem de kullanışlılık açısından beklentilerinizi karşılar. Özellikle geniş kapasiteli bagaj alanı, basit çaplı ürün taşımaya son derece uygundur.

Ford Courier, güçlü çekiş gücüyle farklı yük durumlarında dahi sorunsuz sürüş deneyimi yaşamanıza olanak tanır. Şehir içi trafiğinde akıcı sürüşüyle öne çıkan Courier, aynı zamanda uzun yollarda dayanıklılığıyla beğeni toplar. İleri süspansiyon sistemi ve optimize edilmiş şasi yapısı, sürüş konforunu bir üst seviyeye taşır.

Ford Courier, sürüş güvenliğini artıran birçok akıllı teknolojiyle donatılmıştır. Elektronik denge kontrol sistemi, yokuş kalkış desteği, her türlü yol koşulunda performansınızı korur. Dizel benzinli seçenekleri arasından bütçenize uygun modeli seçmek için aşağıda verilen listeye göz atabilirsiniz:

Araç Modeli Ocak 2025 Fiyatı Yeni Journey Courier Deluxe 1.799.800 TL Yeni Journey Courier Titanium 2.164.700 TL

Ford Transit Fiyat Listesi

Ford Transit, ticari araç denince akla ilk gelen modellerden biri olarak çok yönlü kullanımıyla yıllardır sektörde liderliğini korur. İş hayatında her türlü ihtiyaca cevap verebilecek kapasiteye sahip olan Transit, sağlam yapısıyla dikkat çeker. Geniş yükleme alanı, ergonomik kabin tasarımı ve pratik saklama çözümleri, işletmeler için büyük bir avantaj sunar. Ford Transit, günlük teslimatlardan ağır yük taşımacılığına kadar her türlü ticari faaliyet için güvenilir çözüm kabul edilir.



Ford Transit, güçlü motor seçenekleriyle yüksek performansı yakıt verimliliğiyle birleştirir. Farklı şasi uzunlukları arasından kendi işletmenize uygun Transit modelini seçebilirsiniz. Gelişmiş süspansiyon sistemi, yoğun trafikte kolay manevralar yapmanıza yardımcı olur. Arka tekerlekten çekişli ve dört tekerlekten çekişli seçenekleriyle, her türlü zorlu yol koşulunda üstün performans gösterir.



Ford Transit, üstün güvenlik özellikleriyle ticari araç segmentinde fark yaratır. Gelişmiş sürücü asistan sistemleri, adaptif hız sabitleyici ve çarpışma önleme destek sistemi gibi özellikler, iş süreçlerini kolaylaştırır. Kabin içindeki akıllı saklama alanları, dokunmatik multimedya ekranı ve kablosuz bağlantı özellikleri, sürücülerin konforunu artıran diğer detaylar arasında yer alır. Ford Transit, getirdiği birçok avantajla ticaret dünyasında başarıya giden yolda en büyük yardımcınız olur. Çeşitli tipte Transit modelinin fiyatlarını aşağıdaki listede bulabilirsiniz:

Araç Modeli Ocak 2025 Fiyatı Ford Transit Deluxe Minibüs Jumbo Şasi 2.379.400 TL Ford Transit Deluxe Minibüs Uzun Şasi 2.203.200 TL Ford Transit Deluxe Okul Minibüsü Jumbo Şasi 2.644.900 TL

Ford Ranger Fiyat Listesi

Ford Ranger, pick-up segmentinde gücü, üstün performansıyla öne çıkan bir modeldir. İster iş hayatında isterse günlük yaşamda kullanın, Ranger etkileyici duruşuyla dikkat çeker. Kaslı dış yapısı ve sportif detayları, Ranger’ın macera tutkunlarına hitap eden estetik görünümünü tamamlar. Dayanıklı kasa yapısıyla her türlü zorlu göreve hazırdır.



Ford Ranger, güçlü motor seçenekleriyle her yol koşulunda üstün bir performans sunar. EcoBlue dizel motorları, çekiş gücüyle sınıfında fark yaratır. 4x4 çekiş sistemi, zorlayıcı arazilerde sizi yarı yolda bırakmaz. Yerden yüksekliğinin yüksek olması hem şehir içi hem de off-road sürüşlerinde konforu garanti eder. 3.5 tonluk çekme kapasitesi, Ranger’ı ağır yükler için mükemmel bir araç haline getirir.



800 mm'lik su geçiş derinliği, Ranger’ı en zorlu arazi koşullarında bile güvenilir bir yol arkadaşı haline getirir. Yokuş iniş desteği ve yokuş kalkış asistanı gibi özellikler, her türlü eğimli araziyi sorunsuz bir şekilde aşmanızı sağlar. Ayrıca adaptif yük kontrol sistemi, yük ağırlığına göre dengeyi optimize ederek sürüş güvenliğini artırır. 2025 Ford Ranger modeli için belirlenen fiyat listesini aşağıda bulabilirsiniz:

Araç Modeli Ocak 2025 Fiyatı Ford Ranger XLT 2.0L Ecoblue 170PS, 6 İleri Manuel, Dizel 2.268.000 TL Ford Ranger XLT 2.0L Ecoblue 170PS, 6 İleri Otomatik, Dizel 2.272.300 TL Ford Ranger Wildtrak 2.0L Ecoblue 205PS, 10 İleri Otomatik, Dizel 2.798.600 TL Ford Ranger Wildtrak X 2.0L Ecoblue 205PS, 10 İleri Otomatik, Dizel 3.237.000 TL Ford Ranger Wildtrak 3.0L Ecoblue 240PS, 10 İleri Otomatik, Dizel 3.410.900 TL

Ford Fiesta Fiyat Listesi

Ford Fiesta, modern çizgileriyle şehir yaşamına mükemmel uyum sağlayan, dinamik bir otomobil olarak dikkat çeker. Dikkat çekici renk seçenekleri ve sportif detaylarıyla ilk bakışta fark yaratır. Kompakt boyutları sayesinde Fiesta, şehir içi trafikte kolay manevra kabiliyeti sunarken, karakteristik ön ızgarasıyla estetik açıdan da beğeni toplar.



Ford Fiesta, kompakt sınıfın en teknolojik modellerinden biri olarak dikkat çeker. EcoBoost motor teknolojisi, düşük yakıt tüketimiyle yüksek performansı bir araya getirir. Gelişmiş süspansiyon sistemi, üstün yol tutuşu sağlayarak virajlarda dengeyi artırır. Adaptif hız sabitleyici ve çarpışma önleme desteği gibi özelliklerle güvenliği bir üst seviyeye taşır. Otomatik park asistanı, şehir içi kullanımda büyük kolaylık sunar. Dijital gösterge paneli ve Ford SYNC multimedya sistemi, sürüş deneyimini daha modern hale getirir. Kompakt yapısına rağmen geniş iç hacmi ve kullanışlı bagaj alanıyla Fiesta, her ihtiyaca cevap verir.

Ford Fiesta’nın üretimi 2023 yılında durdurulmuştur. Bu nedenle güncel fiyat listesi için açıklanacak yeni modeli bulunmamaktadır.

Ford Connect Fiyat Listesi

Ford Connect, yükleme alanındaki yenilikçi tasarımıyla ticari araç segmentinde fark yaratır. Çift taraflı kaymaz zemin kaplaması ve modüler yükleme çözümleri, taşınan eşyaların güvenliğini artırır. Geniş kapı açıları ve düşük yükleme eşiği, ağır ve büyük eşyaları bile kolayca yüklemenizi sağlar. Ayrıca, yükleme alanında sunulan akıllı sabitleme noktaları, taşınan yüklerin yolculuk sırasında sabit kalmasını sağlar.

Ford Connect’in motor teknolojisi, yakıt tasarrufu sağlayan özelliklerle donatılmıştır. Start-Stop sistemi, özellikle şehir içi dur-kalk trafikte yakıt tüketimini minimuma indirir. EcoBlue dizel motorlar, hem düşük emisyon salınımı hem de yüksek tork değerleriyle performanstan ödün vermeden verimlilik sunar. Bu özellikler, ticari kullanıcılara uzun vadede ciddi maliyet avantajı sağlar.

Ford Connect, ticari taşımacılığın ihtiyaç duyduğu gelişmiş güvenlik sistemlerine sahiptir.Römork dengeleme özelliği, römork kullanımında sürüş kararlılığını artırırken, çarpışma önleme sistemi olası kazaları minimize eder. Şerit takip sistemi ve yokuş kalkış desteği gibi teknolojiler, zorlu yol koşullarında dahi kontrolü sizin elinizde tutar.

Ford Connect, sadece dış yükleme alanıyla değil, kabin içindeki akıllı saklama çözümleriyle de işlevselliği artırır. Tavan üstü saklama alanları, geniş torpido gözleri ve ekstra cep alanları, sürücünün ihtiyaç duyduğu her şeyi düzenli bir şekilde saklamasını sağlar. Ergonomik koltuklar ve modern kontrol panelleri, uzun yolculuklarda bile konforlu bir sürüş deneyimi sunar. Ford Connect, detaylara gösterilen bu özenle hem iş hem de günlük kullanım için ideal bir seçenek olarak öne çıkar. 2025 model Ford Connect fiyatları şu şekilde sıralanır:

Araç Modeli Ocak 2025 Fiyatı Ford Tourneo Connect Titanium 1.716.800 TL Ford Tourneo Connect Active 1.842.300 TL

En Popüler Ford Modelleri

Ford, geniş ürün yelpazesiyle her türden sürücüye hitap eden modeller sunar. Şehir içi kullanımda çevik yapısıyla öne çıkan Ford Fiesta, ekonomik yakıt tüketimiyle kullanıcıların favorilerinden biridir. Orta sınıfta yer alan Ford Focus, geniş iç hacmi, üstün yol tutuşu ve teknolojik donanımlarıyla hem bireysel hem de aile kullanımında sıklıkla tercih edilir. SUV segmentinde ise Ford Kuga ve Ford Puma konforlu sürüş özellikleriyle dikkat çeker.



Ford’un ticari araç segmentindeki modelleri de büyük ilgi görür. Ford Transit, yüksek taşıma kapasitesi ve dayanıklı yapısıyla ticaret dünyasında uzun yıllardır güvenilir bir araç olarak kabul edilir. Daha kompakt bir seçenek arayanlar için Ford Connect, şehir içi teslimatlar gibi basit ihtiyaçlar için ideal bir çözüm sunar. Ford’un bu popüler modelleri, farklı ihtiyaçlara uygun çözümler sunarak her zaman sürücülerin beklentilerini karşılamayı başarır.

Ford aracı satın almak istiyorsanız Borusan Next, güvenilir bir platform sunar. 2. el Ford fiyatları konusunda detaylı bilgi alabilir, geniş araç seçeneklerini inceleyerek bütçenize ve ihtiyaçlarınıza en uygun modeli kolayca bulabilirsiniz. Hemen şimdi Borusan Next’e göz atarak hayalinizdeki Ford aracına bir adım daha yaklaşabilirsiniz!

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