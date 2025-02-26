Borusan Next

Fiat, hem şehir hayatının hızına hem de uzun yolculukların konforuna eşlik eden araçlarıyla tanınan, İtalyan mühendisliğini günlük yaşama taşıyan markadır. Tarih boyunca, tasarımda estetiği ve teknolojide yeniliği bir araya getirerek sürücülerin beklentilerini aşan Fiat, otomobil olmanın ötesine geçerek hayatı kolaylaştıran yol arkadaşınız haline gelir.

İlk otomobilini ürettiği günden bu yana dünya genelinde milyonlarca insanın hayatına dokunan Fiat, otomobil anlayışını şekillendiren birçok yeniliğe imza atmıştır. Markadan bahsedildiğinde, kompakt şehir araçlarının zarafetiyle geniş aile araçlarının fonksiyonelliğini harmanlayan modeller akla gelir. İkonik Fiat 500, İtalyan tasarımının zamansız temsilcisi olarak şehir sokaklarında zarafetin simgesi olmuştur. Fiat Egea ise modern tasarımı, geniş iç hacmiyle ailelerin ve iş dünyasının vazgeçilmezi haline gelmiştir.

Fiat, sürdürülebilirliğiyle de sürücülerin gönlünde taht kurmuştur, her bütçeye uygun araç seçenekleriyle dikkat çeker. Hem sıfır kilometre araçlarda hem de ikinci el piyasasında değerini koruyan Fiat, düşük bakım maliyetleriyle de uzun vadede avantaj sağlar. Peki, Fiat modellerinin fiyatları hangi kriterlere göre şekillenir, bütçenize uygun Fiat modelini nasıl seçebilirsiniz? Gelin, Fiat’ın geniş fiyat seçeneklerine ve sunduğu fırsatlara daha yakından bakalım.

Güncel Sıfır Fiat Fiyat Listesi

Fiat, geniş model yelpazesi içinden kendi ihtiyaçlarınıza uygun modeller bulabilirsiniz. 2025 yılı itibarıyla Fiat’ın en popüler modellerinden biri olan Fiat Egea, hem sedan hem de hatchback seçenekleriyle farklı kullanıcı profillerine hitap eder. Daha sportif görünüm arayanlar için avantajlı Egea Cross fiyatları , geniş kullanıcı kitlesine hitap eden ekonomik seçenekler sunar. Giriş seviyesindeki modelleri uygun fiyatlarla sunulurken, üst donanım paketlerinde yer alan ileri konfor özellikleriyle fiyat aralığı geniş yelpazeye yayılır.

Fiat araçlarının fiyatları, motor seçeneklerine, donanım seviyelerine ve opsiyonel aksesuar paketlerine göre değişiklik gösterebilir. Fiat 500, kompakt tasarımı ve nostaljik havasıyla dikkat çekerken, çevre dostu hibrit motor seçeneği sayesinde hem ekonomik hem de çevreci sürüş imkanı verir. Daha geniş aileler için ise Fiat Doblo, yüksek taşıma kapasitesi sayesinde ideal tercih olur. Ticari araç ihtiyacı olanlar içinse Fiat Fiorino tercihi yaparak yakıt verimliliğinden faydalanarak işletmenizin bütçesini destekleyebilirsiniz.

Fiat Egea Sedan, Cross ve Cross Wagon Fiyat Listesi

Fiat Egea, uzun yolculuklarda sizi her anlamda memnun edecek otomobil olarak öne çıkar. Hem bireysel hem de aile kullanımına uygun bu model, şıklık işlevsellikle buluşturan yapısıyla dikkat çeker. Fiat Egea’nın direksiyonuna geçtiğinizde sürüş konforunu hissedebilirsiniz.

İç mekânda ise ferah atmosfer sizi karşılar. Yüksek kaliteli malzemelerle döşenmiş koltuklar, uzun yolculuklarda konforunuzu en üst seviyede tutar. Arka koltuklardaki geniş diz mesafesi ve bagajda sunulan 520 litrelik hacim, hem yolcular hem de eşyalarınız için bolca alan sağlar. Ailenizle hafta sonu kaçamaklarında ya da şehir içindeki yoğun kullanımda Egea’nın bu özellikleri hayatınızı kolaylaştırır.

Fiat Egea, farklı motor seçenekleriyle kullanıcıların beklentilerini karşılamayı başarır. Dizel benzinli motor seçeneklerinin yanı sıra, çevre dostu hibrit motor teknolojisiyle de öne çıkar. Egea’nın motorları, Fiat’ın yenilikçi teknolojisi sayesinde yüksek performans ve düşük yakıt tüketimi sunar. Örneğin, MultiJet dizel motorlar, turbo desteğiyle yüksek tork sağlarken yakıt tasarrufu konusunda rakiplerinden ayrışır. Uzun yolda sabit hızla ilerlerken Egea’nın verimli yapısını ve sessiz sürüş konforunu hissedersiniz.

Fiat’ın sunduğu sürücü destek sistemleri, her yolculuğunuzu daha güvenli hale getirir. Araçta standart olarak sunulan ABS, EBD, ESC gibi sistemler, hem frenleme hem de virajlarda üstün yol tutuş sağlar. Hill Holder (Yokuş Kalkış Desteği) ise özellikle şehir içi trafiğinde yokuşlarda kolaylık sunarak sürüş stresini azaltır.

Fiat Egea, günlük yaşamda ihtiyaç duyabileceğiniz tüm teknolojik özellikleri bir araya getirir. 7 inçlik dokunmatik ekran, Apple CarPlay ve Android Auto desteği sayesinde telefonunuzu kolayca araç sistemine bağlamanıza olanak tanır. Bu sayede navigasyon, müzik ve çağrılarınızı sürüş esnasında kolayca yönetebilirsiniz.

Fiat Egea’nın sunduğu özellikler ve üstün fiyat-performans dengesiyle, hayatınıza hem konfor hem de güven katabilirsiniz. Fiat Egea, sıfır kilometre araçlarda olduğu kadar ikinci el piyasasında da popülerliğini koruyan bir modeldir. İkinci el Fiat Egea fiyatları listesi için Borusan Next’in sitesine göz atabilirsiniz. Aşağıda aracın sıfır fiyatlarını inceleyerek ikinci elle kıyaslamalar yapabilirsiniz:

Araç Modeli Ocak 2025 Fiyatı Fiat Egea Sedan Easy 1.064.900 TL Fiat Egea Sedan Urban 1.124.900 TL Fiat Egea Sedan Lounge 1.179.900 TL Fiat Egea Sedan Limited 1.234.900 TL Fiat Egea Cross Street 1.159.900 TL Fiat Egea Cross Urban 1.219.900 TL Fiat Egea Cross Lounge 1.274.900 TL Fiat Egea Cross Limited 1.329.900 TL Fiat Egea Cross Wagon -

Fiat 500, 500X, 500e ve 600, 600e Fiyat Listesi

Fiat 500, şehir yaşamının hızlı temposuna ayak uyduran kompakt tasarımı, şık detayları ve modern teknolojileriyle yıllardır otomobil dünyasının vazgeçilmez modellerinden biri olmayı başarır. İtalyan tasarım ruhunu taşıyan araç, hem nostaljik havasıyla hem de çağın gereksinimlerine uygun teknolojik donanımlarıyla her sürüşü unutulmaz bir deneyime dönüştürür.

Fiat 500, zarif tasarım detaylarıyla her yolculukta dikkatleri üzerine çeker. Yuvarlak hatları, ikonik far düzeni ve krom kaplamalarıyla retro-modern estetiğe sahiptir. Kompakt boyutları, dar şehir sokaklarında kolayca manevra yapmanıza olanak tanırken, şık renk seçenekleri, araca kişisel bir dokunuş katmanızı sağlar. Benzer retro tasarım iç mekanda da devam eder. Minimalist kontrol paneli, kullanıcı dostu deneyim sağlarken, deri döşeme seçenekleri ve kaliteli malzemeler araç içindeki konforu artırır.

Fiat 500 serisi, çevik yapısını destekleyen motor seçenekleriyle şehir içi sürüşte üstün performans sunar. Benzinli ve hibrit motor seçenekleriyle sunulan model seçenekleri arasından kendi zevkinize uygun Fiat 500’ü seçebilirsiniz. 1.0 Hibrit Motor, 70 HP gücüyle günlük ihtiyaçlarınızı karşılamak için yeterli performans sunarken, düşük yakıt tüketimiyle bütçenizi korur.

Hafif yapısı ve hassas direksiyon sistemi, Fiat 500’ün şehir içindeki sürüş keyfini artırır. Trafikte hızla ilerlerken ya da dar sokaklarda park ederken, aracın çevik yapısı sayesinde kendinizi her zaman güvende hissedersiniz. Araç küçük boyutlarına rağmen teknolojik açıdan oldukça donanımlıdır. Dokunmatik ekranlı bilgi-eğlence sistemi, Apple CarPlay ve Android Auto desteğiyle telefonunuzu araca kolayca bağlamanızı sağlar. Bu özellik sayesinde navigasyon, müzik gibi işlevlere ulaşmak bir parmak hareketi kadar kolaydır.

Fiat 500, kompakt tasarımı ve çevik yapısıyla şehirde fark yaratmak isteyenlerin vazgeçilmez tercihi olmayı sürdürür. Fiat 500 fiyatları listesine aşağıda ulaşabilirsiniz:

Araç Modeli Ocak 2025 Fiyatı Fiat 500 - Fiat 500X Cross Plus 1.536.900 TL Fiat 500X Soft Top 1.577.900 TL Fiat 500e HB La Prima 1.489.900 TL Fiat 500e 3+1 La Prima 1.519.900 TL Fiat 500e Cabrio La Prima 1.554.900 TL Fiat 600 BEV La Prima 1.415.900 TL Fiat 600 MHEV Urban 1.505.900 TL Fiat 600e 1.399.900 TL

Fiat Panda Fiyat Listesi

Fiat Panda, şehir içi kullanımın pratikliğiyle arazi koşullarına uygun dayanıklılığı bir araya getiren çok yönlü bir otomobildir. Kompakt boyutları, çevik sürüş dinamikleriyle Panda, hem şehir sokaklarında hem de açık yollarda güvenilir bir yol arkadaşıdır. Kullanıcı dostu tasarımı ve uygun fiyatıyla dikkat çeken Panda, Fiat’ın yıllardır süregelen mühendislik deneyimini yenilikçi bir anlayışla sunar.

Fiat Panda’nın tasarımı, işlevsellik ve estetik arasında benzersiz denge kurar. Fiat 500’e benzeyen yuvarlak detayları, araca samimi ve ikonik bir görünüm kazandırır. Minimal gövdesi sayesinde şehir içi trafiğinde kolayca manevra yapabilir, küçük park alanlarına zahmetsizce sığabilirsiniz.

Dış hatlarının aksine Panda’nın iç mekânı ise genişliğiyle dikkat çeker. Dikey tasarımı sayesinde ferah bir oturma alanı sunan Panda, yolcular için konforlu deneyim sağlar. Çok yönlü katlanabilir koltuk sistemi, iç mekânın kolayca şekillendirilmesine olanak tanır; böylece hem kişisel eşyalarınız hem de büyük yükler için ideal bir alan yaratabilirsiniz.

Daha macera odaklı bir kullanım için tasarlanan Panda Cross, arazi koşullarında üstün performans sunar. Yüksek yerden yapısı ve dört çeker sistemi sayesinde en zorlu yollarda dahi güvenle ilerlemenize yardımcı olur. Panda’nın motorları, Fiat’ın verimli mühendislik anlayışıyla oldukça dayanıklı bir yapıya sahiptir.

Fiat Panda, her yolculukta sizinle uyum içinde hareket eden bir araçtır. Şehir içinde pratikliğiyle hayatınızı kolaylaştırırken, hafta sonu kaçamaklarında araziye uygun yapısıyla maceraya hazırdır. Aşağıda verilen Fiat Panda fiyatları listesine göz atarak kendiniz için uygun modeli seçebilirsiniz:

Araç Modeli Ocak 2025 Fiyatı Fiat Panda City - Fiat Panda City Cross -

Fiat Topolino Fiyat Listesi

Fiat Topolino, küçük boyutlarına rağmen sunduğu büyük kolaylıklarla şehir yaşamını yeniden tanımlar. Çevik yapısıyla Fiat Topolino, yoğun trafikte hayatınızı kolaylaştırırken, sürdürülebilirlik anlayışıyla geleceğe de ışık tutar. Bu sevimli araç, şehirde hareket özgürlüğü sunmakla kalmaz; şıklığınızla da dikkat çekmenizi sağlar.

2.5 metre uzunluğundaki yapısı, aracı park etmek veya sıkışık trafikte ilerlemek için benzersiz bir çözüm haline getirir. Topolino, şehir otomobili için gereken her detayı zarif bir şekilde sunarken, enerjik renk seçenekleriyle kişiliğinizi de yansıtmanıza olanak tanır. Açık tavanlı versiyonu sayesinde, güzel havalarda şehirde yol alırken gökyüzünü izleme keyfini yaşayabilirsiniz. Bu tasarım, yolculuğunuza eşsiz bir özgürlük hissi katar.

Fiat Topolino, tamamen elektrikli motoruyla hem çevre dostu seçenektir hem de günlük kullanımda ekonomik bir çözüm sağlar. Sessiz çalışan motoru, şehir içinde huzurlu yolculuklarınıza eşlik ederken, sıfır emisyon özelliği sayesinde çevre bilincine sahip sürücülerin tercihi olur. Tam şarjla yaklaşık 75 kilometre menzil sunan Topolino, kısa mesafeli yolculuklarınız için ideal araçtır. Aracınızı standart prizlerde kolayca şarj edebilir, hızlı şarj özelliği sayesinde kısa sürede yola çıkmaya hazır hale gelebilirsiniz. Topolino’nun ekonomik enerji tüketimi sayesinde, yakıt masraflarını unutabilir, sürdürülebilir bir sürüşün tadını çıkarabilirsiniz.

Topolino’nun iç mekânı, küçük boyutlarına rağmen sizi şaşırtacak kadar kullanışlı ve ergonomiktir. Sade ama işlevsel kontrol paneli, ihtiyacınız olan tüm bilgileri bir arada sunar. Depolama kısmında kişisel eşyalarınızı taşıyabileceğiniz yeterli alan bulunur. Alışverişten iş toplantılarına kadar her ihtiyacınızı karşılayan bu araç, günlük hayatınızı kolaylaştırır. Hafif yapısı ve hassas direksiyon sistemi sayesinde, trafikte hızla ilerleyebilirsiniz.

İster işe giderken pratik bir çözüm arayın, ister günlük işleriniz için ekonomik bir araç tercih edin, Topolino her ihtiyaca uygun bir şehir otomobili sunar. Aşağıda Fiat Topolino modelinin sıfır fiyatları verilmiştir:

Araç Modeli Ocak 2025 Fiyatı Fiat Topolino 475.900 TL Fiat Topolino Plus 505.900 TL Fiat Topolino Dolcevita 495.900 TL

Fiat Doblo Fiyat Listesi

Fiat Doblo, çok yönlülüğü ve dayanıklılığıyla öne çıkan bir araçtır. Ailenizle keyifli yolculuklar yaparken geniş iç hacminin rahatlığını hissedebilir, işiniz için büyük yükleri taşırken sağlam yapısına güvenebilirsiniz. Arka kısmındaki çift kanatlı kapılar ve alçak yükleme eşiği, özellikle ticari kullanıcılar için büyük kolaylık sağlar. Bu tasarım, yükleme boşaltma işlemlerini zahmetsiz hale getirir. Doblo’nun opsiyonel sürgülü kapıları, dar alanlarda dahi kolay erişim sağlar.

Aracın tasarımı, göz alıcı detaylarla doludur. Keskin hatlara sahip aerodinamik gövde yapısı, modern hava katarken yakıt tüketimini de olumlu etkiler. Ön kaput tasarımıyla ilk bakışta dikkat çeken model, estetik duruş sergiler. Arka bölümde yer alan akıcı tasarım çizgileri, Egea’nın şıklığını tamamlar.

Doblo’nun içindeki bol miktarda saklama alanı, günlük eşyalarınızı düzenli şekilde taşımanızı kolaylaştırır. Ayrıca, geniş camlar ve yüksek oturma pozisyonu, sürüş sırasında kusursuz görüş açısı sunarak hem güvenliği hem de sürüş keyfini artırır. Ailenizle uzun bir yolculuk yaparken ya da işiniz için yük taşırken Doblo’nun sunduğu alan sizi memnun edecektir.

Geri görüş kamerası ve park sensörleri, Doblo’nun büyük yapısına rağmen park işlemlerini zahmetsiz hale getirir. Yokuş kalkış desteği gibi sürüş destek sistemleri ise yokuşlarda aracı kaydırmadan kalkış yapmanızı sağlar. Aşağıda Fiat Doblo Combi fiyatları da dahil olmak üzere tüm Doblo modellerini inceleyebilirsiniz:

Araç Modeli Ocak 2025 Fiyatı Fiat Doblo Combi Easy 1.074.900 TL Fiat Doblo Combi Premio 1.299.900 TL Fiat Doblo Combi Premio Plus 1.509.900 TL Fiat Doblo Cargo Standart 974.900 TL Fiat Doblo Cargo Maxi 999.900 TL

Fiat Scudo Fiyat Listesi

Fiat Scudo, günlük taşımacılıkta pratiklikliğiyle hem işletmeler hem de bireysel kullanıcılar arasında öne çıkan özel tasarım bir araçtır. İster yoğun şehir trafiğinde ister uzun yolculuklarda olun, Fiat Scudo’nun sunduğu esneklik sayesinde her zaman bir adım önde hissedeceksiniz. Çok hacimli olmayan dış yapısı, şehir içi dar sokaklarda kolay manevra yapmanıza alan tanır. Çift sürgülü yan kapılar ve arka yükleme kapıları, yükleme boşaltma işlemlerini hızla tamamlamanıza izin verir.

Güçlü ön ızgara, Scudo’nun sağlam yapısını yansıtırken, modern far tasarımı araca şık bir görünüm kazandırır. Ticari kullanım için optimize edilmiş aerodinamik yapısı, yakıt verimliliğini artırarak uzun vadede işletme maliyetlerinizi düşürür. Maksimum 6,6 metreküplük yükleme alanı ve 1.400 kilograma kadar taşıma kapasitesiyle Scudo, ticari işletmenizin taşımacılık ihtiyaçlarını fazlasıyla karşılar. Ayrıca katlanabilir ön yolcu koltuğu, uzun ve hacimli yükler için ekstra alan yaratır. Aşağıda Fiat Scudo modelinin 2025 fiyatlarını bulabilirsiniz:

Araç Modeli Ocak 2025 Fiyatı Fiat Scudo Van Maxi (L3) Business 145 HP 1.252.900 TL Fiat Scudo Van Maxi (L3) Business 180 HP AT 1.302.900 TL Fiat Scudo Van Standart (L2) Business 1.5 1.109.900 TL Fiat Scudo Van Standart (L2) Business 2.0 1.209.900 TL Fiat Scudo Combimix Lounge 2.0 1.534.900 TL

Fiat Ulysse Fiyat Listesi

Fiat Ulysse, kalabalık ailelerin konforlu yolculuk deneyimi ihtiyaçlarını karşılayan, Fiat’ın prestijli MPV (çok amaçlı araç) modellerinden biri olarak öne çıkar. Modern tasarımı, geniş iç hacmi ve teknolojik donanımlarıyla Ulysse, her türlü yolda üst düzey performans gösterir.

Araçta bulunan çoklu koltuk konfigürasyonu, farklı kullanım senaryolarına kolayca uyum sağlamanıza yardımcı olur. Ergonomik tasarım detayları siz ve sevdikleriniz için maksimum rahatlık vadeder. Ayrıca Ulysse'nin ileri güvenlik sistemleri yolculuk sırasında aileniz için ekstra bir güvenlik katmanı sağlar.

Ulysse'nin şık ve sofistike görünümü, Fiat’ın tasarım konusundaki uzmanlığını gözler önüne serer. 2.0 litrelik BlueHDi dizel motor seçeneği, güçlü bir performans sunarken aynı zamanda yakıt ekonomisinde de iddialıdır. 180 beygir gücüne sahip motor, aracınızın en yüksek verimlilikle çalışmasını destekler. Fiat Ulysse fiyatları şu şekilde listelenir:

Araç Modeli Ocak 2025 Fiyatı Fiat Ulysse 8+1 Maxi Lounge 1.761.900 TL Fiat Ulysse 8+1 Maxi Konfor 1.901.900 TL

Fiat’ın birbirinden farklı modelleri, geniş kitlelere hitap eden tasarımları ve teknolojik donanımlarıyla bütçe dostu çözümleri değerlendirmek isteyenlerin favorisi olmaya devam eder. Siz de ikinci el Fiat fiyatları hakkında bilgi almak ve ihtiyaçlarınıza uygun bir araç bulmak istiyorsanız, Borusan Next’in geniş ikinci el araç portföyüne göz atabilirsiniz. Güvenilir alım-satım süreçleri ve detaylı araç raporlarıyla Borusan Next, hayalinizdeki Fiat modeline kolayca ulaşmanız için size profesyonel bir hizmet sunar. Şimdi, ikinci el Fiat araçlarını keşfetmek için Borusan Next’i ziyaret ziyaret edin!

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