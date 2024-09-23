borusan next

Son yıllarda popülerliği hızla artan SUV arabalar hem arazi koşullarında hem de şehir yollarında güvenli ve konforlu bir şekilde sürüş yapabilmenizi sağlıyor. Yerden yüksek karoseri, geniş görüş açıları, ferah iç hacmi ve yenilikçi donanımları ile öne çıkan SUV arabalar, çok yönlü sürüş deneyimini destekliyor. Hatchback ya da Station wagon karoserlere önemli bir alternatif sunan SUV araba modelleri, macera tutkunları ve geniş aileler tarafından da ilgiyle karşılanıyor.

SUV Araba Nedir?

“Sports Utility Vehicle” kelimelerinin kısaltması olan SUV, sportif çok amaçlı araba özelliklerini bir araya getiriyor. Geleneksel bir otomobilin donanım seçeneklerine sahip olabilen SUV araba modelleri, sürüş deneyimini yerden yüksek bir kokpit üzerinde deneyimleyebilme ayrıcalığı sunuyor. Rijit şasisi ve sağlam bileşenleri ile öne çıkan SUV’lar görkemli tasarımıyla da tüm bakışları üzerine topluyor. Yeni nesil sürüş donanımları ile gelen çok amaçlı arazi taşıtları, 4x2 veya 4x4 çekiş özelliğine sahip olabiliyor. Dört tekerden çekiş özelliğine sahip olan SUV araba çeşitleri, etkili yol tutuşu ve arazi koşullarındaki doğal performansı ile göz dolduruyor. Ön ya da arka tekerlerden çeker 4x2 yeni nesil SUV modelleri ise hafif arazi koşullarında ve bozuk yollarda ihtiyaç duyulan güvenli sürüş dinamiklerini başarıyla karşılıyor.

En Çok Tercih Edilen SUV Araba Modelleri Hangileri?

Türkiye ve Avrupa pazarında en çok tercih edilen arabalar, çok sayıda ortak özellik taşıyor. Yakıt verimliliği, güvenlik, konfor, genişlik ve yenilikçi sürüş özellikleri, modern SUV arayışı içinde olanların dikkatle takip ettiği hususlar arasında yer alıyor. Modern SUV arabalar, arazi yeteneklerini korurken konforlu sürüş ve üst düzey yakıt verimliliği sunabiliyor. Dizel SUV çeşitlerine ek olarak yeni model hibrit ya da elektrikli SUV modelleri de kullanıcılar tarafından ilgiyle karşılanıyor. Sportif sürüş özellikleriyle bilinen arabalar ise yüksek performansı yerden yüksek karoser üzerinde deneyimleme fırsatı sunuyor.

Popüler SUV Araba Modelleri ve Teknik Özellikleri

Konfor, performans veya çok yönlülük gibi detaylara göre tercih edilebilecek geniş bir SUV model yelpazesi bulunuyor. Kullanıcılar, ileri sürüş özelliklerinin yanı sıra bol miktarda oturma ve depolama alanına da yeni nesil SUV arabalarla rahatlıkla ulaşabiliyor. Artı 2 koltuk ile 7 kişilik olabilen modeller veya çeki demiri ile karavan kullanmaya olanak taşıyan SUV’lar, son yılların gözde modelleri içinde bulunuyor.

Gelin, günlük hayatta konfor ve performansı bir arada sunan 10 popüler SUV modeline yakından göz atalım.

1. Peugeot 3008

C segment bir crossover SUV olan Peugeot 3008 ; fütüristik tasarımı, benzersiz konsolu ve güncel sürüş donanımları ile dikkat çekiyor. Şerit takip asistanı, adaptif hız kontrolü, panoramik cam tavan, Focal ses sistemi benzeri özellikler taşıyan 3008, yarı otonom bir sürüş deneyimi yaşatıyor. BlueHDi GT 1.5 turbo dizel motor, 130 beygir güç ve 300 Nm tork değerleri ile dengeli bir performans sunuyor.

2. Citroen C5 Aircross

PSA Grup tarafından üretilen Citroen C5 Aircross , konfor öncelikli sürüş arayışı içinde olanlara hitap ediyor. Air süspansiyon özelliğiyle gelen C5 Aircross, çukur, tümsek ya da engebeli yol koşullarından en az şekilde etkilenmenizi sağlıyor. Benzer diz-baş mesafesine sahip paralel arka koltuklar ise araba içindeki yaşam alanını en verimli biçimde kullanabilmenize yardımcı oluyor.

3. Volkswagen T-Roc

Alman otomobil devi Volkswagen tarafından üretilen T-Roc, markanın geleneksel tasarım çizgilerini üzerinde taşıyor. Style, Life, Highline veya R-Line donanım seçenekleri ile satın alınabilen Volkswagen T-Roc , performanslı 1.5 TSI motoruyla seri ve konforlu bir sürüş vadediyor.

4. Fiat Egea Cross

Fiat Egea ailesinin en yeni üyesi Cross, yeni nesil SUV tasarımını Crossover otomobillerin çevikliği ile buluşturuyor. Dizel, benzinli veya hibrit motor seçenekleriyle tercih edilebilen Fiat Egea Cross, giriş seviyesi SUV modelleri için iyi bir alternatif oluşturuyor. Güvenlik paketiyle alınabilen Fiat Egea Cross modelleri, yarı otonom sürüş özellikleri sayesinde sürüş konforunu ve güvenliğini geliştiriyor.

5. Dacia Duster

En ucuz SUV arabalar arasında bulunan Dacia Duster, çok yönlü sürüş özellikleri ile öne çıkıyor. Arazi koşullarında oldukça yetenekli olan Duster, 4x2 veya 4x4 olarak tercih edilebiliyor. Motor seçenekleri açısından da son derece zengin olan Dacia Duster modelleri, 1.0 veya 1.3 Tce turbo benzinli ya da 1.5 Dci dizel motorlar ile yüksek performans sunuyor.

6. Mercedes-Benz GLA

Yükseltilmiş karoseri, yuvarlak hatları ve asimetrik LED stopları ile sportif bir SUV olan Mercedes-Benz GLA , performansı ile göz dolduruyor. Kompakt sürüş özelliklerini güncel donanımlarla birleştiren GLA hem yoğun şehir trafiğinde hem de uzun yolculuklarda konfordan ödün vermiyor. Hız göstergesi ile yan yana olan geniş multimedya ekranı, gece sürüşlerinde araç içi ambiyansını farklı bir seviyeye taşıyor.

7. BMW X1

Kompakt SUV araba modelleri için iyi bir seçim olan BMW X1 , günlük kullanıma konfor ve pratiklik katıyor. Farklı motor seçenekleriyle çevik bir sürüş vadeden X1, esnek sürüş modları sayesinde çeşitli kullanım gereksinimlerini başarıyla karşılıyor. Güncel modellerde yer verilen iDrive sistemi, multimedya ekranını ve donanımları kolayca yönetebilmenize olanak tanıyor.

8. Hyundai Tuscon

Popüler 5 kapılı SUV arabalar içinde yer alan Hyundai Tuscon, geniş aile arabalarından hoşlananlara hitap ediyor. 2004 yılından günümüze dört farklı jenerasyonu ile yollarda olan Tuscon, güçlü motor yapısının ve güncel sürüş donanımlarının desteğiyle SUV kullanmayı pratik bir iş haline getiriyor. Dizel 1.6 CRDi veya 1.6 Hibrit benzinli motor seçenekleri ile satın alabileceğiniz Tuscon, adaptif sürüş kontrol sistemlerinin de yardımıyla her koşulda güvende hissetmenizi sağlıyor.

9. Toyota Corolla Cross

Dünyanın en çok satan otomobillerinden biri olan Toyota Corolla, yeni nesil Cross modeliyle yeteneklerini farklı yol koşullarında sergiliyor. Modern hibrit motoruyla üst düzey yakıt tasarrufu sağlayan Corolla Cross, keskin çizgileri ile de tüm bakışları üzerine topluyor. Arazi şartlarına adapte edilen yeni Toyota Corolla, 1.8 hibrit motoru ile 100 km’de ortalama 5 litre yakıt tüketiyor.

10. Jeep Wrangler

Ağır arazi şartlarında dahi düz yolda olduğu kadar rahat ilerleyebilen Jeep Wrangler , ikonik tasarımı, 4x4 çekiş sistemi, güçlü motoru ve bağımsız süspansiyon yapısı ile off-road sürüş keyfini en üst noktaya taşıyor. Farklı şekillerde modifiye edilebilen Wrangler, 3 kapılı SUV arabalar için de iyi bir alternatif sunuyor.

SUV araba Almayı Düşünenler Nelere Dikkat Etmeli?

SUV araba segmenti geniş ürün yelpazesi ile her ihtiyaca uygun çözümler sunuyor. SUV arabaların boyutları, şehirde rahatça manevra yapmaya olanak tanıyan B veya C segment kompakt modellerden, D ya da E segment geniş aile arabalarına kadar değişiklik gösterebiliyor. Günlük kullanıma hitap eden modellere ek olarak ağır yükleri taşımaya uygun olan uzun gövdeli pick-up araba alternatifleri de bulunuyor. Sürüş dinamiklerini ve kullanım ihtiyaçlarını belirledikten sonra hayalinizdeki SUV araba modelleri arasından rahatça seçim yapabilirsiniz.

Tarzınıza, bütçenize ve ihtiyacınıza en uygun araba modellerine Borusan Next ayrıcalıklarıyla ulaşabilir, sürüş deneyimini keyifli hale getiren bir SUV modeline hemen sahip olabilirsiniz.

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