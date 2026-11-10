Emisyon nedir, sorusunun cevabı, araç yakıtının yanması sonucu egzozdan dışarı salınan zararlı gaz ve kimyasal atık bütünü, şeklinde özetlenebilir. Egzozdan salınan karbon monoksit, azot oksit, hidrokarbon ve kurum gibi zararlı gazlar hem çevreye hem de insan sağlığına zarar verebilecek niteliktedir. Bu sebeple otomotiv sektörü, araç üretim ve diğer süreçlerde emisyon oranlarını azaltmak için teknolojiler geliştirerek modern araçlarda bu sistemleri kullanmayı amaçlar. Okumaya devam ederek egzoz emisyon nedir, nasıl ölçülür, motor emisyon arızası nasıl giderilir, 2. el araç alım satımında emisyonun önemi nedir ve buna benzer soruların cevabını bulabilirsiniz.

Egzoz Emisyon Ölçümü Nedir?

Egzoz emisyon ölçümü nedir, sorusunun yanıtı ise araçların çevreye verdiği zararı denetlemek için düzenli olarak yürütülen bir uygulamadır. Araç muayenesi esnasında gerçekleştirilen bu kontroller hususi binek araçlarda ilk 3 yılın ardından her 2 yılda bir tekrarlanmak durumundadır. Hatta bu konuyla ilgili diğer tüm detayları Araç Muayenesine Hazırlık: Adım Adım Kontrol Listesi başlıklı yazımızda bulabilirsiniz.

Egzoz gazı emisyon muayenesi olarak da bilinen ölçüm sürecinde araçların havaya saldığı zararlı gazların yasal sınırın üzerinde olup olmadığını denetlenir. T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından belirlenen kurumlarca gerçekleştirilen adımlar arasında aracın hazırlanması, egzoz borusuna prob yerleştirilmesi, ölçümün gerçekleştirilmesi ve değerlendirme yer alır. Her bir adımın detaylarını aşağıdaki listede görmeniz mümkün.

Emisyon Ölçümü Adımları

Hazırlık: Araç muayenesi esnasındaki emisyon ölçümü adımında araç, emisyon cihazına yaklaştırılır ve motorun test için istenilen sıcaklığa gelmesi beklenir. Bu esnada aracın tescil belgesi ve araç sahibinin ehliyet ve kimlik belgeleri kontrol edilir. Prob Yerleştirme: Ölçümün yapılabilmesi adına aracın egzoz borusuna "prob" adı verilen özel bir cihaz yerleştirilir. Ölçüm: Emisyon ölçümü, benzinli ve dizel araçlarda farklı şekilde uygulanır. Benzinli araçlarda motor hem araç rölantideyken hem de yüksek devirdeyken çalıştırılarak gaz değerleri test edilir. Dizel araçlarda ise gaz pedalına arka arkaya üç defa basılarak duman ve partikül salınım testi yapılır. Tüm bu değerler sisteme işlenir. Değerlendirme: Elde edilen bulgular standartlara uygunsa ölçüm onaylanır. Standartların üzerinde görünen verilerde araç, muayeneden ağır kusurlu olarak çıkar. Bu durumda aracın, emisyon değerlerini düzelterek tekrar muayeneye getirilmesi beklenir.

Motor Emisyon Arızası Nasıl Giderilir?

Araçlarda emisyon nedir, konusunda en çok merak edilen bir diğer husus da arızaların çözümü ile alakalıdır. Peki, motor emisyon arızası nasıl giderilir? İşte, olası senaryolar ve çözümleri!

Emisyon Arızası Olası Sebepleri

Oksijen Sensörü Arızası: Yanmış gazlardaki oksijen miktarını ölçen sistem bozulduğunda araçta oksijen sensörü uyarısı görülebilir.

Katalitik Konvertör Tıkanması: Katalitik konvertör tıkandığında zararlı gazlar süzülemez ve aracın performansında düşüş hissedilebilir.

Dizel Partikül Filtresi Doluluğu: Dizel araçlarda kısa mesafeli sık kullanımlar partikül filtrelerinin dolmasına sebep olabilir ve bu da emisyon arızası olarak gösterilir.

EGR Valfinde Kurum Birikmesi: EGR valfi, egzoz gazını tekrar emişe yollamakla görevlidir. Bu valf kurum bağlayıp tıkandığında görevini yapamaz ve arıza verir.

Ateşleme Sorunu: Araçtaki yıpranmış ve eskimiş bujiler veya ateşleme bobinleri, silindirde çiğ yakıt kalmasına neden olabilir.

MAF veya Hortumda Kaçak İhtimali: Araç motoruna giren hava miktarı yanlış hesaplanabilir ya da vakumda kaçaklar görülür. Bu da emisyon arızasına sebebiyet verebilir.

Olası Çözümler

Egzoz emisyon hatası nedir, diye merak ediyor ve çözümü bulmak istiyorsanız aşağıdaki listeyi inceleyebilirsiniz.

Aracı OBD2 Cihazına Bağlatma: Aracınızı servise götürerek bilgisayara bağlatın ve ekrandaki hata kodunu okutun. Bu uygulama, araçtaki hangi sensörün ya da parçanın arızalı göründüğünü anında netleştirir.

Temizlik ve Yenilenme: Araçta tıkanmış parçalar varsa bunların sökülmesi ve detaylıca temizlenmesi faydalı olur. Hatta gerekli hallerde parçaları yenisiyle değiştirerek ilerleyebilirsiniz.

Arıza Kodunu Sıfırlama: Servisteki yetkililer, mekanik ve elektronik sorunları çözdükten sonra OBD2 cihazı üzerinden hata kodlarını sıfırlar.

Yüksek Devirde Kullanma: Eğer sorun dizel araçtaki tıkalı partikül filtresindeyse aracı otobanda 3000 devir üzerinde sürmek, kurumun yakılmasını sağlayabilir. Ancak tıkanıklık kalıcıysa bu çözüm de işe yaramaz.

İkinci El Araç Piyasasında Emisyon Oranlarının Önemi

Arabada emisyon nedir, konusu, ikinci el araç alım satımında da önem kazanan hususlar arasında yer alır. Araç değerlemesi, satış hızı ve yasal uygunluk gibi satışı doğrudan etkileyen unsurlar barındıran emisyon oranının, 2. el araç alışverişindeki önemini aşağıdaki tabloda görebilirsiniz.

Unsur İkinci El Araç Piyasasındaki Önemi Yasal Zorunluluklar ve Muayene Egzoz gazı emisyon ölçümünün yasal sınırlar içerisinde olması, araçların çevre mevzuatına uygunluğu açısından önemlidir. Emisyon ölçümünün yaptırılmaması veya sınır değerlerin aşılması, araç muayenesinde sorunlara ve ek onarım maliyetlerine yol açabilir. Artan Çevresel Bilinç Çevre dostu araçlara yönelik ilginin artması, düşük emisyon değerlerine sahip ikinci el otomobillerin tercih edilmesini destekleyebilir. Özellikle hibrit ve elektrikli araçlar, çevresel etkilerini azaltmak isteyen alıcılar için alternatif oluşturur. Vergi ve Maliyet Avantajı Düşük emisyonlu araçlar, bazı ülkelerde vergi ve kullanım maliyeti açısından avantaj sağlayabilir. Türkiye'de ise vergilendirme yalnızca emisyon oranına bağlı olmadığından aracın motor hacmi, türü ve diğer teknik özellikleri de değerlendirilmelidir. İkinci El Değerine Etkisi Emisyon değerlerinin yüksek olması, motor veya egzoz sistemindeki olası sorunlara işaret edebilir. Bu durum, aracın ekspertiz değerlendirmesini, satış fiyatını ve alıcıların satın alma kararını olumsuz etkileyebilir. Filo ve Sıfır Araç Politikaları Otomobil üreticilerinin düşük emisyonlu modellere yönelmesi ve şirketlerin çevre odaklı filo politikaları, ikinci el araç piyasasındaki talebi de şekillendirebilir. Özellikle düşük emisyonlu araçlara yönelik kurumsal talep, bu modellerin ikinci el piyasasındaki tercih edilme oranını artırabilir.

Sıkça Sorulan Sorular

Emisyon nasıl ölçülür?

Araçların egzoz gazı emisyon değerleri, yetkili ölçüm istasyonlarında özel cihazlar kullanılarak ölçülür. Ölçüm sırasında egzozdan çıkan gazların içeriği incelenerek aracın yasal sınır değerlere uygunluğu kontrol edilir.

İkinci el araç alımında emisyon değerleri neyi ifade eder?

ikinci el araç alımı nda emisyon değerleri, aracın çevreye saldığı zararlı gazların miktarı hakkında bilgi verir. Yüksek emisyon değerleri, motorun yanma sistemi veya egzoz sistemindeki olası sorunlara da işaret edebilir.

Emisyon değerleri normalden yüksek çıkarsa ne yapmak gerekir?

Emisyon değerlerinin normalden yüksek çıkması durumunda aracın motor, yakıt enjeksiyon ve egzoz sistemleri kontrol ettirilmelidir. Sorunun kaynağı belirlendikten sonra gerekli bakım ve onarım işlemleri yaptırılarak emisyon ölçümü tekrarlanmalıdır.

Emisyon değeri, aracın markasına ve modeline göre farklı mıdır?

Evet, emisyon değerleri aracın markasına, modeline, motor hacmine, yakıt türüne ve üretim teknolojisine göre farklılık gösterebilir. Ayrıca aracın yaşı ve bakım durumu da emisyon değerlerini etkileyebilir.

Emisyon değerinin yüksekliğinin yakıtla alakası var mı?

Evet, kullanılan yakıtın türü ve kalitesi emisyon değerlerini etkileyen unsurlar arasındadır. Kalitesiz yakıt kullanımı veya yakıtın motor içerisinde verimli şekilde yakılamaması, zararlı gaz salınımının artmasına neden olabilir.

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