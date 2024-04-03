Diferansiyel Nedir ve İşlevi Nelerdir?

Diferansiyel, motorlu taşıt grubuna giren dört ve daha fazla tekerli arabalarda, virajların dengeli ve kontrollü şekilde alınmasını sağlayan bir düzenektir. İşlevsel özellikli metal parça, mekanizmanın aksanını tamamlayan diğer bağlantı elemanları ile birlikte koordineli olarak çalışır. Bu sayede keskin virajlara girerken bile tekerlerin senkronize hareket etmesi mümkün hale gelir. Ayrıca arabalarda meydana gelebilecek komplike durumların ve kaza risklerinin önüne geçilir.

Diferansiyel Nedir?

“Diferansiyel nedir, araba için ne gibi bir önemi vardır?” sorusuna verilebilecek en açıklayıcı yanıt, yolcu ya da yük taşıyan binek otomobil, hafif ticari araba, kamyonet, panelvan, kamyon, otobüs ve tır gibi ağır vasıta türlerinin viraj alma işlevini başarıyla gerçekleştirmesine olanak tanıyan bir parçadır.

Diferansiyelin Görevi

Viraj alma ve dönüş uygulamalarının en önemli parçası, önden ya da arkadan çekişli arabalar başta olmak üzere dört çekerli arabaların da tamamında bulunur. Diferansiyelin görevi; viraja giren iç tekerlerin dönemeci tamamlayana kadar daha yavaş, dış tarafta kalan tekerlerin ise daha hızlı dönmesini uyumlu bir şekilde sağlamaktır. Bir aksın üzerinde yer alan iki tekerin devir dengesini ayarlamak diferansiyelin işidir. Kısaca özetlemek gerekirse taşıtlarda, viraja girerken tekerlerin aynı hızda dönmesini engelleyen diferansiyel, arabanın devrilmesini önler.

Diferansiyel Nasıl Çalışır?

Arka tekerleri farklı devirle döndüren diferansiyel, aynı zamanda tork artışını gerçekleştiren bir düzenektir. Yarım dişli şaftlar yardımıyla tekerlere bağlanarak iki aksın birbiriyle uyumlu olmak kaydıyla hem farklı hızlarda hem de farklı açılarda dönmesini sağlar. Şaftın devinimiyle diferansiyele iletilen hareket, diferansiyel tarafından 90 derece olacak şekilde ayarlanır ve akslara iletir. Tekerlerin kaç tur atması gerektiğini belirleyen bu önemli parçadır.