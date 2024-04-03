Conta Yanması Nedir?

Conta, motor içerisinde birbirine temas eden bölümler arasında yer alan koruyucu bir parçadır. Bu parça sağlamlığını yapısındaki metal ve seramik maddelerden alır. Bunun yanı sıra esnekliği ile iki bölümün birbirine tam olarak oturmasına yardımcı olur. Böylece motorun maksimum verimle çalışmasını sağlar. Bu verimi motor bloğu içerisine veya diğer depolara; yabancı madde, motor suyu ve motor yağı gitmesini engelleyerek, yabancı maddelerin depo içerisine karışmasını önleyerek gerçekleştirir. Silindir kapağı, yakıt ve hava karışımının buluştuğu bölümleri kapatan koruma bloğudur. Bu blok ve silindir bölmeleri arasında yer alan silindir kapak contasının işlevini yitirmesi, conta yanması olarak adlandırılır.



Conta yakma sonrası silindir bloğu içine hava yakıt karışımı dışında, motor suyu ve motor yağının girmesi kolaylaşır. Ayrıca conta, soğutma suyu deposu, yağ deposu ve diğer kapalı alanlarda da sızdırmayı ve ilgili depo içine dışarıdan yabancı madde girişini de engeller. Bu depolarda yer alan contanın işlevini kaybetmesi de conta yakmak olarak adlandırılır. “Conta yakmak nedir?” sorusunda yer alan conta yanması ifadesi mecaz anlamdadır. Parçanın işlevini yitirdiğini ve deformasyona uğradığını ifade eder. Bu olay basit bir sorun gibi görünsede, conta yanması meydana geldiği anlaşıldığında araç kenara çekilmelidir. Araba conta yakması, küçük bir parçada gerçekleşse de yüksek masraflara yol açabilir. Araç conta yakması belirtileri görüldüğünde conta yakan araba servise götürülmelidir. Kullanıma devam edilmesi motor içinde başka sorunlara da yol açar. Conta yanması maliyeti de oluşan arızalara bağlı olarak artış gösterir. Bu durumun önüne geçebilmek için hemen en yakın serviste aracınızı tamir ettirmelisiniz. Ayrıca aracınızın bakımlarını kilometre ve kullanıma bağlı olarak yıl içerisinde düzenli yaptırabilir, bu sorunun önüne geçebilirsiniz.



Conta Neden Yanar?



Aracınızın conta yakmaması için orijinal parçalar kullanmanız önerilir. Bu orijinal parçalar, motorun yüksek devirlerine ve maruz kalacağı zorlu ortam koşullarına karşı yüksek teknolojiyle üretilir. Motor içerisinde kullanılan motor yağı, yakıt, motor suyu ve antifiriz gibi ürünleri de aracınızın marka modeline uygun seçmelisiniz. Tüm bu ürünlerde yüksek verimli ve orijinal olanları seçmeniz, motor üzerinde maksimum verim almanızı sağlar. Motorun yüksek devirlerde kullanılması ve aşırı ısınması conta yanmasına yol açar. Ayrıca motor suyunun eksilmesi de conta yakma ile sonuçlanabilir. Motor suyu kullanıma bağlı olarak arada bir kontrol edilmelidir. Uzun süre kullanılan araçlar, rüzgar almıyor veya sıcak iklimde bulunuyor ise kendi soğutma sistemiyle motor suyunu soğutmaya çalışır. Bunu başaramayan bir motor ise su kaynatır. Kaynayan bu su motordaki diğer parçalara sızıntı şeklinde ilerler. Araçta yer alan contalar ise bu sızıntıdan etkilenir ve işlevini kaybeder.



Sızmaya devam eden su ve suyun tetiklediği motor yağı veya diğer maddeler silindir bloğuna, motor suyu deposuna veya yakıt deposuna doğru geçer. Kullanımı direkt olarak etkileyen conta yanması, kullanıcının araç kullanma stiliyle de ilgilidir. Kullanım stili seri ve yüksek devirli olursa araç conta yakması sorunu kısa sürede gelişir. Aracın en temel bölümü olan motor bloğundaki arıza sinyalleri de yapılan araç bakımları ve muayeneler ile anlaşılabilir. Erkenden müdahale edilen conta değişimi büyük sorunların da önüne geçer.



Conta Yanması Tamiri Nasıl Gerçekleştirilir?



Conta yanması sonucu tamir edilecek bölümün işlem maliyeti aracın marka ve modeline göre değişiklik gösterir. Bazı araç modellerinde contaya ulaşım kolayken bazılarında zordur. Gözle yapılan teşhis sonrası, silindir kapak contası basınç testi ile kontrol edilir. Bu işlemler ve aracın conta değişim işlemi yaklaşık 3 veya 4 saat sürer. Soğutma sıvısı depo kapağı, yağ deposu kapağı veya yakıt depo kapağı gibi kapak ile depoyu birleştiren contaların değişimi oldukça pratiktir. Ancak silindir kapak contası değişimi uzun zaman ve emek isteyen bir işlemdir. Silindir bloğu ile bağlantısı bulunan diğer motor parçaları ve hortumlar söküldükten sonra kapağa yüksek ısıdan dolayı eriyerek yapışmış şekilde bulunan eski conta, sıyırma işlemi ile çıkarılır. Daha sonra motora uygun silindir kapağı contası takılır ve parçalar toparlanır. Burada dikkat etmeniz gereken motora uygun ve orijinal silindir contası kullanmanızdır. Ayrıca aracınızı kullanırken motora kulak vermeniz, bakımları zamanında yaptırmanız ve ekrandaki su, yağ ikazlarını takip etmeniz oldukça önem taşır. Böylece araç arıza vermeden erken müdahale etmeniz mümkündür.



Conta Yanıksa Nasıl Anlaşılır?



Contası yanık araç, yüksek derecede ısılara ulaşır. Motorun soğutma özelliğini kısmen yitirmesi, motor hararetinin artmasına neden olur. Gösterge panelinde ilgili uyarı ikaz ışıklarını kontrol etmek, conta yanma sorununun önüne geçebilir. Yanmış conta, sızıntılara sebep olduğundan araçta kısa sürede yağ ve su bitmesi olayları görülür. Aracınızın yağ ve suyunun eksildiğini fark etmeniz conta yanmasının bir işareti olabilir. Ayrıca araç hareket etmiyorsa, conta yanmasının son seviyede olduğu anlaşılır. Bu sorunda aracın motor bloğu yabancı maddelerle dolmuştur. Silindir çalışamaz hale gelmiştir. Bunun yanı sıra yakıtın çabuk bitmesi, motor suyunun günden güne azalması ve yağ renginin değişmesi de contası yanık araçlarda görülür. Hemen aracınızı servise götürmeniz sorunun büyümesini engeller.



Silindir Kapak Contası Yanmış Aracın Belirtileri Nelerdir?



Motor bloğu ve motor kapağı arasında yer alan silindir kapak contası, motorun su kaynatması ile aşınır. Bu aşınma sonucu işlevini yitiren parça, motor bloğu içerisine yağ ve çeşitli partiküllerin girişine yol açar. Contası yanan bir araçta birbirine bağlanan bölümler arasında yalıtımın düşmesi ile motor performansı olumsuz etkilenir. Contası yanan aracın belirtileri şöyledir:



• Soğutma sıvısının sızıntı yapması, motorun su eksiltmesi veya motorun su kaynatması ile aracın motor bölümü aşırı ısınır. Motoru soğutacak soğutma sıvısı işlevini kaybettiğinden contalar hasar görür. Bu hasar sonucu motor conta yakması olayı gerçekleşir. Isınmanın devam etmesi ve araba contası yanması masraf kalemlerini artırır.

• Silindir bloğuna yabancı madde geçişi ile yakıt ve hava karışımı verimli şekilde patlama yapması engellenir. Bu sorun sonrası silindirler güç aktarmada yavaşlar. Böylece motorda bariz bir şekilde güç kaybı yaşanır.

• Aracın yağ deposunda oluşan conta yanması sonrası motor bloğu içerisinde de bu yağların görülmesi silindir contasının da yandığını gösterir.

• Araç motorunda oluşan yakıt hava yanması sonucu ortaya çıkan gazlar egzoz aracılığı ile dışarı atılır. Egzozda görülen beyazımsı duman, silindir kapak contasının yandığını belli eder. Şeffaf renkte olması gereken gaz buharı motor içine giren yabancı maddeler sonucu renk değiştirmiştir.

• Motor bloğu içinde yer alan buji parçalarının kirli olması da aracın silindir kapak contası yaktığını gösterebilir. Bujilere contanın işlevini yitirmesi sonucu yabancı maddeler ulaşmış ve yanma ile buji parçalarına işlemiştir.



Bu belirtilerden bir veya birkaçını gördüğünüzde aracınızı hemen kontrol etmeli ve servise gitmelisiniz. Böylece oluşacak masrafları minimuma indirebilirsiniz.



Conta Testi Doğru Sonuç Verir mi?



Contası yandığı düşünülen araçlara çeşitli conta testleri uygulanır. Uygulanan test kiti parça sökümü ve vakit kaybı yaşamadan conta yanması olup olmadığı hakkında kısa sürede fikir verir. Araç çalıştırıldıktan sonra motorun olması gereken ısıya ulaşması beklenir. Isı kontrolü yapıldıktan sonra, contanın bulunduğu bölgeye mavi renkli ve sızıntıyı tespite yarayan özel karışım dökülür. Gaz kaçağıbulunan bölümlerde sıvıda renk değişimleri gözlenir. Böylece olması gereken şeffaf gazların yerine başka gaz buharının ortaya çıktığı anlaşılır. Renk değiştiren sıvı, kaçak küçük boyutlarda ise yeşil; büyük boyutlarda ise sarıya döner. Böylece kaçağın boyutu hakkında da bilgi sahibi olabilirsiniz.



Conta testini yılda bir kez yapmanız önerilir. Testler arasında geçen zaman aralığında da conta yanması sorunu ile karşılaşabilirsiniz. Bunun için yılda bir kez kompresyon testi olarak adlandırılan daha kapsamlı conta yanık testini uygulamanız gerekir. Bu testte yüksek basınç, kompresör yardımı ile silindir bloğu içerisine verilir. Yüksek sıkışma ile silindir bloğundan sızıntı olup olmadığı kolaylıkla görülür. Kompresör testinin en doğru sonucu verdiği düşünülür. Bunun yanı sıra motorda yer alan çeşitli depolar ile bu depoların kapakları arasında kalan contaların aşınıp aşınmadığı bakarak kolaylıkla fark edilir. Bu contaların değişim işlemi, silindir contası değişimine göre oldukça kolaydır.



Conta Kontrolü ile Motor Aksamlarının Korunması Nasıl Sağlanır?



Conta, motor içerisinde veya yakıt deposu kapağında yer alan yalıtım malzemesidir. Contaların düzenli kontrolü ve aracın yüksek devir veya yüksek sıcaklıklarda kullanılmaması parça ömrünü uzatır. Contanın çok fazla ısınmadığından emin olmak diğer parçalarında zarar görmeyeceği anlamı taşır. Motor tüm aksamlarıyla bir bütün olarak çalışır. Böylece aracın harekete geçmesi sağlanır. Tüm parçalar birbirine contalar aracılığı ile tam olarak oturduğundan contaların motor parçalarının sağlığı için kontrol edilmesi önemlidir. Conta kontrollerini ve bakımlarını ihmal etmeniz halinde parça bütünlüğü bozulan contası yanık araba hareket etmeyebilir. “Contası yanık araba kaç km gider?” sorusunun cevabı ise “Bir kaç bin km” olarak verilir. Ancak aracınızı bu şekilde kullanmanız önerilmez.



Conta Yanması ile Karşılaşmamak için Dikkat Edin



Aracınızın rutin kontrollerini ihmal etmemelisiniz. Bu ihmaller oluşan sorunların büyümesine yol açar. Daha fazla masraf yapmamak için aracınızı çeşitli testlerle kontrol edebilirsiniz. Servislerde yapılacak testler dışında kullanım esnasında, ses ve göz ile de kontroller yapabilirsiniz. En ufak şüphe durumunda, aracınızı servise götürmeniz conta yanması motor sorunu yaşamanızı engeller. Ayrıca conta yanması sorunu zamanla aracınızın hareket etmesini engellediğinden, zor günler yaşayabilirsiniz. Bu gibi sorunlar yaşamamanız için aracınızı düzenli olarak kontrol etmeli ve ideal motor ısısında kullanmalısınız.