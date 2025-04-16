Citroen Fiyat Listesi 2025 (Güncel)

Otomotiv dünyasında köklü geçmişi, yenilikçi ruhu ve konfor odaklı tasarımlarıyla öne çıkan Citroen, yıllardır sürücülerine benzersiz bir deneyim sunmaya devam eder. 1919 yılında André Citroen tarafından kurulan marka, o günden bu yana otomobil üreticisi olmanın ötesine geçerek, kullanıcılarının yolculuk deneyimini yeniden tanımlar. Cesur tasarımları, akıllı mühendislik çözümleriyle Citroen, her zaman farklı olmayı başarmış, otomotiv sektöründe kendine özgü bir kimlik yaratmıştır.

Citroen kurulduğu yıllardan itibaren Avrupa’nın ilk seri üretim otomobilini piyasaya sürerek otomotiv endüstrisinde bir devrim yaratır. O günden bugüne kadar sürekli olarak teknolojik ilerlemelerin öncüsü olmayı başarmıştır. Marka, eş zamanlı olarak sürücülerin ve yolcuların hayatını kolaylaştıran, konforu ön planda tutan felsefeyle kendini kanıtlamıştır.

Sürüş keyfi denildiğinde akla ilk gelen markalardan biri olan Citroen, yolda geçirilen her anın rahat olmasını sağlamak için inovasyona büyük önem verir. Geliştirdiği Progressive Hydraulic Cushion (Gelişmiş Hidrolik Süspansiyon) sistemi, bozuk yollarda dahi maksimum sarsıntı emilimi sağlayarak sürüş konforunu en üst seviyeye taşır. Citroen’in yenilikçi süspansiyon teknolojisi, klasik süspansiyon sistemlerinden farklı olarak, yol tutuşunu güçlendirir. Bu özellik, özellikle uzun yolculuklarda yorgunluğu minimuma indirerek sürücülerine üst düzey konfor sunar.

Citroen'in öne çıkan bir diğer önemli özelliği ise tasarım anlayışıdır. Markanın cesur tasarım çizgileri estetikle işlevselliğin buluşma noktasıdır. Modellerin aerodinamik formları, geniş iç hacimleriyle sürücüsüne maksimum konfor alanı açar. İç mekanda kullanılan yumuşak dokulu malzemeler ve geniş cam yüzeyler sayesinde ferah atmosfer sunan Citroen, her modeliyle sürüş keyfini üst seviyeye taşır.

Citroen’in elektrikli araç konusundaki çalışmaları da markanın geleceğe yönelik vizyonunu ortaya koyar. C5 X Hybrid, e-C4, Ami gibi modeller ile sürdürülebilir ulaşımı teşvik eden Citroen, elektrikli mobiliteyi günlük yaşamın bir parçası haline getirmeyi hedefler. Yüksek menzil sunan elektrikli motorlar, düşük enerji tüketimi ve hızlı şarj imkanlarıyla Citroen, çevre dostu çözümleri de kullanıcılarına sunar.

Bir yüzyılı aşkın süredir otomobil dünyasına yön veren Citroen, her segmentte sunduğu geniş model yelpazesiyle her ihtiyaca uygun seçenek sunar. Kompakt hatchback’lerden geniş aile SUV’lerine kadar Citroen’in sunduğu eşsiz dünyayı daha yakından yazının devamında yakından inceleyebilirsiniz.

Güncel Citroen Fiyat Listesi

Citroen teknolojik donanımlarıyla öne çıkarken, fiyatlandırma konusunda da geniş skalaya sahiptir. Marka, her bütçeye hitap eden model seçenekleriyle kullanıcılarına ulaşmayı amaçlar. Farklı ihtiyaçlara yönelik araçlar sunan Citroen, sunduğu donanım seviyelerine göre rekabetçi fiyatlandırma stratejisi izler. Özellikle ekonomik yakıt tüketimi sayesinde Citroen modelleri, uzun vadede performans açısından tatmin edici bir seçenek sunar.

Citroen fiyatlarını belirleyen en önemli unsurlar arasında seçilen model, motor tipi, donanım seviyesi ve ek opsiyonlar yer alır. C3 gibi kompakt modeller şehir içi ulaşım için uygun fiyatlı seçenekler sunarken, C5 Aircross gibi SUV segmentindeki araçlar, ileri düzey teknolojiler sunarak fiyat skalasında yukarıda konumlanır. Borusan Next üzerinden Citroen ikinci el fiyatları listesine göz atarak size uygun fiyat aralığını bulabilirsiniz.

Citroen AMI Fiyatları

Citroen Ami, şehir içi ulaşımı eğlenceli hale getiren sıra dışı bir model olarak öne çıkar. Tamamen elektrikli yapısı ve ikonik tasarımıyla adeta geleceğin ulaşım çözümünü bugüne taşıyan Ami, klasik otomobil kavramını yeniden şekillendirir. Dar sokaklarda rahatça manevra yapmak, park yeri bulma stresini unutmak ve sıfır emisyonlu bir araç kullanmanın keyfini yaşamak istiyorsanız, Ami tam size göre!

Geleneksel otomobillere kıyasla ultra kompakt boyutları sayesinde, Ami şehir trafiğinde inanılmaz çeviklik sunar. Aracın sadece 2,41 metrelik uzunluğu ve hafif gövde yapısı, en dar sokaklarda dahi rahatça ilerlemenize olanak tanır. Küçük ama güçlü yapısıyla, yoğun trafikte aralardan sıyrılarak ilerleyebilir, araç kullanmanın stres yerine keyif verdiği deneyim yaşayabilirsiniz.

Tamamen elektrikli motoruyla 100 km’ye kadar menzil sunan Ami, günlük kullanım için ideal çözümdür. Sadece 3 saatte standart prizden şarj edilebilmesi, şehir içi kullanımda size büyük bir özgürlük kazandırır. Sabah işe giderken, kahve molasında veya akşam eve döndüğünüzde, şarj etme süreci zahmetsizdir. Üstelik Ami’yi kullanırken sessiz sürüş deneyiminin keyfini çıkarabilir, gürültüsüz ulaşım çözümüne sahip olmanın ayrıcalığını yaşayabilirsiniz.

Citroen Ami, minimalist tasarımıyla şehir içinde bakışları üzerine çeker. Simetrik gövde yapısı, karşılıklı açılan kapıları ve geniş cam yüzeyleri sayesinde hem dışarıdan farklı bir estetik sunuyor hem de içeride ferah bir atmosfer yaratır. Klasik otomobillerden sıkıldıysanız, Ami tam anlamıyla ezber bozan bir seçenektir.

Dışarıdan küçük görünebilir, ancak içine girdiğinizde ergonomik yaşam alanıyla karşılaşırsınız. Yüksek oturma pozisyonu sayesinde yolu geniş bir açıyla görebilir, kolay giriş-çıkış imkanı sayesinde pratik kullanım deneyimi yaşayabilirsiniz.

Günümüzün en büyük sorunlarından biri olan yakıt maliyetleri ve çevre kirliliğine karşı Citroen Ami harika bir çözüm sunar. Elektrikli yapısıyla yakıt masrafını sıfıra indirirken, düşük bakım maliyetleriyle de cebinizi korur. Üstelik sıfır karbon salınımı sayesinde doğaya katkıda bulunurken, şehir içi sürüşlerde yeşil ulaşımın bir parçası olabilirsiniz. Modelin sıfır fiyatları ise aşağıdaki gibi sıralanır:

Araç Modeli Şubat 2025 Fiyatı AMI 6 Kw Elektrik Motor One 449.000 TL AMI 6 Kw Elektrik Motor Pepsi 459.000 TL AMI 6 Kw Elektrik Motor Tonic 459.000 TL

Citroen C4 Fiyatları

Citroen C4, geleneksel hatchback modellerine farklı soluk getiren, SUV dinamiklerini kompakt gövdede sunan yenilikçi bir otomobildir. Güçlü duruşu, akıcı hatları ve üstün konfor özellikleriyle hem şehir içinde hem de uzun yolculuklarda farkını hissettiren C4, sürüş keyfini en üst seviyeye çıkarıyor. Eğer şık, konforlu ve teknolojik bir otomobil arıyorsanız, C4 size aradığınız her şeyi sunmaya hazır!

Araç kaslı duruşu ve sportif çizgileriyle ilk bakışta kendine hayran bırakır. Yüksek burun yapısı, geniş omuz çizgileri ve keskin far tasarımı, arabaya güçlü kimlik verir. SUV’lerden ilham alan yerden yüksek yapısıyla yolda daha güvenli hissetmenizi sağlarken, coupe tarzındaki tavan eğimi ise sportif hava katar.

Citroen’in konfor konusundaki uzmanlığı, C4’ün her detayında kendini gösterir. Geniş iç hacmi, ergonomik koltuk tasarımı aracılığıyla yolcular için üst düzey bir konfor sunar. Uzun yolculuklarda dahi yorulmadan keyifli sürüş deneyimi yaşayabilir, geniş diz mesafesi sayesinde rahatça seyahat edebilirsiniz.

Yolculuğunuzu daha da keyifli hale getirmek için Advanced Comfort koltuklar, ekstra destek sağlayarak vücudunuza tam uyum sağlar. Seyahatinizin her anında rahat edebilir, aracınızı adeta salon konforunda kullanabilirsiniz.

Citroen C4, sürüşü güvenli hale getiren gelişmiş teknolojilerle donatılmış bir modeldir. Geniş dokunmatik multimedya ekranı, sezgisel bir kullanım sunarken Apple CarPlay ve Android Auto desteği sayesinde telefonunuzu kolayca entegre edebilirsiniz. Müzik dinlerken, navigasyonu kullanırken veya eller serbest arama yaparken teknolojinin tüm nimetlerinden faydalanabilirsiniz.

Geniş bagaj hacmi, günlük kullanımda eşyalarınızı rahatça taşımanızı sağlar, katlanabilir arka koltuklar sayesinde alanı ihtiyacınıza göre genişletebilirsiniz. İster aile otomobili olarak kullanın, ister iş seyahatlerinizde konforlu bir yol arkadaşı olarak tercih edin, C4 her koşulda beklentilerinizi fazlasıyla karşılar. Citroen C4 ikinci el fiyatları listesine göz atarak bütçenize uygun aracı seçebilirsiniz. Aşağıda C4’ün sıfır fiyatlarını bulabilirsiniz:

Araç Modeli Şubat 2025 Fiyatı C4 1.2 PureTech 130 HP You 1.510.000 TL C4 1.2 PureTech 130 HP Max 1.620.000 TL C4 1.2 MHEV 136 HP e-DCS6 Max 1.660.000 TL

Citroen e-C4 Fiyatları

Gelecek, elektrikli otomobillerle şekillenirken Citroen de bu dönüşümde önemli rol oynar. e-C4 sıfır emisyonlu sürüşü ve benzersiz konfor özellikleriyle modern sürücülerin tüm beklentilerini karşılar. Model geleneksel C4 modelinin dinamik hatlarını korurken elektrikli otomobilin sunduğu modern dokunuşları da üzerinde taşır. Mavi detaylar, aracın tamamen elektrikli kimliğini vurgularken, yüksek aerodinamik yapısı sürtünmeyi azaltarak menzili en üst seviyeye çıkarır.

Yerden yüksek yapısı sayesinde SUV tarzında bir sürüş hissi sunan e-C4, keskin LED farları ve akıcı tavan çizgisiyle yolda dikkatleri üzerine çeken tasarıma sahiptir. Şehir içinde veya uzun yolda her zaman prestijli bir görünüme sahip olmak istiyorsanız, e-C4 modelini tercih edebilirsiniz. Model, elektrikli motoru sayesinde sıfır emisyon ile çevre dostu bir sürüş deneyimi sunarken, titreşimsiz sürüş özelliğiyle de üst düzey konfor sağlar. 136 beygir gücündeki motoru, anlık tork üretimi sayesinde seri hızlanır, akıcı sürüş deneyimi yaşamanıza imkân tanır.

Elektrikli otomobilin sessizliğiyle sabah erken saatlerde veya gece geç saatlerde dahi konforlu şekilde yolculuk yapabilirsiniz. Eğer şehir içindeki trafiği daha keyifli ve stressiz bir hale getirmek istiyorsanız, e-C4’ün gücünden yararlanabilirsiniz. Ortalama 350 km’yi aşan WLTP menziliyle günlük kullanım için fazlasıyla yeterli bir performans sunar. 100 kW DC hızlı şarj desteği sayesinde sadece 30 dakikada %80’e kadar şarj olur. MyCitroen uygulaması sayesinde batarya seviyenizi uzaktan takip edebilir, şarj sürelerinizi planlayarak günlük rutininizi aksatmadan elektrikli sürüşün keyfini sürebilirsiniz.

Orta konsolda yer alan 10 inçlik geniş multimedya ekranı, Apple CarPlay ve Android Auto desteğiyle yolculuklarınızı daha keyifli hale getirir. Direksiyon arkasındaki dijital gösterge paneli sürüş bilgilerini anlık olarak takip etmenizi sağlar. E-C4, yakıt maliyetlerini sıfıra indirirken, bakım masraflarını da minimize eden bir yapıya sahiptir. Motor yağ değişimi, filtre bakımları veya yakıt maliyetleriyle uğraşmak istemiyorsanız, ekonomik avantajlarından faydalanabilirsiniz.

Araç Modeli Şubat 2025 Fiyatı e-C4 115 KW Max 1.550.000 TL

Citroen C4 X Fiyatları

C4 X modeli sedan ve SUV arasında denge kurarak her ihtiyaca hitap eden bir seçenek olarak öne çıkar. Klasik sedanlardan farklı bir tarz arıyorsanız, ancak SUV konforundan da vazgeçmek istemiyorsanız, C4 X modelini tercih edebilirsiniz.

C4 X, Citroen’in yenilikçi tasarım anlayışını en iyi yansıtan modellerden biridir. Geleneksel sedan çizgilerinin ötesine geçen bu model, coupe tarzındaki sportif tavan yapısı, güçlü duruşuyla her açıdan göz alıcıdır. Markanın karakteristik LED farları ve geniş ızgara tasarımı dikkat çeker. Arka bölümde ise C harfi şeklinde konumlandırılmış LED stop lambaları modern görünüm sağlar. Yerden yüksek yapısı sayesinde hem SUV hissiyatı sunan hem de uzun yolculuklarda ekstra konfor sağlayan C4 X, dinamik bir sürüş deneyimi arayanların vazgeçilmezidir.

Citroen’in konfor odaklı tasarım anlayışı, C4 X modelinde de kendini net olarak gösterir. Geniş diz ve baş mesafesi, tüm koltuklarda oturanların rahat yolculuk yapmasını sağlarken, yumuşak malzemelerle kaplı iç mekân premium hissiyat yaratır. 510 litrelik bagaj hacmi ile segmentinde oldukça iddialı bir kapasiteye sahiptir. Aile kullanımı için geniş bir bagaj arıyorsanız, C4 X’in sunduğu alan fazlasıyla yeterli olacaktır.

Markanın benzersiz Progressive Hydraulic Cushion® süspansiyon sistemi, yoldaki çukur ve engebeleri hissettirmeden absorbe eder. Böylelikle sürüşü adeta süzülme deneyimine dönüştürür. Düşük yol sesi seviyesi ve yumuşak süspansiyon sistemi sayesinde, gündelik kullanımlarda rahatlığı ön planda tutar. Citroen C4 X ikinci el fiyatları içinden seçim yapmak üzere Borusan Next’e göz atabilirsiniz.

Araç Modeli Şubat 2025 Fiyatı c4 X 1.2 PureTech 130 HP You 1.520.000 TL c4 X 1.2 PureTech 130 HP Max 1.610.000 TL

Citroen e-C4 X Fiyatları

Sessiz bir şekilde trafikte akıp gitmek, her an konforun tadını çıkarmak istiyorsanız, Citroen e-C4 X modelini kesinlikle incelemelisiniz. Klasik sedan çizgilerinin dışına çıkan araç SUV karakteriyle güçlenen dinamik bir tasarıma sahiptir. Yüksek sürüş pozisyonu ve şık coupe tarzındaki eğimli tavan çizgisi, modern duruş katar. Ön yüzünde elektrikli ruhunu vurgulayan mavi detaylar ve aerodinamik hatlarıyla dikkatleri üzerine çeken bir otomobildir. Arka kısımda çarpıcı LED stop lambaları, aracın modern çizgisini tamamlar. Fütüristik tasarım arıyorsanız, e-C4 X sizi ilk görüşte etkileyecektir.

Elektrikli motorun sunduğu anlık tork sayesinde, ışıklardan hızlı kalkışlar yapabilir ve akıcı bir sürüş deneyimi yaşayabilirsiniz. Citroen’in ünlü Advanced Comfort süspansiyon sistemi sayesinde, bozuk yollarda dahi yumuşak bir yolculuk sizi bekler. Elektrikli araç olmasına rağmen, e-C4 X, geniş iç hacminden ödün vermez. Arka koltuklarda uzun yolculuklarda bile rahat edebileceğiniz ferah diz mesafesi, yumuşak döşemeler ve 500 litrelik geniş bagaj hacmiyle her ihtiyacınıza cevap verir. Isıtmalı koltuklar ve direksiyon, özellikle soğuk kış günlerinde konforunuzu artırırken, sessiz klima sistemi aracın huzurlu atmosferini bozmadan ideal sıcaklığı sağlar.

Elektrikli araç kullanmanın avantajlarını düşündüğünüzde, Citroen e-C4 X size büyük bir özgürlük sunar. 54 kWh batarya kapasitesi sayesinde WLTP normlarına göre 360 km’ye kadar menzil verir. Yani günlük işlerinizi halletmek, hafta sonu kaçamakları yapmak veya uzun yola çıkmak için yeterli bir menzil sizi bekler. Hızlı şarj desteğiyle sadece 30 dakikada bataryanın %80’ini doldurabilirsiniz.

Araç Modeli Şubat 2025 Fiyatı e-C4 X 115 KW Max 1.540.000 TL

Citroen C5 Aircross Fiyatları

Citroen C5 Aircross, beklentilerinizin ötesine geçerek segmentinde rakipsiz konfor deneyimi sağlar. Hem şehir içinde hem de uzun yolda teknolojiyi hissetmek isteyenler için tasarlanan model, dinamik tasarımıyla her yolculuğu keyifli maceraya dönüştürür. Uzun yolculuklarda rahat etmek, şehir içinde SUV’un yüksek sürüş pozisyonunun avantajlarını yaşamak istiyorsanız, C5 Aircross size göre olabilir.

C5 Aircross, SUV dünyasında fark yaratmayı başaran cesur tasarımıyla beğenileri toplar. Markanın imzası haline gelen çift katmanlı LED farlar, kaslı kaput yapısı ve aerodinamik çizgileriyle oldukça şık bir görünüm sunar. Yan profilde dikkat çeken büyük jantlar, C5 Aircross’un yola sağlam basan duruşunu vurgular. Tamponlardaki Airbump detayları, araca hem estetik hem de dayanıklılık kazandırır.

Model büyük aileler ve sık sık yolculuk yapanlar için modüler iç mekân tasarımına sahiptir. Bağımsız kaydırılabilen ve katlanabilen üç arka koltuk sayesinde, ihtiyacınıza göre iç hacmi genişletebilir, eşyalarınızı daha rahat taşıyabilirsiniz. 580 litreden 720 litreye kadar genişletilebilen bagaj hacmi, tatil planlarınızda veya büyük alışverişlerde ihtiyacınız olan alanı fazlasıyla sağlar. Geniş cam tavan sayesinde, aracın içi ferah yaşam alanına dönüşür.

1.5 BlueHDi dizel motor, düşük yakıt tüketimiyle uzun yolculuklar için benzersiz bir seçenek sunar. Hibrit versiyon ise elektrik ve benzinli motorun avantajlarını birleştirerek, ekonomik bir sürüş deneyimi vadeder. Ayrıca EAT8 otomatik şanzıman, vites geçişlerini pürüzsüz hale getirerek sürüş keyfini üst seviyeye taşır.

Şık SUV’yi uygun fiyatlarla almak istiyorsanız, Borusan Next’in ikinci el Citroen C5 Aircross seçeneklerini değerlendirebilirsiniz. Citroen C5 Aircross ikinci el fiyatları , hem ekonomik hem de konforlu bir sürüş deneyimi arayanlar için cazip fırsatlar sunar.

Araç Modeli Şubat 2025 Fiyatı C5 Aircross 1.5 BlueHDi 130 HP Shine 1.895.000 TL C5 Aircross 1.5 BlueHDi 130 HP Shine (Advanced Comfort Koltuklar) 1.910.000 TL C5 Aircross 1.5 BlueHDi 130 HP Shine Bold 2.015.000 TL C5 Aircross 1.2 Hybrid 136 HP E-Series 2.014.000 TL

Citroen, her sürücünün ihtiyacına hitap eden geniş bir model yelpazesi sunar. İster şehir içi kullanımda rahatlık arayan bir Citroen C3, ister uzun yolculuklarda konforu ön planda tutan bir Citroen C5 Aircross arıyor olun, Borusan Next’te size en uygun Citroen modeline kolayca sahip olabilirsiniz.

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