Chery Tiggo 8 Pro yakıt tüketimi, seçilen motor türüne, sürüş moduna ve kullanım alışkanlıklarına göre farklılık göstermekle birlikte fabrika verileri kapsamında ortalama olarak 8,1 L/100 km olarak belirtilmektedir. Ayrıca Chery Tiggo 8 Pro yakıt tüketimi ne kadar, sorusunun cevabı, şehir içi ve şehirler arası yolculuklarda da farklılık gösterecektir. İşte, karşınızda Chery Tiggo 8 Pro uzun yol yakıt tüketimi ve şehir içi yakıt tüketimi!

Şehir İçi: Şehir içinde yoğun trafik koşulları ve dur-kalklarda Chery Tiggo 8 Pro yakıt tüketimi fabrika verisi 10 L/100 km'dir. Gerçek kullanıcı deneyimini kapsayan kısa mesafeli veya yoğun trafik kullanımı göz önünde bulundurulduğunda bu oran 10,9 ila 12 L/100 km'ye kadar varabilir.

Şehirler Arası: Chery Tiggo 8 Pro'nun şehirler arası yakıt tüketimi fabrika verilerine göre 6,5 - 7,5 L/100 km olarak belirtilir. Gerçek kullanımlarda ise bu oran 8,6 L/100 km'yi de görebilir.

Karma: Şehir içi ve şehirler arası yolculukların ortalama yakıt tüketimi ise markanın resmi verilerine göre 7,5 ila 8,1 L/100 km olarak belirtilmektedir.

Chery Tiggo 8 Pro Yakıt Tüketimi Hakkında

Büyük bir SUV olan Chery Tiggo 8 Pro, 1.6 TGDI turbo benzinli motoru, 7 ileri DCT şanzımanı ve 7 koltuklu geniş iç hacmiyle özellikle aileler arasında sıklıkla tercih edilmekte. Şehir içi ve şehirler arası yaklaşık olarak 7,5 ile 8,1 litre arası bir yakıt tüketimi bulunan bu araç, otoyollardaki yüksek hızlı sürüşlerde 6,5-7,5 litreleri de görebilir. Boş ağırlığı yaklaşık 1700 kg olan bu dev SUV modelin yakıt tüketiminin, gerçek kullanımlarda fabrika verisinin biraz üzerinde kalması muhtemel. Özellikle şehir içlerindeki yoğun dur-kalklı trafiklerde 11-12 L/100 km seviyeler görülebilir. Ancak genellikle yüksek hızda seyredilen uzun yolculuklardaki Chery Tiggo 8 Pro yakıt tüketimi ise 6,2 ila 7,5 litrelere kadar düşebilmekte. Aşağıdaki tabloda Chery Tiggo 8 Pro'nun şehir içi ve şehirler arası yakıt tüketimi, WLTP ve gerçek kullanıcı bilgisi olarak incelenebilir.

Sürüş Koşulları WLTP Verileri (L/100 km) Gerçek Kullanım Tahmini (L/100 km) Şehir içi (düşük hız) 10,5 11-12 Orta hızda sürüş 7,7 8-9 Şehirler arası (yüksek hız) 7,0 6,2-7,5 Otoyol (çok yüksek hız) 8,3 8-10 Karma (ortalama) 8,1 9-11

Chery Tiggo 8 Pro Yakıt Tüketimini Etkileyen Unsurlar

1.6 litre TGDI turbo benzinli motorla piyasaya sürülen Chery Tiggo 8 Pro; şanzımanı, çekiş sistemi, torku, gücü ve performansı ile sevilen SUV'ler arasında yer alıyor. Farklı donanım paketleri de bulunan 8 Pro ile özellikle uzun yolculuklarda konfor ve performans bir araya gelerek hem sürücü hem de yolcular için rahatlık ön plana çıkabiliyor. Chery Tiggo 8 Pro ortalama yakıt tüketimini etkileyen ana unsurlar arasında ise hız, kullanım alışkanlıkları, araçtaki yük miktarı ve yol şartlarını saymak mümkün. Aşağıdaki listede bu unsurların açıklamalarını da görebilirsiniz.

Sürüş Hızı: Aracın giderek artan hızlarda kullanılması, aracın önünde gelen havayı itmek için gereken kuvveti de otomatik olarak artırır. Örneğin aracın hızını iki katına çıkardığınızda hava direnci dört kat artar ve bu direnci yenmek için motor daha fazla güç üretir. Bu da yakıt tüketimini artırır.

Kullanım Alışkanlıkları: Aniden hızlanmak, durmak ya da aracı uzun süre yüksek devirde kullanmak gibi alışkanlıklar, 1,7 tonluk Chery Tiggo 8 Pro gibi bir araç için yakıt sarfiyatını doğrudan etkileyen önemli bir unsurdur.

Dış Şartlar: Klima kullanımı ve lastik basıncı gibi unsurlar aracın motoruna daha fazla yük bindireceği veya yuvarlanma direncini etkileyeceği için aracın daha fazla yakıt sarf etmesine yol açabilir. Örneğin soğuk ya da sıcak havalardaki yoğun klima kullanımı sebebiyle yakıt tüketiminin artması mümkün. Bunun yanı sıra yüksek lastik basıncı durumlarında da lastiğin yere dokunan yüzeyi azalacağı için yuvarlanma direnci düşer ve yol tutuşu azalır. Bu da aracın istenen hızda ve devirde gidememesine ve dolayısıyla da daha fazla yakıt tüketmesine sebep olabilir.

Araç Ağırlığı: Chery Tiggo, boş ağırlığı yüksek bir araç olduğu için yolcular ve bagajlar da eklendiğinde ağırlık artıyor. Bu sebeple özellikle ilk kalkışlarda ve dur-kalk trafikte motor daha fazla güç üretmek zorunda kalarak yakıt tüketimini olumsuz etkiliyor.

İkinci El Chery Tiggo 8 Pro Yakıt Tüketimi Değişir mi?

İkinci el Chery Tiggo 8 Pro'nun yakıt tüketimi, aracın mekanik ve elektronik durumuna göre değişkenlik göstermekle birlikte sıfır Chery Tiggo 8 Pro fabrika yakıt tüketiminden çok farklı olmayacaktır. Ancak aracın kilometresi, motor performansı ve lastik durumu gibi faktörler yakıt sarfiyatını doğrudan etkileyebilir. Özellikle düzenli bakımları yapılmamış, hava filtresi kirlenmiş ya da buji ve ateşleme sisteminde sorun bulunan ikinci el araçlarda yakıt tüketimi artabilir. Bununla birlikte lastik basıncının önerilen seviyenin altında olması ve aracın sürekli yoğun trafikte kullanılması da tüketim değerlerini yükseltebilir. Dolayısıyla ikinci el Chery Tiggo 8 Pro satın alırken yalnızca kilometre ve model yılına değil, aracın genel mekanik durumuna da dikkat edilmesi önerilir. Detaylı ekspertiz sürecinden geçmiş ve mekanik açıdan sorunsuz bir Chery Tiggo 8 Pro, fabrika verilerine yakın yakıt tüketimi performansını uzun yıllar koruyabilir. Böyle bir Chery Tiggo için Borusan Next Araba Al sayfasındaki filtreleri kullanarak modelleri incelemeye başlayabilirsiniz.

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Sıkça Sorulan Sorular

Chery Tiggo 8 Pro yakıt deposu kaç litre?

Chery Tiggo 8 Pro'nun yakıt deposu kapasitesi 51 litredir. Benzinli motorla çalışan bu SUV modelinin tek depo ile katedebileceği mesafe, sürüş koşullarına ve ortalama yakıt tüketimine göre değişiklik gösterebilir.

Chery Tiggo 8 Pro 100 km'de kaç litre yakar?

Chery Tiggo 8 Pro, karma kullanımda yaklaşık 8,1 L/100 km yakıt tüketimine sahiptir. Ancak şehir içindeki yoğun trafikte bu oran 11-12 litreye kadar yükselebilirken uygun uzun yol koşullarında 6,2-7,5 litre seviyelerine düşebilir.

Chery Tiggo 8 Pro bir depo ile kaç kilometre gider?

Chery Tiggo 8 Pro, 51 litrelik yakıt deposu ve 8,1 L/100 km ortalama tüketim değeri üzerinden hesaplandığında teorik olarak yaklaşık 630 kilometre yol kat edebilir. Gerçek menzilin; trafik yoğunluğu, sürüş hızı, yol şartları ve araçtaki yük miktarına göre değişebileceğini unutmayın.

Chery Tiggo 8 Pro uzun yolda ne kadar yakar?

Chery Tiggo 8 Pro uzun yol yakıt tüketimi, sürüş hızına ve yol koşullarına bağlı olarak yaklaşık 6,2-7,5 L/100 km seviyelerinde olabilir. Özellikle sabit hızda yapılan yolculuklarda şehir içi kullanıma kıyasla daha düşük yakıt tüketimi elde edilebilir.

Chery Tiggo 8 Pro ekonomik bir araç mı?

Chery Tiggo 8 Pro, 7 koltuklu geniş iç hacmi ve 1.6 TGDI turbo benzinli motoruyla konfor ve performansı bir arada sunan SUV modellerinden biridir. Yakıt ekonomisi açısından değerlendirildiğinde bu SUV, daha küçük ve hafif araçlara kıyasla yüksek tüketim değerlerine sahip olabilir. Ancak değerlendirmenin, araç boyutları, motor gücü ve sunduğu kullanım alanı göz önünde bulundurularak yapılması önerilir.