Chery Fiyat Listesi 2025 (Güncel)

Günümüz otomotiv dünyasında, bir markanın başarısı yalnızca ürettiği araçların teknik özellikleriyle değil, aynı zamanda sunduğu deneyim ve gelecek vizyonuyla da ölçülür. Chery de tam olarak bu noktada, kendine özgü kimliğiyle dikkat çeken bir markadır. 1997 yılında kurulan Chery Automobile, kısa sürede yerel pazarda sağlam bir yer edinmenin ötesine geçerek, uluslararası arenada da adından söz ettiren bir oyuncu haline geldi. Marka ulaşılabilir teknolojiyi baz alan çözümleriyle, otomobil tutkunlarının yanı sıra günlük kullanıcıların da beklentilerini karşılamayı hedefler.

Chery’nin temel felsefesi, herkes için kaliteli ulaşım anlayışı üzerine kuruludur. Bu anlayış, markanın ürün yelpazesine de yansır. Teknolojik açıdan son derece donanımlı araçlarıyla Chery, büyük ilgi görür. Chery araçları sadece bir ulaşım aracı olmanın ötesine geçerek, siz ve sevdikleriniz için keyifli yolculuklar sunmayı amaçlar.

Markanın küresel başarısının ardında, inovasyona ve Ar-Ge’ye yaptığı büyük yatırımlar yatar. Özellikle son yıllarda elektrikli ve hibrit araç teknolojilerine odaklanarak, sürdürülebilir gelecek için adımlar atar. Bu geliştirmeler, Chery’yi yeşil teknolojinin öncülerinden biri olarak da konumlandırır. Yenilikçi teknolojileriyle marka, otomotiv endüstrisinin geleceğine yön veren aktörlerinden biri haline gelmiştir.

Tasarım anlayışındaki modern çizgiler ise Chery’nin bir diğer güçlü yönüdür. İnce düşünülmüş iç mekanlarıyla Chery araçları, estetikle fonksiyonellik arasında pratik denge kurmayı başarır. Bu tasarım yaklaşımı, markanın genç ve dinamik hedef kitlesiyle de uyumlu şekilde örtüşür. Kokpitte yer alan kullanıcı odaklı özellikleriyle marka, günlük yaşamın zorluklarını kolaylaştırır.

Chery Hangi Ülkenin Markası?

Dünya çapında tanınan önemli bir otomobil üreticisi olan Cherry Çin merkezli bir markadır. 1997 yılında Çin’in Anhui eyaletinde kurulan Chery Automobile kısa sürede pazarda önemli bir oyuncu haline gelmiştir. Marka, özellikle teknolojik açıdan rekabetçi araçlarıyla dikkat çekerek, Çin’in otomotiv endüstrisinde öncü konuma ulaştı. Chery’nin başarısı, yalnızca Çin’de değil, uluslararası pazarlarda da kendini gösterdi. Marka bugün dünyanın birçok ülkesinde satış ve servis ağına sahiptir.

Chery, Çin’in otomotiv devi olmanın yanı sıra, küresel bir marka olma yolunda da önemli adımlar atar. Marka, Avrupa başta olmak üzere birçok bölgede faaliyet gösterir ve bu pazarlara özel çözümler geliştirir.

2025 Güncel Chery Fiyat Listesi

Chery araçlarının fiyatları, birçok faktöre bağlı olarak değişkenlik gösterebilir. Yapılan fiyatlandırma, markanın sunduğu teknolojik donanımlardan modelin segmentine kadar birçok farklı unsurdan etkilenir. Chery, farklı segmentlerde geniş bir model yelpazesine sahip olduğu için, baz donanımdan premium seviyeye kadar çeşitli seçenekler sunar. Araçların sahip olduğu güvenlik sistemleri, multimedya özellikleri ve sürüş destek sistemleri fiyat farkını oluşturan temel etkenler arasındadır. Özellikle Chery’nin bütçe dostu araçları, geniş kitleye hitap ederken, lüks modelleri de fiyat skalasında üst segmentlere uzanır.

Markanın dayanıklı araçları, ikinci el alıcılar için cazip seçenek oluşturur. Chery ikinci el fiyatları, aracın yaşı, kilometre durumu, bakım geçmişi ve genel kondisyonuna göre değişiklik gösterir. Yeni modellerdeki teknolojik yenilikler ve elektrikli araçlara olan ilginin artması, ikinci el piyasasında da bu modellere olan talebi artırır. Chery modellerinin servis ağı ve yedek parça bulunabilirliği gibi faktörler, ikinci el değerini doğrudan etkileyerek kullanıcıların satın alma kararlarını şekillendirebilir.

Chery Tiggo 7 Pro Max Fiyat Listesi ve Özellikleri

Chery Tiggo 7 Pro Max, otomobil tutkunlarının beklentilerini fazlasıyla karşılayan, özel bir SUV modelidir. Performans, konfor ve güvenlik açısından da kullanıcılarına üst düzey deneyimler vadeder. Araç ilk bakışta dikkat çeken modern ve sportif bir tasarıma sahiptir. Ön tarafta yer alan agresif ızgara, LED teknolojisiyle donatılmış farlar, aracın yollarda kendinden emin duruş sergilemesini sağlar. Yan profilde ise keskin çizgiler, şık jantlarla dengeli orantılar kurmasıyla dikkat çeker. Arka tarafta ise LED stop lambalarına eşlik eden sportif tampon tasarımı, aracın modern kimliğini tamamlar.

Aracın iç mekanı, premium deneyim düşünülerek tasarlanmıştır. Yüksek kaliteli malzemeler, ergonomik koltuklar, uzun yolculuklarda dahi konforu garanti altına alır. Deri döşemeli koltuklar ve çift bölgeli klima sistemi gibi detaylar, lüks hissini artırır. Arka koltuklarda özenle hazırlanan geniş bacak mesafesi, yolcuların rahat etmesine yardımcı olur.

Apple CarPlay ve Android Auto uyumlu büyük dokunmatik ekran, kablosuz şarj, premium ses sistemi bulunur. Sürücü yardım sistemleri (ADAS) ile donatılan Tiggo 7 Pro Max, otomatik acil frenleme, kör nokta uyarısı gibi özelliklerle güvenliğinizi artırır.

1.6 litrelik turboşarjlı benzinli motoruyla Tiggo Pro 7 Max farkını ortaya koyar. Motor, 197 beygir güç ve 290 Nm tork üreterek güçlü performans sunar. 7 ileri çift kavramalı otomatik şanzıman ile birlikte hem dinamik bir sürüş hem de düşük yakıt tüketimi sunar. Ek olarak araçta farklı sürüş modları arasından birini seçebilirsiniz. Modlar, yol koşullarına göre aracın davranışını özelleştirmenize olanak tanır.

Chery Tiggo 7 Pro Max, sürüş dinamikleri açısından da oldukça başarılıdır. Bağımsız süspansiyon sistemi, engebeli yollarda oluşan sarsıntıları emer. Direksiyon hassasiyeti aracın sportif karakterini destekler. Yerden yüksekliği sayesinde, zorlu yol koşullarında dahi güvenle ilerleyebilirsiniz. Bu özellikler, Tiggo 7 Pro Max’i macera dolu yolculuklar için de doğru yol arkadaşlarından biri haline getirir.

Chery Tiggo 7 Pro Max, geniş bagaj hacmiyle de dikkat çeker. Normal kullanımda 475 litre olan bagaj hacmini, arka koltukları katlayarak 1.500 litreye kadar çıkarabilirsiniz. Özellikle uzun yolculuklar veya büyük eşyaların taşınması gereken durumlar için büyük avantaj sağlar. Bagaj kısmında konumlanan düzenleyiciler ve ekstra depolama alanları, pratik kullanım imkanı verir.

Euro 6 emisyon standartlarına uygun olan araç, düşük CO2 emisyonuyla çevreye duyarlıdır. Üstün yakıt verimliliği sayesinde bütçenize katkıda bulunur. Lüks, konfor, performans ve güvenliği bir araya getiren model, sınıfının en iddialı modellerinden biri olarak öne çıkar. Modern bir SUV arıyorsanız, Chery Tiggo 7 Pro Max kesinlikle değerlendirmeniz gereken bir modeldir. Aşağıda modelin sıfır fiyatlarına göz atabilirsiniz:

Araç Modeli Şubat 2025 Fiyatı Tiggo 7 Pro Max Intelligent 2.010.000 TL Tiggo 7 Pro Max Exceptional 2.180.000 TL

Chery Tiggo 8 Pro Max Fiyat Listesi ve Özellikleri

Chery, son yıllarda SUV segmentinde büyük atılımlar yaparak küresel pazarda kendine sağlam yer edindi. Bu atılımın en dikkat çekici modellerinden biri de Chery Tiggo 8 Max’dir. Prestijli sürüş deneyimi arayanlar için tasarlanan model, güçlü motoru, yenilikçi teknolojileri ve üst düzey donanımıyla segmentinde fark yaratır.

Model, ilk bakışta heybetli tasarımıyla bakışları üzerine çeker. Geniş ön ızgara, aracın premium kimliğini vurgularken, keskin hatları ona dinamik görünüm kazandırır. Krom detaylı gövdeye entegre çizgiler sayesinde lüks SUV algısını güçlü şekilde hissettirir. Büyük jant seçenekleri ve kaslı çamurluk tasarımıyla da yolda etkileyici duruş sergiler.

Tiggo 8 Max'in iç mekanı ferahlık ve lüks kavramlarını bir araya getirir. Yüksek kaliteli deri döşemeler, soft-touch malzemeler; dış tasarımdaki premium hissini içeri taşır. 7 koltuklu oturma düzeni, geniş aileler için büyük avantaj sağlar. Ön koltuklar ısıtmalı olarak sunulurken, arka koltuklarda da geniş bacak mesafesi ve baş desteği bulunur. Arka koltukların kolayca katlayarak bagaj hacmini ihtiyaca göre genişletebilirsiniz. Normal kullanımda 193 litre olan bagaj hacmi, üçüncü sıra koltuklar katlandığında 889 litreye, tüm koltuklar katlandığında ise 1.930 litreye kadar çıkabilir.

Orta konsolda 12.3 inç dokunmatik multimedya ekranı yer alır. Apple CarPlay ve Android Auto desteği sayesinde telefonunuzu kolayca bağlayabilir, yolculuklarınızı keyifli hale getirebilirsiniz. Dijital gösterge paneli, ergonomik direksiyon da sürüş konforunu artıran detaylardan sadece birkaçıdır.

Kaputun altında yatan 1.6 TGDI turbo beslemeli benzinli motoruyla güçlü bir performanslara imza atar. 197 beygir gücü ve 290 Nm tork, aracın her yolculukta akıcı sürüş deneyimi yaşatmasını sağlar. 7 ileri çift kavramalı DCT otomatik şanzıman, sarsıntısız vites geçişleri ile sürüşü daha konforlu hale getirir.

Araç, farklı sürüş modlarıyla da istediğiniz kişiselleştirme imkanını verir. Ekonomik mod ile daha düşük yakıt tüketimi sağlarken, Sport moduyla aracın daha dinamik moda geçmesine yardımcı olur. Gelişmiş süspansiyon sistemi, bozuk zeminlerdeki sarsıntıları minimize ederek konforlu yolculuk yapmanıza olanak tanır.

Chery Tiggo 8 Max, güvenlik konusunda da iddialıdır. Euro NCAP testlerinden yüksek puanlarla geçen model, siz ve sevdikleriniz için en üst düzey korumayı sunar. Standart olarak gelen otomatik acil frenleme, kör nokta uyarı sistemi, 360 derece kamera gibi sistemler, sürüş güvenliğinizi artırır. Özellikle şerit takip asistanı aracın yoldaki konumunu sürekli olarak kontrol ederek güvenli sürüş kurallarına uymanıza yardımcı olur.

Chery Tiggo 8 Max, kaliteli donanımıyla dikkat çeken bir SUV olduğu için ikinci el piyasasında da oldukça rağbet görür. Düşük bakım maliyetleri ve geniş servis ağı sayesinde uzun vadede değerini koruyabilen araçlardandır. SUV segmentinde premium his sunmasına rağmen uygun fiyatlı olması, ikinci el piyasasında onu daha da cazip hale getirir. Donanım seviyesine göre değişiklik gösteren 2. el Chery Tiggo 8 Pro fiyatları , aracın düşük kilometreli versiyonlarında oldukça rekabetçi seviyelerde seyreder.

Araç Modeli Şubat 2025 Fiyatı Tiggo 8 Pro Max Intelligent 2.200.000 TL Tiggo 8 Pro Max Exceptional 2.390.000 TL

Chery Omoda 5 Pro Fiyat Listesi ve Özellikleri

Omoda 5 Pro, adeta geleceği bugüne taşıyan keskin coupe tarzı tavan yapısıyla göz alıcı bir SUV’dir. Aracın Matrix LED farları, karizmatik duruş sunmanın yanı sıra, sürüş güvenliğinizi de yükseltir. 19 inçlik çift renkli jantları, premium görünüm sağlarken, aerodinamik gövde tasarımı aracın performansını artırır.

Chery, Omoda 5 Pro’da premium segmentin konforunu uygun fiyatlarla elinizin altına getirir. Kabine adım attığınızda çift ekranlı dijital kokpit sizi karşılar. 10,25 inç dijital gösterge paneli ve bilgi-eğlence ekranı, kullanışlı arayüz sunar. Yapay zeka destekli sesli komut sistemi, sürüş sırasında kontrolü tamamen size bırakır. “Hey Chery” dediğinizde araç sizi anlar ve istediğiniz işlemi gerçekleştirir.

Nappa deri döşemeler, ambiyans aydınlatması, havalandırmalı ve ısıtmalı koltuklar gibi üst segment özellikler, bu SUV’yi rakiplerinden birkaç adım öne çıkarır. 1.6 TGDI turbo motor, 197 beygir gücü üretir ve 7 ileri çift kavramalı DCT şanzımanla birleşerek müthiş bir sürüş deneyimi vadeder. 0’dan 100 km/s hıza sadece 7.8 saniyede çıkabilen makine, hem şehir içi hem de uzun yolda üstün performans sağlar.

Eco, Normal, Sport ve Off-Road olmak üzere 4 farklı sürüş modu sunan Omoda 5 Pro, her koşulda maksimum verimlilikle ilerler. Özellikle adaptif süspansiyon sistemi, engebeli yolları dahi pürüzsüz hale getirerek adeta bulutun üzerinde seyahat ediyormuş hissi verir.

Chery Omoda 5 Pro, NCAP 5 yıldızlı güvenlik derecesine sahip ve sunduğu teknolojilerle rakiplerine taş çıkartır. 360 derece çevre görüş kamerası, adaptif hız sabitleyici, şerit takip asistanı, çarpışma önleme sistemi, otomatik park asistanı gibi en yeni nesil güvenlik donanımlarıyla donatılmıştır.

Omoda 5 Pro, yalnızca sürüş konforunu değil, eğlenceyi de zirveye taşır. Sony premium ses sistemi, kabini adeta konser salonuna çevirerek mükemmel akustik deneyim sunar. Yolculuklarınızı daha keyifli hale getiren sistem, yüksek çözünürlüklü dokunmatik ekran ile birleştiğinde, ister favori çalma listenizi dinleyin, ister navigasyon üzerinden keşfe çıkın, her anı özel kılar.

Araç Modeli Şubat 2025 Fiyatı Omoda 5 Pro Vision 1.820.000 TL Omoda 5 Pro Intelligent 1.970.000 TL Omoda 5 Pro Exceptional 2.099.000 TL

2025 Yılında Chery Araçlarının Öne Çıkan Özellikleri

Cherry araçlarının öne çıkan özellikleri şu şekilde sıralanabilir:

Şerit takip asistanı, adaptif hız sabitleyici ve otomatik park sistemi gibi sürüş destek sistemleri daha da gelişmiş durumdadır.

aha yüksek verimlilik ve düşük yakıt tüketimi sunan, performansı artırılmış TGDI motor seçenekleri öne çıkar.

Büyük dijital ekranlar, yapay zeka destekli sesli komut sistemi ve kablosuz bağlantı özellikleriyle lüks hissini güçlendirir.

NCAP 5 yıldızlı güvenlik dereceleri, 360 derece kamera sistemleri ve çarpışma önleme teknolojileri ile maksimum güvenlik sunar.

Chery'in En Az Yakan Modeli Hangisi?

Chery'nin en az yakan modelleri arasında Chery Omoda 5 ve Chery Tiggo 7 Pro öne çıkar. Bu modeller, verimli motor seçenekleriyle düşük yakıt tüketimi sunarak ekonomik sürüş deneyimi vaat eder. Omoda 5, özellikle 1.5 litrelik turboşarjlı benzinli motoruyla dikkat çeker. CVT şanzıman ile uyumlu çalışarak dinamik performansla ilerler. Şehir içi kullanımda yaklaşık 6.5-7.0 lt/100 km, otoyolda ise 5.5-6.0 lt/100 km yakıt tüketimiyle ekonomik bir seçenek olarak bilinir.

Chery Tiggo 7 Pro ise 1.6 litrelik turboşarjlı benzinli motoruyla benzer verimlilik seviyesindedir. Şehir içinde yaklaşık 7.0-7.5 lt/100 km, otoyolda ise 6.0-6.5 lt/100 km yakıt tüketimiyle oldukça ekonomiktir. Her iki model de Euro 6 emisyon standartlarına uygun olarak üretildiği için çevre dostu bir sürüş deneyimi de sunar. Bu özellikleriyle, özellikle yakıt tasarrufu arayan kullanıcılar için ideal seçenekler olarak öne çıkıyorlar.

Chery'nin SUV Modelleri Nelerdir?

Chery, SUV segmentinde geniş bir yelpazede modeller sunarak farklı bütçelere hitap eder. Markanın SUV modelleri, hem tasarım hem de teknoloji açısından oldukça iddialıdır.

Chery Tiggo serisi, markanın en popüler ve genişleyen SUV ailesidir. Chery Tiggo 7 ve 8 Pro Max modelleri kalabalık aileler tarafından sıklıkla terci edilir.

Daha genç bir tasarıma sahip olan Omoda 5 serisi, crossover SUV segmentinde yer alır. 1.5 litrelik turbo benzinli motoruyla oldukça güçlü olan Omoda 5, modern tasarımıyla beğeni toplar. Özellikle şehir içi kullanım için ideal olan bu model, teknoloji meraklıları için tasarlanmıştır.

Chery'nin SUV modelleri, farklı ihtiyaçlara yönelik çeşitlilik sunar. İkinci el araba fiyatları konusunda araştırma yapıyorsanız, Borusan Next’ten alacağınız ikinci el Chery SUV modelleriyle, her bütçeye uygun seçeneklere kolayca ulaşabilirsiniz. Ekonomik olduğu kadar performanslı bir SUV sahibi olmak için Borusan Next’in geniş ikinci el araç koleksiyonuna göz atabilirsiniz!

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