BYD Fiyat Listesi 2025 (Güncel)

BYD, otomotiv endüstrisinde yenilikçi yaklaşımıyla sadece bir araç üreticisi olmanın ötesine geçiyor. Çin merkezli marka, elektrikli araç teknolojilerini dünya çapında yaygınlaştırmayı başaran, sürdürülebilir ulaşım alanında küresel liderlerden biri haline gelmiştir. "Build Your Dreams" (Hayallerinizi İnşa Edin) sloganıyla yola çıkan BYD, otomobil endüstrisinde de devrim yaratır.

BYD'nin tasarımları kullanıcı deneyimini ön planda tutarak her ayrıntıyı titizlikle düşünür. Elektrikli araçların geleceği konusunda vizyoner bakış açısına sahip olan marka, her modelinde sıfır emisyon hedefiyle ilerler. Elektrikli batarya teknolojisinde sağladığı yeniliklerle de, araçların menzil kapasitesini artırarak, enerji verimliliğini de üst seviyelere taşır. Bu sayede BYD araçları, uzun yolculuklarda çevreye duyarlı tercih olma avantajı verir.

Teknolojiyi araçlarının her alanına entegre eden BYD, otonom sürüş sistemleri ve ileri seviye güvenlik özellikleriyle de sürüş keyfini üst düzeye çıkarır. Gelişmiş yapay zeka destekli sistemleri sayesinde, sürüş sırasında rahatlıkla kullanabileceğiniz yardımcı teknolojiler sunar. Araç içindeki yenilikçi multimedya sistemleri, her yolculuğunuzun keyfini katlar.

İç mekan tasarımında da BYD, modern yaşamın tüm gereksinimlerini göz önünde bulundurur. Geniş iç hacmi, kaliteli malzeme kullanımıyla birleşerek size konforlu dakikalar vaat eder. Özel donanım seçenekleri, arabanızı kendi ihtiyaçlarınız doğrultusunda özelleştirebilirsiniz.

Siz de BYD'nin muazzam dünyasına adım atmak; şık, ekonomik, çevre dostu elektrikli araca sahip olmak istiyorsanız, Borusan Next ile BYD modellerini inceleyebilir ve size en uygun aracı kolayca edinebilirsiniz. Hem teknolojisiyle hem de sunduğu sürüş deneyimiyle BYD, geleceğin otomobil dünyasını bugünden ayağınıza getirir.

Güncel BYD Fiyat Listesi 2025

BYD, elektrikli araç pazarındaki güçlü konumunu fiyat-performans oranı ile pekiştirir. Markanın araçları, başlangıçta diğer elektrikli araçlarla karşılaştırıldığında daha uygun fiyatlarla sunulur, ancak bu durum asla kaliteyi ya da performansı düşürmez. Elektrikli araçlarda uygulanan vergi avantajları bu fiyat farkında oldukça etkilidir.

Bir başka dikkat çekici nokta ise, BYD araçlarının ikinci el piyasasında gösterdiği performanstır. BYD'nin araçları, sağlam yapıları sayesinde uzun yıllar boyunca sorunsuz kullanılabilir. Bu da onların ikinci elde değer kaybını minimumda tutmalarını sağlar.

Markanın, batarya değişim garantisi ve elektrikli araçlarıyla ilgili sunduğu bakım paketleri gibi unsurlar, kullanıcıların araçlarını uzun vadede ekonomik şekilde kullanabilmelerini sağlar. BYD, bu anlamda kullanıcıların yatırımını koruyan ve değer kaybını en aza indiren bir marka olarak öne çıkar. Siz de elektrikli araç almayı planlıyorsanız, BYD ikinci el fiyatları listesini Borusan Next’ten inceleyebilir, aracınızın avantajlarından faydalanabilirsiniz.

BYD Dolphin Fiyat Listesi ve Özellikleri

BYD Dolphin, markanın elektrikli araç portföyünün en dikkat çeken modellerinden biri olarak, uzun yolculuklar için mükemmel bir seçenek sunar. 5,2 metrelik dönüş çapı ve kompakt boyutlarıyla şehirdeki dar sokaklarda manevra kabiliyetini artıran Dolphin, sürücüsüne büyük kolaylık sağlar. 55 kWh bataryası ile de etkileyici bir menzile imza atar. Tek şarjla 301 km’ye kadar yol alabilen Dolphin, elektrikli araçlar arasında oldukça iyi menzil değerine sahiptir.

Dolphin’in elektrikli motoru, 70 kW gücünde performans sunar, bu da aracın 0’dan 100 km’ye 12,3 saniyede ulaşması anlamına gelir. Şehir içi kullanımda oldukça yeterli bir hızlanma sunarken, sürücülerine ani hızlanma gereksinimlerini de karşılayacak güç sağlar. Elektrikli motorun sağladığı anlık torkla sürüş sırasında ekstra hızlanabilirsiniz. Dolphin, hem şehir içi trafiği hem de otoban sürüşlerini rahatça geçebilen bir performans sergiler.

Araç, gelişmiş bir elektrikli araç yönetim sistemi ile donatılmıştır. Bu sistem, sürücüsünün batarya şarjını izleyebilmesine ve enerji tüketimini optimize etmesine yardımcı olur. Akıllı şarj teknolojisi sayesinde, Dolphin bataryasını %80 oranında yaklaşık 1 saat gibi kısa bir sürede şarj edebilirsiniz. Böylelikle uzun yolculuklarda daha az bekleyerek yolunuza devam edebilrisiniz.

BYD Dolphin'in iç mekanına baktığınızda ise, teknolojinin ve fonksiyonelliğin harmanlandığını görebilirsiniz. 10,25 inçlik dokunmatik ekran, araç içi eğlence ve navigasyon ihtiyaçlarını rahatça karşılayacak şekilde yerleştirilmiştir.Apple CarPlay ve Android Auto entegrasyonu sayesinde, akıllı telefonlarınızı aracınıza kolayca bağlayarak, müzik dinleyebilir veya harita uygulamalarını kullanabilirsiniz. Aracın içindeki kullanıcı dostu özellikler araca binmenin keyfini artırır

Güvenlik teknolojileri de Dolphin’de dikkat çeken bir diğer önemli özelliktir. Aracın sahip olduğu şerit takip asistanı, kör nokta uyarı sistemi, sürüş güvenliğini en üst seviyeye çıkarır. Bu donanımlar, sürücüsünü her an güvende tutarken, aynı zamanda rahat bir sürüş deneyimi sağlar. Sıfır emisyonlu yapısıyla, doğaya zarar vermeden günlük yolculuklarınızı yapmanıza imkan tanır. Yüksek batarya verimliliği, araç sahiplerine uzun vadede düşük maliyetler sağlar.

Borusan Next ile BYD Dolphin’in sıfır ve ikinci el seçeneklerini inceleyebilir, elektrikli araç dünyasının sunduğu tüm avantajları keşfederken, ekonomik kullanım özelliklerinden faydalanabilirsiniz.

Araç Modeli 2025 Şubat Fiyatı DOLPHIN 1.284.500 TL

BYD Atto 3 Fiyat Listesi ve Özellikleri

BYD Atto 3, markanın elektrikli araç segmentindeki en iddialı modellerinden biri olarak, geniş iç mekanıyla arabaseverlerin beğenisini kazanır. Atto 3, modern tasarımıyla şehirli yaşam tarzına hitap ederken, güçlü elektrikli motorla sürüş keyfini zirveye taşır.

Atto 3’ün kalbinde 60,48 kWh kapasiteli bir batarya yer alır. Batarya, tek bir şarjla yaklaşık 420 kilometreye kadar menzil sunabilir. Batarya verimliliği ve optimizasyonu sayesinde, Atto 3, oldukça ekonomiktir. 0’dan 100 km/s hıza 7,3 saniyede ulaşabilen Atto 3, güçlü elektrikli motoru ile ani hızlanmalarda dahi benzersiz performans gösterir.

Atto 3, yalnızca performansı ile değil, aynı zamanda iç mekanıyla da dikkat çeker. Aracın geniş iç hacmi, aile kullanımı için oldukça ideal bir ortam sağlar. 12,8 inçlik dokunmatik ekran, araç içi eğlence sistemini kontrol etmek için oldukça pratik bir kullanım sunar. Aracın içindeki şık detaylar ve kaliteli malzeme kullanımı, sürüş konforunu üst düzeyde tutar.

BYD Atto 3’ün güvenlik donanımları da oldukça kapsamlı. Aracın sahip olduğu aktif güvenlik sistemleri, sürücüsünü her an güvende tutmayı hedefler. Acil frenleme sistemi, adaptif hız sabitleyici gibi özellikler, uzun yolculuklarınızda ekstra rahatlık sağlar. Ayrıca araç dışındaki kameralar ve sensörler sayesinde, park etme ve manevra yapma gibi işlemler de oldukça kolay hale gelir.

Bir diğer dikkat çeken özellik, Atto 3’ün batarya garantisi ve düşük bakım maliyetleridir. Atto 3 batarya verimliliği sayesinde çok daha uzun ömürlüdür. Bu da Atto 3’ü uzun vadeli bir yatırım olarak cazip kılar. Elektrikli motorunun sade yapısı, mekanik parçalarda azalma anlamına gelir ve bu da aracı daha az bakım gerektiren bir seçenek haline getirir. Eş zamanlı olarak elektrikli yapısıyla, sıfır emisyonlu sürüş sağladığı için doğaya zarar vermez, çevreyi korur. Atto 3, çevre bilincine sahip sürücüler için benzersiz bir tercihtir.

BYD Atto 3 ikinci el fiyatları , markanın sağlam yapısı ve dayanıklı bataryası sayesinde değer kaybı yaşamaz. Borusan Next, size BYD Atto 3’ün ikinci el seçeneklerini sunarak, elektrikli araç dünyasında güvenli deneyim yaşamanızı sağlar. Aşağıda modelin sıfır fiyatlarına göz atabilirsiniz:

Araç Modeli 2025 Şubat Fiyatı ATTO 3 1.494.500 TL

BYD Seal U EV Fiyat Listesi ve Özellikleri

BYD Seal U EV, markanın elektrikli araç serisinin en iddialı üyelerinden biri olarak tanınır. Sade ve şık tasarımı, yüksek performansı ve çevre dostu özellikleriyle dikkatleri üzerine çeken bu model, elektrikli araç dünyasında önemli bir yere sahiptir. Özellikle gelişmiş teknoloji donanımları ve üstün sürüş performansı ile hem bireysel kullanıcılar hem de aileler için mükemmel bir seçenek oluşturur.

Seal U, 82,5 kWh kapasiteye sahip bataryasıyla oldukça dikkat çekicidir. Bu batarya ile, tek şarjla yaklaşık 500 kilometre yol alabilirsiniz. Elektrikli motoru sayesinde, düşük hızlarda sessiz sürüş deneyimi sunarken, yüksek hızlara da oldukça hızlı şekilde ulaşabilir. 0’dan 100 km/s hıza sadece 6,9 saniyede ulaşabilmesi, aracın ne kadar güçlü olduğunu gösterir. Elektrikli motorun verdiği yüksek tork, ani hızlanmalarda da oldukça etkili olur, sürüş keyfini zirveye taşır.

BYD Seal, BYD'nin kendi geliştirdiği Blade Battery teknolojisini kullanır. Bu batarya, lityum demir fosfat (LFP) kimyasına dayanır ve geleneksel lityum-iyon bataryalara göre daha dayanıklıdır. Blade Battery'nin yapısı sayesinde bataryalar daha kompakt ve hafif hale getirilmiş, bu da aracın ağırlık dağılımını optimize eder. DC hızlı şarj ile bataryayı 10-80% arasında sadece 30 dakikada şarj edebilirsiniz. Bu, uzun yolculuklarda bile bekleme sürelerini minimuma indirir.

BYD Seal, modern tasarım anlayışıyla üretilir. Dış görünümü agresif ön grille dikkat çeker. LED aydınlatma sistemleriyle donatılmış şık detaylar, aracın premium hissini artırır. Hem sedan severler hem de elektrikli araç meraklıları için göz alıcı seçenektir. 15,6 inçlik büyük dokunmatik ekran, aracın kontrol sistemlerini oldukça kolay v yönetmenize olanak tanır. Ekran, ayrıca araç içi eğlence ve bilgi sistemlerini de entegre edebileceğiniz bir hub gibi çalışır.

Seal U’nun güvenlik donanımları da oldukça gelişmiş. Aracın sahip olduğu sürücü destek sistemleri, her an sizi güvenli tutmayı amaçlar. Park asistanı, kör nokta uyarı sistemi gibi özellikler, yolculuklarınızı daha güvenli hale getirir.

Araç Modeli 2025 Şubat Fiyatı SEAL U EV 1.797.000 TL

BYD Seal U DM-İ Fiyat Listesi ve Özellikleri

BYD Seal U DM-i, hem elektrikli hem de benzinli motorun avantajlarını birleştirir. Elektrikli araçlara geçiş yapmak isteyen ancak menzil endişesi yaşayan kullanıcılar için mükemmel seçenektir. Tamamen elektrikli modda şehir içi kullanımda sıfır emisyonla çevre dostu bir sürüş sunar. Hibrit modda uzun yolculuklarda menzil endişesi olmadan seyahat edebilirsiniz. Benzinli motor, batarya bitse bile yolculuğa devam etmenizi sağlar. Bu özellik, özellikle şarj altyapısının henüz yaygın olmadığı bölgelerde büyük avantaj sağlar.

BYD Seal U DM-i, 100 km'ye kadar tamamen elektrikli menzil sunar. Bu, günlük ihtiyaçlarınızın büyük kısmını elektrikli modda karşılayabileceğiniz anlamına gelir. Benzinli motor devreye girdiğinde, toplam menzil 1000 km'nin üzerine çıkabilirsiniz. Bu, uzun yolculuklarda yakıt ikmali yapma sıklığınızı önemli ölçüde azaltır. Hibrit modda son derece verimli yakıt tüketimi sunar. Özellikle şehir içi kullanımda yakıt maliyetlerinizi ciddi oranda düşürür.

BYD Seal U DM-i, elektrikli ve benzinli motorun kombinasyonu sayesinde etkileyici bir performans sunar. 0-100 km/s hızlanma süresi yaklaşık 7-8 saniye civarındadır. Elektrikli motorun anında torku ve benzinli motorun gücü, dengeli sürüş deneyimini elinizin altına getirir.

BYD Seal U DM-i, aerodinamik olarak optimize edilmiş keskin hatlara ve sofistike bir tasarıma sahiptir. Ön kısımda, markanın imza niteliğindeki geniş ızgarası ve LED farları modern bir görünüm sunar. Aracın sportif duruşu, hem premium his verir hem de yol tutuş performansına katkı sağlar. e-Platform 3.0 teknolojisi sayesinde, bataryanın aracın alt kısmına entegre edilmesiyle daha dengeli bir ağırlık dağılımı sağlanır.

Şarj altyapısının yetersiz olduğu bölgelerde yaşıyorsanız veya sık sık uzun yolculuklar yapıyorsanız, plug-in hibrit teknolojisi size büyük esneklik sağlar. Elektrikli modda sıfır emisyonla çevreye katkıda bulunabilirsiniz. BYD Seal U DM-i, modern teknolojiler ve premium konfor sunar. Rejeneratif frenleme sistemi sayesinde yavaşlama anında bataryaya enerji geri kazandırılır ve menzil verimliliği artırılır.

Araç Modeli 2025 Şubat Fiyatı SEAL U DM-i 1.857.750 TL

BYD Seal AWD Fiyat Listesi ve Özellikleri

BYD Seal AWD, tam elektrikli dört tekerlekten çekişli yapısı, üstün teknolojisi ve göz alıcı tasarımıyla elektrikli sedan segmentinde fark yaratıyor. Performans, menzil ve yenilikçi batarya teknolojisini bir araya getiren bu model, hem sürüş keyfi arayanları hem de çevre dostu otomobil isteyenleri cezbediyor. Eğer geleneksel içten yanmalı motorların sınırlarını aşan, tamamen elektrikli sürüş deneyimi yaşamak istiyorsanız, BYD Seal AWD beklentilerinizi fazlasıyla karşılayacak seçenek.

Çift Motorlu AWD Gücü ve Üstün Performans

BYD Seal AWD, çift motorlu dört tekerlekten çekiş (AWD) sistemi ile yollara meydan okur. Ön ve arka akslarda bulunan güçlü elektrik motorları, sistemin toplamda 530 beygir gücü ve 670 Nm tork üretmesini sağlar. Bu, Seal AWD'yi adeta bir spor otomobile dönüştürür, 0-100 km/s hızlanmasını sadece 3.8 saniyede tamamlamasına imkân tanır. Hızlı ivmelenmesi, anında tork sunan motorları ve AWD sistemi sayesinde her türlü yol koşulunda güven verir.

BYD'nin devrim niteliğindeki Blade Batarya teknolojisi, hem güvenliği hem de menzil verimliliğini artırır. 82.5 kWh kapasiteli bataryası, Seal AWD’ye tek şarjla yaklaşık 520 km (WLTP) menzil sunar. Üstelik hızlı şarj desteği ile bataryayı sadece 30 dakikada %10’dan %80’e kadar şarj edebilirsiniz.

BYD Seal AWD, coupe tarzı akıcı hatlara sahip sedan olarak dikkat çeker. Düşük hava direnci katsayısı (0.219 Cd), aracın verimli enerji kullanmasını sağlarken aynı zamanda modern görünüm sunar. Uzun, agresif ön kaput, kaslı yan paneller, araca sportif kimlik kazandırır.

Seal AWD’nin kabini, n yeni dijital teknolojilerle donatılmış. Orta konsolda yer alan 15.6 inç dönebilen multimedya ekranı, BYD'nin gelişmiş bilgi-eğlence sistemini herkes için ulaşılabilir kılar. Tam dijital gösterge paneli, artırılmış gerçeklik destekli head-up display (HUD) ve sürücü odaklı kokpit tasarımı, modern bir sürüş deneyimi sağlar.

Yolculuk sırasında konforu üst seviyeye çıkaran detaylar arasında ısıtmalı ve soğutmalı koltuklar, panoramik cam tavan ve yüksek kaliteli ses sistemi bulunur. Ayrıca geniş iç hacmi sayesinde arka koltuk yolcuları bile rahat seyahat deneyimi yaşayabilir.

Araç Modeli 2025 Şubat Fiyatı SEAL AWD 2.453.250 TL

BYD Han Fiyat Listesi ve Özellikleri

BYD Han, lüks, performans ve ileri teknolojiyi bir araya getiren tamamen elektrikli sedan olarak premium segmentte dikkat çeker. Adını Çin'in büyük Han hanedanından alan model, güçlü rakipleri karşısında iddialı alternatif sunar. Dört tekerlekten çekişli (AWD) çift motorlu versiyonu, Blade Batarya teknolojisi ve ultra modern iç mekânıyla, benzersiz bir deneyim vadeder.

BYD'nin gelişmiş süspansiyon sistemi ve yol tutuş teknolojisi, Han'ı hem konforlu hem de dinamik bir otomobil haline getirir. Akıllı dört tekerlekten çekiş sistemi, yol tutuşu artırarak her türlü hava koşulunda üstün sürüş deneyimi sunar. Blade Batarya teknolojisi, sadece menzil avantajı sunmakla kalmaz, aynı zamanda ısıya, delinmelere ve aşırı yüke karşı üstün güvenlik özellikleriyle de öne çıkar.

BYD Han, geleneksel premium sedan anlayışını modern ve sportif dokunuşlarla yeniden tanımlar. Aerodinamik yapısı, kaslı hatları aracın gücünü görüntüsüne yansıtır. Ön ızgara, BYD’nin "Dragon Face" tasarım dilini yansıtır. Akıcı tavan çizgisi coupe tarzına yakın görünüm sunarken, arka taraftaki LED ışık şeridi modern bir karakter kazandırır.

Araç Modeli 2025 Şubat Fiyatı HAN 3.213.750 TL

BYD modelleri, dayanıklı batarya sistemleriyle elektrikli araç dünyasında fark yaratır. Borusan Next’te, avantajlı fiyatlarla ihtiyacınıza en uygun BYD modeline sahip olabilir, elektrikli sürüşün keyfini çıkarabilirsiniz. Üstelik ikinci el araba fiyatları açısından değerlendirildiğinde, BYD’nin uzun vadede değerini koruyan yapısı sayesinde ekonomik ve akıllı bir yatırım yapabilirsiniz. Siz de şimdi Borusan Next’teki BYD modellerini keşfedin, geleceğin otomobiline uygun fiyatlarla sahip olma fırsatını kaçırmayın!

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