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    BMW Fiyat Listesi 2024 (Güncel)

    20 Kasım 2024
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    BMW Fiyat Listesi 2024 (Güncel)

     

    BMW otomotiv sektörünün en eski, köklü markaları arasında yer alır. 1916 yılında kurulan Alman menşeili firma ürettiği seri araba modelleriyle sıklıkla adından söz ettirir. BMW 1 serisinden BMW Z’ye kadar ürettiği tüm araba modelleriyle küresel çapta yoğun rağbet gören firma hala sektörün önde gelen araç markaları arasındadır.

     

    Şık tasarımları, motor gücü, yakıt tasarrufu gibi farklı yönleriyle öne çıkan BMW araç modellerinin fiyatları ise araba almak isteyenler için merak konusudur. Yıldan yıla değişen araba fiyatları dikkate alındığında 2024 model BMW araç maliyetleri de oldukça merak ediliyor. Peki BMW serilerinin 2024 fiyatları nedir? 2024 yılında BMW en pahalı arabası hangisi? BMW fiyat listesi hakkında merak ettiğiniz tüm detaylara gelin birlikte bakalım.

     

    BMW Serileri ve 2024 BMW Fiyat Listesi

     

    Otomotiv sektörünün önde gelen markalarından biri olan BMW arabalarının 2024 yılı fiyatları model, motor tipi ve motor gücü, vites, multimedya, kaporta özelliklerine göre değişiklik gösterir. Ayrıca aracın üretim yılı, serisi, kaçıncı nesil olduğu gibi detaylar da maliyet üzerinde belirleyici bir etkendir. BMW 1’den Z serisine kadar her model farklı motor gücü, sürüş özelliği, araç içi ve dışı tasarım teknik detaylarına sahiptir. İkinci el BMW modelleri ve fiyatları hakkında Borusan Next Araba Al sayfası üzerinden ya da Araba Sat sayfasında aracınızın bilgilerini girerek bilgi edinebilirsiniz.

    BMW 1 Serisi Fiyat Listesi

     

    BMW 1 serisi sportif tasarımı ve heyecan verici sürüş dinamikleriyle öne çıkar. 170 bg motor gücüne sahip araç azami hız limiti ise 226 km/sa olarak bilinir. BMW 1 serisinin fiyatları ise teknik özelliklerine, üretim yılına göre farklılık gösterir. BMW 1 serisi modelleri ve fiyatları ile detaylı bilgileri aşağıdaki tabloda bulabilirsiniz:

     

    Model

    Tasarım paketi

    Şanzıman 

    Yakıt tipi

    Motor

    gücü

    Motor hacmi

    (cc)

    Yakıt tüketimi

     

    lt/100 km

    Eylül 2024 Fiyatı

    BMW 120

    M sports

    Otomatik

    Benzin

    Mild Hybrid

    170 bg

    1.499

    5,6

    2.447.500 TL

     

     

    BMW 2 Serisi Fiyat Listesi

     

    BMW 2 serisi araç içi teknolojisi, gösterişli dış tasarımı ile öne çıkar. Çerçevesiz kapı tasarımı, sportif stili ile lüks görünüme sahiptir. Araç içi teknolojisinde ise geri sürüş asistanı, fren fonksiyonlu cruise kontrol sistemi gibi özellikler yer alır. BMW 2 serisi modelleri ve fiyatları ise aşağıdaki gibidir:

     

    Model

    Tasarım paketi

    Şanzıman 

    Yakıt tipi

    Motor

    gücü

    Motor hacmi

    (cc)

    Yakıt tüketimi

     

    lt/100 km

    Eylül 2024 Fiyatı

    BMW 218i Gran Coupe

    Sport Line

    Otomatik

    Benzin

    140 bg

    1.499

    6,0

    2.455.300 TL

    M Sport

    Otomatik

    Benzin

    140 bg

    1.499

    6.0

    2.606.500 TL

    BMW 216d Gran Coupe

    Sport Line

    Otomatik

    Dizel

    116 bg

    1.496

    4,9

    2.612.500 TL

    M Sport

    Otomatik

    Dizel

    116 bg

    1.496

    4,9

    2.762.500 TL

    BMW 220i Active

    Tourer

    Luxury Line

    Otomatik

    Benzin

    Mild

    Hybrid

    170 bg

    1.499

    6,1

    2.474.700 TL

    M Sport

    Otomatik

    Benzin

    Mild Hybrid

    170 bg

    1.499

    6,1

    2.555.700 TL

    BMW 3 Serisi Fiyat Listesi

     

    BMW 3 serisi Sedan ve Touring modelleriyle öne çıkar. BMW 3 Sedan dijital teknolojilerle donatılan bir modeldir. BMW kavisli ekran teknolojisi sürücüye gereken tüm bilgileri sağlar. Sesli komut özelliğiyle sürücü dikkatsizliğini önlemeye yardımcı olur. Park asistanı gibi özelliklere sahiptir. BMW 3 Touring serisi ise geniş bagaj hacmi, akıllı teknolojileri, sürüş dinamikleriyle dikkat çeker. Yapay zeka destekli asistan teknolojisi aracın yenilikçi özellikleri arasındadır. BMW 3 serisi modelleri ve fiyatları için tabloya göz atabilirsiniz:

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Model

    Tasarım paketi

    Şanzıman 

    Yakıt tipi

    Motor

    gücü

    Motor hacmi

    (cc)

    Yakıt tüketimi

     

    lt/100 km

    Eylül 2024 Fiyatı

    BMW 320i Sedan

    Sport Line

    Otomatik

    Benzin

    170 bg

    1.597 

    6,9

    3.394.400 TL

    M sport

    Otomatik

    Benzin

    170 bg

    1.597

    6,9

    3.598.900 TL

    BMW 330i xDrive Touring

    M Sport

    Otomatik

    Benzin

    245 bg

    1.998

    7,7

    5.395.500 TL

    BMW 4 Serisi Fiyat Listesi

     

    BMW 4 serisi fiyatları üzerinde model, şanzıman, tasarım, motor gücü gibi özellikler belirleyicidir. BMW 4 serisi; 420i Coupe, 430i Drive Cabrio ve Coupe modellerinden oluşur. 420i Coupe modeli 170 bg motor gücü, sürüş asistan özelliği, araç içi dijital multimedya bağlantıları ile öne çıkar. 430i Drive Cabrio modeli ise 245 bg motor gücüne sahiptir. Üstü açılabilir, M sport araç modeliyle üretilir. 420i Gran Coupe ise 170 bg motor gücüyle 250 Nm maksimum tork kapasitesine sahiptir. BMW 4 serisi modelleri ve fiyatları bu şekildedir:

     

    Model

    Tasarım paketi

    Şanzıman 

    Yakıt tipi

    Motor

    gücü

    Motor hacmi

    (cc)

    Yakıt tüketimi

     

    lt/100 km

    Eylül 2024 Fiyatı

    Yeni BMW 420i Coupe

    M Sport

    Otomatik

    Benzin

    170 bg

    1.597

    7,4

    4.001.600 TL

    Edition M Sport

    Otomatik 

    Benzin

    170 bg

    1.597

    7,4

    4.536.100 TL

    Yeni BMW 430i xDrive Cabrio

    M Sport

    Otomatik

    Benzin

    245 bg

    1.998

    7,7

    6.059.200 TL

    BMW 420i Gran Coupe

    M Sport

    Otomatik

    Benzin

    170 bg

    1.597

    7,7

    4.004.000 TL

    Edition M Sport

    Otomatik

    Benzin

    170 bg

    1.597

    7,7

    4.566.200 TL

    Yeni BMW 420i Gran Coupe

    M Sport

    Otomatik

    Benzin

    170 bg

    1.597

    7,7

    4.079.700 TL

    Edition M Sport

    Otomatik

    Benzin

    170 bg

    1.597

    7,7

    4.727.800 TL

    Yeni BMW i4 eDrive40

    M Sport

    Otomatik

    Elektrik

    218 bg

    160 kW

    17 kW

    3.654.400

    Edition M Sport

    Otomatik

    Elektrik

    218 bg

    160 kW

    17 kW

    4.195.600

    BMW 5 Serisi Fiyat Listesi

     

    BMW 5 serisi; 520i Sedan, 520d xDrive Sedan modelleriyle öne çıkar. 520d Drive Sedan 160 bg motor gücü, otomatik vites özelliğine sahiptir. Hem 520i Sedan hem de 520d Drive mild hybrid özelliği sayesinde benzin ve elektrik yakıtlarıyla kullanılabilir. BMW 5 serisi modelleri ve fiyatları ise:

     

    Model

    Tasarım paketi

    Şanzıman 

    Yakıt tipi

    Motor

    gücü

    Motor hacmi

    (cc)

    Yakıt tüketimi

     

    lt/100 km

    Eylül 2024 Fiyatı

    BMW 520i Sedan

    Luxury Line

    Otomatik

    Benzin

    Mild Hybrid

    190 bg

    1.597

    7,0

    4.809.800 TL

    M Sport

    Otomatik

    Benzin

    Mild Hybrid

    190 bg

    1.597

    7,0

    4.926.900 TL

    Yeni BMW 520d xDrive Sedan

    M Sport

    Otomatik

    Dizel 

    Mild Hybrid

    197 bg

    1.995

    5,3

    6.852.100 TL

    Yeni BMW i5 eDrive40

    Luxury Line

    Otomatik

    Elektrik

    218 bg

    -

    17,4 kWh

    4.469.400 TL

    M Sport

    Otomatik

    Elektrik

    218 bg

    -

    17,4 kWh

    4.666.100 TL

    Yeni BMW i5 xDrive40

    Luxury Line

    Otomatik

    Elektrik

    394 bg

    -

    17,4 kWh

    5.220.000 TL

    M Sport

    Otomatik

    Elektrik

    394 bg

    -

    17,4 kWh

    5.420.400 TL

    Yeni BMW i5 M60 xDrive

    M

    Otomatik

    Elektrik

    601 bg

    -

    19,4 kWh

    6.736.700 TL

    Yeni BMW i5 M60 xDrive Touring

    M

    Otomatik

    Elektrik

    601 bg

    -

    19,5 kWh

    6.921.000 TL

    BMW 6 Serisi Fiyat Listesi

    BMW 6 serisi modern tasarımlı olarak 2004 yılında üretilerek piyasaya sunulur. 2011 yılında 2.nesli piyasaya sunulan modelin 640d xDrive Gran Coupe modeliyle tanınır. Model dizel yakıt tipiyle çalışır. 313 bg motor gücüne sahiptir. BMW 6 serisi modelleri ve fiyatları bunlardır:

     

    Model

    Tasarım paketi

    Şanzıman 

    Yakıt tipi

    Motor

    gücü

    Motor hacmi

    (cc)

    Yakıt tüketimi

     

    lt/100 km

    Eylül 2024 Fiyatı

    BMW 640d xDrive Gran Coupe

    M sport

    Otomatik

    Dizel

    313 bg

    2993

    5,9

    4.315.000 TL

    BMW 7 Serisi Fiyat Listesi

    BMW 7 serisi xDrive Sedan modeliyle öne çıkar. BMW 740d Drive Sedan Pure Excellence tasarımıyla modern ve lüks araçlar arasında yer alır. 300 bg motor gücüyle keyifli bir sürüş deneyimi sağlar. BMW 7 serisi modelleri ve fiyatları tablodaki gibi sıralanabilir:

     

    Model

    Tasarım paketi

    Şanzıman 

    Yakıt tipi

    Motor

    gücü

    Motor hacmi

    (cc)

    Yakıt tüketimi

     

    lt/100 km

    Eylül 2024 Fiyatı

    BMW 740d xDrive Sedan

    Pure Excellence

    Otomatik

    Dizel

    Mild Hybrid

    300 bg

    2.993

    6,4

    14.551.500 TL

    M Excellence

    Otomatik

    Dizel

    Mild Hybrid

    300 bg

    2.993 

    6,4

    15.151.100 TL

    BMW i7 xDrive60

    Pure Excellence

    Otomatik

    Elektrik

    544 bg

    -

    19,4 kWh

    9.481.500 TL

    M Excellence

    Otomatik

    Elektrik

    544 bg

    -

    19,4 kWh

    9.763.800 TL

    Yeni BMW i7 M70 xDrive

    		 

    Otomatik

    Elektrik

    660 bg

    -

    22,3 kWh

    10.699.700 TL

    BMW 8 Serisi Fiyat Listesi

    BMW 8 serisi 840i xDrive Coupe, 840i xDrive Cabrio, 840i xDrive Gran Coupe modelleriyle piyasaya sunulur. BMW 8 serisi markanın spor araç tasarımının nihai ürünleridir. 340 bg motor gücü ve yüksek motor hacmi ile uzun yollarda, zorlu arazilerde sürücülere kolaylık sağlar. BMW 8 serisi modelleri ve fiyatları tabloda bulabilirsiniz.

     

     

    Model

    Tasarım paketi

    Şanzıman 

    Yakıt tipi

    Motor

    gücü

    Motor hacmi

    (cc)

    Yakıt tüketimi

     

    lt/100 km

    Eylül 2024 Fiyatı

    BMW 840i xDrive Coupe

    M Sport

    Otomatik

    Benzin

    340 bg

    2.998

    8,7

    15.230.900 TL

    BMW 840i xDrive Cabrio

    M Sport

    Otomatik

    Benzin

    340 bg

    2.998

    9,0

    15.814.400 TL

    BMW 840i xDrive Gran Coupe

    M Sport

    Otomatik

    Benzin

    340 bg

    2.998

    9,0

    15.645.500 TL

    BMW i Serisi Fiyat Listesi

    BMW i serisi içinde i4, i5, i7 modelleri yer alır. BMW i serisindeki tüm modellerde yakıt olarak elektrik kullanılır. Otomatik vites özelliğine sahip araçlarda en düşük motor gücü 218 bg. İ serisinde en yüksek tork ve motor gücü ise 660 bg ile i7 M70 xDrive modelindedir. BMW i serisi modelleri ve fiyatları için tabloya göz atabilirsiniz:

     

    Model

    Tasarım paketi

    Şanzıman 

    Yakıt tipi

    Motor

    gücü

    Motor hacmi

    (cc)

    Yakıt tüketimi

     

    lt/100 km

    Eylül 2024 Fiyatı

    BMW i4 eDrive40

    M Sport

    Otomatik

    Elektrik

    218 bg

    160 kW

    17 kWh

    3.654.400 TL

    Edition M Sport

    Otomatik

    Elektrik

    218 bg

    160kW

    17 kWh

    4.195.600 TL

    BMW i4 M50

    M Performance Edition

    Otomatik

    Elektrik

    544 bg

    -

    5.557.700 TL

    Yeni BMW i5 eDrive40

    Luxury Line

    Otomatik

    Elektrik

    218 bg

    160 kW

    17,4 kWh

    4.469.400 TL

    M sport

    Otomatik

    Elektrik

    218 bg

    160 kW

    17,4 kWh

    4.666.100 TL

    Yeni BMW i5 xDrive40

    Luxury Line

    Otomatik

    Elektrik

    394 bg

    290 kW

    17,4 kWh

    5.220.000 TL

    M sport

    Otomatik

    Elektrik

    394 bg

    290 kW

    17,4 kWh

    5.420.400 TL

    BMW

    i5 M60 xDrive

    M

    Otomatik

    Elektrik

    601 bg

    442 kW

    19,4 kWh

    6.736.700 TL

    BMW i5 M60 xDrive Touring

    M

    Otomatik

    Elektrik

    601 bg

    442 kW

    19,5 kWh

    6.921.000 TL

    BMW i7

    xDrive60

    Pure

    Excellence

    Otomatik

    Elektrik

    544 bg

    400 kW

    19,4 kWh

    9.481.500 TL

    M Excellence

    Otomatik

    Elektrik

    544 bg

    400 kW

    19,4 kWh

    9.763.800 TL

    BMW i7

    M70 xDrive

    M Excellence

    Otomatik

    Otomatik

    Elektrik

    Elektrik

     

    660 bg

    485 kW

    22,3 kWh

    10.699.700 TL

    BMW iX xDrive40

     

     

    First Edition Essence

    Otomatik

    Elektrik

    326 bg

    240 kW

    20,4 kWh

    6.439.700 TL

    First Edition Sport

    Otomatik

    Elektrik

    326 bg

    240 kW

    20,4 kWh

    6.482.00 TL

    BMW iX xDrive50

    First Edition Sport

    Otomatik

    Elektrik

    523 bg

    385 kW

    20,4 kWh

    7.265.300 TL

    BMW iX1 eDrive20

    X Line

    Otomatik

    Elektrik

    204 bg

    150 kW

    15,4 kWh

    2.887.100 TL

    M Sport

    Otomatik

    Elektrik

    204 bg

    150 kW

    15,4 kWh

    2.937.700 TL

    BMW iX1 eDrive30

    X Line

    Otomatik

    Elektrik

    313 bg

    230 kW

    16,8 kWh

    3.669.400 TL

    M Sport

    Otomatik

    Elektrik

    313 bg

    230 kW

    16,8 kWh

    3.724.900 TL

    BMW iX2 eDrive20

    M Sport

    Otomatik

    Elektrik

    204 bg

    150 kW

    16,1 kWh

    2.954.700 TL

    BMW iX3 eDrive20

    Impressive

    Otomatik

    Elektrik

    163 bg

    120 kW

    18,7

    5.065.400 TL

    BMW iX3 eDrive30

    Impressive

    Otomatik

    Elektrik

    286 bg

    210 kW

    18,7

    6.029.100 TL

    BMW M Serisi Fiyat Listesi

    BMW M serisinin halihazırda tek modeli M235i xDrive Gran Coupe aracıdır. 306 bg motor gücüne sahip araç 100 km 7,6 lt yakıt tüketimine sahiptir. Otomatik vitese sahip araçta yakıt olarak da benzin kullanılır. BMW M serisi modelleri ve fiyatları aşağıdaki gibi sıralanır:

     

    Model

    Tasarım paketi

    Şanzıman 

    Yakıt tipi

    Motor

    gücü

    Motor hacmi

    (cc)

    Yakıt tüketimi

     

    lt/100 km

    Eylül 2024 Fiyatı

    M235i xDrive Gran Coupe

    M Performance

    Edition

    Otomatik

    Benzin

    306 bg

    1.998

    7,6

    4.964.400 TL

    M3 Sedan Competition

    M xDrive

    M Performance

    Edition

    Otomatik

    Benzin

    510 bg

    2.993

    10.2

    11.800.500 TL

    BMW M4 Competition Coupe M xDrive

    M

    Otomatik

    Benzin

    530 bg

    2.993

    10,1

    12.265.300 TL

    BMW M4 Competition Cabrio M xDrive

    M

    Otomatik

    Benzin

    530 bg

    2.993

    10,3

    12.591.900 TL

    BMW X Serisi Fiyat Listesi

    BMW X serisi X1X2X3, X7 modelleriyle öne çıkar. BMW X markanın SUV araç modeli olarak 1990’lar piyasaya sunduğu bir seridir. BMW X serisi güçlü performansı ve sportif tasarımıyla öne çıkar. İkinci el BMW X serisi modelleri ve fiyatları tabloda bulabilirsiniz:

     

    Model

    Tasarım paketi

    Şanzıman 

    Yakıt tipi

    Motor

    gücü

    Motor hacmi

    (cc)

    Yakıt tüketimi

     

    lt/100 km

    Eylül 2024 Fiyatı

    BMW X1 sDrive20i

    X Line

    Otomatik

    Benzin 

    Mild Hybrid

    170 bg 

    1.499

    6,3

    3.471.300 TL

    M Sport

    Otomatik

    Benzin 

    Mild Hybrid

    170 bg

    1.499 

    6,3

    3.540.200 TL

    BMW X1 xDrive30e

    M Sport

    Otomatik

    Benzin

    Plug in Hybrid

    326 bg

    1.499

    0,9

    3.837.400 TL

    BMW X2 sDrive20i

    M Sport

    Otomatik

    Benzin

    Mild Hybrid

    170 bg

    1.499

    6,3

    3.549.100 TL

    BMW X2

    eDrive20

    M Sport

    Otomatik

    Elektrik

    204 bg

    150 kW

    16,1 kWh

    2.954.700 TL

    BMW X3 sDrive20i

    X Line

    Otomatik

    Benzin

    170 bg

    1.597

    9,5

    4.080.400 TL

    M Sport

    Otomatik

    Benzin

    170 bg

    1.597

    9,5

    4.368.200 TL

    BMW X3 eDrive20

    Impressive

    Otomatik

    Elektrik

    163 bg

    120 kW

    18,7 kWh

    5.065.400 TL

    BMW X3 eDrive30

    Impressive

    Otomatik

    Elektrik

    286 bg

    210 kW

    18,7 kWh

    6.029.100 TL

    BMW X7 xDrive40d

    M Excellence

    Otomatik

    Dizel Mild Hybrid

    340 bg

    2.993

    8,2

    22.081.600 TL

    BMW Z Serisi Fiyat Listesi

    BMW Z serisi Z4 sDrive30i modeliyle öne çıkar. Spor, lüks tasarım stiline sahiptir. Z4 sDrive30i 258 bg motor gücü, 1,998 cc motor kapasitesi ile zorlu yollar için idealdir. BMW Z serisi modelleri ve fiyatları tabloda bulabilirsiniz:

     

    Model

    Tasarım paketi

    Şanzıman 

    Yakıt tipi

    Motor

    gücü

    Motor hacmi

    (cc)

    Yakıt tüketimi

     

    lt/100 km

    Eylül 2024 Fiyatı

    BMW Z4 sDrive30i 

    M Sport

    Otomatik

    Benzin

    258 bg

    1.998

    7,2

    5.390.000 TL

     

    Siz de BMW’nin birbirinden farklı serilerini Borusan Next aracılığıyla inceleyerek almak istediğiniz araç modeline karar verebilirsiniz.

     

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