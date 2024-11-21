BMW Fiyat Listesi 2024 (Güncel)
BMW otomotiv sektörünün en eski, köklü markaları arasında yer alır. 1916 yılında kurulan Alman menşeili firma ürettiği seri araba modelleriyle sıklıkla adından söz ettirir. BMW 1 serisinden BMW Z’ye kadar ürettiği tüm araba modelleriyle küresel çapta yoğun rağbet gören firma hala sektörün önde gelen araç markaları arasındadır.
Şık tasarımları, motor gücü, yakıt tasarrufu gibi farklı yönleriyle öne çıkan BMW araç modellerinin fiyatları ise araba almak isteyenler için merak konusudur. Yıldan yıla değişen araba fiyatları dikkate alındığında 2024 model BMW araç maliyetleri de oldukça merak ediliyor. Peki BMW serilerinin 2024 fiyatları nedir? 2024 yılında BMW en pahalı arabası hangisi? BMW fiyat listesi hakkında merak ettiğiniz tüm detaylara gelin birlikte bakalım.
BMW Serileri ve 2024 BMW Fiyat Listesi
Otomotiv sektörünün önde gelen markalarından biri olan BMW arabalarının 2024 yılı fiyatları model, motor tipi ve motor gücü, vites, multimedya, kaporta özelliklerine göre değişiklik gösterir. Ayrıca aracın üretim yılı, serisi, kaçıncı nesil olduğu gibi detaylar da maliyet üzerinde belirleyici bir etkendir. BMW 1’den Z serisine kadar her model farklı motor gücü, sürüş özelliği, araç içi ve dışı tasarım teknik detaylarına sahiptir. İkinci el BMW modelleri ve fiyatları hakkında Borusan Next Araba Al sayfası üzerinden ya da Araba Sat sayfasında aracınızın bilgilerini girerek bilgi edinebilirsiniz.
BMW 1 Serisi Fiyat Listesi
BMW 1 serisi sportif tasarımı ve heyecan verici sürüş dinamikleriyle öne çıkar. 170 bg motor gücüne sahip araç azami hız limiti ise 226 km/sa olarak bilinir. BMW 1 serisinin fiyatları ise teknik özelliklerine, üretim yılına göre farklılık gösterir. BMW 1 serisi modelleri ve fiyatları ile detaylı bilgileri aşağıdaki tabloda bulabilirsiniz:
BMW 2 Serisi Fiyat Listesi
BMW 2 serisi araç içi teknolojisi, gösterişli dış tasarımı ile öne çıkar. Çerçevesiz kapı tasarımı, sportif stili ile lüks görünüme sahiptir. Araç içi teknolojisinde ise geri sürüş asistanı, fren fonksiyonlu cruise kontrol sistemi gibi özellikler yer alır. BMW 2 serisi modelleri ve fiyatları ise aşağıdaki gibidir:
BMW 3 Serisi Fiyat Listesi
BMW 3 serisi Sedan ve Touring modelleriyle öne çıkar. BMW 3 Sedan dijital teknolojilerle donatılan bir modeldir. BMW kavisli ekran teknolojisi sürücüye gereken tüm bilgileri sağlar. Sesli komut özelliğiyle sürücü dikkatsizliğini önlemeye yardımcı olur. Park asistanı gibi özelliklere sahiptir. BMW 3 Touring serisi ise geniş bagaj hacmi, akıllı teknolojileri, sürüş dinamikleriyle dikkat çeker. Yapay zeka destekli asistan teknolojisi aracın yenilikçi özellikleri arasındadır. BMW 3 serisi modelleri ve fiyatları için tabloya göz atabilirsiniz:
BMW 4 Serisi Fiyat Listesi
BMW 4 serisi fiyatları üzerinde model, şanzıman, tasarım, motor gücü gibi özellikler belirleyicidir. BMW 4 serisi; 420i Coupe, 430i Drive Cabrio ve Coupe modellerinden oluşur. 420i Coupe modeli 170 bg motor gücü, sürüş asistan özelliği, araç içi dijital multimedya bağlantıları ile öne çıkar. 430i Drive Cabrio modeli ise 245 bg motor gücüne sahiptir. Üstü açılabilir, M sport araç modeliyle üretilir. 420i Gran Coupe ise 170 bg motor gücüyle 250 Nm maksimum tork kapasitesine sahiptir. BMW 4 serisi modelleri ve fiyatları bu şekildedir:
BMW 5 Serisi Fiyat Listesi
BMW 5 serisi; 520i Sedan, 520d xDrive Sedan modelleriyle öne çıkar. 520d Drive Sedan 160 bg motor gücü, otomatik vites özelliğine sahiptir. Hem 520i Sedan hem de 520d Drive mild hybrid özelliği sayesinde benzin ve elektrik yakıtlarıyla kullanılabilir. BMW 5 serisi modelleri ve fiyatları ise:
BMW 6 Serisi Fiyat Listesi
BMW 6 serisi modern tasarımlı olarak 2004 yılında üretilerek piyasaya sunulur. 2011 yılında 2.nesli piyasaya sunulan modelin 640d xDrive Gran Coupe modeliyle tanınır. Model dizel yakıt tipiyle çalışır. 313 bg motor gücüne sahiptir. BMW 6 serisi modelleri ve fiyatları bunlardır:
BMW 7 Serisi Fiyat Listesi
BMW 7 serisi xDrive Sedan modeliyle öne çıkar. BMW 740d Drive Sedan Pure Excellence tasarımıyla modern ve lüks araçlar arasında yer alır. 300 bg motor gücüyle keyifli bir sürüş deneyimi sağlar. BMW 7 serisi modelleri ve fiyatları tablodaki gibi sıralanabilir:
BMW 8 Serisi Fiyat Listesi
BMW 8 serisi 840i xDrive Coupe, 840i xDrive Cabrio, 840i xDrive Gran Coupe modelleriyle piyasaya sunulur. BMW 8 serisi markanın spor araç tasarımının nihai ürünleridir. 340 bg motor gücü ve yüksek motor hacmi ile uzun yollarda, zorlu arazilerde sürücülere kolaylık sağlar. BMW 8 serisi modelleri ve fiyatları tabloda bulabilirsiniz.
BMW i Serisi Fiyat Listesi
BMW i serisi içinde i4, i5, i7 modelleri yer alır. BMW i serisindeki tüm modellerde yakıt olarak elektrik kullanılır. Otomatik vites özelliğine sahip araçlarda en düşük motor gücü 218 bg. İ serisinde en yüksek tork ve motor gücü ise 660 bg ile i7 M70 xDrive modelindedir. BMW i serisi modelleri ve fiyatları için tabloya göz atabilirsiniz:
BMW M Serisi Fiyat Listesi
BMW M serisinin halihazırda tek modeli M235i xDrive Gran Coupe aracıdır. 306 bg motor gücüne sahip araç 100 km 7,6 lt yakıt tüketimine sahiptir. Otomatik vitese sahip araçta yakıt olarak da benzin kullanılır. BMW M serisi modelleri ve fiyatları aşağıdaki gibi sıralanır:
BMW X Serisi Fiyat Listesi
BMW X serisi X1, X2, X3, X7 modelleriyle öne çıkar. BMW X markanın SUV araç modeli olarak 1990’lar piyasaya sunduğu bir seridir. BMW X serisi güçlü performansı ve sportif tasarımıyla öne çıkar. İkinci el BMW X serisi modelleri ve fiyatları tabloda bulabilirsiniz:
BMW Z Serisi Fiyat Listesi
BMW Z serisi Z4 sDrive30i modeliyle öne çıkar. Spor, lüks tasarım stiline sahiptir. Z4 sDrive30i 258 bg motor gücü, 1,998 cc motor kapasitesi ile zorlu yollar için idealdir. BMW Z serisi modelleri ve fiyatları tabloda bulabilirsiniz:
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