BMW Fiyat Listesi 2024 (Güncel)

BMW otomotiv sektörünün en eski, köklü markaları arasında yer alır. 1916 yılında kurulan Alman menşeili firma ürettiği seri araba modelleriyle sıklıkla adından söz ettirir. BMW 1 serisinden BMW Z’ye kadar ürettiği tüm araba modelleriyle küresel çapta yoğun rağbet gören firma hala sektörün önde gelen araç markaları arasındadır.

Şık tasarımları, motor gücü, yakıt tasarrufu gibi farklı yönleriyle öne çıkan BMW araç modellerinin fiyatları ise araba almak isteyenler için merak konusudur. Yıldan yıla değişen araba fiyatları dikkate alındığında 2024 model BMW araç maliyetleri de oldukça merak ediliyor. Peki BMW serilerinin 2024 fiyatları nedir? 2024 yılında BMW en pahalı arabası hangisi? BMW fiyat listesi hakkında merak ettiğiniz tüm detaylara gelin birlikte bakalım.

BMW Serileri ve 2024 BMW Fiyat Listesi

Otomotiv sektörünün önde gelen markalarından biri olan BMW arabalarının 2024 yılı fiyatları model, motor tipi ve motor gücü, vites, multimedya, kaporta özelliklerine göre değişiklik gösterir. Ayrıca aracın üretim yılı, serisi, kaçıncı nesil olduğu gibi detaylar da maliyet üzerinde belirleyici bir etkendir. BMW 1’den Z serisine kadar her model farklı motor gücü, sürüş özelliği, araç içi ve dışı tasarım teknik detaylarına sahiptir. İkinci el BMW modelleri ve fiyatları hakkında Borusan Next Araba Al sayfası üzerinden ya da Araba Sat sayfasında aracınızın bilgilerini girerek bilgi edinebilirsiniz.

BMW 1 Serisi Fiyat Listesi

BMW 1 serisi sportif tasarımı ve heyecan verici sürüş dinamikleriyle öne çıkar. 170 bg motor gücüne sahip araç azami hız limiti ise 226 km/sa olarak bilinir. BMW 1 serisinin fiyatları ise teknik özelliklerine, üretim yılına göre farklılık gösterir. BMW 1 serisi modelleri ve fiyatları ile detaylı bilgileri aşağıdaki tabloda bulabilirsiniz:

Model Tasarım paketi Şanzıman Yakıt tipi Motor gücü Motor hacmi (cc) Yakıt tüketimi lt/100 km Eylül 2024 Fiyatı BMW 120 M sports Otomatik Benzin Mild Hybrid 170 bg 1.499 5,6 2.447.500 TL

BMW 2 Serisi Fiyat Listesi

BMW 2 serisi araç içi teknolojisi, gösterişli dış tasarımı ile öne çıkar. Çerçevesiz kapı tasarımı, sportif stili ile lüks görünüme sahiptir. Araç içi teknolojisinde ise geri sürüş asistanı, fren fonksiyonlu cruise kontrol sistemi gibi özellikler yer alır. BMW 2 serisi modelleri ve fiyatları ise aşağıdaki gibidir:

Model Tasarım paketi Şanzıman Yakıt tipi Motor gücü Motor hacmi (cc) Yakıt tüketimi lt/100 km Eylül 2024 Fiyatı BMW 218i Gran Coupe Sport Line Otomatik Benzin 140 bg 1.499 6,0 2.455.300 TL M Sport Otomatik Benzin 140 bg 1.499 6.0 2.606.500 TL BMW 216d Gran Coupe Sport Line Otomatik Dizel 116 bg 1.496 4,9 2.612.500 TL M Sport Otomatik Dizel 116 bg 1.496 4,9 2.762.500 TL BMW 220i Active Tourer Luxury Line Otomatik Benzin Mild Hybrid 170 bg 1.499 6,1 2.474.700 TL M Sport Otomatik Benzin Mild Hybrid 170 bg 1.499 6,1 2.555.700 TL

BMW 3 Serisi Fiyat Listesi

BMW 3 serisi Sedan ve Touring modelleriyle öne çıkar. BMW 3 Sedan dijital teknolojilerle donatılan bir modeldir. BMW kavisli ekran teknolojisi sürücüye gereken tüm bilgileri sağlar. Sesli komut özelliğiyle sürücü dikkatsizliğini önlemeye yardımcı olur. Park asistanı gibi özelliklere sahiptir. BMW 3 Touring serisi ise geniş bagaj hacmi, akıllı teknolojileri, sürüş dinamikleriyle dikkat çeker. Yapay zeka destekli asistan teknolojisi aracın yenilikçi özellikleri arasındadır. BMW 3 serisi modelleri ve fiyatları için tabloya göz atabilirsiniz:

Model Tasarım paketi Şanzıman Yakıt tipi Motor gücü Motor hacmi (cc) Yakıt tüketimi lt/100 km Eylül 2024 Fiyatı BMW 320i Sedan Sport Line Otomatik Benzin 170 bg 1.597 6,9 3.394.400 TL M sport Otomatik Benzin 170 bg 1.597 6,9 3.598.900 TL BMW 330i xDrive Touring M Sport Otomatik Benzin 245 bg 1.998 7,7 5.395.500 TL

BMW 4 Serisi Fiyat Listesi

BMW 4 serisi fiyatları üzerinde model, şanzıman, tasarım, motor gücü gibi özellikler belirleyicidir. BMW 4 serisi; 420i Coupe, 430i Drive Cabrio ve Coupe modellerinden oluşur. 420i Coupe modeli 170 bg motor gücü, sürüş asistan özelliği, araç içi dijital multimedya bağlantıları ile öne çıkar. 430i Drive Cabrio modeli ise 245 bg motor gücüne sahiptir. Üstü açılabilir, M sport araç modeliyle üretilir. 420i Gran Coupe ise 170 bg motor gücüyle 250 Nm maksimum tork kapasitesine sahiptir. BMW 4 serisi modelleri ve fiyatları bu şekildedir:

Model Tasarım paketi Şanzıman Yakıt tipi Motor gücü Motor hacmi (cc) Yakıt tüketimi lt/100 km Eylül 2024 Fiyatı Yeni BMW 420i Coupe M Sport Otomatik Benzin 170 bg 1.597 7,4 4.001.600 TL Edition M Sport Otomatik Benzin 170 bg 1.597 7,4 4.536.100 TL Yeni BMW 430i xDrive Cabrio M Sport Otomatik Benzin 245 bg 1.998 7,7 6.059.200 TL BMW 420i Gran Coupe M Sport Otomatik Benzin 170 bg 1.597 7,7 4.004.000 TL Edition M Sport Otomatik Benzin 170 bg 1.597 7,7 4.566.200 TL Yeni BMW 420i Gran Coupe M Sport Otomatik Benzin 170 bg 1.597 7,7 4.079.700 TL Edition M Sport Otomatik Benzin 170 bg 1.597 7,7 4.727.800 TL Yeni BMW i4 eDrive40 M Sport Otomatik Elektrik 218 bg 160 kW 17 kW 3.654.400 Edition M Sport Otomatik Elektrik 218 bg 160 kW 17 kW 4.195.600

BMW 5 Serisi Fiyat Listesi

BMW 5 serisi; 520i Sedan, 520d xDrive Sedan modelleriyle öne çıkar. 520d Drive Sedan 160 bg motor gücü, otomatik vites özelliğine sahiptir. Hem 520i Sedan hem de 520d Drive mild hybrid özelliği sayesinde benzin ve elektrik yakıtlarıyla kullanılabilir. BMW 5 serisi modelleri ve fiyatları ise:

Model Tasarım paketi Şanzıman Yakıt tipi Motor gücü Motor hacmi (cc) Yakıt tüketimi lt/100 km Eylül 2024 Fiyatı BMW 520i Sedan Luxury Line Otomatik Benzin Mild Hybrid 190 bg 1.597 7,0 4.809.800 TL M Sport Otomatik Benzin Mild Hybrid 190 bg 1.597 7,0 4.926.900 TL Yeni BMW 520d xDrive Sedan M Sport Otomatik Dizel Mild Hybrid 197 bg 1.995 5,3 6.852.100 TL Yeni BMW i5 eDrive40 Luxury Line Otomatik Elektrik 218 bg - 17,4 kWh 4.469.400 TL M Sport Otomatik Elektrik 218 bg - 17,4 kWh 4.666.100 TL Yeni BMW i5 xDrive40 Luxury Line Otomatik Elektrik 394 bg - 17,4 kWh 5.220.000 TL M Sport Otomatik Elektrik 394 bg - 17,4 kWh 5.420.400 TL Yeni BMW i5 M60 xDrive M Otomatik Elektrik 601 bg - 19,4 kWh 6.736.700 TL Yeni BMW i5 M60 xDrive Touring M Otomatik Elektrik 601 bg - 19,5 kWh 6.921.000 TL

BMW 6 Serisi Fiyat Listesi

BMW 6 serisi modern tasarımlı olarak 2004 yılında üretilerek piyasaya sunulur. 2011 yılında 2.nesli piyasaya sunulan modelin 640d xDrive Gran Coupe modeliyle tanınır. Model dizel yakıt tipiyle çalışır. 313 bg motor gücüne sahiptir. BMW 6 serisi modelleri ve fiyatları bunlardır:

Model Tasarım paketi Şanzıman Yakıt tipi Motor gücü Motor hacmi (cc) Yakıt tüketimi lt/100 km Eylül 2024 Fiyatı BMW 640d xDrive Gran Coupe M sport Otomatik Dizel 313 bg 2993 5,9 4.315.000 TL

BMW 7 Serisi Fiyat Listesi

BMW 7 serisi xDrive Sedan modeliyle öne çıkar. BMW 740d Drive Sedan Pure Excellence tasarımıyla modern ve lüks araçlar arasında yer alır. 300 bg motor gücüyle keyifli bir sürüş deneyimi sağlar. BMW 7 serisi modelleri ve fiyatları tablodaki gibi sıralanabilir:

Model Tasarım paketi Şanzıman Yakıt tipi Motor gücü Motor hacmi (cc) Yakıt tüketimi lt/100 km Eylül 2024 Fiyatı BMW 740d xDrive Sedan Pure Excellence Otomatik Dizel Mild Hybrid 300 bg 2.993 6,4 14.551.500 TL M Excellence Otomatik Dizel Mild Hybrid 300 bg 2.993 6,4 15.151.100 TL BMW i7 xDrive60 Pure Excellence Otomatik Elektrik 544 bg - 19,4 kWh 9.481.500 TL M Excellence Otomatik Elektrik 544 bg - 19,4 kWh 9.763.800 TL Yeni BMW i7 M70 xDrive Otomatik Elektrik 660 bg - 22,3 kWh 10.699.700 TL

BMW 8 Serisi Fiyat Listesi

BMW 8 serisi 840i xDrive Coupe, 840i xDrive Cabrio, 840i xDrive Gran Coupe modelleriyle piyasaya sunulur. BMW 8 serisi markanın spor araç tasarımının nihai ürünleridir. 340 bg motor gücü ve yüksek motor hacmi ile uzun yollarda, zorlu arazilerde sürücülere kolaylık sağlar. BMW 8 serisi modelleri ve fiyatları tabloda bulabilirsiniz.

Model Tasarım paketi Şanzıman Yakıt tipi Motor gücü Motor hacmi (cc) Yakıt tüketimi lt/100 km Eylül 2024 Fiyatı BMW 840i xDrive Coupe M Sport Otomatik Benzin 340 bg 2.998 8,7 15.230.900 TL BMW 840i xDrive Cabrio M Sport Otomatik Benzin 340 bg 2.998 9,0 15.814.400 TL BMW 840i xDrive Gran Coupe M Sport Otomatik Benzin 340 bg 2.998 9,0 15.645.500 TL

BMW i Serisi Fiyat Listesi

BMW i serisi içinde i4, i5, i7 modelleri yer alır. BMW i serisindeki tüm modellerde yakıt olarak elektrik kullanılır. Otomatik vites özelliğine sahip araçlarda en düşük motor gücü 218 bg. İ serisinde en yüksek tork ve motor gücü ise 660 bg ile i7 M70 xDrive modelindedir. BMW i serisi modelleri ve fiyatları için tabloya göz atabilirsiniz:

Model Tasarım paketi Şanzıman Yakıt tipi Motor gücü Motor hacmi (cc) Yakıt tüketimi lt/100 km Eylül 2024 Fiyatı BMW i4 eDrive40 M Sport Otomatik Elektrik 218 bg 160 kW 17 kWh 3.654.400 TL Edition M Sport Otomatik Elektrik 218 bg 160kW 17 kWh 4.195.600 TL BMW i4 M50 M Performance Edition Otomatik Elektrik 544 bg - - 5.557.700 TL Yeni BMW i5 eDrive40 Luxury Line Otomatik Elektrik 218 bg 160 kW 17,4 kWh 4.469.400 TL M sport Otomatik Elektrik 218 bg 160 kW 17,4 kWh 4.666.100 TL Yeni BMW i5 xDrive40 Luxury Line Otomatik Elektrik 394 bg 290 kW 17,4 kWh 5.220.000 TL M sport Otomatik Elektrik 394 bg 290 kW 17,4 kWh 5.420.400 TL BMW i5 M60 xDrive M Otomatik Elektrik 601 bg 442 kW 19,4 kWh 6.736.700 TL BMW i5 M60 xDrive Touring M Otomatik Elektrik 601 bg 442 kW 19,5 kWh 6.921.000 TL BMW i7 xDrive60 Pure Excellence Otomatik Elektrik 544 bg 400 kW 19,4 kWh 9.481.500 TL M Excellence Otomatik Elektrik 544 bg 400 kW 19,4 kWh 9.763.800 TL BMW i7 M70 xDrive M Excellence Otomatik Otomatik Elektrik Elektrik 660 bg 485 kW 22,3 kWh 10.699.700 TL BMW iX xDrive40 First Edition Essence Otomatik Elektrik 326 bg 240 kW 20,4 kWh 6.439.700 TL First Edition Sport Otomatik Elektrik 326 bg 240 kW 20,4 kWh 6.482.00 TL BMW iX xDrive50 First Edition Sport Otomatik Elektrik 523 bg 385 kW 20,4 kWh 7.265.300 TL BMW iX1 eDrive20 X Line Otomatik Elektrik 204 bg 150 kW 15,4 kWh 2.887.100 TL M Sport Otomatik Elektrik 204 bg 150 kW 15,4 kWh 2.937.700 TL BMW iX1 eDrive30 X Line Otomatik Elektrik 313 bg 230 kW 16,8 kWh 3.669.400 TL M Sport Otomatik Elektrik 313 bg 230 kW 16,8 kWh 3.724.900 TL BMW iX2 eDrive20 M Sport Otomatik Elektrik 204 bg 150 kW 16,1 kWh 2.954.700 TL BMW iX3 eDrive20 Impressive Otomatik Elektrik 163 bg 120 kW 18,7 5.065.400 TL BMW iX3 eDrive30 Impressive Otomatik Elektrik 286 bg 210 kW 18,7 6.029.100 TL

BMW M Serisi Fiyat Listesi

BMW M serisinin halihazırda tek modeli M235i xDrive Gran Coupe aracıdır. 306 bg motor gücüne sahip araç 100 km 7,6 lt yakıt tüketimine sahiptir. Otomatik vitese sahip araçta yakıt olarak da benzin kullanılır. BMW M serisi modelleri ve fiyatları aşağıdaki gibi sıralanır:

Model Tasarım paketi Şanzıman Yakıt tipi Motor gücü Motor hacmi (cc) Yakıt tüketimi lt/100 km Eylül 2024 Fiyatı M235i xDrive Gran Coupe M Performance Edition Otomatik Benzin 306 bg 1.998 7,6 4.964.400 TL M3 Sedan Competition M xDrive M Performance Edition Otomatik Benzin 510 bg 2.993 10.2 11.800.500 TL BMW M4 Competition Coupe M xDrive M Otomatik Benzin 530 bg 2.993 10,1 12.265.300 TL BMW M4 Competition Cabrio M xDrive M Otomatik Benzin 530 bg 2.993 10,3 12.591.900 TL

BMW X Serisi Fiyat Listesi

BMW X serisi X1 , X2 , X3 , X7 modelleriyle öne çıkar. BMW X markanın SUV araç modeli olarak 1990’lar piyasaya sunduğu bir seridir. BMW X serisi güçlü performansı ve sportif tasarımıyla öne çıkar. İkinci el BMW X serisi modelleri ve fiyatları tabloda bulabilirsiniz:

Model Tasarım paketi Şanzıman Yakıt tipi Motor gücü Motor hacmi (cc) Yakıt tüketimi lt/100 km Eylül 2024 Fiyatı BMW X1 sDrive20i X Line Otomatik Benzin Mild Hybrid 170 bg 1.499 6,3 3.471.300 TL M Sport Otomatik Benzin Mild Hybrid 170 bg 1.499 6,3 3.540.200 TL BMW X1 xDrive30e M Sport Otomatik Benzin Plug in Hybrid 326 bg 1.499 0,9 3.837.400 TL BMW X2 sDrive20i M Sport Otomatik Benzin Mild Hybrid 170 bg 1.499 6,3 3.549.100 TL BMW X2 eDrive20 M Sport Otomatik Elektrik 204 bg 150 kW 16,1 kWh 2.954.700 TL BMW X3 sDrive20i X Line Otomatik Benzin 170 bg 1.597 9,5 4.080.400 TL M Sport Otomatik Benzin 170 bg 1.597 9,5 4.368.200 TL BMW X3 eDrive20 Impressive Otomatik Elektrik 163 bg 120 kW 18,7 kWh 5.065.400 TL BMW X3 eDrive30 Impressive Otomatik Elektrik 286 bg 210 kW 18,7 kWh 6.029.100 TL BMW X7 xDrive40d M Excellence Otomatik Dizel Mild Hybrid 340 bg 2.993 8,2 22.081.600 TL

BMW Z Serisi Fiyat Listesi

BMW Z serisi Z4 sDrive30i modeliyle öne çıkar. Spor, lüks tasarım stiline sahiptir. Z4 sDrive30i 258 bg motor gücü, 1,998 cc motor kapasitesi ile zorlu yollar için idealdir. BMW Z serisi modelleri ve fiyatları tabloda bulabilirsiniz:

Model Tasarım paketi Şanzıman Yakıt tipi Motor gücü Motor hacmi (cc) Yakıt tüketimi lt/100 km Eylül 2024 Fiyatı BMW Z4 sDrive30i M Sport Otomatik Benzin 258 bg 1.998 7,2 5.390.000 TL

Siz de BMW’nin birbirinden farklı serilerini Borusan Next aracılığıyla inceleyerek almak istediğiniz araç modeline karar verebilirsiniz.

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