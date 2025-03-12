Borusan Next

Alman otomotiv devi BMW, elektrikli araç sektöründe sürdürülebilir ve yenilikçi yaklaşımıyla önemli bir rol üstleniyor. Gelişmiş donanım özelliklerinin yanı sıra üstün teknolojik özellikleri ile sedandan BMW elektrikli SUV modellerine varan geniş bir yelpazede kullanıcılarına farklı elektrikli otomobil modelleri sunuyor.

‘Project i’ adı verilen, içten yanmalı klasik motorların yerini elektrikli modellerin aldığı bir dönüşüm projesi sayesinde birbirinden özgün ve kullanışlı modeller BMW’nin ürün skalasında yerini alıyor. İçeriğin devamında BMW’nin elektrikli otomobil modellerinde sunduğu avantajları ve araçların özelliklerine ilişkin detaylı verileri bulabilirsiniz.

BMW’nin Elektrikli Araçlara Bakışı

Modern sürüş teknolojileri ile geliştirilen BMW otomobillerinde elektrikli modeller geleceğe yönelik önemli bir dönüşüm projesi olarak değerlendiriliyor. Karbondioksit emisyonunu azaltan, doğaya duyarlı ve daha konforlu bir sürüş deneyimini hedefleyerek üretilen elektrikli araçlar aynı zamanda özgün bir şarj altyapısı ile destekleniyor. Bu anlamda BMW’nin elektrikli araçlara bakış açısını kullanıcı deneyimini üst seviyeye taşıyan, servis maliyetlerini azaltan, CO2 salınımını minimuma indirgeyen ve daha konforlu bir sürüş imkânı sunan yenilikçi bir vizyon olarak değerlendirmek gerekiyor. Sadece elektrikli otomobil üretmekle kalmayan marka, kullanıcıların kesintisiz sürüş deneyimini garantilemek adına evde şarj imkânı sunan Wallbox teknolojisini de kullanıma sunuyor. E-mobilitenin gelişimine çevreci bir bilinçle katkı sağlayan marka, elektrikli otomobillerinde daha az çevre ve gürültü kirliliği vadediyor.

BMW Elektrikli Araç Modelleri

BMW elektrikli araba modelleri diğer versiyonlarda olduğu gibi farklı serilerde satışa sunuluyor. Bunlar arasında BMW iX, i, iX1 ve iX2 serileri bulunuyor. Her seride farklı fiyat aralıklarında, birbirinden kullanışlı model seçenekleri sunan BMW elektrikli araba modelleri hem şehiriçi hem de uzun yolda maksimum konfor ve minimum çevre kirliliği ile gideceğiniz yere ulaşmanıza yardımcı oluyor.

BMW iX Serisi Elektrikli Modelleri

BMW elektrikli araba seçenekleri arasında öne çıkan serilerden biri olan iX’te temel olarak iki farklı model seçeneği sunuluyor. Bunlardan ilki BMW iX3 iken diğeri ise BMW iX xDrive 50 olarak isimlendiriliyor.BMW X3 elektrikli versiyonu olan BMW iX3 ve iX serisindeki diğer araçların sunduğu teknik özellikler ve donanım paketleri ise modelden modele değişiklik gösteriyor. Peki, iX serisinde yer alan BMW elektrikli araba modellerinde hangi özellikler bulunuyor? İşte, BMW iX serisi elektrikli modelleri ile ilgili bilmeniz gerekenler!

BMW iX3: Teknik Özellikler ve Menzil

SUV kategorisinde sıralanan BMW elektrikli araba modeli olan iX3, 2020 yılında tanıtıldı. Aracın teknik özelliklerine baktığımızda dikkat çeken noktalar şu şekilde:

Motor Gücü: 286 HP

Batarya Kapasitesi: 80 kWh

Menzil: 460 km

Tork Değeri: 400 Nm

Motor Türü: (Single Motor) Permanent Magnet Synchronous Motor

Ağırlık: 2185 kg

Boyut: 4734 x 1891 x 1668 mm

Bagaj Hacmi: 510 Litre

DC Şarj hızı 150 kW olan araç yine DC şarj ile toplamda 34 dakikada şarj edilebiliyor. AC şarj hızı ise 11 kW olarak belirtiliyor. AC şarj ile dolum süresi 7.5 saat. Yani, Borusan tarafından temin edilebilen Wallbox ile aracınızı evinizde 7.5 saatte şarj etme imkânınız var.

Ortalama güç tüketimi 19.5 kWh/100 km olarak belirtilen aracın 0’dan 100 km/saat hıza ulaşması 6.8 saniye sürüyor.

BMW iX xDrive50: Güç, Konfor ve Donanım Paketleri

BMW iX xDrive50 standart donanımlarında etkileyici özellikler bulunuyor. Bunun yanında sunulan ek donanım paketleri ile kullanıcılar sürüş deneyimini özelleştirme fırsatı yakalıyor. Aracın standart donanımları arasında yer alan özellikler şunlar:

BMW Laserlight farlar

Sky Lounge Panorama Cam Tavan

Otomatik Klima - 4 Bölgeli

Kablosuz Şarj ve Bağlantı Desteği

Akıllı Telefon Arayüzü

BMW Live Cocpit Professional

Park Asistanı Plus

BMW Iconic Sounds Electronics

Çok Fonksiyonlu Ön Koltuklar

Clear & Bold İç Mekan Uygulamaları

BMW Sürüş Asistanı Professional

Donanım paketleri ile öne çıkan BMW elektrikli araba modeli iX xDrive50’nin güç ve konfor açısından sunduğu temel özellikler ise şu şekilde:

Motor Gücü (Max): 523 BG

Maksimum Tork: 765 Nm

0’dan 100 km/s Hıza Ulaşma Süresi: 4.6 saniye

Batarya Kapasitesi (Brüt): 111.5 kWh

Batarya Kapasitesi (Net): 105.2 kWh

Menzil: 633 km

Aracın bataryası hızlı şarj istasyonlarında DC şarj ile %10’dan %80 doluluk oranına 34 dakikada ulaşabiliyor. AC Charging Professional donanım paketi ile birlikte araçta 22 kW AC şarj desteği sunuluyor. Bu da ev ortamında Wallbox ile 5,3 saatte aracın şarj edilebilmesine imkân tanıyor. Modern ve lüks iç tasarımı, geniş multimedya ekranı ve araç içinde sunduğu diğer gelişmiş özellikleri sayesinde ekstra konforlu bir sürüş deneyimi vadediyor.

BMW i Serisi Elektrikli Modelleri

BMW elektrikli araba kategorilerinden bir diğeri olan BMW i serisinde i4, i7, i12, i13, i20 gibi çeşitli model seçenekleri bulunuyor. Bunlardan en öne çıkanlardan birisi i4 serisi olup seri içinde yer alan eDrive40 ve M50 modelleri birbirinden kullanışlı özellikler sunuyor. Ayrıca i7 serisinde yer alan xDrive60 ve M70 modelleri de üst düzey performans, konfor ve donanım özellikleri ile dikkat çekiyor.

BMW i4 eDrive40: Elektrikli Sedanın Özellikleri

BMW i4 eDrive 40 Gran Coupe modeli sedan sevenler tarafından en çok tercih edilen BMW elektirkli araba modelleri arasında yer alıyor. Modern ve şık tasarımı, kişiselleştirilebilir şarj çözümleri, şehir içi kullanımda yüksek konfor standartları sunan teknolojik özellikleri ile dikkat çeken model %100 elektrikli motora ev sahipliği yapıyor. Bu otomobilde sunulan teknik özellikler ise şu şekilde sıralanıyor:

Motor Gücü (Max): 218 BG

Motor Kapasitesi: 160 kW

Maksimum Tork: 430 Nm

0’dan 100 km/s Hıza Ulaşma Süresi: 7.5 saniye

Ortalama Enerji Tüketimi: 15.4-18.6 kWh /100 km

Menzil (Max): 600 km

M ve M Sport tasarım paketi seçenekleri bulunan model 205 kW DC hızlı şarj ile şarj edilebiliyor. Batarya doluluk oranı DC şarj ile 30 dakika gibi bir sürede %10’dan %80’e gelebilen araç, 10 dakika şarj edildiğinde yaklaşık 154 km menzil sunuyor.

BMW i4 eDrive40’ta standart olarak bulunan donanım paketlerinden öne çıkanlar ise şunlar:

Park Asistanı

Otomatik Uzun Far

Sürüş Asistanı

CraftedClarity Cam

Konfor Erişim Sistemi

Güneş Korumalı Arka Camlar

BMW Live Cockpit Plus

Elektrikli Ön Koltuk

Stop&Go Fonksiyonu

Adaptif Cruise Control

Hafıza Özellikli Sürücü Koltuğu

Elektrikli Açılır Cam Tavan

Ön Koltuklarda Isıtma Sistemi

Kablosuz Şarj Haznesi

Ön Koltuklarda bel Desteği

Otomatik Açılır Bagaj Kapağı

Bunların yanı sıra opsiyonel olarak sunulan donanımlar arasında ise 360 derece park asistanı plus, professional sürüş asistanı ve kırmızı kaliperli M Sport fren diskleri bulunuyor.

BMW i4 M50: Performans ve Teknoloji Detayları

Çift elektrikli motora ev sahipliği yapan BMW elektrikli araba modeli i4 M50, yine sedan sevenlere hitap eden araçlar arasında sıralanıyor. Dört çeker sürüş deneyimi vadeden araç performans odaklı bir model olarak tanıtılıyor. Aracın öne çıkan özellikleri aşağıdaki gibi listeleniyor:

Motor Gücü: 544 HP

Maksimum Tork: 795 Nm

Sürüş Sistemi: AWD

Motor Türü: (Dual Motor) Permanent Magnet Synchronous Motor

Batarya: 80.7 kWh

Menzil: 510 km

Ortalama Enerji Tüketimi: 19 kWh/ 100 km

Boyut: 4783 x 1852 x 1448 mm

Ağırlık: 2215 kg

Bagaj Hacmi: 470 litre

200 kW DC şarj imkânı sunan model hızlı şarj ile 31 dakikada şarj edilebiliyor. Ayrıca 11 kW AC şarj desteği mevcut. AC şarj ile dolum süresi ise 8.5 saat olarak ölçülüyor. Otomobilin 0’dan 100 km/saat hıza ulaşma süresi 3.9 saniye olarak belirtiliyor. Tesla Model 3’e rakip olarak gösterilen BMW elektrikli araba modeli i4 M50, araç içinde dahili olarak bulunan BMW Intelligent Personal Assistant ile sürüş deneyiminizin kalitesini yükseklere taşıyor. My BMW uygulaması ile senkronize edilebilen otomobilin şarj ve rota tercihleri bu uygulama üzerinden kolayca gerçekleştirilebiliyor. BMW ConnectedDrive teknolojisi sayesinde sezgisel iletişim imkânı sunan araç Servotronic direksiyonu sayesinde daha sportif ve konforlu bir sürüş vadediyor.

BMW i7 xDrive60: Menzil, Donanım ve Konfor Özellikleri

BMW i7 xDrive60, %100 elektrikli motora ev sahipliği yapan ilk i7 modeli olarak tanıtıldı. Aracın sunduğu yüksek menzil, güçlü donanım ve üstün konfor özellikleri ise otomobil hakkında öne çıkan detaylar arasında yer aldı. İçeriğin devamında i7 xDrive60’nın teknik özellikleri ile birlikte aracın performansını etkileyen gelişmiş niteliklerini bulabilirsiniz. İşte, en sevilen BMW elektrikli araba modellerinden biri olan i7 xDrive60’ın sunduğu özellikler:

Motor Gücü: 400 kW - 544 BG

Maksimum Tork: 745

Menzil (Max): 625 km

Güç Tüketimi: 19,6–18,4/100 km

İç tasarımda yüksek konfor sağlayan özellikleri bünyesinde barındırıyor. 5.5 inç dokunmatik ekranı tamamlayan toplam 14.9 inç büyüklüğündeki BMW kavisli ekran bu özelliklerden ilki olarak bizi karşılıyor. BMW SkyLounge tam panoramik cam tavan ise gün ışığının kesintisiz biçimde aracın içine girmesini sağlarken daima aydınlık ve konforlu bir sürüş imkânı tanıyor.

Öte yandan aracı dış tasarımına baktığımızda Swarowski kristal detayları ile vurgulanan BMW Iconic Glow farlar ön yüzeyde dikkat çekiyor. Böbrek ızgaralarla tamamlanan şık tasarım yan tarafta krom detaylarla zenginleştiriliyor. Arka tasarımda ise L formunda incelen stop farlar dikkat çekiyor. Araç içi teknolojilerinden biri olan Bowers & Wilkins ses sistemi 4D ses deneyimi sunuyor. Bunun yanında arka kapı kollarında bulunan dokunmatik ekranlar koltuk ayarlarından bilgi eğlence sistemine varan geniş bir kontrol mekanizması olarak karşımıza çıkıyor. My Modes başlığı altında farklı sürüş modu seçenekleri sunan modelde BMW IconicSounds Electric teknolojisi sayesinde farklı sürüş seslerini deneyimleme imkânınız oluyor.

Executive Lounge Seating sistemi ile konfor açısından gelişmiş olanaklar sunan araçta elde işlenmiş yüksek kaliteli materyaller kullanılıyor. Ergonomik tasarımlı koltuklarda dinlendirici ve keyifli bir sürüş deneyimi için özenle tasarlanmış bir model olarak i7 xDrive60 öne çıkmayı başarıyor.

BMW i7 M70: Üst Düzey Performans

Selefi ile kıyaslandığında çok daha yüksek performans ve gelişmiş özellikler sunan i7 M70, BMW elektrikli araba seçenekleri arasında dikkat çeken bir diğer model. Sedan kategorisindeki çift elektrikli motorlu bu araç yaklaşık 1.000 Nm Tork sunuyor. Güçlü motoru, yüksek menzili, düşük enerji tüketimi ve minimuma indirgenmiş CO2 emisyonu ile tam bir performans aracı olarak değerlendiriliyor. Aracın performansını gösteren teknik özellikleri ise şu şekilde sıralanıyor:

Motor Gücü: 660 BG - 480 kW

Max. Tork: 1.000 Nm

0’dan 100 km/s Hıza Ulaşma Süresi: 3.7 Saniye

Menzil: 488 - 560 km

BMW iX1 ve iX2 Elektrikli Modelleri

SUV kategorisindeki BMW elektrikli araba modellerinde öne çıkan modeller arasında BMW iX1 ve iX2 de bulunuyor. BMW X1 elektrikli ve X2 elektrikli olarak da anılan bu araçlar kompakt ve yenilikçi tasarımları ile dikkat çekiyor. Ayrıca sunduğu teknolojik olanaklar ve performans özellikleri de BMW kalitesi ile kullanıcılara konforlu bir sürüş deneyimi vadediyor.

BMW iX1: Kompakt Elektrikli SUV Özellikleri

eDrive20 ve xDrive30 tasarım seçenekleri ile satışa sunulan modelin yüksüz ağırlığı 1940 kg olarak belirtiliyor. eDrive20 modeline ilişkin öne çıkan diğer teknik özellikler ise şunlar:

Elektrik Motor Gücü: 105 kW - 204 BG

Elektrik Motor Max Tork: 250 Nm

Elektrik Motoru ile Menzil: 430 - 474 km

Maksimum Hız: 170 km/s

130W DC hızlı şarj ile %80 doluluk oranına ulaşma süresi: 29 dk

xDrive30 seçeneğine baktığımızda ise aşağıdaki özellikler bizi karşılıyor:

Motor Gücü: 230 kW - 313 BG

Max. Tork: 494 Nm

Maksimum Hız: 180 km/saat

Menzil: 417 - 440 km

Yüksüz Ağırlık: 2085 kg

130W DC hızlı şarj ile %80 doluluk oranına ulaşma süresi: 29 dk

BMW iX2 eDrive20: Yenilikçi Tasarım ve Teknoloji

Tasarımı ve sahip olduğu teknolojik özellikleri ile öne çıkan BMW iX2 eDrive20, 204 bg gücünde bir adet elektrikli motora ev sahipliği yapıyor. Aracın maksimum tork değeri 250 Nm olarak belirtilirken 0’dan 100 km/s hıza ulaşması ise 8.6 saniye sürüyor. WLTP standartları baz alındığında maksimum 478 km menzil sunan otomobilde 64kWsa kapasiteli batarya bulunuyor. 130 KW DC hızlı şarj desteği mevcut. Bu sayede 29 dakikalık bir sürede aracın bataryası %80 doluluk oranına ulaşabiliyor. AC şarj için ise 22kW’lık şarj imkânı mevcut. Bu da ev tipi şarj istasyonlarında yaklaşık 3 saat 45 dakika gibi bir sürede aracı tamamen şarj edebileceğiniz anlamına geliyor.

Tasarım açısından baktığımızda aracın atletik görünümü dikkat çekiyor. 20 inç büyüklüğündeki Midnight Gri renginde, hafif M model parlak işlenmiş jantlar araca karakteristik bir stil kazandırıyor. Önde ve arkada BMW LED farlarla donatılan model karanlık yollarda güçlü aydınlatma imkânı sunuyor.İç tasarımda geniş kavisli ekran bizi karşılıyor. BMW Live Cockpit Professional teknolojisi araç içinde gerekli ayarları kolaylıkla kumanda etmenizi sağlarken ergonomik özellikli spor koltuklar konforlu bir sürüşün anahtarı haline geliyor.

12 hoparlörlü Harman Kardon ses sistemi 205 watt gücünde dengeli ve yoğun bir ses performansı sunuyor. Araç içinde kullanılan teknolojilerden bir diğeri BMW Head-Up Display oluyor. Ayrıca kablosuz şarj sistemi ve ön konsolda yer alan genişletilebilir depolama alanı sayesinde araç içinde dağınık kablo görüntüsünün önüne geçiliyor. Kolay park edebilme imkânı sunan kameraları ve şerit takip imkânı sunan teknolojileri ile iX2 eDrive20, kullanıcılarına güvenli bir sürüş deneyimi sunmayı hedefliyor.

BMW Elektrikli Araçların Avantajları

BMW elektrikli arabalarının en önemli avantajlarından birisi sıfır yerel emisyon olarak belirtiliyor. Bunun yanında düşük kullanım maliyeti ve şarj kolaylığı, markanın elektrikli modellerinde sunduğu ayrıcalıklı özellikler arasında sıralanıyor. BMW’nin karakteristik dokunuşları ile modern bir görünüm kazan stil sahibi sedan ve SUV araçlarda elektrikli motorlar sayesinde daha yüksek performans ve daha konforlu bir sürüş deneyimi elde etmek mümkün. Sevdiğiniz araç tipine uygun farklı model, tasarım ve donanım seçenekleri de markanın ürün skalasında yerini alıyor.

İkinci El Elektrikli BMW Neden Tercih Edilmeli?

Sıfır elektrikli BMW modelleri kullanıcılarının alım gücünün üstünde satış fiyatlarına sahip olabiliyor. Bu durumda alıcılar ikinci el elektrikli otomobil modellerine yöneliyor. İkinci el elektrikli araç almak isteyenler BMW’yi tercih ettiğinde otomobillerde yaşanan değer kayıpları minimuma iniyor. Çünkü BMW’nin ikinci el piyasası oldukça yoğun talep görüyor. Bu da kullanıcılarının araçlarını minimum değer kaybı ile tekrar satışa çıkarmasına olanak sağlıyor.

Öte yandan Alman menşeli markanın kalitesi sektörde uzun yıllardır başarısını kanıtlamış durumda. Siz de ikinci el elektrikli BMW modellerinden birini tercih ederek güvenli ve konforlu bir yolculuk için BMW’nin sunduğu yenilikçi teknolojilerden, modern tasarım ve konfor özelliklerinden yararlanabilirsiniz. Farklı kategorilerde sıralanan, en kullanışlı ikinci el elektrikli BMW araba modellerini Borusan Next’te bulabilirsiniz.

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