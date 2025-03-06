Audi, yenilikçi tasarımı, mühendislik harikası teknolojileri ve üstün performansıyla otomotiv dünyasında kendine ayrıcalıklı yer edinmiş bir markadır. 20. yüzyılın başlarından itibaren otomobil üretiminde çığır açan adımlarıyla, sektörde fark yaratır. "Vorsprung durch Technik" (Teknoloji ile Bir Adım Önde) sloganıyla tanınan marka, hem sportif hem de lüks araç kategorilerinde geniş yelpazeye sahiptir.

Audi, geleceğe odaklanan vizyonuyla elektrikli mobiliteden otonom sürüş teknolojilerine kadar birçok alanda öncülük eder. Markanın e-tron serisi, çevre dostu sürüş deneyimi sunarken, Quattro dört çeker sistemi ise zorlu yol koşullarında dahi performanstan ödün vermemenizi sağlar. Audi’nin iç tasarımları, şıklıkla işlevselliği bir arada sunarak, siz ve sevdikleriniz için kusursuz deneyim yaratır. Ergonomik detaylar, yüksek kaliteli malzemeler ve dijital teknolojiler, her Audi modelinde standart haline gelmiştir. Peki, hangi model sizin beklentilerinizi en iyi karşılar? Gelin, Audi dünyasına adım atarak modellerin detaylarına birlikte göz atalım.

Güncel Audi Fiyat Listesi

Audi, geniş model yelpazesi ve yenilikçi teknolojileriyle her zevke uygun otomobil sunar. Dinamik yapısıyla dikkat çeken Audi A3, şehir içi kullanımda pratikliği zarafetle birleştirirken, Audi Q5 gibi SUV modelleri ise geniş ailelere ve macera tutkunlarına hitap eder. Her model, Alman mühendisliğinin mükemmelliğini yansıtan detaylarla donatılmıştır ve fiyatlandırma da bu kaliteye uygun şekilde oluşturulmuştur.

Audi’nin tüm modelleri, kullanıcılarına üst düzey kalite sunarken, fiyat-performans dengesinde de kendini kanıtlar. Bunun yanı sıra ikinci el Audi fiyatları, sıfır modellere göre daha uygun bir seçenek sunarak markanın kalitesine daha erişilebilir bir şekilde sahip olma imkânı sağlar. Audi’nin lüks ve teknolojiyi bir araya getiren dünyasına adım atmak istiyorsanız, Borusan Next üzerinden ikinci el seçenekleri değerlendirerek bütçenize uygun bir model bulabilirsiniz.

Audi A3 Fiyat Listesi

Audi A3, kompakt sınıfın sınırlarını yeniden tanımlayan bir model olarak, şehir içi pratiklik arayanlara hitap eder. Sedan ve sportback gövde seçenekleriyle Audi A3, her zevke ve ihtiyaca uygun bir alternatif sunar. 2025 model yılı itibarıyla A3, yenilenen teknolojileri ve artırılmış güvenlik donanımlarıyla dikkatleri üzerine çeker.

Teknik anlamda Audi A3, performansıyla segmentinde lider olmayı sürdürür. 35 TFSI motor seçeneği, 150 beygir gücüne sahip 1.5 litrelik turboşarjlı motoruyla yüksek performansı bir araya getirir. S tronic çift kavramalı otomatik şanzıman, hızlı vites geçişleri sayesinde sürüş keyfini artırırken, yakıt tasarrufunu da maksimum düzeye çıkarır.

İkinci el pazarında yüksek talep gören A3, üstün mühendislik kalitesi sayesinde yıllar boyunca değerini korur. Sportback gövde tipi, ikinci el araç alıcılarının en çok tercih ettiği seçenekler arasında yer alır. İkinci el Audi A3 fiyatları, aracın kilometresi, model yılı, motor tipi ve donanım seviyesi gibi faktörlere bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Borusan Next üzerinden dilediğiniz kriterlere göre filtreleme yapabilir, kendinize en uygun modeli seçebilirsiniz. Aşağıda verilen tabloda aracın sıfır fiyatlarına ulaşabilirsiniz:

Model 2025 Ocak Fiyatı A3 Sportback Advanced S tronic PI 2.270.740 ₺ S3 Sportback 2.0 S tronic PI 5.145.883 ₺ A3 Sportback S line S tronic PI 2.821.627 ₺ A3 allstreet S tronic 2.715.571 ₺ A3 Sedan Advanced S tronic PI 2.388.028 ₺ A3 Sedan S Line S tronic PI 2.908.091 ₺ S3 Sedan 2.0 S tronic PI 5.265.973 ₺

Audi A4 Fiyat Listesi

Audi A4, markanın mühendislik konusundaki üstün yeteneklerini gözler önüne seren, orta sınıf lüks segmentteki en ikonik modellerden biridir. Zarif dış tasarımı ve modern detaylarıyla dikkat çeken A4, konfor açısından sınıfında fark yaratır. Sedan gövde tipinde sunduğu aerodinamik çizgiler, yalnızca estetik bir görünüm sağlamakla kalmaz, aynı zamanda yakıt verimliliğini artırır. Audi’nin lüks yaklaşımını mükemmel bir şekilde yansıtan A4, şehir içi kullanımda pratik bir seçenek olmanın yanı sıra uzun yolculuklarda da üstün konfor sunar.

Audi A4, performansıyla sınıfının sınırlarını zorlar. 40 TFSI motor seçeneği, 204 beygir gücü ve 320 Nm torkuyla sürüş keyfini bir üst seviyeye taşır. Bu güçlü performans, 7 vitesli S tronic çift kavramalı otomatik şanzıman ile birleştirilerek akıcı sürüş sunar. Hafif hibrit teknolojisi (MHEV) modelini tercih ederek, çevre dostu bir sürüş deneyimi yaşayabilirsiniz. A4’ün motor seçenekleri, farklı sürüş tarzlarına uygun çeşitlilik sunar; bu da onu her sürücü için ideal bir model haline getirir.

Tasarım detayları açısından Audi A4, sofistike bir estetiğe sahiptir. Keskin hatları ve geniş ön ızgarası, ona prestijli bir görünüm kazandırır. Matrix LED farlar ve dinamik sinyal lambaları, sadece gece sürüşlerinde mükemmel görüş sağlamakla kalmaz, aynı zamanda araca modern bir dokunuş katar. Panoramik cam tavan gibi özellikler ise iç mekânda ferahlık hissini artırırken, yolculuklarınıza lüks bir atmosfer ekler.

İç mekânda Audi A4, kaliteyi teknolojiyle bir araya getirir. Audi Virtual Cockpit Plus, sürüşle ilgili tüm bilgileri sürücünün görüş alanında dijital ekrana taşır. Minimalist tasarım anlayışıyla dizayn edilen kabin, geniş oturma alanları ve üst düzey malzemelerle donatılmıştır. İster iş yolculuğunda olun ister tatilde, Audi A4’ün iç mekanı her zaman birinci sınıf bir deneyim sunar.

Audi A4, sadece sıfır modelleriyle değil, ikinci el pazarında da oldukça popülerdir. İkinci el Audi A4 fiyatları, aracın kilometresi, modeli ve donanım seçeneklerine bağlı olarak değişiklik gösterir, ancak her zaman performans açısından güvenilir bir seçenek sunar. Borusan Next aracılığıyla, ikinci el Audi A4 modelleri hakkında detaylı bilgi alabilir, size en uygun seçenekle bu lüks dünyasına adım atabilirsiniz. Aşağıda sıfır A4 fiyat listesini inceleyebilirsiniz:

Model 2025 Ocak Fiyatı A4 Sedan 40 TDI quattro 204 hp Advanced S tronic PI 3.846.703 ₺ A4 Sedan 45 Turbo FSI quattro 265 hp S line S tronic PI 4.113.103 ₺

Audi A5 Fiyat Listesi

Audi A5, lüks tasarımıyla hayat tarzınızı yansıtan bir ikon olarak öne çıkar. Güç, zarafet ve teknolojiyi harmanlayan bu model, bir coupé veya sportback araçtan beklenenin çok daha fazlasını sunar. Audi A5, sadece dikkat çeken dış tasarımıyla değil, sunduğu üst düzey özellikler ve sürüş dinamikleriyle de fark yaratır.

Tasarım açısından Audi A5, dinamik çizgileri ve akıcı hatlarıyla göz alıcı bir duruş sergiler. Geniş Singleframe ızgarası ve Matrix LED farları, aracın modern görünümünü tamamlar. Arka kısımda yer alan sportif difüzör ve dinamik sinyal lambaları, aracın atletik yapısını vurgular. Sportback versiyonu, coupé zarafetini geniş bagaj hacmiyle birleştirerek işlevsellik arayanların tercih sebebi olur.

Audi A5’in en belirgin özelliklerinden biri, üstün sürüş dinamikleriyle size sunduğu benzersiz kontrol hissidir. Hafif hibrit sistemi ile desteklenen motor seçenekleri, performans ve yakıt verimliliğini bir araya getirir. 45 TFSI quattro motor, 265 beygir gücü ve 370 Nm tork üreterek dinamik bir sürüş sunar. Audi’nin Drive Select sistemi, sürüş modlarını yol koşullarına veya sürüş tarzınıza göre kişiselleştirme imkânı tanır. Özellikle Quattro dört çeker sistemi, zorlu zeminlerde bile üstün yol tutuşu sağlayarak her sürüşü keyifli hale getirir.

Audi A5’in zarafeti ve teknolojisiyle tanışmak istiyorsanız, sıfır veya ikinci el seçenekleriyle bu eşsiz modele sahip olabilirsiniz. İkinci el Audi A5 fiyatları değişimini Borusan Next üzerinden güvenilir şekilde takip edebilirsiniz. Sıfır Audi A5 fiyat listesi için aşağıdaki tabloya göz atabilirsiniz:

Model 2025 Ocak Fiyatı A5 Sportback 40 TDI quattro 204 hp Advanced S tronic PI 4.322.953 ₺ A5 Sportback 45 Turbo FSI quattro 265 hp S line S tronic PI 4.599.553 ₺

Audi A6 Fiyat Listesi

Audi A6, premium segmentte sıklıkla tercih edilen modellerden biri olarak, eşsiz bir sürüş deneyimi sunar. Sedan ve Avant gövde seçenekleriyle karşınıza çıkan Audi A6, iş dünyasındaki prestijinizi artırabileceği gibi, aile kullanımı için de ideal seçenektir. Geniş bagaj kapasitesine sahip bir model arıyorsanız, Avant versiyonu tam size göre bir seçenek olabilir. Modern tasarım detayları ve ileri teknolojik donanımları sayesinde yolculara unutulmaz bir yolculuk sağlar.

Audi A6, ilk bakışta sofistike duruşuyla sizleri kendine hayran bırakır. Aerodinamik hatlara sahip gövde tasarımı, sadece estetik avantaj sağlamakla kalmaz, aynı zamanda yakıt tüketimini de optimize eder. Arka bölümde yer alan dinamik sinyal lambaları ve sportif difüzör gibi detaylar, Audi A6’nın tasarımındaki ince düşünülmüş zarafeti sizlere sunar.

Yolculuklarınızda konforu artırmak için tasarlanmış ısıtmalı ve masaj özellikli koltuklar, uzun süreli sürüşlerde bile rahatlığınızı garanti eder. Kişiselleştirilebilir ambiyans aydınlatması ile aracınızın iç mekânını tarzınıza uygun şekilde uyarlayabilir, ferahlık hissi sunan geniş panoramik cam tavanla yolculuklarınıza bambaşka bir boyut kazandırabilirsiniz.

Audi A6, üstün teknolojik donanımlarıyla modern otomobil anlayışını yeniden tanımlar. Eğer bu eşsiz modeli deneyimlemek veya ikinci el Audi A6 fiyatları hakkında bilgi almak istiyorsanız, Borusan Next’i ziyaret edebilirsiniz. Sıfır fiyat listesi şu şekildedir.

Model 2025 Ocak Fiyatı A6 Sedan 40 TDI quattro 204 hp Advanced S tronic 5.529.433 ₺ A6 Sedan 45 TFSI quattro 265 hp Advanced S tronic 5.651.353 ₺ A6 Sedan 50 TDI quattro 286 hp Advanced Tiptronic 8.212.950 ₺ A6 Avant 40 TDI quattro 204 hp Advanced S tronic 5.599.873 ₺ RS6 Avant 4.0 Turbo FSI quattro 630 hp Performance Tiptronic 17.496.916 ₺ A6 allroad 40 TDI quattro 204 hp S tronic 6.201.973 ₺ A6 allroad 55 Turbo FSI quattro 340 hp Tiptronic 9.212.463 ₺

Audi A7 Fiyat Listesi

Gran Turismo sınıfında yer alan A7, hem sedanın şıklığını hem de coupé tasarımının sportif dinamizmini bir arada sunar. Bu model, Audi'nin geleceğe yönelik vizyonunu en iyi yansıtan araçlardan biri olarak, sürüş keyfini bir yaşam tarzına dönüştürür. Özellikle dış tasarımı, akıcı ve keskin çizgileriyle fark yaratır. Sportif coupé görünümünü dört kapılı bir yapıyla birleştiren bu model, fonksiyonel seçeneklerden biridir.

Audi A7’nin Progressive Steering teknolojisi, düşük hızlarda daha kolay manevra kabiliyeti sağlarken yüksek hızlarda dengeyi artırır. Bu sayede uzun yol sürüşleri oldukça keyifli hale gelir. Audi Drive Select sistemi, sürüş modlarını kişiselleştirmenize olanak tanıyarak her sürüş tarzına uygun deneyim sunar. Aşağıdaki listede aracın sıfır fiyatlarını inceleyebilirsiniz:

Model 2025 Ocak Fiyatı A7 Sportback 40 TDI quattro 204 hp S tronic 7.789.783 ₺ A7 Sportback 45 Turbo FSI quattro 265 hp S tronic 7.789.783 ₺ A7 Sportback 50 TDI quattro 286 hp Tiptronic 9.994.518 ₺ A7 Sportback 55 Turbo FSI quattro 340 hp S tronic 10.208.406 ₺ RS7 Sportback 4.0 Turbo FSI quattro 630 hp Performance Tiptronic 19.031.380 ₺

Audi A8 Fiyat Listesi

Her detayı özenle tasarlanan Audi A8, otomotiv dünyasında lüksü yeniden tanımlayan bir mühendislik harikasıdır. Marka için amiral gemisi olan bu model, ileri teknolojilerle donatılmış sürüş destek sistemleriyle göz doldurur. Tüm gövde yapısında kullanılan hafif alüminyum materyal, hem performansı artırır hem de yakıt tüketimini optimize eder. Arka bölümde yer alan LED ışık bandı, aracın modern tasarım dilini pekiştirirken, dinamik sinyal lambaları da hem estetik hem de işlevsellik sunar.



Audi A8’in iç mekânı, tam anlamıyla lüksün ve modernliğin birleşimidir. Geniş oturma alanları, yüksek kaliteli deri döşemeler ve el işçiliğiyle detaylandırılmış dekoratif öğeler, kabinde benzersiz konfor sunar. Audi Virtual Cockpit Plus, sürücünün tüm ihtiyaç duyduğu bilgileri dijital ekran üzerinden erişilebilir kılar.

Arka koltuklarda sunulan masaj özellikli ve ısıtmalı oturma alanları, Audi A8’i yalnızca bir otomobil değil, adeta mobil lüks yaşam alanı haline getirir. Opsiyonel Bang & Olufsen ses sistemi, kabini konser salonuna dönüştürerek yolculuklarınızı keyifli hale getirir. Ayrıca üç bölgeli otomatik klima sistemi, tüm yolcular için ideal sıcaklık yaratır.



Audi A8, yalnızca sıfır modelleriyle değil, ikinci el seçenekleriyle de prestijini korur. Borusan Next aracılığıyla ikinci el Audi A8 fiyatları, listesini inceleyebilir size uygun modeli bulabilirsiniz. Aşağıda aracın sıfır fiyatlarına göz atabilir ikinci ellerle kıyaslama yapabilirsiniz:

Model 2025 Ocak Fiyatı A8 L 50 TDI quattro 286 hp Tiptronic 17.026.940 ₺ A8 L 55 TFSI quattro 340 hp Tiptronic 17.026.940 ₺ S8 4.0 Turbo FSI quattro 571 hp Tiptronic 20.094.676 ₺

Audi Q2 Fiyat Listesi

Audi Q2, SUV dünyasına taze soluk getiren, özgün bir modeldir. Şehrin dinamizmini yansıtan tasarımıyla Q2, her yolculuğu maceraya dönüştürür. Singleframe ızgarası, markanın genetik kodlarını yansıtırken, açılı C sütunu tasarımı, araca enerjik görünüm kazandırır. Gövde üzerindeki kişiselleştirilebilir renk seçenekleri, aracınıza bireysel kimlik kazandırmanızı sağlar.

Audi Q2’nin sürüş dinamikleri, kompakt boyutlarına rağmen büyük SUV gibi hissettirir. 35 TFSI motor seçeneği, 150 beygir gücüyle şehir içi manevralarda çevikliği, şehir dışı yolculuklarda ise atik performansı garantiler. Etkili süspansiyon sistemi sayesinde Q2, kıvrak sürüş deneyimi sunar. Üstelik, Quattro dört çeker sistemi opsiyonu ile zorlu yol koşullarında bile üstün kontrol sağlar.



Macera tutkunu bir şehirliyseniz, Audi Q2 sizi hem günlük hayatın temposunda hem de hafta sonu kaçamaklarında yarı yolda bırakmaz. Bu maceraya cazip fiyatlarla ulaşmak istiyorsanız İkinci el Audi Q2 fiyatları listelerine göz atabilirsiniz. Aşağıda verilen tabloda modelin sıfır fiyatlarına yer verilir:

Model 2025 Ocak Fiyatı Q2 35 Turbo FSI 150 hp Advanced S tronic 2.447.795 ₺

Audi Q3 Fiyat Listesi

Audi Q3, kompakt SUV sınıfında adeta kuralları yeniden yazar. Hem şehir hayatında çevikliğiyle sizi etkilerken hem de uzun yollarda sunduğu konforla beklentilerinizi aşar. Model br SUV’nin sağlam yapısını, coupé’nin zarif hatlarıyla birleştirerek tam anlamıyla her ihtiyacınıza uygun araç olmayı başarır. Audi Q3, küçük bir SUV’nin ne kadar büyük hissettirebileceğinin eşsiz örneğidir.

Sekizgen Singleframe ızgarası ve keskin far tasarımı, araca cesur duruş katar. Matrix LED farlar, geceleri ışık şöleni sunarken, gündüzleri modern estetiği tamamlar. Gövde üzerindeki kaslı çizgiler, SUV kimliğini vurgularken, sportif tavan çizgisi Q3’e dinamik görünüm kazandırır. Tekerlek üzerindeki geniş çamurluklar, onun yalnızca asfalt yollar için değil, aynı zamanda maceraya hazır ruh taşıdığını gösterir.



Audi Q3’ün sürüş performansı, boyutlarından beklenenden çok daha fazlasını sunar. 35 TFSI motor, 150 beygir gücüyle oldukça atiktir. Daha fazla performans isteyenler için 40 TDI quattro motor, 200 beygir gücüyle hem zorlu arazi koşullarında hem de otoyol sürüşlerinde fark yaratır. Quattro dört çeker sistemi, her türlü yol koşulunda güven verir, zorlu hava şartlarını dert olmaktan çıkarır.

Audi Q3, yalnızca sıfır modelleriyle değil, ikinci el piyasasında da oldukça rağbet gören SUV’dir. Modelin dayanıklı yapısı, ikinci el modellerde de premium sürüş deneyimi sunmayı garanti eder. Bu nedenle ikinci el Audi Q3 fiyatları aracın kilometresi gibi faktörlere bağlı olarak değişiklik gösterse de her zaman değerli yatırım olarak kabul edilir. Sıfır Q3 fiyatlarını aşağıdaki tabloda inceleyebilirsiniz:

Model 2025 Ocak Fiyatı Q3 35 Turbo FSI 150 hp Advanced S tronic 3.175.823 ₺ Q3 35 Turbo FSI 150 hp S line S tronic 3.321.235 ₺ Q3 Sportback 35 Turbo FSI 150 hp S line S tronic 3.454.075 ₺

Audi Q5 Fiyat Listesi

Audi Q5, SUV segmentinde her açıdan dengeli yapısıyla keyifli sürüşler vadeder. Şehirde şıklığı, doğada ise gücü temsil eden bu model, hem sofistike hem de maceracı ruh taşıyan kullanıcılar için tasarlanmıştır.

Audi Q5’in performansı, tüm koşullar altında kendini gösterir. 40 TDI quattro motor, 204 beygir gücüyle güçlü performans sunarken, yakıt tüketiminde de verimlilik sağlar. Daha fazla dinamizm arayanlar için 45 TFSI quattro motor, 265 beygir gücüyle her sürüşü heyecan verici bir deneyime dönüştürür. Quattro dört çeker sistemi, kaygan zeminlerde dahi üstün yol tutuşuyla sizi güvende tutar. Adaptif süspansiyon sistemi ise yol koşullarına göre şekillenerek kontrolünüzü güçlendirir.

Bagaj alanı, şehir hayatında alışveriş çantalarından, hafta sonu kaçamaklarında doğa sporları ekipmanlarına kadar her ihtiyacınızı karşılayacak kadar geniştir. Arka koltukların katlanabilir yapısı sayesinde bu alanı daha da genişletme imkânınız bulunur. Hayatınıza zarif dokunuş katarken eş zamanlı olarak bütçenizi de korumak istiyorsanız istiyorsanız, ikinci el Audi Q5 fiyatları arasından seçim yapabilirsiniz.

Model 2025 Ocak Fiyatı Q5 40 TDI quattro 204 hp Advanced S tronic PI 5.205.733 ₺ Q5 45 Turbo FSI quattro 265 hp Advanced S tronic PI 5.624.833 ₺ Q5 Sportback 40 TDI quattro 204 hp Advanced S tronic PI 5.427.733 ₺ Q5 Sportback 45 Turbo FSI quattro 265 hp S line S tronic PI 6.318.433 ₺

Audi Q7 Fiyat Listesi

Audi Q7, SUV segmentinde hacimli yapısını hissettiren güçlü bir modeldir. Lüks detaylarla donatılmış tasarımı, her yolculuğu özel kılan teknolojileri ve güçlü performansıyla Q7, sizi yarı yolda bırakmaz. Heybetli boyutlarına rağmen akıcı gövde hatları, ona aerodinamik zarafet katarken, geniş tekerlek kemerleri SUV kimliğini güçlü şekilde ortaya koyar.

45 TFSI quattro motor, 265 beygir gücüyle dinamik sürüş sunarken, 50 TDI quattro motor, 286 beygir gücüyle SUV segmentinde güç ve zarafetin mükemmel birleşimini sağlar. Quattro dört çeker sistemi, zorlu yol koşullarında bile kusursuz güvenlik sunar. Adaptif havalı süspansiyon sistemi ise aracın yüksekliğini yol koşullarına göre ayarlayarak sürüş dinamiklerini optimize eder.

Audi Q7, güvenlik teknolojilerinde sınıfının liderlerinden biridir. Adaptif hız sabitleyici, uzun yolculuklarda sürüş rahatlığınızı artırırken, şerit takip asistanı ve çarpışma önleme sistemi, her sürüşte güvenliğinizi garanti altına alır. 360 derece kamera sistemi, dar alanlarda park etmeyi oldukça kolay hale getirir.

Her detayı özenle düşünülmüş bu model, günlük yaşamın koşuşturmasında prestijinizi artırırken, uzun yolculuklarda konforunuzu zirveye taşır. Modelin sıfır fiyatları ise şu şekildedir:

Model 2025 Ocak Fiyatı Audi Q7 SUV 45 TFSI quattro 265 hp S line Tiptronic 7.289.893 ₺ Audi Q7 SUV 50 TDI quattro 286 hp S line Tiptronic 10.131.875 ₺ Audi Q7 SUV 55 TFSI quattro 340 hp S line Tiptronic 10.327.331 ₺

Audi Q8 Fiyat Listesi

Audi Q8, SUV dünyasında kendine özgü tavırla öne çıkan etkileyici modellerden biridir. Coupé çizgileriyle sportifliği, SUV sağlamlığıyla dayanıklılığı bir araya getiren Q8, her detayıyla benzersiz deneyim sunar. Alçalan tavan çizgisiyle birleşen kaslı omuz hatları, SUV kategorisine sportif dinamizm katar. 22 inçlik opsiyonel jantlar ve çarpıcı renk seçenekleri, Q8’in yolda sanat eseri gibi görünmesini sağlar. Arka bölümde yer alan LED ışık bandı ise hem estetik hem de teknolojik dokunuş ekler.



Audi Q8, güçlü motor seçenekleriyle her yol koşulunda üstün performans sunar. 55 TFSI quattro motor, 340 beygir gücü ve 500 Nm tork üreterek hem asfalt yollar hem de zorlu arazi koşullarında güvenle ilerlemenizi sağlar. Hafif hibrit sistemi (MHEV) sayesinde yakıt verimliliğini artırır. Adaptif havalı süspansiyon ise yol koşullarına göre aracın yüksekliğini ayarlayarak sürüş keyfini konforla birleştirir. Aşağıda verilen listede Q8’in sıfır fiyatlarına göz atabilirsiniz:

Model 2025 Ocak Fiyatı Q8 SUV 45 TFSI quattro 265 hp Tiptronic 8.633.323 ₺ Q8 SUV 50 TDI quattro 286 hp Tiptronic 12.014.166 ₺ Q8 SUV 55 TFSI quattro 340 hp Tiptronic 12.216.150 ₺

Audi Q4 e-tron ve Q8 e-tron Fiyat Listesi

Audi Q4 e-tron, elektrikli mobilitenin geleceğini bugünden deneyimlemek isteyenler için tasarlanmış SUV’dir. Modern tasarımıyla şehir hayatına mükemmel uyum sağlayan Q4 e-tron, sürdürülebilirliği ve lüksü birleştirir. Elektrikli araçtan beklenen verimlilik, Audi’nin sofistike tasarım anlayışıyla buluşur. Kapanan Singleframe ızgarası ve sportif arka ışık bandı, onun elektrikli araç olduğunu zarifçe vurgular.

Q4 e-tron, çift motorlu dört çeker versiyonuyla 300 beygir güce kadar performans sunarken, etkileyici enerji verimliliğiyle günlük sürüşler için ideal bir tercihtir. 82 kWh bataryası, 520 km’ye kadar menzil sunarak hem şehir içi hem de uzun yolculuklar için uygun bir deneyim sağlar. Hızlı şarj desteği, yalnızca 30 dakikada %80 doluluk oranına ulaşmanıza olanak tanır, böylece uzun süre beklemek zorunda kalmazsınız.

Q8 e-tron ise, 402 beygir gücündeki çift motorlu dört çeker sistemiyle yüksek performans sunar. 106 kWh bataryası, 600 km’ye kadar menzil sağlar, dolayısıyla uzun yolculuklarda sık mola vermenize gerek kalmaz. Hızlı şarj desteği, yalnızca 31 dakikada %80 doluluğa ulaşmanızı sağlar. Ayrıca akıllı enerji yönetim sistemleri, sürüş sırasında maksimum verimlilik sağlar. Tüm ikinci el Audi e-tron fiyat listesi için Borusan Next’i ziyaret edebilirsiniz.

Model 2025 Ocak Fiyatı Q4 45 e-tron 3.684.875 ₺ Q4 55 e-tron quattro 4.001.351 ₺ Q4 Sportback 45 e-tron 3.801.803 ₺ Q4 Sportback 55 e-tron quattro 4.118.279 ₺ Q8 e-tron Advanced 55 quattro 7.649.814 ₺ Q8 e-tron S line 55 quattro 7.775.190 ₺ Q8 Sportback e-tron Advanced 55 quattro 7.813.974 ₺ Q8 Sportback e-tron S line 55 quattro 7.938.966 ₺

Audi e-tron GT Fiyat Listesi

Audi e-tron GT, mühendisliğin ve tasarımın sanata dönüştüğü bir başyapıttır. Aracın dış tasarımı, rüzgarla dans eden formuyla oldukça akıcıdır. Aerodinamik gövdesi, yalnızca estetik şölen sunmakla kalmaz, aynı zamanda enerji verimliliğini artırır.

RS e-tron GT versiyonu, 646 beygir gücü ve 830 Nm tork üreterek sıfırdan 100 km/sa hıza sadece 3,3 saniyede ulaşır. Bu etkileyici performans, dört tekerlekten çekiş sistemiyle birleşerek dengeyi en üst seviyeye çıkarır. 93,4 kWh batarya, 488 km’ye kadar menzil sunar, 800 volt hızlı şarj teknolojisi, yalnızca 22 dakikada %80 doluluğa ulaşmanızı sağlar. Böylece performans ve uzun menzil bir arada sunularak sizi durdurulamaz sürüş deneyimine davet eder.

Model 2025 Ocak Fiyatı e-tron GT quattro 10.130.032 ₺ RS e-tron GT quattro 13.216.758 ₺

Alman mühendisliğinin mükemmellik anlayışını, modern tasarımlarla harmanlayan Audi, sadece otomobil markası olmaktan öte, yaşam tarzı simgesine dönüşmüştür. Her modeliyle fark yaratan marka, sürüş keyfini en üst seviyeye taşırken, kullanıcılarına premium konfor sağlar. Özellikle Audi'nin ikonik sedan ve SUV modelleri, markanın DNA'sını en iyi yansıtan araçlardır. Siz de Borusan Next’i ziyaret ederek ikinci el Audi modellerini inceleyebilir, bu usta işi tasarımlara avantajlı fiyatlarla ulaşabilirsiniz.

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