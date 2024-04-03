Araba Kiralama Koşulları Nelerdir?

Araç tiplerine göre farklılık gösterse de en az 1 yıl önce alınmış bir ehliyete sahip, 21 yaşı doldurmuş olmak araç kiralamada karşılanması gereken koşulların en başında gelir. Bununla birlikte kendi adınıza banka hesabınızın bulunması ve bu hesabın bağlı olduğu bir kredi kartınızın olması şarttır. Araç kiralarken yapmanız gereken ödemelerin tamamı kendi adınıza düzenlenmiş olan kredi kartından tamamlanır. Kredi kartı dışında, banka kartıyla ve nakit olarak ödeme kabul edilmez. Koşulları karşıladığınızda geriye sadece ufak birkaç detay kalır. Araç kiralama sürecini merak ediyorsanız detayları inceleyebilirsiniz.



Araba Kiralamak için Neler Gereklidir?



Araba kiralamak için ehliyet ve yaş şartını karşıladıktan sonra üzerinde kendi isminizin yazılı olduğu bir kredi kartına sahip olmanız gerekir. Ayrıca üzerinde kendi isminiz olsa dahi bu kredi kartının size ait olması şarttır. Başka birisinin kredi kartına bağlı olan ek kartlar, kiralama sürecinde kabul edilmez. Araç için ödemeniz gereken kiralama bedeli, kredi kartınızdan çekilecektir. Aynı zamanda, kiralama bedeliyle birlikte araç tipi ve motor gücüne bağlı olarak kartınızdan bir depozito bedeli de kesilecektir. Bu depozito bedeli, kiralık araba teslim edildikten sonra herhangi bir hasar gözlenmemesi durumunda iade edilir. İade işleminin tamamlanması en fazla 3 veya 5 iş günü sürer. Bunların yanı sıra kiralama hizmeti hakkında bilmeniz gereken diğer detaylar şöyledir:



• Ek sürücü hizmeti alınsa dahi aracı, kiralayan kişi teslim almalıdır.

• Günlük kiralamada genellikle 24 saat, aylık kiralamada ise 30 gün süreniz olur.

• Günlük araba kiralamada 500 km’ye, aylık kiralamada ise 3000 km kullanım hakkınız mevcuttur. Kullanım hakkınızın üzerine çıktığınızda kilometre aşım ücreti tarafınıza fatura edilir.

• Araçlar genellikle deposu tam olarak dolu şekilde size ulaşır. Araç kiralama hizmetini kabul ettiğinizde aracı depo tam dolu olarak teslim etmeniz gerekir.

• Trafik cezaları, aracı kiralayan kullanıcıya aittir.

Herkes Araba Kiralayabilir mi?

En az bir yıllık B sınıfı sürücü belgesine sahip olan ve 21 yaşın üzerinde olan herkes araç kiralayabilir. Ancak bazı araçlarda genellikle sürüş deneyiminin daha fazla olması koşulu aranır. Farklı arabalara göre araç kiralama şartları şu şekildedir:

• Ekonomi tipi araçları kiralamak için 21 yaşın üzerinde olup, 1 yıllık ehliyete sahip olmak yeterlidir.

• Orta sınıf araçları kiralamak için minimum 2-3 yıllık ehliyet sahibi olmanız şarttır. Bu araçlar genellikle 24-25 yaşın üzerindeki ehliyet sahiplerine kiraya verilir.

• Lüks araçlarda ise en az 3 yıllık ehliyet sahibi olma koşulu aranır. Bu araçları genellikle 27 yaş ve üstü sürücüler kiralayabilir.



Yeni Ehliyet Alan Araç Kiralayabilir mi?



Yeni ehliyet alan bir sürücü araç kiralayamaz. Araç kiralama hizmetinden yararlanması için en az 1 yıllık süreyi doldurmuş olması gerekir. Araç kiralama yaş sınırı koşulunu ve ehliyet süresi şartını sağlayan herkes araç kiralayabilir.

Aday Sürücüler Araç Kiralayabilir mi?



Aday sürücüler, henüz ehliyet almadığı için trafiğe çıkamaz. Dolayısıyla aday sürücülerin araç kiralaması da yasaktır. Ancak sürücü adayı, direksiyon sınavını başarıyla tamamlayıp ehliyetini aldıktan sonraki 1 yıllık süreyi doldurduğu takdirde ekonomik tipteki araçları kiralayabilir.



Stajyer Ehliyetli Araç Kiralayabilir mi?



Stajyer ehliyetine sahip olanlar, araç kiralayabilir. Yazılı sınavı geçtikten sonra direksiyon sınavını başarıyla tamamlayanlar, stajyer ehliyeti almaya hak kazanır. Stajyer ehliyetiyle geçirmeniz gereken süre 2 yıldır. Bu süre zarfında trafiğe çıkmanız yasak değildir. Dilerseniz kendi aracınızı satın alarak ya da araç kiralayarak trafiğe çıkabilirsiniz. Ancak araç kiralama hizmetlerinden faydalanmak için stajyer ehliyet sürenizin son 1 yılına girmiş olmanız gerekir.



Öğrenciler Araç Kiralayabilir mi?



21 yaşın üzerinde olan ve en az bir yıllık sürücü belgesine sahip olan öğrenciler, araç kiralayabilir. Ancak öğrencinin, araba kiralama için gerekli olan kredi notu koşulunu sağlaması gerekir. Eğer aracı online olarak kiralayıp ücreti ödediyseniz, kredi notunuz kabul edilmediği durumunda kredi kartınıza kiralama bedeli iade edilir.



Araç Kiralama İçin Yaş Sınırı Nedir?



Araç kiralama için yaş sınırı 21’dir. Ancak, bazen 21 yaşından genç sürücüler de ek ücret ödeyerek ekonomik segmentte aylık veya günlük araç kiralama hizmetlerinden yararlanabilir. Ancak, genç sürücülerin de bu hizmetten yararlanması için en az bir yıllık ehliyete sahip olması gerekir.



Kaç Yaşında Araç Kiralayabilirim?



1 yıllık ehliyete sahipseniz ve en az 19-20 yaşlarındaysanız genç sürücülere özel hizmetlerden yararlanarak araç kiralayabilirsiniz. Ancak normal şartlarda oto kiralama olanağından faydalanmak için en az 21 yaşını doldurmuş olmanız gerekir.



Araç Kiralama için Kaç Yıllık Ehliyet Sahibi Olmak Gerekir?



Günlük veya aylık araç kiralama hizmetinden faydalanmak için en az 1 yıllık ehliyet sahibi olmanız gerekir. Ancak bazı firmalar, ekonomik araçların kiralanmasında da minimum 2 yıllık ehliyete sahip olma şartı koyabilir.



Kiralık Aracı Başkası Kullanabilir mi?



Araba kiralama şartları gereği kiralık araç başkası tarafından kullanılamaz. Araç kiralama hizmeti sırasında bir sözleşme imzalanır. Bu sözleşmenin taraflarından birisi aracı kiralama hizmetini alan kişi diğeri ise aracı kiralayan firmadır. Bu sözleşmeye göre her iki taraf da bazı haklara sahip olur. Örneğin, kiralama hizmetini alan kişi firmadan sözleşmeden önce hasar sigortası yapılmasını isteyebilir. Bu sigorta ile sürücü aracı kiraladıktan sonra oluşabilecek hasarlar, belirli bir tutara kadar poliçe kapsamına alınır. Bu sayede sürücüye, hasar fatura edilmez. Ancak, aracı farklı bir kişi kullanırsa oluşabilecek hasarlar sigorta dışı kalır. Aynı zamanda aracı başkasının kullandığı tespit edilmesi durumunda kiralama sözleşmesi firma tarafından feshedilebilir.

Eğer kiraladığınız aracı, sizin dışınızda bir kişinin kullanmasını istiyorsanız kiralama öncesi ek sürücü hizmeti almanız mümkündür. Ek sürücü hizmeti aldığınızda, aracı sizin dışınızda kullanmasını istediğiniz kişinin sürücü bilgilerini firmayla paylaşmanız şarttır. Bu koşulu tamamladıktan sonra ek sürücü de kiralama süreci boyunca aracı kullanabilir. Ek sürücünün kredi kartı olması gerekmez. Ancak araba kiralamak için şartlar arasında yer alan minimum 1 yıllık ehliyete sahip olma koşulu, ek sürücü için de mevcuttur.



Araç Kiralamak için Kredi Notu Nedir?



Kredi notu, banklara olan ödeme alışkanlıklarınıza göre hesaplanır. Araç kiralama şirketleri de, siz bu hizmetten yararlanmadan önce kredi notunuzu değerlendirir. Belirli bir puanın altında kalan kişiler, araç kiralama koşullarını yerine getirse bile bu hizmetten faydalanamaz. Bununla birlikte kiralanacak aracın segmenti de kredi notuna göre belirlenir.

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Araç Kiralama için Kredi Notu Kaç Olmalı?



Araç kiralamak için en az orta riskli kredi puanının üstünde olmanız gerekir. Orta riskli kredi notu ise 700 ve 1099 arasındadır. Sizden beklenen kredi notu, kiralayacağınız aracın tipine göre artabilir. Genellikle lüks araçlar için kredi notunuzun 1500 ile 1900 arasında olması istenir.