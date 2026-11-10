Ankara gezilecek yerler listesini özet halinde aşağıda görebilirsiniz.

Anıtkabir

Gençlik Parkı

Kuğulu Park

Etnografya Müzesi

Anadolu Medeniyetleri Müzesi

Atakule

Beypazarı Tarih ve Kültür Müzesi

Kızılay Meydanı

Tunali Hilmi Caddesi

Okumaya devam ederek her biri hakkındaki detayları öğrenmeniz mümkün.

Anıtkabir

Ankara gezisi dendiğinde akla ilk gelen noktaların başında Anıtkabir geliyor. Çankaya'nın Anıttepe bölgesinde yer alan Anıtkabir, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün ebedi istirahatgahı olarak konumlanmakta. Anıt mezarın yapımına 1944 yılında başlanmış ve kompleksin tamamının inşası 1953 yılında tamamlanmıştır. Mimari tasarımı Emin Onat ve Orhan Arda'ya ait olan bu yapı; aslanlı yol, tören meydanı, mozole, mezar odası ve 10 kuleden meydana geliyor. Ankara'ya yapacağınız gezilerde mutlaka görmeniz önerilen Anıtkabir, 15.000 kişi kapasiteli bir tören alanına sahip. Tüm bunlara ek olarak Anıtkabir'de 10 simetrik kule bulunur. Bu kuleler; İstiklal, Hürriyet, Mehmetçik, Müdafaa-i Hukuk, Cumhuriyet, Zafer, Etnografya, 23 Nisan, Misak-i Milli ve İnkılap şeklinde adlandırılmıştır. Ayraca Atatürk’ün kişisel eşyalarının yer aldığı Atatürk ve Kurtuluş Savaşı Müzesi de Anıtkabir içinde bulunmakta. Burada Atatürk'ün giysileri, madalyaları, önemli savaşların panorama ve tablolarının sergilendiği yerler bulunuyor. Buraya ulaşmak için gerek özel aracınız ile gerekse Kızılay'dan kalkan otobüs ve minibüslerle Anıttepe'ye gelebilir, Anıtkabir'in içindeki otopark alanlarını kullanabilirsiniz.

Gençlik Parkı

Ankara'da gezilecek yerler arasında bulunan bir diğer önemli nokta, şehrin simgelerinden biri olan Gençlik Parkı. Altındağ ilçesinde ve Ulus bölgesine yakın konumda bulunan park, 1943'ten beri halkın hizmetinde. Cumhuriyet döneminin önemli yeşil alanlarından biri olan Gençlik Parkı, geniş yürüyüş yolları, dinlenme alanları, havuzları ve yemyeşil alanlarıyla kent sakinlerinin ve turistlerin dinlenme ve yürüyüş mekanlarının başında geliyor. Özellikle parkın içindeki büyük havuz ve çevresindeki peyzaj düzenlemeleri, bu parkın simgesel özellikleri arasında bulunmakta. Eğer siz de başkent Ankara'yı ziyaret etmeyi planlıyor ve burada doğayla baş başa vakit geçirmek istiyorsanız Gençlik Parkı'na mutlaka uğramalısınız. Üstelik Gençlik Parkında sadece yeşil alan ve dinlence değil, yeme-içme olanakları da mevcut. Dolayısıyla parkta aileniz ve arkadaşlarınızla uzun süre vakit geçirmek mümkün. Gençlik Parkı ziyaretinizi, Ankara Garı ve Ulus'a yapacağınız ziyaretlerle aynı programa dahil ederek ilerleyebilirsiniz.

Kuğulu Park

Çankaya ilçesinde bulunan Kavaklıdere'nin simgesi konumundaki Kuğulu Park, Ankara'nın en bilinen yerlerinden biri. Hatta bu park için, kentin en çok fotoğraflanan noktalarının başında geldiğini söylemek mümkün. Adını, parkın havuzunda yaşayan kuğulardan alan Kuğulu Park, sadece kuğulara değil, ördek ve farklı kuş türlerine de ev sahipliği yapmakta. Küçük bir alana yayılmış olmasına rağmen çokça yeşillik ve ağacı da barındıran parkta, yürüyüş yollarının yanı sıra oturma alanları ve minik köprüleri de görmek mümkün. Tunalı Hilmi gibi kentin en enerjik noktalarının yakınında yer alan Kuğulu Park, hareketli şehir hayatına mola vermek isteyenlerin uğrak noktası olmuş durumda. Burası her mevsim güzel olmakla birlikte özellikle sonbaharda sararan yaprakların verdiği muhteşem atmosferle güzelliğine güzellik katıyor. Ankara gezinizde Tunalı Hilmi Caddesi'ne uğradığınızda Kuğulu Parkı da görmeyi ihmal etmeyin!

Etnografya Müzesi

Ankara'nın gezilecek yerleri listemizde sırada, cumhuriyet döneminde müze olarak inşa edilen Etnografya Müzesi var. 1930 yılında ziyarete açılmış olan müzenin mimarı, Arif Hikmet Koyunoğlu. Etnografya Müzesi, Türk kültürünün farklı dönemlerine ait yaşam ve sanat eserlerini barındırıyor. Müze ziyaretinizde; yöresel kıyafetleri, el dokuması halıları, kilimleri, işlemeleri, ahşap eserleri, metal işçiliğini ve çeşitli gündelik eşyaları görmeniz mümkün. Kısacası Etnografya Müzesi, Anadolu kültürünü, halkların yaşam biçimini ve el sanatlarını tanımak adına son derece önemli. Müzenin bir diğer önemi de Atatürk'ün naaşının, Anıtkabir'e nakledilmeden önce burada korunmuş olması. Hatta bu sebeple, müzenin girişinde Pietro Canonica tarafından yapılmış bir de Atatürk'ün atlı heykeli yer alıyor. Yani Etnografya Müzesi, Türk tarihi ve etnografyaya ilgi duyan herkes için Ankara'da görülmesi gereken yerler arasında yer almakta.

Anadolu Medeniyetleri Müzesi

Ankara Kalesi'nin yakınlarında konumlanan Anadolu Medeniyetleri Müzesi, adından da anlaşılacağı üzere Anadolu topraklarında hüküm sürmüş ve belli izler bırakmış uygarlıklara ait eserler barındırıyor. Binlerce yıllık tarihe ışık tutmasıyla önemsenen bu müzenin temelleri, Atatürk'ün Ankara'da bir Hitit müzesi kurulmasını istemesi ile atılmış. Müzede Hititler, Frigler, Urartular ve Asurlulardan koleksiyonlar sergileniyor. Bunlar arasında en dikkat çekenlerinden bazıları ise İnandık Vazosu, Kültepe tabletleri, çeşitli çivi yazılı tabletler, minik heykelcikler, seramik kap kacaklar, takılar ve birtakım arkeolojik bulgular olarak sıralanabilir. Ankara Anadolu Medeniyetleri Müzesi, 1997 yılında Avrupa'da Yılın Müzesi Ödülü'nü almaya hak kazanmıştır.

Atakule

Ankara gezilecek yerler listesine Atakule ile son veriyoruz. Başkentin ünlü noktalarından Cinnah Caddesi ve Çankaya'nın kesiştiği bölgede yer alan Atakule, Ankara'nın en tanınmış yapıları arasında yer alıyor. 1989 yılından beri hizmet veren Atakule, yaklaşık 125 metre yüksekliğe sahip. Mimar Ragıp Buluç tarafından tasarlanan yapı, kentin pek çok yerinden görülebilmekte. Ankara'yı ziyaret ettiğinizde Atakule'deki seyir alanlarından birine çıkıp şehri kuş bakışı izlemeyi unutmayın. Burası özellikle akşam saatlerinde, gün batımını yukarıdan fotoğraflamak isteyen turistlerin uğrak noktası konumunda. Atakule'nin içinde ihtiyaçlarınızı giderebileceğiniz bir alışveriş merkezi, birçok restoran ve kafe yer alıyor. Kısacası bu yapı, Ankara'nın modern yüzünü göstermesi bakımından başkent ziyaretlerinin önemli bir turist noktası olarak konumlandırılabilir.

Sıkça Sorulan Sorular

Ankara İstanbul arası kaç km?

Ankara ile İstanbul arasındaki mesafe kara yoluyla yaklaşık 450 km'dir. Özel araçla yolculuk, tercih edilen güzergaha ve trafik durumuna bağlı olarak ortalama 4,5 ila 5,5 saat sürer.

Ankara İzmir arası kaç km?

Ankara ile İzmir arasındaki kara yolu mesafesi yaklaşık 590 km'dir. İki şehir arasındaki yolculuk özel araçla ortalama 7 ila 8 saat sürer.

Ankara Antalya arası kaç km?

Ankara ile Antalya arasındaki mesafe, kara yoluyla yaklaşık 480 km'dir. Özel araçla seyahat süresi, güzergaha ve yol koşullarına bağlı olarak ortalama 6 ila 7 saattir.

Ankara Bursa arası kaç km?

Ankara ile Bursa arasındaki kara yolu mesafesi yaklaşık 390 km'dir. Özel araçla yapılan yolculuk, ortalama 4 ila 5 saat sürer.

Ankara'nın yemek olarak neyi meşhur?

Ankara'nın meşhur yemekleri arasında Ankara tava, Beypazarı güveci, Ankara simidi, Çubuk turşusu ve İnceğiz çorbası bulunur. Ayrıca Beypazarı kurusu ve höşmerim tatlısı da şehrin öne çıkan yöresel lezzetleri arasında yer alır.

Ankara'da Borusan Next Özel Servis noktası var mı?

Evet, Ankara'da Borusan Next Özel Servis noktası Balgat ilçesinde yer alır. Servis, Ehlibeyt Mah. Mevlana Bulvarı No:181/A Balgat Çankaya'da hafta içi 09.00-18.00, hafta sonu ise 10.00-16.30 saatleri arasında hizmet verir.

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