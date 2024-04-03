Android Auto ve Apple CarPlay Nedir? Nasıl Kullanılır?

Hızla değişen teknoloji yaşadığınız evlere, yaptığınız işlere ve kullanmayı seçtiğiniz arabalara yansıyan özel donanımları da beraberinde getirir. Özellikle cep telefonları, yaşamın her anında herkesin yanındadır. Ancak, bir araba sürerken cep telefonuna gelen bir mesajla dikkatin dağılması güvenliği tehdit edebilir. Elleriniz direksiyonda gözünüz ise yoldayken tüm dünyayla bağlantıda kalmanızı sağlayacak uygulamalar, bu güvenlik riskini minimum düzeye indirebilir. Siz de uygulamalarla ilgili merak edilen tüm detayları inceleyebilir, avantajlarından yararlanabilirsiniz.



Apple CarPlay ve Android Auto Nedir?



Apple CarPlay ve Android Auto, en basit tanımıyla telefonunuzun işlevini taklit eden ve arabanızın bilgisayar arayüzünde çalışan uygulamalardır. Bu uygulamaların amacı, elleriniz yerine sesli komutları kullanarak en sevdiğiniz şarkılara erişmek, arama yapmak ve metinleri cevaplamaktır. Apple CarPlay İOS, Android Auto ise Android işletim sistemine sahip telefon kullanıcılarına özel uygulamalardır.



Apple CarPlay Nedir? Ne İşe Yarar?



Apple’ın “yardımcı pilot” olarak tanımladığı CarPlay, sürücülerin sesli komutlarla yol tarifi alabildiği, aramalarını yapabildiği ve mesaj gönderebildiği markaya özel uygulamadır. Uygulama, mobil cihazlarda gerçekleştirdiği tüm işlemleri arabaların gösterge paneline taşıyarak çalışır. Apple CarPlay sayesinde ses tanıma teknolojisine sahip olan tüm arabalarda, dijital asistan olan Siri yardımıyla eller serbest şekilde mobil cihazlardaki birçok fonksiyonu çalıştırabilirsiniz.

Bluetooth bağlantısıyla çalışan Apple CarPlay, mobil cihazlarınıza optimize ettiğiniz üçüncü parti müzik dinleme uygulamalarını da çalıştırmanıza yardımcı olur. Ancak, yolculuk sırasında dikkatinizin dağılmaması için video platformları kullanım dışı bırakılır.



Android Auto Nedir? Ne İşe Yarar?



Android Auto da tıpkı Apple CarPlay’de olduğu gibi sürüş esnasında dikkatinizi dağıtabilen unsurları ortadan kaldırmaya yarayan bir teknoloji ürünüdür. Android Auto, arabanın gösterge paneliyle optimize olarak kullanımı kolay bir arayüz sunar. Android işletim sistemine sahip telefonların hemen hemen hepsinde kullanılan bu uygulama, özellikle gerçek zamanlı trafik verileri sunan navigasyon alt yapısıyla ön plana çıkar.



Android Auto ve Apple CarPlay Arasındaki Farklar Nelerdir?



Android Auto ve Apple CarPlay amaçları bakımından birbiriyle benzer özellikler gösterse de performans, navigasyon altyapısı ve cihaz uyumluluğu gibi konularda bazı farkları mevcut. Bu farklılıklar şöyle sıralanabilir:

• Cihaz Uyumluluğu: Apple ekosistemi, güvenlik iddiasıyla son derece korunaklı bir altyapıya sahip olduğu için Apple CarPlay sadece iPhone uyumlu olarak çalışır. Android Auto ise farklı markalardaki birçok modelde sorunsuz şekilde optimize olur.

• Dijital Asistan: Uygulamaların her ikisinde de birbirine benzeyen dijital asistanlar size eşlik eder sncak CarPlay Siri’yi, Android Auto ise Google Assistant’ı kullanır.

• Harita Entegrasyonu: CarPlay’de hem Apple Maps hem de Google Maps uygulamalarını çalıştırabilirsiniz. Ancak Android Auto’da sadece Google Maps’in navigasyonunu görüntüleyebilirsiniz.



Apple CarPlay ve Android Auto Hangi Arabalarda Kullanılabilir?



2017 model ve üstü olan ve Bluetooth bağlantısını destekleyen arabaların hemen hemen hepsinde Apple CarPlay ya da Android Auto kullanılabilir. Ancak CarPlay’e erişmek için iPhone 5 veya üstü bir cihaza ihtiyacınız vardır. Android Auto için ise herhangi bir Android cihazı kullanmanız yeterlidir.



Android Auto ve Apple CarPlay Nasıl Kurulur?



Android Auto’yu hem telefonunuzun hem de arabanızın ekranında birkaç basit adımla kurabilirsiniz. Bu adımlar şu şekilde:

• Android 9 veya daha eski bir sürüme sahipseniz, Google Play’den Android Auto uygulamasını seçerek telefonunuza yükleyebilirsiniz. Android 10 kullanıcıları için uygulama cep telefonunun içinde yerleşik olarak size ulaşır.

• Uygulamayı açtıktan sonra yapacağınız ilk adım bir USB kablosunu kullanarak cep telefonunuzu arabanıza bağlamak. Telefonu bağlamak için arabanızın park modunda olduğundan emin olun. Ardından da uygulamayı Bluetooth aracılığıyla telefonunuzla eşleştirin.

• Uygulamalara erişmek için Güvenlik Bilgileri ve Android Auto izinlerini kontrol ettikten sonra uygulama için bildirimleri açtıktan sonra araba ekranında Android Auto yazdığını göreceksiniz. Bu ekranda size verilen talimatları izleyin.

Dilerseniz kablosuz bağlantı kullanarak da Android Auto’yu arabanızla eşleştirebilirsiniz. Bluetoothu aktif hale getirdikten sonra ekranda görünen Android Auto yazısını seçebilirsiniz. Sonrasında ise ekranda çıkan talimatları izleyebilirsiniz.

Apple CarPlay’i kurmak için de aşağıdaki adımlara göz atabilirsiniz:

• Arabanız USB kablosuyla CarPlay’i destekliyorsa uygulamaya erişmek için iPhone’u USB bağlantı noktasına bağlayın.

• Eğer arabanız kablosuz CarPlay’i destekliyorsa direksiyonda yer alan sesli komut tuşunu basılı tutmanız gerekir.

• Bağlantıyı yaptıktan sonra iPhone üzerindeki “Ayarlar” menüsüne girdikten sonra “Genel” sekmesini seçerek açılan ekrandaki CarPlay menüsüne gitmeli ve araba modelini belirlemelisiniz.

Kurulumdan sonra CarPlay Apple ile Siri’yi kontrol etmek için direksiyonda yer alan sesli komut düğmesine dokunarak konuşabilir ya da sesinizi tanıttıktan sonra ihtiyaç anında Siri’ye seslenebilirsiniz.



Android Auto ve Apple CarPlay Nasıl Kullanılır?



Telefonunuzda ve arabanızda uygulamaların kurulumunu yaptıktan sonra kullanım oldukça basittir. Akıllı telefonunuzun Bluetooth’u açıkken siz arabada olduğunuz sürece dijital asistanınızla her an etkileşime geçebilirsiniz.



Türkiye’de Apple CarPlay ve Android Auto Kullanımı



Hem Apple CarPlay hem de Android Auto, 2020 yılından beri Türkiye’de kullanılmaya başlanmıştır. Her iki uygulamanın da tüm özellikleri, dünyanın her yerinde olduğu şekliyle Türkiye’de kullanılabilir.

Türkiye’de Android Auto ve Apple CarPlay Nasıl İndirilir, Nasıl Çalıştırılır?



2021 yılından önce Android Auto Türkiye’de kullanıma açık değildi. Bu sebeple de cep telefonunuzda kullandığınız e-mail hesabınızda ülke olarak Türkiye seçili olduğunda uygulama indirilemiyordu. Ancak 2021 yılı itibarıyla uygulamanın tüm özellikleri Türkiye’de kullanılmaya başlandı. Bu sebeple, Google Play Store’e girip arama çubuğuna Android Auto yazarak, uygulamayı tek seferde cep telefonunuza indirebilirsiniz. Apple CarPlay ise iPhone 5 ve üstü olan tüm cep telefonlarında yerleşik olarak bulunur. Türkiye’de de direkt olarak kullanıma açıktır.



Android Auto mu, Apple CarPlay mi Daha Güvenilir?



Hem Android Auto hem de Apple CarPlay size en iyi şekilde asistanlık etmek için tasarlandığından güvenli uygulamalardır. Bu sebeple tercihinizi kullandığınız cep telefonunu göre rahatlıkla yapabilirsiniz.



Android Auto Telefonun Ekranı Tam Olarak Yansıtılabiliyor mu?



Android Auto, telefonun ekranını güvenliğiniz sebebiyle tam olarak yansıtmaz. Haritalar, müzik listeleriniz ve aramalarınız uygulamanın kendi arayüzünde cep telefonunuzla optimize olarak yansıtacağı özellikler arasında yer alır.



Apple CarPlay Telefonun Ekranı Tam Olarak Yansıtılabiliyor mu?



Apple CarPlay de tıpkı Android Auto gibi ekranın tamamını tam olarak yansıtmaz. Bağlantı kurduktan sonra Apple CarPlay sürücülerin konfor ve güvenliği için tasarlanmış arayüz çalışır. Bu arayüzün üzerinden haritalara, müziklerinize ve aramalarınıza erişebilirsiniz.



Android Auto ve Apple CarPlay Bağlantı ve Çalıştırma



Hem Android Auto hem de Apple CarPlay bağlantı kurulumunu yaptıktan sonra direkt olarak çalışmaya başlar. Arabanıza her bindiğinizde uygulamaların kurulumunu yeniden yapmanıza gerek kalmaz. Kurulumun ardından müzik dinlemek veya yol tarifi almak için dijital asistanınıza seslenmeniz ve ondan sizin için istediğiniz uygulamayı çalıştırmasını istemeniz yeterli olur. Aynı zamanda, arabanızın ekranında da cep telefonunuzun ekranına çok benzeyen bir arayüz açılacağı için çalıştırmak istediğiniz uygulamayı dijital asistanınıza seslenmeden panelde yer alan seçim tuşlarıyla kendiniz de çalıştırabilirsiniz.



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