Togg'un Yapay Zekayla Güçlendirilmiş Dijital Asistanı: Can.ai

Togg, Türkiye’nin yerli otomobil vizyonunu sadece donanım ve tasarımla değil, ileri teknolojilerle de güçlendirmeye kararlı. Günümüzde otomobiller, ulaşımın ötesine geçiyor, çünkü yazılım, bağlantı ve yapay zeka teknolojilerinin bir araya geldiği akıllı sistemler haline geliyor. Dijital dönüşümün merkezinde ise Togg’un kendi dijital asistanı Can.ai yer alıyor. Microsoft Türkiye ile birlikte geliştirilen platform, klasik arayüzleri bir kenara bırakarak niyet, zamanlama, araç durumu gibi çok katmanlı verileri analiz eden etkileşim modeli sunuyor. Daha önceki AI destekli asistanlar yalnızca sesli komutlara yanıt verirken Can.ai bağlamsal farkındalıkla çalışıyor. Örneğin; yakıt istasyonu veya şarj noktası ihtiyacınız doğduğunda otomatik öneride bulunabiliyor. Ayrıca “ZeroTouchUI” yaklaşımıyla menü ya da dokunmatik ekran gerektirmeyen bir deneyim sunmayı hedefliyor.

Togg’un bu hamlesi, yalnızca araç içi deneyimi zenginleştirmekle kalmıyor, aynı zamanda mobilite ekosistemini ileriye taşıyacak bir altyapıyı da kuruyor. Can.ai, Trumore dünyasıyla entegre çalışacak şekilde tasarlanıyor, böylece aracınızla iletişim kurarken sadece komut vermekle kalmayacak, cihazlar, servisler, yanında getirdiği teknolojilerle de uyumlu bir deneyim yaşayacaksınız. Peki, Can.ai neler vadediyor? Togg yapay zeka nasıl kullanılır? Gelin, bilimkurgu filmlerinde gördüğünüz insan-makine etkileşimini artık gerçeğe dönüştüren Can.ai teknolojisini birlikte keşfedelim.

TOGG Can.ai'a Genel Bakış: Dijital Sürüş Ortağınız

Togg’un dijital asistanı Can.ai, Türkiye’nin mobilite alanındaki vizyonunun en somut örneklerinden biri. Togg’un yalnızca bir otomobil markası değil, aynı zamanda bir teknoloji ekosistemi kurma hedefinin temel parçalarından biri olan sistem, sürücülerle araç arasındaki iletişimi doğal etkileşime dönüştürmeyi amaçlıyor. Can.ai, araçla konuşarak iletişim kurmanızı, kişisel tercihlerinizi öğrenmesini, sürüş deneyimini daha güvenli, akıllı ve kişiselleştirilmiş hale getirmesini sağlıyor.

Geliştirme sürecinde Microsoft Türkiye iş birliği var. Sistem ise titiz bir süreç sonucu oluşturulan yapay zeka tabanlı platforma dayanıyor. İş birliği, Togg’un “yapay zekâyla desteklenmiş mobilite” vizyonunu gerçeğe dönüştürmek için atılmış en büyük adımlardan biri. Çünkü Can.ai, bulut teknolojileri, Azure OpenAI altyapısı ve yerli mühendislik gücüyle geliştiriliyor. Bu sayede sistem, yalnızca sesli komutları algılamakla kalmıyor, aynı zamanda sürücünün alışkanlıklarını, konum verilerini, sürüş koşullarını analiz ederek “bağlamsal farkındalık” sağlayabiliyor.

Temel amaç, sürücünün dikkatini yoldan ayırmadan araçla etkileşim kurmasını sağlamak. Bu yönüyle Can.ai, klasik sesli asistanlardan çok daha fazlasını sunuyor, size gerçek zamanlı bilgi, duygusal ton algısı, öğrenme yeteneği, doğal konuşma kabiliyetiyle yanıt veriyor. Günlük sürüş ihtiyaçlarını kolaylaştırırken uzun vadede otonom sürüşe geçişte de önemli bir köprü rolü üstleniyor. Kısacası Can.ai, Togg’un “akıllı cihaz” anlayışını bir adım öteye taşıyarak dijital ortağınız haline getiriyor.

Can.ai'ın Teknik Özellikleri ve Yetenekleri

Togg’un dijital ekosisteminin kalbinde yer alan Can.ai, sürücü deneyimini tamamen yeniden tanımlayan yapay zeka platformu. Sistem, Microsoft Türkiye iş birliğiyle geliştirilen gelişmiş bulut altyapısı sayesinde aracın sadece bir ulaşım aracı değil, aynı zamanda bir “dijital yaşam alanı” haline gelmesini sağlıyor. Can.ai, temel olarak Togg T10X - T10F gibi ürünlerinde, sürücünün ve yolcuların ihtiyaçlarını anlık olarak analiz edip uygun çözümler sunmak için tasarlandı. Sesli komutların ötesine geçerek doğal dil işleme (NLP), bağlam algılama gibi gelişmiş teknolojilerle insan benzeri bir etkileşim sunuyor. Böylece dijital asistanın yanı sıra sürüş boyunca öğrenen, kişiselleşen, her yolculukta daha akıllı hale gelen yapay zeka ortağına sahip oluyorsunuz. Can.ai’ın teknik gücü, Togg’un “akıllı cihaz” vizyonunu somutlaştırarak otomobillerin geleceğini bugüne taşıyor.

Bulut Tabanlı Altyapı ve Güvenlik Mimarisi

Can.ai, Microsoft Azure tabanlı güçlü bir bulut altyapısı üzerinde çalışıyor. Yapı hem verilerin güvenliğini hem de yapay zekanın sürekli olarak güncel kalmasını sağlıyor. Can.ai’ın arkasında, Togg’un kendi veri merkezleriyle entegre çalışan hibrit bir mimari bulunuyor. Böylece araç, internet bağlantısı olduğunda bulut üzerinden işlem yaparken bağlantı kesildiğinde yerel sistem kaynaklarını devreye alabiliyor. Özellikle Edge Computing yaklaşımı, anlık sürüş verilerinin hızlı işlenmesini mümkün kılıyor. Örneğin; sesli komutlarınız ya da aracın çevresel sensörlerinden gelen veriler, gecikme olmadan işlenerek gerçek zamanlı sonuçlar üretiliyor.

Güvenlik tarafında ise uçtan uca veri şifreleme, ISO/IEC 27001 uyumluluğu ve çok katmanlı kimlik doğrulama standartları uygulanıyor. Böylece Can.ai, kişisel verilerin korunmasıyla sürüş güvenliğini üst düzeyde tutuyor. Togg, sistemle beraber yalnızca verilerinizi değil, araç performansından navigasyon tercihine kadar her bilgiyi siber tehditlere karşı izole şekilde saklıyor. Yani güvenlik mimarisi, Can.ai’ı sıradan bir Togg dijital asistan olmaktan çıkarıp otonom sürüş teknolojisinin güvenilir omurgası haline getiriyor.

Doğal Dil İşleme (NLP) ve Ses Tanıma Teknolojisi

Can.ai’ın en dikkat çekici teknik özelliklerinden biri, gelişmiş doğal dil işleme (Natural Language Processing - NLP) altyapısı. Sistem, sadece kelimeleri tanımakla kalmıyor, bağlamı, duygusal tonu, konuşma tarzını da analiz ediyor. Böylece tıpkı bir insanla sohbet eder gibi Togg yapay zeka ile iletişim kurabiliyorsunuz. Örneğin; “Biraz serinledim” gibi dolaylı ifade bile sistem tarafından analiz edilerek otomatik olarak klima sıcaklığının ayarlanmasını tetikleyebiliyor.

Can.ai ayrıca çok dilli desteğe sahip. Türkçe’nin yanı sıra İngilizce / Almanca gibi dillerde de doğal sesli etkileşim sunabiliyor. Bu da Togg T10X modelinin Avrupa pazarındaki kullanıcıları için büyük kolaylık sağlıyor. Ses tanıma sistemi, gürültülü ortamlarda bile yüksek doğruluk oranına sahip mikrofon dizisi, gürültü azaltma (noise-cancelling) teknolojisiyle destekleniyor. Her kullanıcıyla yapılan etkileşimden öğrenen algoritma, kişisel tercihleri analiz ederek önerilerde bulunabiliyor. Yani Can.ai, klasik komut sistemlerinden farklı olarak her yolculukta sizi biraz daha iyi tanıyarak insana yakın iletişim deneyimi sunuyor.

Bağlam Algılama ve Öğrenen Sistem Mimarisi

Can.ai’ın diğer temel teknolojisi, bağlam farkındalığı (context awareness), sürekli öğrenen sistem yapısıdır. Teknoloji sayesinde Togg’un dijital asistanı, sürücünün davranışlarını, alışkanlıklarını tercihlerini analiz ederek zamanla kişiselleşmiş deneyim vadediyor. Örneğin; kullanıcı sabah işe giderken genellikle aynı rotayı tercih ediyorsa Can.ai bunu öğreniyor, trafik yoğunluğuna göre alternatif yollar önerebiliyor. Aracın iç sıcaklığı, müzik tercihi, ekran parlaklığı gibi ayarları sizin önceki seçimlerinize göre otomatik olarak optimize edebiliyor.

Sistem kişiselleştirmeyi, makine öğrenimi (machine learning) - derin öğrenme (deep learning) modelleriyle sağlıyor. Veriler hem aracın yerel belleğinde hem de bulut ortamında işleniyor. Çift katmanlı işlem yapısı da hız ile veri gizliliği açısından optimum dengeyi kuruyor. Ayrıca Can.ai, aracın sensörlerinden gelen hava durumu, konum, yol koşulları gibi çevresel verileri, sürüş stratejisine dahil ederek adaptif sürüş desteği sağlıyor. Yani sadece bir dijital asistan değil, aynı zamanda sürüş güvenliğini, konforunu artıran akıllı bir “yardımcı pilot” görevi üstleniyor. Dolayısıyla özellikler bir araya gelerek Togg yapay zeka platformu Can.ai’yı otomotiv sektöründeki rakiplerinden teknik olarak birkaç adım öne taşıyor.

Can.ai’ın Yetenekleri

Can.ai'a işlevsel özellikleri sayesinde sadece sesli asistan demek doğru olmaz. Çünkü Togg’un dijital ekosisteminin kalbi gibidir. Temel olarak özetlemek gerekirse sürüş deneyimini akıllı, sezgisel ve tamamen kişisel hale getiren bir yapay zekâ ekosistemi sunuyor. Togg dijital asistan konsepti, kullanıcıyla araç arasındaki iletişimi komut zincirinden çıkarıp doğal etkileşime dönüştürüyor. Öte yandan Can.ai, sadece sözlerinizi değil, niyetinizi de anlamaya yönelik çalışıyor. Örneğin; “Yorgun hissediyorum.” dediğinizde, Can.ai bunu dinlenme ihtiyacı olarak algılayarak en yakın mola alanını öneriyor, kabin içi aydınlatmayı yumuşatıyor, sakinleştirici müzik çalabiliyor.

Konfor Geliştirme

Bağlamsal etkileşimler, Can.ai’ı klasik asistanlardan ayıran en önemli farklardan biri. Ayrıca sistem, Togg T10X modelinde donanım seviyesinde tüm araç kontrol sistemlerine entegre şekilde çalışıyor. Klima, medya, navigasyon, koltuk ayarları, camlar, hatta batarya yönetim sistemi Can.ai’ın kontrol alanına dahil. Yani ellerinizi direksiyondan ayırmadan neredeyse tüm işlemleri sesle veya doğal diyaloglarla gerçekleştirebiliyorsunuz.

Dış Bağlantılar

Can.ai’ın bir diğer güçlü yönü, dijital ekosistemle bütünleşme kabiliyeti. Araç dışındaki dünyayla da bağlantı kurabiliyor, örneğin akıllı ev sistemleriyle senkronize olarak “Evdeki ışıkları kapat” ya da “Garaj kapısını aç” gibi komutları algılayabiliyor. Ayrıca mobil uygulama aracılığıyla eğer izinleriniz açıksa takviminize erişip günlük planınıza göre öneriler sunabiliyor.

Güvenlik İşlevleri

Sürüş güvenliği açısından da Can.ai önemli bir rol oynuyor. Dikkatinizi izleyen kamera sensörlerinden gelen verileri işleyerek yorgunluk tespiti yapabiliyor, sesli uyarılarla dikkat dağınıklığını engelliyor. Buna ek olarak trafik / hava durumu verilerini analiz ederek sürüş rotasında olası riskleri önceden bildiriyor. Can.ai’ın sürekli öğrenen yapısı, her yolculukta daha akıllı hale gelmesini sağlıyor. Kullanıcı tercihleri, rota alışkanlıkları, sık ziyaret edilen lokasyonlar, medya tercihleri analiz edilerek “kişisel sürüş profili” oluşturuluyor. Profil sayesinde araç, sizi tanıyor, hatta koltuk konumunu, iç mekan sıcaklığını, favori radyo kanalınızı bile otomatik olarak ayarlayabiliyor.

Togg yapay zeka ekosistemi “ZeroTouchUI” adı verilen temassız arayüz teknolojisiyle destekleniyor. Teknolojinin en önemli özelliği, el hareketleriyle veya göz takibiyle menüleri kontrol etmeye olanak tanıması. Böylece sürüş sırasında dikkatin dağılması minimuma iniyor. Tüm yetenekler, Can.ai’ı konfor danışmanı, güvenlik destekçisi haline getiriyor. Kısaca Togg Can ai, otomobili yaşayan, düşünen, sürücüsünü anlayan bir “dijital varlık” haline dönüştürüyor. Ayrıca ikinci el Togg seçenekleri de bu teknolojiden etkilenerek daha fazla ilgi çekebilir.

Can.ai Nasıl Çalışır?

Can.ai, Togg yapay zekâ ekosistemi içinde sürücüyle araç arasında sürekli öğrenen bir iletişim köprüsü kurarak çalışıyor. Sensör verilerini, bulut bilişim desteğini, yapay zekâ algoritmalarını ve doğal dil işleme teknolojisini bir araya getirerek sürüş deneyimini dinamik bir yapıya dönüştürüyor. Can.ai’ın çalışma prensibi temelde üç aşamadan oluşuyor: verilerin toplanması, anlamlandırılması ve eyleme dönüştürülmesi. Araç içindeki mikrofonlar, kameralar, sensörler, yazılım bileşenleri gerçek zamanlı veriler topluyor. Veriler de yapay zekâ modelleri tarafından analiz edilerek niyetiniz, ihtiyaçlarınız belirleniyor. Sonra sistem uygun yanıtı ya da eylemi başlatıyor. Örneğin; sıcaklığı ayarlamak, rota önermek veya güvenlik uyarısı vermek gibi eylemler olabiliyor. Ancak her şey komut-yanıt döngüsünden ibaret değil. Can.ai, bağlam farkındalığına (context awareness) sahip bir sistem, yani konuşmanın içeriğini, tonunu, hatta ortam koşullarını bile değerlendirerek daha doğru tepkiler verebiliyor.

Veri Toplama ve Duyusal Girdi Katmanı

Togg T10X ile Togg T10F modellerine entegre edilen yüksek çözünürlüklü kameralar, mikrofonlar, hız sensörleri, GPS modülleri, lidar benzeri çevresel algı sistemleri sürecin merkezinde. Sensörler aracın hem iç hem dış ortamından sürekli olarak bilgi topluyor. Örneğin; ses tonunuzdaki değişim, aracın iç sıcaklığı, hava koşulları veya trafiğin yoğunluğu anlık olarak kaydediliyor.

Toplanan veriler, araç içindeki yapay zekâ işlemcisine (AI Processing Unit) iletiliyor. Burada ön işleme (preprocessing) adı verilen bir aşama gerçekleşiyo. Gürültü filtreleme, veri normalizasyonu ve sinyal temizleme işlemleri yapılıyor. Bu sayede yalnızca anlamlı, kullanılabilir bilgiler sonraki aşamaya aktarılıyor. Ayrıca, dış sensörlerden gelen veriler aracın güvenlik sistemleriyle senkronize çalışıyor. Hava sıcaklığı ani bir şekilde düşerse Can.ai akünün ısınma fonksiyonlarını aktive edip size “Yol buzlanmış olabilir, dikkatli olun” uyarısı verebiliyor.

Veri İşleme ve Anlamlandırma Katmanı

Yapay zekâ, makine öğrenimi ya da doğal dil işleme (NLP) algoritmaları devreye giriyor. Microsoft Türkiye iş birliğiyle geliştirilen yapı, Azure AI - OpenAI tabanlı modeller kullanarak dilin bağlamını, sürücü niyetini, çevresel koşulları aynı anda analiz ediyor. Yalnızca söylediğinizi değil, ne demek istediğinizi anlamaya çalışıyor. Dil modelinin yanında duygusal analiz (sentiment analysis), niyet tanıma (intent recognition) algoritmaları da aktif. Böylece Can.ai, konuşma tonundan sürücünün ruh halini bile sezebiliyor.

Can.ai yalnızca sesli komutlarla değil, dokunmatik ekran, jest hareketleri veya göz takibi gibi girdilerle de etkileşime geçiyor. “ZeroTouchUI” teknolojisi sayesinde fiziksel bir temas olmadan sistemle iletişim kurabilirsiniz. Bununla birlikte güvenliği artıran diğer şey göz takibi sensörleridir. Yola odaklanıp odaklanmadığınızı algılıyor, dikkat dağınıklığı tespit edildiğinde uyarı veriyor.

Eylem ve Geri Bildirim Katmanı

Son aşama, yapay zekânın kararlarını eyleme dönüştürdüğü bölüm. Burada Can.ai, sürücüyle doğrudan etkileşime giriyor. Sistem, aldığı kararları hem sesli hem görsel çıktılarla kullanıcıya iletiyor. Örneğin; rota değişikliği gerektiğinde ekran üzerinde alternatif yollar sunuyor, sesli olarak “Yoğun trafik tespit ettim, daha kısa bir rota öneriyorum.” şeklinde bildiriyor. Ayrıca Can.ai, yaptığı her işlemi geri bildirim döngüsüne dahil ediyor. Yani her eylemden sonra tepkinizi ölçüyor. Örneğin; “Teşekkür ederim” yanıtı sistem tarafından olumlu geri bildirim olarak işlenip gelecekte benzer durumlarda benzer aksiyonlar daha hızlı alınabiliyor.

Can.ai'ı Benzersiz Kılan Nedir? Rakip Asistanlardan Farkları

Can.ai'ı benzersiz kılan araç, sürücü ve çevre arasında sürekli öğrenen bir yapay zekâ ekosistemi olması. Apple CarPlay, Android Auto ya da Tesla’nın Autopilot asistanları çoğunlukla belirli görevleri yerine getiren sistemlerken Can.ai hem bağlamsal düşünme hem de duygusal analiz yetenekleriyle insan benzeri etkileşim sunuyor. İşte Can.ai’ı rakiplerinden ayıran temel farklar:

Bağlam Farkındalığı (Context Awareness): Can.ai, yalnızca söylediklerinizi değil, ne demek istediğinizi anlıyor.

Duygu Tanıma / Kişiselleştirme: Ses tonu analizi sayesinde ruh halinizi tespit edip etkileşim şeklini buna göre uyarlıyor. Uzun yolculuklarda ses tonunuz yavaşladığında sistem size mola önerisi yapabiliyor.

ZeroTouchUI Entegrasyonu: Fiziksel dokunuşa gerek kalmadan, ses, jest veya göz hareketleriyle sistemle iletişim kurulabiliyor. Sürüş güvenliğini artıran yenilikçi arayüz sunuyor.

Bulut Tabanlı Öğrenme: Can.ai, sadece araç içindeki deneyimlerden değil, bulut üzerinden de öğreniyor. Farklı Togg kullanıcılarının verilerinden faydalanarak sürekli gelişiyor.

Türkçe Dil / Kültür Uyumu: Can.ai tamamen Türkçe doğal dil işleme altyapısına sahip. Yani yerel kullanıcılar için çok daha sezgisel, samimi bir asistan.

Otonom Sürüşle Tam Entegrasyon: Diğer dijital asistanların aksine Can.ai Togg’un otonom sürüş sistemleriyle doğrudan entegre çalışıyor. Bu sayede sürüş güvenliği, enerji yönetimi, rota optimizasyonu gibi kararları aktif biçimde destekleyebiliyor.

Can.ai'ın Otonom Sürüşteki Rolü

Can.ai, Togg’un otonom sürüş teknolojilerinin beyni olarak görev yapıyor. Sadece yolu değil, sürüş davranışlarını, trafik koşullarını ve çevresel verileri analiz ederek sürüşü güvenli, verimli, kişiselleştirilmiş hale getiriyor. Yapay zekâ destekli sensör füzyonu sayesinde ise radar, lidar, kamera verilerini gerçek zamanlı birleştiriyor, böylece ani şerit değişimleri, yaya geçişleri ya da hız limitleri gibi faktörleri milisaniyeler içinde değerlendiriyor. Ayrıca dikkat düzeyinizi izleyip gerekirse devreye girerek güvenliği maksimumda tutuyor.

Togg’un otonom sürüş vizyonunda Can ai tam destek sistemi olarak görülebilir. Çünkü araçlarda sürekli öğrenen “sürüş asistanı” olarak konumlanıyor. Bu da hem şehir içi hem uzun yol sürüşlerinde size daha akıllı, daha konforlu ve daha güvenli bir deneyim sunuyor.

