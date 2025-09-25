Satılık İkinci El YAMAHA X-Max 250 Motosiklet Fiyatları

1Motosiklet bulundu
İlanları Sırala
YAMAHA X-Max 250 2018
YAMAHA X-Max 250 2018
YAMAHA X-Max 250 2018
YAMAHA X-Max 250
YAMAHA X-Max 250

22 BG

2018
12.272
Benzinli
Otomatik
₺265.000
Hizmetlerimiz
Araba AlınAraba SatınMotosiklet AlınServis Randevusu Alınİhaleye Katılın
Kurumsal
HakkımızdaBorusan Next NoktalarıKariyer OlanaklarıTuruncu Etik Hattı
Gelişmeler
BlogHaberler ve Duyurular
Gizlilik ve Kullanım
Hüküm ve KoşullarÇerez PolitikasıBilgi Toplumu Hizmetleri
Destek
İletişimMüşteri İletişim FormuSıkça Sorulan Sorularİşlem Rehberi
Araba AlınAraba SatınMotosiklet AlınServis Randevusu Alınİhaleye Katılın
App StorePlay Store
Borusan
Copyright © 2025